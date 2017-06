Egy ide, egy oda...

KDNP: Emlékezés a magyar hősökre! MSZP: Pedagógusnapra! Jobbik: Bérunió: bérrabszolgaság helyett kiszámíthatóságon, tudáson, szolidaritáson alapuló gazdaságot! LMP: Paksi bővítés helyett megújuló energia és energiahatékonyság! Fidesz: Miért nem vizsgálja a szegedi önkormányzat Botka vagyongyarapodását?

2017. június 2. 12:21

Bemelegítésnek számítanak a napirend előtti szócsaták a parlament életében. Nem okoztak csalódást. Hangzatos üzenetek váltották e héten is egymást.

Emlékezés a magyar hősökre!

Dr. VEJKEY IMRE, (KDNP): - Képviselőtársaim! Ahhoz, hogy megértsük jelenünket, és jövőnkre vonatkozóan is megfelelő válaszokat tudjunk adni, emlékeznünk kell történelmünkre, emlékeznünk kell hőseinkre, hogy példaként lássuk küzdelmeiket és áldozataikat.

- Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Minden nemzedéknek megvan a maga keresztje és felelőssége. Azt, hogy kiből lesz hős és ki marad gyáva, az dönti el, hogy ki veszi vállára a keresztjét és ki nem. Őseink felvették a keresztet, és hősök lettek; olyanok, akik példaként állnak a rákövetkező nemzedékek előtt. Ezért dicsőség és tisztelet a magyar hősöknek.

- Drága Hőseink! Tőletek azt tanultuk, hogy a haza mindenekelőtt. Azt tanultuk, hogy az ember számára nincs reménytelen helyzet, csak bátor és hős emberek vannak, akik leküzdik a nehézségeket. Azt tanultuk, hogy nem másokon múlik hazánk jövője, hanem kizárólag rajtunk. Azt tanultuk, hogy a hazaszeretetből becsület, a becsületből önfeláldozás, az önfeláldozásból hit, a hitből pedig Magyarország feltámadása és újjászületése fakad.

- Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Hőseink példái is azt mutatják, amit az írás mond: „ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, akkor egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz! ” Hőseink meghaltak, de kiontott vérük ezerszeres termést hozott, amelynek eredménye, hogy hazánk oly sok megpróbáltatás ellenére egy ezredév után is létezik!

- Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nem kerülgethetjük a forró kását, ki kell mondanunk, hogy bár elődeink hősies áldozatukkal megvédték a hazát, de a nagyhatalmak mesterkedése és a kommunisták ármánykodása miatt csaknem száz éve ránk kényszerített békediktátum okán Szent István országának kétharmadát és honfitársaink egyharmadát mégis elveszítettük. De tudjuk, hogy keresztre feszítés nélkül nincs feltámadás. Az, hogy mi itt vagyunk, azt jelenti, hogy Magyarország újra erős, és újra figyel múltjára, hogy értse jelenét, és birtokba vehesse jövőjét. Azt a jövőt, melyre hőseink predesztinálnak bennünket.

- Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tudniuk kell, hogy Európában az első ország hazánk volt, ahol az 1917. évi VIII. törvénycikkel törvénybe iktattuk a háborús hősökről való megemlékezést. A kommunista hatalom ezt eltörölte, mert azt hitte, hogy bolsevik rémuralma által mindent, ami szent, és mindent, ami nemzeti, azt végképp el lehet törölni. De mégsem tudtak győzni, mert legnagyobb fegyverünket, a hitünket minden igyekezetük ellenére sem tudták kiirtani a lelkünkből, még akkor sem, ha vérpaddal fizettünk érte.

- A mártírok vére az elhalt búzaszem, amely földbe hullt és kikelt, hogy ezerszeres termést hozzon. Olyan termést hozott, hogy évtizedek után újra visszafoglaltuk Magyarországot, visszaállítva nemzeti-keresztény kultúránkat és a hősök tiszteletét. És mivel visszaállítottuk a hősök tiszteletét, bár ők meghaltak, de lelkünkben mégis élnek. Ezért hőseink vitézsége és glóriája ma Magyarország égboltozatján újra fénylik, mert ők adnak példát számunkra, ők fejezik ki nemzeti-keresztény törekvéseinket.

- Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Rendkívüli történelmi pillanathoz érkeztünk, amikor az Országgyűlés határozati felhatalmazásával megépítettük és 2017. június 10-én felavatjuk a magyar haditengerészek emlékművét a mai Horvátország Póla városának Osztrák-Magyar Monarchia által alapított haditengerészeti temetőjében.

