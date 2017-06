Macron, a megtért tékozló fiú

Macron az ifjú kamasz az Élysée-családban. Az örök egyetemista, aki feltűrt ingujjban fogadja, vállon veregeti a tanácsadóit és keresztnevükön szólítja őket.

2017. június 1. 11:12

Olcsón, 8,90 euróért árulták Párizsban a 820 oldalas Egy elnöknek nem szabadna ilyent elmondania című slágerkönyvet. Feleannyi, mint egy egész napos metrójegy minden vonalra. Két újságíró kérdezgette Francois Hollande elnököt éveken keresztül, közreműködve ezzel a maradék tekintélyének a szétfoszlásában. Francois Fillon államtitkok kiszivárogtatása miatt az elnök felelősségre vonását szorgalmazta. Az elnöki palotáig érő ügyészi és média vörös fonalak-vonalak végül őt takarították el az útból, megnyitva Macron előtt az elnöki palota kapuját.

Eric Zemmour, a Le Figaro újságírója, a népszerű politikai elemző szerint Nicolas Sarkozy is sokat tett azért, hogy veszélyes kihívója, Dominique Strauss-Kahn lebukjon. Egyébként Fillonnak volt a legjobb gazdasági programja, de a látványpolitikában ez mellékes adat. Érdekes, hogy „viselt ügyei” csak akkor váltak publikussá, a Hollande által korábban kinevezett ügyész akkor ugrott gyorsan utána, amikor a győzelem kapujában állt. Ilyen ügye pedig minden ötödik francia képviselőnek lehetett, sőt az a normális, ha családtagok segítik, helyettesítik a szakmája miatt ezerfelé ráncigált politikust. És van is ilyen miniszter a Macron által kinevezett kormányban is, de az senkit sem érdekel. Napjainkban nem az ügy, hanem a személy a céltábla.

A Hollande-csacsogás ötödik fejezete A teremtmény címet viseli, amelyben elhangzik egy mondat: „Emmanuel Macron én vagyok.” És még ez sem eredeti: Flaubert beszélt így főhősnőjéről, Emma Bovaryról. Ezek után nem csoda, ha az elnöki hatalom átadása olyan bensőségesre sikeredett. Az is szokatlan volt, hogy egy órát ültek bent a stafétaváltás idején. A volt elnök tippeket adhatott az új kormánytagokat illetően. Az apával szakító fiú néhány hónap után visszatért a családi tűzhelyhez, és átvette az üzlet vezetését.

A média által felfújt új elnök annak az örök ifjúságnak a képviselője, amely a fogyasztói társadalom félistene. Nemcsak a negyven alatti életkora, az enyhe pöszesége is sikkes. Az egalitárius társadalom terméke, ahol mindent lehet és annak ellenkezőjét is. A szíve hölgye az anyukája lehetne. Zemmour szerint ő lett az Élysée-palota Pán Pétere.

Charles de Gaulle és utóda Georges Pompidou voltak az utolsó karizmatikus személyiségek a francia elnöki palotában. Az apák hajdan tisztelt és gyakran zsarnoki személyek voltak, de mára már – lásd a hazai gimnáziumok szülői értekezleteit – rossz esetben csínytevő haverok. Nem Macronra voksoltak igazából a választók. Hollande ellen szavaztak volna, ha kiáll a pástra. Aztán előbb a média által megugatott Fillon, majd a falra festett ördög, Marine Le Pen ellen szavaztak. Macron a kampányban csak szembehelyezkedett velük, akár a kamasz a nagyokkal.

De Gaulle hű társával, Michel Debré miniszterelnökkel kovácsolta össze az új, megtartó intézményeket, és élükre állt, mint apa a családjának. Királyt állított a köztársaság élére, apja volt nemzetének, amely igényelte ezt. Helyrehozta a család zilált pénzügyeit, rendet teremtett a kakaskodó pártvezérek közt. Utána már – Philippe Muray író epés megjegyzése szerint – csak babakocsi-tologató apukák időszaka következett. De Gaulle azt sem rejtette véka alá, hogy ő az unokáiért felelős nagyapa is, Pompidou pedig a felesége hírnevét védő férj.

Távozásuk után a nagybácsik triumvirátusa következett. Valéry Giscard d’Estaing, miközben leszállította 18 évre a szavazás korhatárát, csak arról kérdezte unokaöccseit, hogy milyen jegyek lapulnak a bizonyítványban. Mitterrand nagybácsi – írja Zemmour – ugyan még könyveket nyomott a sihederek kezébe, de a nagyszünetben arról mesélt, hogyan lehet megsokszorozni a szeretők számát anélkül, hogy választanánk közülük. Chirac nagybácsi is pajzán históriákkal kedveskedett, amikor az anyukák hátát látta kifele menet a konyhába. Népszerűek is voltak mindahányan, elég pillantást vetni a korabeli közvélemény-kutatásokra. Közben törvényes lett a magzatelhajtás, és a meg nem születő franciák helyére betódultak a papír nélküliek. Megkezdődött a külföldi és a hazai multik érdekeit szolgáló lakosságcsere. Felértékelődött az ideális fogyasztó: a nő, a fiatal és az azonos neműekhez vonzódó.

Végül elérkezett a nagyra nőtt, kikupálódott unokatestvérek kora. Sarkozy Amerikából jött vissza, híres mestersége a méregdrága vendéglők látogatása, ide hívja az unokafivéreit és Rolex órát ígér nekik, ha leteszik végre az érettségit. Hollande a másik nagytesó, vidékről robbant be csáléra álló nyakkendővel, de igen kedélyes egy alak: remek vicceket mondogat a házasságról és a temetésekről. Apák kívántak lenni, de képtelenek rá. Az apaság öntőformája képletesen és valóságosan ripityára tört a nagy dekonstrukció évtizedeiben.

Macron az ifjú kamasz az Élysée-családban. Az örök egyetemista, aki feltűrt ingujjban fogadja, vállon veregeti a tanácsadóit és keresztnevükön szólítja őket. Szívére teszi a kezét, ha felcsendül a himnusz, mint az amerikaiak. Hiteltelen tanárai miatt meg van győződve, hogy nincs francia kultúra, csak kultúrák Franciaországban. Franciaország számára nem egy régi nemzet, akit a balsors szintén régen tép, hanem egy szuper vállalkozás (startup) az érdekeltek által színpadra állított csodagyereknek (wonder boy), aki történetesen saját maga.

Macron egy elkényeztetett doktorandusz, aki nem érti, hogy a történelem tragikus. Humanista: az egész világot keblére ölelné, különösen azokat, akik jó messziről jönnek, és azokat a választókat is, akik nem kértek belőle.

S. Király Béla

A szerző politológus

magyaridok.hu