Külföldről fizetett gyűlöletkeltők

2017. május 31. 18:11

Furcsa mondat: „Az Antall-kormányt nem bírálta a sajtó.” Aki abban a helyzetben van, hogy vissza tudjon emlékezni az 1990 és 1993 közötti időre, sületlenségnek tartja a kijelentést. Hiszen az akkori médiahisztéria nem ismerte a felső határt.

És éppen ez az.

Az akkori sajtó – egyes vezéralakjai ma is tevékenyek – nem „bírálta” az Antal-kormányt. Hanem gyűlöletet keltett ellene. Gyűlölködött. A demokratikusan megválasztott politikusokat bűnözőként kezelte, és egyfajta lincshangulatot keltett ellenük.

Ma már tudjuk: külföldről irányították ezt a sajtót.

A Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) egykori alapszervezeti titkáraiból, tehát szélsőséges (volt?) kommunistákból lettek a legvadabb szélső liberálisok a médiában. Ők, az egykori kommunisták oktatták ki az országot liberalizmusból.

Kommunisták kérték számon a liberalizmust.

Nem véletlenül mondta Szabó Iván akkori pénzügyminiszter egy demokrata újságírónak a Parlament folyosóján, hogy az ön objektív cikkei „oázisnak számítanak”… Ezekben az objektív cikkekben is volt bírálat az Antall-kormányról, de gyűlöletkeltés nem.

Az „objektív” szót is ellopták a kommunisták.

Először a liberális szót lopták el, és nevezték el önmagukat, régi kommunistákat „liberálisnak”, majd az objektív szóval visszaélve: a szélsőséges pártpropagandát és gyűlölködést „objektív” hírszolgáltatásnak – és most egy mai botrányszó következik – keresztelték.

Objektív című tévéműsor is volt.

Gyenge pontja, hogy ennek egyik vezéralakja olyan módszert alkalmazott, amellyel Göncz Árpád Kossuth téri (le)szereplését hamis színben tüntette föl. A vágóképek ide-oda illesztésével azt a látszatot keltette, hogy bőrfejűek fojtották bele az elnökbe a szót.

S nem 56-os bajtársai – holott a valóságban ez utóbbiak tették.

Most, 2017-ben is ebből a fajta objektivitásból kap az a médiaközönség, amelyre rászívta magát a szélsőséges kultúra. Az óceánon túl kipróbált manipulatív módszerekkel ma is gyűlöletet keltenek, ahelyett, hogy tájékoztatnának.

A gyűlölködés a kenyerük.

Ez használati értékük – a pénzügyi oligarchia számára. Ez az oligarchia külföldről pumpálja bele a pénzt felbérelt propagandistáiba – és még jó is, hogy nem az itteni államkasszát szivattyúzzák, ahogyan ez történt a liberális kormányok éveiben.

Csakhogy a külföldről való felbérlés nem egyeztethető össze a demokráciával.

A pártállam évtizedeiben „fellazításnak” hívták azt a módszert, amelyet szintén külföldről az akkori „gaz imperialisták” kíséreltek meg a magyar ifjúsággal szemben. A „fellazításban” még nem volt benne az erőszakra való felbujtás, „csak” szellemi határokért működött.

Ma az erőszak is a pénzügyi oligarchia harci módszere.

Felbérelt vörös gárdisták másznak erkélyre, és hőbörögnek, rontanak be szerkesztőségbe, és fenyegetőznek – természetesen népes médiapereputty kíséretében. És böffentéseiket, röfögéseiket, nyerítéseiket hosszan ismételhetik a kibertérben.

Külföldről felbérelt kriminális figurák.

Nem a helyi demokráciából, valódi teljesítménnyel kiemelkedő közéleti emberek. Hanem a pénzügyi oligarchia felbéreltjei, akik parancsokat teljesítenek, még a módszereket is készen kapják – hiszen szellemileg alulfejlettek -, és céljuk a rombolás.

Mérgezik a demokráciát.

És noha szavakban elítélik a rasszizmust, valójában egyfajta különleges rasszizmus áll buzgalmuk mögött. E rasszizmus egyik célja a magyar etnikum megszüntetése. Minden lépésük ebbe a logikába illeszthető: e szemüveggel nézve szándékaik teljesen világosak.

Agressziójuk ellen demokráciával lehet védekezni.

Transzparencia szükséges: lássuk át pénzforrásaikat, személyi hátterüket, óceánon átnyúló kapcsolatláncukat, titkos, ám egyre láthatóbb hálózataikat. Hozzuk nyilvánosságra külföldi irányítóik nevét, a gondosan titkolt banki átutalásokat.

Szembesítsük őket az eltitkolni akart tényekkel.

Kovács G. Tibor