- A szív és a lélek azt követeli, hogy bár csaknem egy évszázados késedelemmel, de végre egy emlékműben is manifesztálódva kifejezzük tiszteletünket a tengeri csatákban a magyar nemzetért hősi halált halt honfitársaink, továbbá mindazon tengerészek előtt, akik a magyar szabadságért küzdöttek, megtették mindazt, amit akkor és ott kellett és lehetett. Ne feledjék, a magyar haditengerészek hősök voltak, s olyan erővel bírtak, hogy velük a világ legnagyobb tengeri hatalmainak is számítani kellett.

- Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Legyünk büszkék hőseinkre, emlékezzünk meg róluk, méltatva önzetlen és hűséges szolgálatukat, amelyet a szárazföldön és a tengeren értünk, utódaikért vívtak! (Taps a kormánypárti padsorokban, és nem egészen titokban az ellenzéki padsorokban is néhányan követték példájukat.)

Pedagógusnapra!

KUNHALMI ÁGNES, (MSZP): - Képviselőtársaim! 1951-ben döntött Magyarország arról, hogy minden évben június első vasárnapján a pedagógusokat ünnepeljük. Ekkor felhívjuk a figyelmet a fontos szerepükre, áldásos tevékenységükre, amit nap mint nap végeznek a gyerekekért, az egész ország jövőjéért.

- A pedagógusoknak van talán a legfontosabb szerepük abban, hogy holnap milyen országban fogunk élni. Ezért kellene kiemelten támogatni őket. A pedagógusok tudják azt, hogy a tudás főleg ma, a XXI. században óriási érték, a tudás kenyeret jelent, munkát, a tudás megélhetést, boldogulást és boldogságot is jelent. A tudás átalakul a XXI. században, napjainkban még inkább, és gyorsabban, mint korábban bármikor. Ehhez mindenkinek alkalmazkodnia kell, tanárnak, nem tanárnak egyaránt.

- A tanári pálya nemcsak pusztán ismeret átadása, hanem lélek és szeretet is. Minden tanár egy egyéniség, tele kreativitással és szeretettel. Mindennap kemény szellemi és idegi munkát is végeznek egyben. Ezért minden tanár csak akkor tudja kiteljesíteni önmagát, akkor tudja elvégezni a munkáját, amit választott magának egy életre, ha szabad, szuverén és kap hozzá segítséget.

- Ma, 2017-ben Magyarországon egy pedagógus sem nem szabad, nem tud önálló lenni, és nem tud ‑ mert nem kap semmilyen támogató környezetet ‑ támogató környezetben dolgozni sem. 2017-ben Magyarországon egy tanár a hatalom hálójában próbál a gyerekekre koncentrálni, de a pártpolitikai ideológiával átitatott, napi fenyegetésektől sem mentes, buta, logikátlan, központosított rendszerben ezt alig tudja már megtenni.

- Ha belegondolunk abba, hogy az elmúlt hét évben milyen óriási terheket raktak a pedagógusokra, hogyan növelték sunyiban az óraszámukat, felesleges adminisztrációt kényszerítettek rájuk, pluszmunkáért szinte semmit nem kapnak; ha belegondolunk, hogy rájuk kényszerítették a megtanulhatatlan és megtaníthatatlan Nemzeti alaptantervet, amelyben merőben csorbították a tanítás szabadságát, hogy rájuk kényszerítették a buta, semmire sem használható egyentankönyveket… ‑ ma, 2017-ben a pedagógusok 98 százaléka mondja azt, hogy nem tudja használni az állami tankönyveket.

- De ott a bér, amit megemeltek. De hát nem sok olyan szakma van ám az országban, ahol a beosztottaknak lényegében az adózott fizetésük jelentős részéből papírt, festéket, krétát és egyéb oktatási eszközöket kell venni. Ez a fényes béremelés már nem is néz ki olyan fényesnek.

- Az igazgatókat lefokozták, lenézik, butának tartják őket, nem tartják őket alkalmasnak intézmény vezetésére. Mind a gazdálkodási, mind a munkáltatói jogaikat elvették. És ha a felsőoktatásra tekintünk, lényegében politikai komisszárokat küldtek a kancellárok személyében, csorbítva ezzel az akadémiai és a tanítási szabadságot.

- A magyar iskolák elvesztették az elmúlt hét évben egyéniségüket és különlegességüket. Ebben a központosított rendszerben elvész a gyerek, és elvész sajnos a tanár is. Önök téglának látják az iskolát, kockafejűnek a gyerekeket és vályogverőnek a pedagógusokat. De, kedves fideszesek, az iskola nemcsak téglából áll, hanem érző, érzékeny közösség, aminek lelke van, és ezt a lelket ölik meg önök nap mint nap.

