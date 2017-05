Nagyszabású közlekedési fejlesztések

Biztosítottak a források a tervezett budapesti kötöttpályás közlekedési fejlesztésekre, a tervek szerint 5-10 év alatt valamennyi HÉV-vonalat felújítanak és lecserélik a vonatállományt - mondta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára a KözlekedésVilág konferencián szerdán Budapesten.

2017. május 31. 14:08

Homolya Róbert a Cargo Közlekedési Kft. által szervezett eseményen hozzátette: a múlt héten tárgyalt a kormány arról, hogy mindenáron véghezviszi a tervezett és bejelentett fejlesztéseket. Mint fogalmazott, "mindenki számára ismert a vonalak műszaki állapota", a MÁV-HÉV Zrt. gördülőállományának átlagéletkora mintegy 40 év.



Az államtitkár szerint ősz elejére két fejlesztési koncepciót fog a tárca a kormánynak előterjeszteni a témában.



Kitért arra is, hogy a hetekben kormánydöntés születik majd arról, hogyan valósuljon meg a Hódmezővásárhely-Szeged közötti tram-train projekt, 8 tram-train jármű beszerzése folyamatban van.



Az autóbuszállományról szólva azt mondta, "van hova fejlődni", az állomány több mint 90 százaléka dízelüzemű, és megjegyezte, hogy egyértelműen a CNG (sűrített földgáz) technológiát tartják alkalmasnak a hatékonyabb személyszállítási közszolgáltatáshoz. Beszámolt arról, hogy 2020-ra 750-re szeretnék fejleszteni a mostani 100-200-as állományt. Mint mondta, hangsúlyeltolódást szeretnének elérni, 15-20 százalékra szeretnék növelni az alternatív üzemanyagot használó buszok arányát a jelenlegi mintegy 3 százalékról.



Nikoletti Antal, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) nemzetközi gazdasági kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára fontosnak nevezte, hogy az elektromos közlekedésbe ne csak az egyre több elektromos autó legyen az utakon, hanem a kapcsolódó iparfejlesztésekbe is proaktívan bekapcsolódjanak a cégek. Az elektromobilitás elterjedését is célzó Jedlik Ányos tervről szólva kiemelte, eddigi talán a legnagyobb eredménye az eletromos autók vásárlásának támogatása, így a magyar vevők összegszerűen megkapják ugyanazt a szintű támogatást, mint Európa bármely országában.



Kitért arra, hogy folyamatban van az elektromobilitási fejlesztések a jelenleginél is átfogóbb szabályozása, a tervek szerint egy nagy törvénycsomagban azt az év végéig nyújtja be a tárca.

MTI