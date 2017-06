Itt az új Soros György

A Facebook alapító-tulajdonosa, Mark Zuckerberg globális közösségre cserélné a nemzetállamokat.

2017. június 1. 20:14

Amit másfél évvel ezelőtt még sokan összeesküvés-elméletnek bélyegeztek, az ma már ténykérdés. Először 2016 januárjában írtunk arról, hogy Zuckerberg politikai akcióba kezdett: a Facebook ekkor Európa-szerte kampányt indít a migránsokkal kapcsolatos negatív hozzászólások ellen, vagyis politikai alapon cenzúrázni kezdték a közösségi oldal tartalmát. Néhány hónappal később, az amerikai elnökválasztási kampányban Zuckerberg egy beszédében megjegyezte: úgy érzi, tennie kell Trump elnökké-választása ellen. Az, hogy ez mit is jelent a gyakorlatban, hamarosan kiderült. A vállalás ugyanis nem merült ki annyiban, hogy Zuckerbergék tanácsadóként (és anyagilag is) segítették Hillary Clinton kampányát. Ennél többről volt szó. Egykori Facebook-munkatársak (és kiszivárgott belső dokumentumok) arról számoltak be, hogy a közösségi oldal rendszerszerűen szorítja háttérbe a jobboldali-konzervatív témákat. Ekkor már csak az igazán elvakultak tagadhatták, hogy a Facebook egy politikai eszköz a világ ötödik leggazdagabb emberének kezében.

De bármit is tett Zuckerberg, mégiscsak Donald Trump lett az Egyesült Államok 45. elnöke. Az első sokk után Zuckerbergék szent háborút hirdettek az „álhírek” ellen – másként fogalmazva: a hírek intézményesített manipulálásába kezdtek. De a Facebook nem csak az online-világban, hanem az offline térben is politikai szerepvállalásba kezdett: a május elseji bevándorlás-párti amerikai tüntetéseken részt vevő munkatársaknak például fizetett szabadnapot biztosított a cégóriás.

Történetünk legújabb állomása Zuckerberg tiszteletbeli-diplomaátvételi beszéde, amiben a Facebook-vezér szóról szóra felmondta a Soros-ideológiát. Zuckerberg nagyvonalúan egy kalap alá vette a nacionalizmust (ami az ő értelmezésében megegyezik a nácizmussal), a tekintélyelvűséget és a gazdasági-politikai „elszigetelődést”. Ezek azok a gonosz, rossz dolgok, amik ellen harcolni kell. A jó oldalon pedig ott áll a nemzeteket felváltó „globális közösség”, amelyben a szabadság és a nyitottság jegyében mindannyian feloldódhatunk. Zuckerberg világosan fogalmazott, amikor azt mondta: akik ellenzik a bevándorlást, azok a globális közösség létrejöttét akadályozzák.

Ez valóban így van. A határok felszámolásának és a kontrollálatlan migrációnak csak egy kifutása lehet: a nemzetállamok felszámolása. Ezt az utópiát kínálja Zuckerberg, Soros és a liberális elit többi tagja.

A kérdés csak az, hogy kérünk-e belőle.

Bunford Gerda politológus, mogáserblog.hu