- 2018-ban, ha a választók többsége bizalmat szavaz az új Botka-kormánynak, akkor csökkenteni fogjuk a pedagógusokra jutó terhet, és anyagilag is el fogjuk ismerni a minőségi munkavégzést. Csökkentjük a gyerekek túlterheltségét. Megszüntetjük a KLIK-et. Megszüntetjük a buta állami egyentankönyveket. Visszaadjuk az iskolák autonómiáját, az iskolaigazgatók jogköreit szintén. Megszüntetjük a politikai komisszárokként működő kancelláriarendszert. Visszaadjuk a tanítás szabadságát és az akadémiai szabadságot. Helyreállítjuk a normális, demokratikus érdekegyeztetés rendszerét, és mindenekelőtt kreatív, korszerű iskolát fogunk Magyarországon csinálni.

- Köszönet a pedagógusnak! (Taps az MSZP padsoraiból.)

Bérunió: bérrabszolgaság helyett kiszámíthatóságon, tudáson, szolidaritáson alapuló gazdaságot!

GYÖNGYÖSI MÁRTON, (Jobbik): - Képviselőtársaim! A Jobbik történelmi sikert ért el azáltal, hogy Brüsszel befogadta, bejegyezte azt a polgári kezdeményezést, amely a Jobbik által gründolt nemzetközi szövetséggel, nyolc közép-kelet-európai ország összefogásával jött létre a bérek felzárkóztatása érdekében. Ezzel egy történelmi küzdelem, egy új időszámítás, egy valódi szabadságharc indult el a magasabb bérekért, a versenyképesebb magyar vállalkozásokért, hogy mindenki a saját szülőföldjén tudjon boldogulni. A Jobbik ezzel már most többet ért el, mint az elmúlt 27 év kormányai együttvéve, hiszen elindulhat egy aláírásgyűjtés, egy összeurópai népszavazás ebben a kérdésben.

- A Fidesz- és az MSZP-kormányokat közös felelősség terheli azért az állapotért, ami előállt, hogy 27 évvel a rendszerváltást követően, 13 évvel az európai uniós csatlakozásunkat követően egy diplomás vagy egy szakmunkás magyar fiatal előtt alapvetően két lehetőség áll: vagy az elvándorlás Nyugatra egy jobb élet reményében, vagy pedig az itthon maradás, ami az elszegényedés és az eladósodás szinonimája.

- A rendszerváltás és az európai uniós csatlakozásunk úgy indult, hogy a politikai elitünk egy jobb életet, magasabb életszínvonalat vázolt föl, ígért a magyar társadalomnak, a Nyugathoz való fölzárkózás ígéretével fogtunk neki ennek a vállalkozásnak, ma azonban leszakadás jellemzi a magyar közállapotokat, s már nemcsak a Nyugathoz képest, hanem a közép-kelet-európai régióhoz képest is. Ezért pedig az elhibázott gazdaságpolitika a felelős, amely privatizációval indult, a nemzeti vagyonunk elherdálásával, és azzal, hogy a külföldi tőkének gátlástalanul kiszolgáltatta a politikai elit a hazai vállalkozásokat, és a hazai vállalkozások rovására valósította meg a gazdaságpolitikáját, ami alapvetően adókedvezményekkel csábította ide a külföldi tőkét. Ez zajlik most is, az egyszámjegyű társasági adó is erről tanúskodik.

- Állami támogatásokat adtak a multinacionális nagyvállalatoknak, ma is 12,6 millió forintot fizet a kormány egy fő foglalkoztatásáért egy multinak, és az alacsony munkabérekre épül a gazdaságpolitika, illetve nap mint nap tesznek arra kísérleteket, hogy a magyar munka törvénykönyvét kilúgozzák, és ezáltal egy ragszolga-társadalmat hozzanak létre ebben az országban. Az Orbán-kormánynak mind a mai napig ez a törekvése, és összeszerelő üzemmé silányította ezt az országot.

- A rossz gazdaságpolitika mellé társult még egy elhibázott kohéziós politika is, ami az Európai Uniónak és a magyar politikai elitnek a közös felelőssége, hiszen bár a cél a felzárkóztatás volt, ez nem valósult meg, kimerült látványberuházásokban, ami alapvetően politikai célokat szolgál, és a korrupcióban, ami meg a gazdaságiklientúra-építést szolgálta.

