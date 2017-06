Lázár: mindenki, aki akar, dolgozni fog 2018-ban

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter és Kovács Zoltán kormányszóvivő sajtótájékoztatót tart Kormányinfó 90 - Mit, miért tesz a kormány?" címmel.

2017. június 1. 15:16

Lázár János szokásos csütörtöki sajtótájékoztatóján a magyar gazdaság legfrissebb adataival összefüggésben elmondta: az eredmények minden magyar ember munkáját dicsérik és visszaigazolják. 2017 első negyedévben több mint 4 százalék volt ugyanis a gazdasági növekedés – tette hozzá.

Fontos adat továbbá, hogy az első negyedévben 34 százalékkal nőtt a beruházások üteme, amely kihatással van a foglalkoztatásra is, 84 ezer emberrel dolgoznak most többen és 510 százalékkal nőtt a lakásépítések száma – húzta alá.

Stabil a gazdaság

A magyar gazdaság stabil is kiegyensúlyozott pályán van – jelentette ki Lázár János, hozzátéve, hogy a külkereskedelmi mérleg is pozitívan alakult az első negyedévben, a többlet 2,5 milliárd euró volt, és jóval erősebb volt az export, mint az import.

Közölte: az ipari termelés 7,8 százalékos ütemben nőtt, az építőipar 25 százalékos ugrást produkált, a bérmegállapodás pedig növelte a szolgáltatási szektor eredményeit. Jól alakult az államháztartás hiánya is – fűzte hozzá.

2017 első negyedévében 4 millió 378 ezer ember dolgozott, és 104 ezerrel többen dolgoznak a versenyszektorban. 2010-hez képest 700 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma – jelentette ki Lázár János.

2010-ben 30 százalék volt a munkanélküliségi adata, most ez a szám 10 százalék – tette hozzá, kiemelve, hogy 2017 első negyedévben a bérek reál értéke 8,2 százalékkal nőtt.

Családtámogatásra, infrastruktúra-fejlesztésre és turizmusra is csoportosítanak át forrásokat

A gyermekvállalást ösztönző programra, a paksi atomerőmű-beruházással összefüggő közinfrastruktúra-fejlesztésre és turisztikai célokra is csoportosítanak át forrásokat a jövő évi költségvetési törvényjavaslatban, amelyről a hónap közepén szavaz az Országgyűlés – közölte Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter szokásos csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.

A gyermekek után járó adókedvezményt a munkavállalók közül nagyjából egymillióan vették igénybe – mondta Lázár János.

Még ebben a hónapban elfogadhatják a költségvetést

A költségvetés tárgyalása zajlik a parlamentben, ehhez néhány módosító indítványok kerültek az asztalra: júniusban elfogadhatják a 2018-as költségvetést, ez jelentősen növeli a kiszámíthatóságot – fogalmazott lázár János.

A költségvetés 2018-ban a munkából élők költségvetése lesz – húzta alá, hozzáfűzve, hogy aki akar, 2018-ban dolgozni tud, hiszen a versenyszféra is munkaerőt keres, aki pedig nem ott helyezkedik el, az az állam világában talál munkát.

A kormány döntött: gyermekvállalás támogatására növelnék azoknak a családoknak a számát, akik gyereket vállalnak. Szeretnék ha 2030-ra minden családban, ahol gyereket vállalnak, 2 gyermek születne. 2018 a családok éve lesz, megtörténnek az átcsoportosítások – húzta alá.

Duna-híd épül Kalocsánál

A paksi beruházás előkészítését mutatja, hogy 20 milliárd forintot szánnak a beruházáson kívüli közinfrastruktúra fejlesztésére: Kalocsánál egy Duna-hidat építenek, és lakásépítésre és útépítésre is sor kerül – mondta a miniszter.

16,4 milliárd jut a turisztikai fejlesztésekre; bővítették az Állatkert újjáépítésének programját egy mélygarázzsal, ezen kívül népművészetekkel foglalkozó egyesületeknek is egy alapot nyitnak, és szervezeteket, így például a premontrei rend számára is forrást biztosítanak, és a ciszetercieket is támogatják.

Lezárult a nemzeti konzultáció

Lázár János elmondta, lezárult a nemzeti konzultáció. A kormány 1 millió 680 ezer emberrel folytatott párbeszédet az ország jelenéről és jövőjéről.

