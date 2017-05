Három osztatú Kéri

2017. május 31. 23:10

(...) Hát, igen… ezen a hétvégén megint meghirdethette két kihívó is, hogy ők lesznek azok, akik Orbán Viktort leváltják. S erre mind a kettejüknek nagyjából hasonló esélye van. Első látásra. Mert, ha az elfogadottságukat nézzük, akkor mind Botka, mind pedig Vona reménykedhet abban, hogy jövő ilyenkor ő alakíthat kormányt. Ha viszont a választási rendszert, valamint a jó ideje uralkodó pártviszonyokat is tekintetbe vesszük, akkor nem ez a helyzet. Akkor azt láthatjuk, hogy mind Botkának, mind Vonának akkor nyílhat valóban komoly esélye, ha az általuk vezetett pártnak a maihoz képest legalább megduplázódna a szavazatszerző képessége. Egyszerűbben fogalmazva: mind Vonának, mind Botkának akkor van esélye, ha megduplázódik a szavazótáboruk. Azonban ez sem kizárt, mert a jelenlegi választói attitűdök még milliónyi nagyságrendű szavazó megmozdítását is lehetővé teszik. Eltekintve a további, kisebb-nagyobb kihívók személyétől és pártjától, nem tartom kizártnak, hogy a hátralévő tíz hónapban fokozatosan három osztatúvá válik a magyar belpolitikai élet, s az lesz majd az alapkérdés, hogy a háromszög csúcsain szereplő politikusok, illetve pártok közül melyik lesz a leginkább eredményes abban, hogy a bizonytalanokat maga felé fordítsa. Mindebből több minden is következhet. Részben az, hogy a korábbiakhoz képest vadabb, kíméletlenebb és kiélezettebb kampányidőszakra számíthatunk. Részben pedig az is, hogy ha a három pólus között tartósan egyensúly alakulna ki, akkor előbb-utóbb valamelyik kettőnek ki kell egyeznie, legalább egymással. Izgalmas hónapok elé nézünk.

Kéri László: Két kihívó is esélyes Orbán leváltására

zsurpubi.hu