- A Jobbik béruniós kezdeményezése egyszerre indít el egy társadalmi párbeszédet itthon, Közép-Kelet-Európában és egész Európában egy nemzeti sorskérdésünk ügyében, illetve ezzel a Jobbik Magyarországért Mozgalom és szövetségesei beneveztek az Európai Unió jövőjéről szóló vitára is. Miközben Orbán Viktor mindent megtesz azért, hogy Magyarországot kivezesse az Európai Unióból, a Jobbik fölvázolja az Európai Unió jövőjéről, reformjáról alkotott elképzeléseit…

- Jól látható, hogy se lenyelni, se kiköpni nem tudnak amióta ezt a sikert összehozta a Jobbik. Halász János már migránsokat vizionál a magasabb bérek vonatkozásában, Kövér László arról beszél, hogy a magasabb bérekkel Brüsszel el akarja venni az egyetlen magyar versenyelőnyt, ami a magyar alacsony bérekre épül, Orbán Viktor pedig továbbra is arról beszél, hogy Brüsszelnek az adó- és bérpolitikát át akarjuk nyújtani. A Fidesz a fizetett médiáján és a szakértőin keresztül megpróbálja elbagatellizálni ezt a kérdést, és mindenféle olyan dolgot próbál belelátni ebbe a kezdeményezésbe, ami nincs benne.

- Nem egyik napról a másikra valósulna meg a béremelés, ez természetesen egy hosszú távú célkitűzés, ami 27 év mulasztásait próbálja meg helyrebillenteni. A korrupció fölszámolásával, a bürokrácia fölszámolásával, a hivatali vegzatúra fölszámolásával, egy kiszámítható jogállamnak a létrehozásával a kis- és középvállalkozásokat kívánjuk támogatni az állami támogatás átalakításával, az adó- és járulékpolitika átalakításával és az EU-források átalakításával kívánjuk először nemzeti eszközökkel és európai uniós politikai eszközökkel is a magyar gazdaságot szolgálni. (Taps a Jobbik soraiban.)

***

CSERESNYÉS PÉTER, (Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! …Itt lenne az ideje annak, hogy a Jobbik a béruniós kezdeményezése kapcsán a nagyotmondások helyett a valóságos viszonyokkal vetne számot. Ugyanis volt már Magyarországon olyan csoportosulás, olyan párt és olyan kormány, amelyik elköltött nem létező pénzeket, ennek következményeit szenvedte az ország 2010 környékén. De azért nagyon fontos azt is elmondani, hogy amikor a vitanap kapcsán megkérdeztük, amit önök is kezdeményeztek a bérek és a foglalkoztatás tekintetében, hogy hogyan képzelik el a béruniós követeléseik megvalósítását, érdemben erre a kérdéskörre nem tudtak válaszolni. Tehát valószínű, hogy illúziókat fogalmaznak meg, többek között azzal, hogy azt hiszik, ha létrejön egy európai népszavazás, az béreket fog emelni.

- Nem fog béreket emelni, ezt önök is nagyon jól tudják! Ugyanis a bérek alapvetően az adott nemzetgazdaságban megtermelt összjövedelemtől függnek, ezért a bérek emelése is csak úgy valósítható meg, ha azok fedezete is megteremtődik. Fedezet nélkül béreket emelni nem lehet, vagy nagyon-nagyon nagy kockázatokkal jár, erről már van nekünk tapasztalatunk. Jó lenne, ha képviselő úr és pártja is belátná, hogy a bérek emelése alapvetően a munkaadók és a vállalkozások szintjén dől el, a kormány természetesen támogatja a bérek emelkedését, és ezt bizonyította is az elmúlt időszakban az intézkedéseivel. De mindig megfontoltan, a lehetőségek keretein belül teszi ezt meg. Hogy példákat is mondjak: szeretném kiemelni a 2016. novemberi bértárgyalások eredményét, ahol közvetett módon minden egyes béremelkedésbe be tudtunk avatkozni azzal, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum megemelését meghatároztuk, és jelentős mértékben közvetlenül beavatkoztunk a bérek megemelésének folyamatába.

- Képviselő Úr! Érthetetlen az, hogy ön bérrabszolgaságról beszél. Nézzük meg, hogy a 2010-es kormányra kerülésünk óta mi történt a reálbérek tekintetében! A reálbérek tavalyig bezárólag csaknem 24 százalékkal nőttek Magyarországon, dinamikájában sokkal nagyobb mértékben, mint például a közép-európai országokban, úgy, hogy a családbarát politikánknak köszönhetően a három és többgyermekes családokban a reálbér-növekedés meghaladta az 50 százalékot. Az idén, az év első negyedévében az előző év azonos időszakához képest 8,2 százalékkal növekedett a reálbér, ami körülbelül egyhavi többletbér kifizetését jelenti. Ez is azt mutatja, hogy a bérek emelkednek az itthoni politikai, foglalkoztatáspolitikai és bérpolitikai, valamint a gazdaságpolitikai intézkedések hatásának köszönhetően.

