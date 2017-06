Tarlós: a déli szakaszon indulhat meg a felújítás

Várhatóan a 3-as metró három felújítási szakasza közül a déli szakaszon indulhatnak meg a közeljövőben a felújítási munkálatok - közölte Tarlós István főpolgármester pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.

2017. június 2. 12:15

A déli szakasz állomásai és az alagút teljes felújítása kezdődhet majd meg, ha erre megadja az engedélyt a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) - mondta Tarlós István, hozzátéve, hogy ebben az esetben kora ősszel indulhatnak meg a munkálatok.



Megjegyezte, a további szakaszok - az északi és a középső - esetében egy évük van arra, hogy megpróbáljanak olcsóbb ajánlatokat begyűjteni.



Tarlós István közölte azt is, hogy jövő szerdán részt vesz a kormányülésen, és ott elmondja elképzeléseit a metrófelújításról.



A főpolgármester úgy fogalmazott, "bizonyos várakozás ellenére van előremozdulás, és bizony látszik az alagút vége".



"Összetett problémával állunk szemben", és észre kell venni a felújításra vonatkozó ajánlatoknál, hogy nem az anyagárak ugrottak meg, hanem a díjak. Ennek az az oka, hogy "az iparosok tekintélyes része elment" - mondta Tarlós István.



Kifejtette, a jelenlegi helyzet az, hogy a négy tenderre beérkeztek az ajánlatok, és négy jogilag független tenderről van szó: a három felújítási szakaszra van három, az állomásokra vonatkozó tender, a negyedik tender pedig az alagút felújítására vonatkozik. Továbbá van egy érvényes 137,5 milliárd forintos támogatási szerződés.



A négy tender közül kettő kezelhető, az alagút felújítása esetében például 15 százalék körüli a költségtúllépés - közölte Tarlós István.



Kijelentette, "életszerű feltételezni", hogy a 137,5 milliárd forintos fedezet alapján az alagút és a déli szakasz állomásai esetében elindulhatnak a felújítási munkálatok. Ha az NGM megadja a szerződéskötésre az engedélyt, akkor megkezdődhet a munka - fűzte hozzá a főpolgármester.



A római-parti védművel kapcsolatban azt közölte, hogy a tervezés a vége felé jár. A részterveket és a környezeti hatásvizsgálati dokumentumokat június 7-ig észrevételezik, a Fővárosi Csatornázási Művek 42 napra becsüli a környezeti hatásvizsgálat eljárását, a vízjogi engedélyeztetés becsült időtartama két hónap.



Tarlós István közölte: a tendertervek július végére készülnek el, a tenderkiírás szeptemberre várható, ennek becsült időtartama körülbelül négy hónap. Ez azt jelenti, hogy december végére, legkésőbb január elejére szerződés lehet. Februárban, de legkésőbb március elején a munkálatok megkezdődhetnek, és a tervezett befejezési időpont 2019. nyár vége, ősz eleje - jelezte.



Kérdésekre válaszolva a főpolgármester elmondta, ha a metrófelújítás ügyében netán a főváros magára marad, akkor azért a saját erejére hagyatkozva is mindent elkövet, és ha másképpen nem megy, akkor hajlandók átcsoportosítani is az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programon (IKOP) belül. Ehhez valamiféle állami garanciára szükség lenne - jegyezte meg.



A Széll Kálmán térről szólva arról beszélt, nem jó, hogy három cég üzemelteti a teret, ezért egyet kell kinevezni, továbbá a hibák felszámolására megtörténtek az utasítások.

MTI