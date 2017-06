Trianon egy angol diplomata szemével

Rendhagyó filmet mutat be a Duna Televízió egy angol történész-diplomatáról, aki évtizedek óta foglalkozik Magyarország történelmével.

2017. június 1. 22:14

Az 1931-ben született Sire Bryan Cartledge tanulmányait Cambridgben és Oxfordban végezte, de elmondása szerint a diplomácia jobban érdekelte, mint a kutatómunka,

A szerző Oxfordban és Cambridge-ben végzett történész, aki a Thatcher-kormány idején 3 és fél évet Nagy-Britannia nagyköveteként Budapesten töltött. Annyira megszerette az országot, népét és kultúráját, hogy megtanulta a magyar nyelvet, és 7 év kutatómunkájának eredményeként megírta Magyarország történetét, melyben nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy bemutasson egy nemzetet, történelmével, kultúrájával, történelmet formáló személyiségeivel, azzal a sajátos karakterével, amely a leggyászosabb időkön is átsegítette zivataros történelme során. A szerző "belülről" lát minket, magyarokat, erényeinkkel, hibáinkkal együtt, véleménye gyakran meglepően helytálló, gondolkodásra ösztönző. Hiszen mindig érdekes, tanulságos lehet egy kívülálló barát jobbító kritikája.

A könyv eredeti, angol kiadása (The Will to Survive címmel) az 1956-os forradalom 50. évfordulójára jelent meg, és azóta már két kiadásban el is fogyott.

Részlet John Lukács előszavából

Természetes, hogy a nemzetek történelmét általában saját fiaik írják meg. Vannak azonban olyan példák is, amikor egy idegen rokonszenvező, érdeklődő tekintete olyan tisztánlátással hatol be események, bonyolult hajlamok és érzelmek vadonába, hogy többet sikerül elérnie, mint steril „tárgyilagosságot”. Ilyenkor a távlat érdekes módon színezni képes az események megszokott értékelését is.

Ez érvényes Sir Bryan Cartledge Megmaradni – A magyar történelem egy angol szemével című könyvére is, amely már címében elárulja a szerző legfontosabb felismerését: a magyar nemzet karakterének egyik legjellemzőbb vonása,hogy minden katasztrófa ellenére újra és újra sikerül megmaradnia, majd felemelkednie.

Megállapításai olyannyira eredetiek és helytállóak, hogy talán nem túlzás azt állítani, hogy a külföldiek által írt összes magyar történelemkönyv között valószínűleg Cartledge műve eddig a legkiválóbb.

A Médiatanács Magyar Média Macenatúra Progjamja által támogatott dokumentumfilmben az angol történész imponáló szakszerűséggel és biztonsággal elemzi a századelő magyar történelmének összefüggéseit, a világháborút, az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó éveit és a Tanácsköztársaságot.

És mint kivülálló, de hazánkkal empatikus tudós, ki meri mondani azt, amit történelemkönyveink nyolc évtizede elhallgattak: Magyarország sorsa már a trianoni tárgyalások előtt eldőlt.

A film utolsó mondatai: Az a rövid könyv, amit Magyarországról írtam, egy igen tömör fejezettel indul: Magyarország ezer éve és a magyar történelem nagyon rövid summázatát adja.

A fejezet első bekezdése így kezdődik: Szerencsésebb népek történetét diadalok és győzelmek szakaszolják. Magyarország történelmét viszont katasztrófák és vereségek. A magyarok erőssége a túlélés és a talpra állás.

Köszönjük, Sire Bryan Cartledge!