- Képviselő úr a kiszámíthatóság hiányáról is beszélt. Kérdezem akkor, hogy hallott-e erről a bizonyos megállapodásról, amelyik két évre előre nemcsak a béremelkedésről tett említést, nemcsak a béremelésben történt megállapodásról tett említést, hanem egy jelentős, a bérre rakódó adócsökkentést is magába foglal. Ez azt jelenti, hogy 2017-ben egy 5 százalékpontos bérre rakódó adócsökkentés következett be, és a következő évben, tehát 2018-ban újabb 7 százalékponttal fog csökkenni a bérekre rakódó adóteher. És bizonyos feltételek megvalósulása esetén még további négy éven keresztül ez a bérre rakódó adócsökkentés meg fog valósulni…Úgyhogy arra kérem önöket, hogy mindenféle illúziókeltés mellett a valóság talaján állva fogalmazzák meg gondolataikat! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Paksi bővítés helyett megújuló energia és energiahatékonyság!

SCHMUCK ERZSÉBET, (LMP): - Tisztelt Ház! Paksi bővítés helyett zöldenergia és energiahatékonyság, - ennyi kell ahhoz, hogy a magyar gazdaság új pályára álljon! Bármennyire meglepő, ennek nagy része benne van a Fidesz 2010-es választási programjában és az akkori kormányprogramban, idézek: „Egy országos energiahatékonysági program fellendítené az építőipart, évente a lakásállomány 10 százalékának felújítása 80 ezer építőipari munkahelyet teremtene, és ez a befektetés az országnak kevesebb mint tíz év alatt megtérülne, továbbá környezetvédelmi vállalásainkat is megoldaná.” Vagyis önök pontosan tudják, hogy mit kellene tenni, de mégsem csinálják! A költségvetésből minden évben csak filléreket fordítanak energiahatékonysági felújításokra. Inkább az utcát fűtjük, méghozzá méregdrágán! Hiába tartoznak a magyar energiaárak az európai középmezőnybe, ha egyszer egy átlagos magyar háztartás másfélszer annyit költ energiára, mint egy osztrák, és nem az ausztriai, hanem a magyarországi fizetésekből. A magyar családok egyharmada ma is energiaszegénységben él, azaz kénytelen télen fagyoskodni, mert nincs elég pénze a fűtésre!

- Önök is tisztában vannak vele, hogy hiába építenek egy új atomerőművet, a két orosz reaktorblokk ezen a problémán nem fog segíteni. Nem segíthet, hiszen az Európai Bizottságnak benyújtott számítások szerint nem olcsón, hanem a mai áraknál drágábban fogja termelni az áramot. Nem segítene akkor sem, ha valamivel olcsóbban termelne, mert nincs drágább energia annál, amit először kifizetünk, aztán kiengedünk a falakon meg az ablakon!

- Képviselőtársaim! Ha egy országnak valóban olcsó energiára, munkahelyekre és energiafüggetlenségre van szüksége, akkor nem atomerőművet kell építeni, hanem fel kell oldani a nap- és szélerőművek korlátozását, és nem a veszteséges atomenergiát, hanem a lakások korszerűsítését kell támogatni. A szigetelt falakkal, a korszerű nyílászárókkal és a takarékos fűtőrendszerekkel a felére lehet csökkenteni az otthoni energiafelhasználást. Ez sokkal több, mint amennyit bármilyen politikai rezsimanipulációval el lehet érni. 80 ezer új piaci munkahely pedig több, mint amennyit a rendszerváltás óta az összes kormánynak együttvéve sikerült létrehozni. Ezek a munkahelyek olyan településeket érhetnének el, ahová 27 év alatt soha semmilyen gazdaságfejlesztési program nem ért el, és amelyeken természetesen egy esetleges atomerőmű építéséből sem érzékelnének semmit.

- Azt szokták önök mondani, hogy nincs rá pénz, de tudják, hogy ez nem igaz! Az igaz állítás úgy hangzik, hogy a zöldenergia-beruházásokért sorban állnak a befektetők, és örömmel költenék rá a saját tőkéjüket, ha az adminisztratív akadályok nem hátráltatnák őket. De önök még azt a 130 milliárd forintot sem akarják odaadni az embereknek, amit az Európai Unió kifejezetten az otthonok energiahatékonysági korszerűsítésének vissza nem térítendő támogatására nyújtana.

- Mi viszont találtunk az önök választási és kormányprogramjában szereplő célra 4 ezer milliárd forintot. Minden család kaphat az államtól 1 millió forint vissza nem térítendő támogatást az otthona felújítására. Mindenki jól jár, megtakarítunk annyi energiát, hogy Paks II. felépítésére nem lesz szükség. Ezt sem mi találtuk ki, a Századvég egyik tanulmányában olvastuk. Ráadásul nem kell azonnal elkölteni a pénzt, hiszen évente csak a lakások 10 százalékát kell korszerűsíteni, csökken az energiafüggőség, új munkahelyek tízezrei jönnek létre, felértékelődik a lakásállomány, és mindenki szebb, korszerűbb, melegebb otthonban élhet, feleakkora fűtésszámlával, mint korábban.