Úgy fogalmazott: jóval túlnyúlik néhány párt választási eredményén a résztvevők száma, hiszen a baloldali pártokra korábban 1 millió 400 ezer ember szavazott, a Jobbikra közel 1 millió, ám a konzultáción közel 700 ezerrel többen mondták el a véleményüket. Lázár János azt mondta, ezek az emberek kiállnak a kerítés, a jogi határzár, az alacsony energiaárak mellett, illetve amellett, hogy a magyar parlament mondja meg, mennyi legyen az adó, a szociális segély, a munkahelyi támogatás, valamint az áram és a gáz ára.

Jelezte, hogy ezt a párbeszédet fent kívánják tartani, mivel számos ügy van a kormány előtt, például a kerítés miatt indított kötelezettségszegési eljárás.

A kerítés ügyében kötelezettségszegési eljárás indult Magyarországgal szemben: ezzel kapcsolatban Lázár János azt mondta, ahelyett, hogy az Európai Bíróság elismerné Magyarország teljesítményét, megtámadja az országot.

Meg fogjuk védeni a kerítést, a jogi és biztonsági határzárat is – jelentette ki.

Elmondta azt is, hogy a NATO-csúcson kialakult egy vita a terrorizmusról; az USA szerint a terrorizmus és a migráció között összefüggés van, Magyarország pedig ugyanezt vallja, ezzel szemben az unió több tagállama ezt tagadja. Sikerült elérni, hogy a NATO zárónyilatkozatába belekerült, hogy jogunk van arra, hogy kerítést építsünk – húzta alá.

Lázár János beszélt azokról a hírekről, hogy német javaslatra jogállamisági követelményekhez kötnék a hozzáférést a felzárkóztatást szolgáló alapokhoz az unió következő költségvetésben. Németország az egyik legnagyobb haszonélvezője ezeknek a forrásoknak és ő követte el a legnagyobb alapjogi sérelmet azzal, hogy 2015-ben illegális migránsok millióit engedte be a területére, megszegve az európai határellenőrzési szabályokat – tette hozzá.

Kockázatot jelentenek az illegális bevándorlók

Mint mondta, példátlanul nemzetközi szervezetekhez kellett fordulni Ahmed H. nevű férfi miatt, aki Röszkénél megtámadta a kerítést és a rendőröket. Az EP elítélő határozata az illető tevékenységét úgy írja le, mintha tárgyakat hajított volna a kerítés felé, ám ennél több történt. Az EP mégis a terrorizmusban érintett személy védelmére kelt, ez pedig jól mutatja a különbséget – fogalmazott.

Akik illegális bevándorlóként érkeznek, kockázatot jelentenek – mondta lázár János.

Egységes a V4-ek álláspontja erről: a migráció kockázat és az uniónak komoly lépéseket kellene tennie. A schengeni határokat meg kell védeni, az ellenőrzés biztonsági garancia lenne – mondta Lázár János.

Magyarország lesz a V4 elnöke

Magyarország lesz a V4 elnöke 2017 nyarától – jelentette be Lázár János.

Jövő héten tárgyalnak a CEU-ról

Hozzátette, azt is hogy a kormány jövő héten tárgyalja a CEU-val kapcsolatos új fejleményeket. Minden féllel párbeszéd zajlik, készek vagyunk az egyeztetésekre – jelentette ki Lázár János.

Visszautasítja Soros kijelentéseit

Visszautasította Lázár János Soros György magyar származású amerikai üzletember csütörtöki brüsszeli kijelentését, mert az szerinte igazságtalan Magyarországgal szemben, és súlyosan elferdíti a valóságot.

Soros György nem kevesebbet mondott, minthogy Magyarországon maffiaállam működik – fejtette ki budapesti sajtótájékoztatóján a miniszter, aki ezt minden magyar nevében visszautasította.

Nem a magyar állam, hanem “a Soros György által pénzelt szervezetek” voltak azok, amelyek az elmúlt években nem tartották be Magyarországon a törvényeket, nem vállalták az átláthatóságot, a nyilvánosságot – fogalmazott Lázár János, aki szerint nem a magyar állam, hanem ezek a szervezetek működtek maffiaszerűen.

A politikus azt is megerősítette, hogy a kormány megküldte válaszát az Európai Bizottság CEU-val kapcsolatos kérdéseire. Szerinte azonban a brüsszeli testület kérdéssora inkább volt politikai, mint jogi természetű. A CEU-val kapcsolatos fejleményekről a kormány jövő héten tárgyal – közölte.

Támogatást kapnak a háziorvosok

A háziorvosok kiegészítő támogatásra számíthatnak, ami havonta 130 ezer forintot jelent.

hirado.hu