Szent László-év - Semjén Zsolt Csíkszeredában

Szent László az, akiben a keresztény szentség és a nemzeti szellem egységre jutott, a magyarság pedig ma is a keresztény Európa védelmezője - hangsúlyozta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes pénteken Csíkszeredában, ahol megnyitotta a "Szent László király a hit bajnoka, a haza hőse" című kiállítást.

2017. június 2. 12:31

Ünnepi beszédében rámutatott: a lovagkirályban lett sajátosan magyarrá az egyetemes kereszténység, ezt bizonyítják Szent László legendái, amelyekben az ősi nemzeti hagyomány találkozik a keresztes lovag eszményével, így Szent László öröksége a legnehezebb időben is megtartó erőt jelentett a nemzet számára, akárcsak Csaba királyfi a székelység számára.



A kereszténységet védelmező Szent László történelmi nagyságát méltatva felidézte: Szent István országépítő nagy művét az az ember folytatta, akinek lázadó nagyapját Szent István vakíttatta meg, és aki azért született emigrációban, mert apját száműzték. Semjén Zsolt felhívta hallgatósága figyelmét: nincs még egy család az egyetemes világtörténelemben, amely annyi szentet adott volna a katolikus anyaszentegyháznak, mint az Árpád-ház.



Hozzátette: Szent Lászlótól indul az az önértelmezés, hogy a magyarság a keresztény Európa védőpajzsa.



"Hát nem így van ma is? Nem mi védjük ezt a szerencsétlen Európát, amely megtagadja saját keresztény gyökereit? Mégiscsak mi védjük, most is, hűen ahhoz a nemzeti önértelmezéshez és küldetéshez, ami Szent Lászlóval indul" - jelentette ki a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes.





A Szent László-év fővédnöke egyházi méltóságokkal, valamint Hargita megye és Csíkszereda önkormányzati vezetőivel közösen nyitotta meg a Millenniumi templomtéren elhelyezett kültéri kiállítást, amely 12 tabló segítségével idézi fel Szent László életét és kultuszát. A kiállítást a Pro Patria Egyesület számos Kárpát-medencei és azon kívüli helyszínen mutatja be a Szent László-év során.



A Szent László emlékévet lovagkirály trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából hirdette meg a Miniszterelnökség.

A szabadtéri Szent László-kiállítás az erdélyi Csíkszeredán 2017. június 2-án, a kiállításmegnyitó napján. MTI Fotó: Veres Nándor