- Ez egy nagyon egyszerű választás: 4 ezer milliárd forintért két orosz atomreaktor, átmenetileg néhány ezer állás, továbbá több évtizedes függőség Oroszországtól és a mostaninál drágább energia; vagy minden családnak 1 millió forintnyi segítség a lakás-korszerűsítéshez, 4 millió felújított otthon, 80 ezer munkahely szerte az országban, az energiaszámlák megfelezése, tisztább környezet, fejlődő magyar gazdaság, jobb élet és tiszta zöldenergia, állami ráfordítás nélkül. Önök szerint melyikkel járna jobban az ország? Ha nem tudják, vegyenek példát Svájcról ‑ ott meg merték kérdezni az embereket!

***

ARADSZKI ANDRÁS, (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára): - Képviselő Asszony! Nagyon köszönöm az értékes felvetéseit, mert lehetőségem van arra, hogy tisztázzak egy-két félreértést, egy-két oda nem figyelésből fakadó lehetetlen állítást.

- 2011-ben fogadta el a Magyar Országgyűlés a nemzeti energiastratégiát, amelynek fő célja, hogy a hazai energiaellátás biztonságos legyen, hosszú távon fenntarthatóan működjön, és mindezzel szolgálja a magyar gazdaság versenyképességét. Ennek egyik fontos eleme volt, hogy törekednünk kell az energiafüggőségünk csökkentésére, és meghatározta, hogy milyen energiamix mellett gondolkozunk az energiaellátás eme céljainak ‑ tehát biztonság, fenntarthatóság, versenyképesség ‑ teljesítésére. Ez az energiamix nem áll másból, mint a nukleáris energia kapacitásának fenntartásából, a megújuló források növeléséből, valamint a meglévő szén-, azaz lignitkészletünk indokolt és célszerű felhasználásából.

- Azóta a vita elsősorban a körül forog, hogy milyen módon lehet helyettesíteni a nukleáris energiát, és a zöldmozgalmak, köztük az LMP is erőteljesen azt mondják, hogy nem kell Paks II. beruházás, helyette megújuló forrásból biztosítsuk azt az energetikai rendszert, amely biztosítani tudja az ellátásbiztonságot, a fenntarthatóságot és a versenyképességet. Ehhez képest fölöttébb figyelemreméltó, hogy milyen költségeket jelentene a tisztán megújuló forrásból történő energiaellátás, vagy legalábbis az a része, amit Paks II. kiváltása jelentene. A naperőművek esetében ez a beruházás 16 200 milliárd forintot jelentene, a szélerőművek esetében pedig 3800-5000 milliárd forint között. Ez azt jelenti, hogy Paks II. kiváltását a napelemek esetében négyszeres összegből tudnánk biztosítani, míg a szélerőművek esetében legkevesebb kétszeres összegből, s ezzel még nem váltanánk ki és nem kezelnénk az időjárás változásából származó kockázatokat!

- Képviselő Asszony! Minden energiapolitika meghatározó abból a szempontból, hogy milyen az ország adottsága. Az európai uniós energiapolitika, az energiaunió is afelé megy és azt fogadja el, hogy az országok szabadon válasszák meg az energiamixüket, mert nem egyformák az országok adottságai, nem egyformák a szélerőművek hasznosítása szempontjából, nem egyformák a geotermikus energia hasznosítása szempontjából, és természetesen a naperőművek szempontjából sem. Hozzá kell tennem, hogy miután az energiaunió egy piaci alapon működő energetikai rendszert céloz meg, ebben az esetben azt kell mondanom, hogy azoknak a szélerőműveknek, amelyek Magyarországon 10-12 százalékos kihasználtsággal működnek, versenyre kell kelni az offshore, úgynevezett tengeri szélerőművekkel, amelyek 20-22 százalékos kihasználtsággal működnek. Tehát ez a verseny eldőlt ebből a szempontból.

- Magyarországnak, ha versenyképes áron kívánja az energiaellátását biztosítani, olyan megoldások felé kell fordulni, amelyek stabilan, hosszú távon, nagy kihasználtsággal és olcsón termelnek. Jelen pillanatban az egyik eleme ennek a rendszernek a nukleáris energiaforrásból származó energiatermelés.

