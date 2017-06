Látvány-csapatsportok

A Fidesz-KDNP-nek kiemelt célja, hogy minél több embert tudjon bevonzani a sport világába, minél több ember számára tudjon segíteni a sportos életmód megélésében.

2017. június 3. 10:47

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény tételes felsorolással határozza meg, hogy mely sportágak tartoznak a látvány-csapatsportok körébe: a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda és a jégkorong. Ezt a fejlődési folyamatot kívánja támogatni a törvénymódosítás azzal, hogy a látvány-csapatsportok körét szélesíti a röplabda sportággal, amely bizonyította, hogy immár helye van a látvány-csapatsportágak között.A módosítás további indoka az uniós jogszabályokkal való összhang megteremtése, valamint a gyakorlati tapasztalatok átültetése. (Előterjesztő: Gazdasági bizottság. Szövege: PDF.)

- 2011 óta a sport támogatása stratégiai feladat a látvány-csapatsportágakon, illetve a társaságiadó-kedvezményeken keresztül. Célja az, hogy erősítsék a sport utánpótlás-nevelési rendszerét, ugyanakkor a támogatott fejlesztések révén kedvezményes létesítményhasználattal bővítsék a diák- és szabadidősport számára igénybe vehető kapacitásokat, - hangsúlyozta a KDNP vezérszónoka a törvényjavaslat parlamenti vitájában.

HOLLIK ISTVÁN: - Képviselőtársaim! -A felmérések szerint 2010-ben a magyar lakosság, a magyar polgárok sajnos leghátul kullogott az Európai Unióban abban a tekintetben, hogy hányszor mozgunk rendszeresen. Hadd tegyek hozzá most egy frissebb statisztikát! Nemrég a Magyar Diáksport Szövetség indította el a Netfit elnevezésű mérést, amely az általános iskolások, illetve a középiskolások, gimnazisták, szakiskolások fizikai állapotát, erőnlétét mérte. Ebből azt láthatjuk, hogy bár a mindennapos testnevelés bevezetése óta a tendencia javulóban van, de már az általános iskolások tekintetében is elmaradunk az Európai Unió átlagos edzettségi szintjétől, egészségügyi állapotától, erőnléti szintjétől. Mindebből könnyű arra a következtetésre jutnunk, hogy van még tennivalónk! És ha ehhez hozzátesszük, hogy például egy amerikai tanulmány szerint minden egyes dollár, amit sportra, a testmozgásra fordítunk, az két dollár megtakarítást is jelent az egészségügyben, akkor azt gondolom, hogy a magyar sportot, a magyar polgárok sportolási lehetőségét minden erejével a magyar államnak, a mindenkori kormánynak támogatnia kell!

- Ha megnézzük a sporttámogatás konstrukcióját, amit a kormány 2011-ben bevezetett, akkor azt láthatjuk, hogy az éppen ennek a célnak a mentén módosította a korábbi támogatásokat. Bevezette egyrészt a látvány-csapatsportágak megjelölését, illetve a társaságiadó-kedvezményt. Tette mindezt azért, mert a sport támogatása a Fidesz-KDNP számára valóban stratégiai cél. És természetesen a versenysport mellett ‑ azért ezt se felejtsük el ‑ nagy hangsúlyt fektet a kormány a tömegsportok, a szabadidősportok támogatására. Hogy konkrét példát is említsek: a „Nagy sportágválasztó”, ami korábban 2010 előtt nem volt, ma pedig már egy bejáratott brand, nagyon sok fiatalnak bemutatja, hogy milyen típusú sportágak léteznek, amelyből tudnak választani, és így talán nagyobb eséllyel tudják megtalálni azt a sportágat, amelyet szívesen űznének.

- Láthatjuk tehát, hogy 2011 óta a sport támogatása stratégiai cél a látvány-csapatsportágakon, illetve a társaságiadó-kedvezményeken keresztül. Célja az, hogy erősítsék a sport utánpótlás-nevelési rendszerét, ugyanakkor a támogatott fejlesztések révén kedvezményes létesítményhasználattal bővítsék a diák- és szabadidősport számára igénybe vehető kapacitásokat. Ezek az elmúlt években láthatólag teljesültek is.

- A látvány-csapatsportok növekvő népszerűsége ‑ ezt is ki kell emelni ‑ kedvező hatást gyakorol az életmódminták, a sportos életmód alakítására, a fiatal generációk sportban történő részvételének előmozdítására, és a mozgásban gazdag, sportos életmód ösztönzésével szélesíti a szabadidősport társadalmi bázisát, amely összességében kiemelt népegészségügyi célok megvalósításához kapcsolódik. Ha megnézzük a konkrét számokat, akkor azt láthatjuk, hogy közel 500 milliárd forint támogatás érkezett az elmúlt hat évben a látvány-csapatsportágakhoz. Az egyedüli, vagy inkább a legjobb mérőszám, arra hogy ezek a források jól hasznosultak-e, az az, ha megnézzük, hogy hány igazolt sportoló sportolt a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (tao) bevezetése előtt, illetve most, akkor nagyon impozáns növekedést láthatunk.

- Végigfutnék a konkrét szövetségi statisztikákon. A Magyar Jégkorong Szövetségben 2011-ben, a tao bevezetése előtt 2305 igazolt sportoló volt, a tavalyi évben pedig ez a szám már 5029. Tehát itt 218 százalékos növekedés tapasztalható. A Magyar Kézilabda Szövetségben 24 ezer fő volt az igazolt sportolók létszáma, 2016-ban már 53 059. Ez is több mint duplájára nőtt. A kosárlabda tekintetében 24 642-ről a szám felemelkedett 53 861-re. Itt is azt látjuk, hogy az igazolt sportolók létszáma megduplázódott. A labdarúgásban, nyilván a legnépszerűbb sport, itt azért nehezebb ilyen jelentős eredményeket felmutatni, de itt is egyértelmű a fejlődés, a növekedés, hiszen 158 682 igazolt labdarúgó volt 2011-ben, 2016-ban pedig már majdnem 250 ezer. Ez is jelentős, több mint 50 százalékos növekedés. És ugyanezt láthatjuk végezetül a Magyar Vízilabda Szövetségnél is, 4200-an vízilabdáztak 2011-ben, 2016-ban pedig már 6708-an. Mindebből tehát arra következtethetünk, hogy a látvány-csapatsportágnak a megjelölése, illetve a társaságiadó-kedvezmény rendszerének a bevezetése jól szolgálta azt a célt, amely a kormánynak és a Fidesz-KDNP-nek kiemelt célja, hogy minél több embert tudjon bevonzani a sport világába, minél több ember számára tudjon segíteni a sportos életmód megélésében.

- A jelen módosítás bővíteni kívánja ezen sportágak körét a röplabda sportág felvételével.Látjuk, hogy a röplabda mint sportág milyen sikereket ért el az elmúlt időben. Rendkívül jelentős felzárkózás történt, itt elég, csak az Eb-részvételről vagy az Európa Liga-sikerekről beszélünk. Természetesen fontos célja a jogszabálynak az is, hogy minden európai uniós irányelvvel, illetve jogszabállyal összhangban legyen a magyar szabályozás, Mindezek alapján azt gondoljuk: aki ezt a módosítást támogatja, az a magyar röplabdasportot, illetve összességében a magyar sportot támogatja. A KDNP jó szívvel támogatja! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Bartha Szabó József