- Természetesen nem kizárt, sőt támogatott a magyar kormány részéről a megújuló rendszerek alkalmazása. Ez azt is jelzi, hogy 2016 végéig 2,1 gigawatt megújuló napelemrendszer megépítésére vonatkozó pályázat érkezett be a hivatalhoz, és amellett természetesen az energiahatékonyságnak is fontos szerepe van az energiaellátás biztonságában. Erre a magyar kormány mintegy 768,4 milliárd forint vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatási keretösszeget biztosít, az „Otthon melege” program keretében meghirdetett pályázatok pedig a lakosságot érik el az energiahatékonyság növelése szempontjából, és Magyarország természetesen vállalja azoknak a céloknak a teljesítését, amit az Európai Unió az energiahatékonyság szempontjából megkövetel, és ezt teljesíteni is fogjuk. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Miért nem vizsgálja a szegedi önkormányzat Botka vagyongyarapodását?

DEMETER ZOLTÁN, (Fidesz): - Képviselőtársaim! Tulajdonképpen nem is tartozna a parlament érdeklődésének körébe ez a kérdés, hiszen egy önkormányzat belügye, hogy vezetőjét hogyan számoltatja el. (Mirkóczki Ádám: Nem jól látod. Üljél le szerintem!)

- Tekintettel azonban arra, hogy a minap Botka László polgármester az MSZP hivatalos kormányfőjelöltje lett, mégiscsak célszerű megvizsgálni szélesebb körben is a megbízhatóságát és szavahihetőségét, most, hogy így az ország vezető pozíciójára törekszik! Már a szegedi Fidesz is vizsgálta volna, hogy Botka László polgármesternek az eltitkolt tóparti telken, a felesége nevére íratott luxusterepjárón és a többmilliós Rolex órán kívül van-e még más olyan vagyontárgya, amelyekről elfelejtett beszámolni. Csakhogy a helyi baloldali többség összezárt, a szocialisták és a DK közösen megakadályozta, hogy az MSZP-s miniszterelnök-jelölt kellemetlen helyzetbe kerüljön.

- Eközben az MSZP miniszterelnök-jelöltje homályos utalásokba bocsátkozik a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalícióval való összefogással kapcsolatban. Szűkebb környezetében, Szegeden viszont ez a paktum már létrejött, hiszen a szocialisták a DK-val közösen akadályozták meg, hogy a polgármesternek színt kelljen vallania. Pedig Botka László ismét lebukott, már nemcsak az autóját, a luxusnyaralásait, hanem a luxusóráit is kihagyta a vagyonnyilatkozatából.

- A legújabb hírek szerint az MSZP polgármestere az elmúlt évben két értékes budapesti lakást is kapott pedagógus szüleitől. Az egyik egy V. kerületi 100 négyzetméteres, a másik egy XIII. kerületi 48 négyzetméteres ingatlan, összértékük igen magas, akár 150 millió forint is lehet.

- Képviselőtársaim! Félre ne értsék, nem az a baj ebben, hogy a szüleitől kap valaki lakásokat, hanem az, hogy az ilyen értékű vagyont nem tartja említésre méltónak az egyébként erre őt is kötelező nyilatkozattételben. Ez alapján joggal mondhatjuk, hogy sokakat érdekelne, vajon mennyi lehet Botka László valós vagyona, ha néhány milliós órákat, több milliós luxusutazást, illetve egy 25 milliós luxusautót egyszerűen kifelejt a vagyonnyilatkozatából. Ha megnézzük Gyurcsány, Bajnai, Medgyessy, Puch László, Boldvai, Simon Gábor példáját, azt is láthatjuk, hogy Botka László egyszerűen beállt ebbe a sorba.

- Ha pedig a legújabb ígéretét nézzük, még ezt is felülmúlja azzal, hogy lebontaná a határzárat, ahogyan ő fogalmazott, a kerítést. Ezzel azonban Magyarország állampolgárainak a biztonságát tenné kockára! Gondoljunk csak arra, hogy éppen ezt a kerítést megkerülve és áttörve került Európa belsejébe megannyi szörnyű merénylet kitervelője és végrehajtója. Röszkénél hangosbemondón keresztül vezényelték a kerítés és a rendőri kordon áttörését. Ma, a manchesteri merénylet után még inkább látjuk, hogy ezt a kerítést nem lebontani, hanem megerősíteni kell. És bízunk abban, hogy a kerítésbontók soha nem lesznek Magyarországon miniszterelnökök! Mindezek ismeretében és a be nem vallott vagyongyarapodás tükrében kérdezem:

- Hogyan lehet valaki a magyar emberek biztonságának veszélyeztetésével, az országunk déli határánál fekvő város polgármestereként vagyoneltitkoló?

- Miért nem vizsgálja a szegedi önkormányzat Botka László vagyongyarapodását?

***

POGÁCSÁS TIBOR, (Belügyminisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Természetes igénye a polgároknak, hogy mindazoknak, akik a közpénzek fölött döntéseket hozhatnak, a vagyongyarapodása, a vagyoni helyzetük átlátható és tiszta legyen. Éppen ezért a politikusoknak, parlamenti képviselőknek, kormánytagoknak, önkormányzati képviselőknek, polgármestereknek, de bizonyos körben a köztisztviselőknek is kötelezettségük, hogy rendre vagyonnyilatkozatot tegyenek.

- A politikusok vagyonnyilatkozatának a kialakítása, ez a rendszer, amely Magyarországon működik, elismerten Európában az egyik legszigorúbb vagyonnyilatkozati rendszer. Jól átlátható, nyomon követhető, de nyilvánvalóan az izgalmas kérdés mindig az, hogy a vagyonnyilatkozatot kitöltő mennyiben ragaszkodik a valósághoz, és mennyiben ad tájékoztatást a saját vagyoni helyzetéről.

- A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi törvény kimondja, hogy a polgármesterre is alkalmazni kell az önkormányzati képviselőkre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi, összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályokat. Az önkormányzati képviselő és a polgármester is a megválasztását követően, majd minden év január 1-jén, illetve az 1-jétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Saját vagyonnyilatkozatához csatolnia kell a vele együtt élő házastárs, élettárs, valamint a vele együtt élő gyermekeinek a vagyonnyilatkozatát is.

- A vagyonnyilatkozat-tételének elmulasztása esetén annak benyújtásáig nem gyakorolhatják a képviselői vagy a polgármesteri tisztségéből adódó jogokat, és természetesen juttatást sem kaphatnak erre az időszakra. A vagyonnyilatkozatot az önkormányzatok esetében a szervezeti és működési szabályzatban az erre kijelölt vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tartja nyilván és ellenőrzi. Az önkormányzati képviselő, polgármester vagyonnyilatkozata az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével közérdekből nyilvános, tehát mindenki beletekinthet. A családtagok vagyonnyilatkozatát pedig szükség esetén, illetve ha erre kérés érkezik, a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai tekinthetik meg a vizsgálat céljából.

- Lényeges kiemelni: vagyonnyilatkozati vizsgálatot bárki kezdeményezhet. Az, hogy egy önkormányzat képviselői hogyan döntenek a vagyonnyilatkozat vizsgálatáról, az nyilván az ő politikai felelősségük. Jelen esetben én úgy gondolom, hogy a Botka Lászlót támogató önkormányzati többség Botka László ellen dolgozott, hiszen megakadályozták azt, hogy tisztázhassa azt a helyzetet, amely őt körülveszi.

- Képviselő Úr! A kerítéssel, a határvédelemmel, a határzárral kapcsolatos felvetésével kapcsolatban azt gondolom, hogy mindenki, aki Magyarországon él és látja az ország helyzetét, látja azt a helyzetet, amelyet a migrációs nyomás ebben a térségben okoz, az tisztában van azzal, hogy a Magyarországon élő emberek egyértelműen azt akarják, hogy az országot megvédjük, hogy az országon keresztül csak érvényes úti okmányokkal, csak jogszerűen lehessen átutazni, az országba csak jogszerűen lehessen beutazni. Illetve nyilvánvalóan mindannyian egyetértünk abban, hogy azokat, akiket üldöznek, akiknek olyan élethelyzetük van, amely miatt el kell hagynia a hazáját, a hazájához, a szülőföldjéhez eső legközelebbi biztonságos országban, helyen kell segíteni, hogy átvészelje azt az időszakot, amíg visszatérhet saját szülőföldjére, saját házába.

- Nem hiszem azt, hogy ma Magyarországon azzal érdemben lehet politizálni, érdemben előre lehet jutni, ha valaki Magyarország biztonságát veszélyeztető módon a határvédelmet, a kerítést, a jogi határzárat próbálja lebontani. Nyilvánvaló, hogy ezzel olyan érdekeket szolgál, ami nem Magyarország érdeke, hanem ezzel valamilyen külső megrendelő, valami külső érdek szolgálatába áll. Biztos vagyok abban, hogy a magyar választópolgárok pontosan tudják, hogy mi az érdekük. Nyilvánvalóan figyelemmel kísérik azt, hogy azok, akik a választáson megmérettetik magukat, mind a vagyonnyilatkozatuk tekintetében, mind a saját családjukban, mind a saját környezetükben megfelelő életvitelt élnek, és a politikájukkal az országot, a magyar nemzetet szolgálják! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Bartha Szabó József