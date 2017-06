Ilyen figyelmeztetés még nem volt a briteknél

Fuss el, bújj el, mondd el – röviden így szól a brit fővárosban első alkalommal kiadott különleges figyelmeztetés. A lakosságnak szóló riasztás a londoni rendőrségtől, a Scotland Yard-tól jött a városban szombat este elkövetett terrortámadás idején, amikor megkezdődött a terroristák utáni hajtóvadászat. A Scotland Yard – hivatalos nevén Metropolitan Police Service – rendőrei három férfit akartak ártalmatlanítani, akik autójukkal gyalogosok közé hajtottak, majd késekkel támadtak a civilekre.

Párizs után találták ki

Az angolul „run, hide, tell” figyelmeztetést kifejezetten a mostanihoz hasonló támadásokban veszélybe kerülő civilek számára fogalmazták meg, még a párizsi terrortámadásokat követően.

2015. november 13-án miután a Stade de France nemzeti stadionnál három öngyilkos merénylő felrobbantotta magát, Párizs belvárosában egy másik háromtagú terrorkommandó lépett akcióba, hat kávéház, bár és étterem teraszán öltek meg 39 embert, miközben egy harmadik kommandó behatolt a Bataclan nevű koncertterembe, ahol három dzsihadista kilencven embert mészárolt le.

A megrendezett jelenet után jött a valódi

A túlélést segítő tanácsok listáját a Brit Rendőrfőnökök Országos Tanácsa (NPCC), illetve a Nemzeti Terrorelhárítási Biztonsági Hivatal (NaCTSO) bocsátotta ki másfél éve, és azóta próbálják minél szélesebb körben megismertetni a polgárokkal. 2015 decemberében a hatóságok egy videót is közzétettek, amelyben színészek által eljátszott fiktív jelenetekkel illusztrálták a túlélési útmutatót.

Élesben azonban most először adták ki a riasztást, amelyet szombat este az interneten, közösségi oldalakon keresztül is terjesztettek. A rendőrség a támadásról kapott információk után azt tanácsolta londoniaknak, menjenek biztonságos helyre, ha pedig terrorcselekmény történik a közelükben, kövessék a médiumokban ismertetett tanácsokat.

A szombati riasztást nem mindenki tartotta jó lépésnek, a bírálók szerint azt a terroristák a gyengeség jeleként értelmezhették. Mások azonban kifejezetten hasznosnak tartották a figyelmeztetést, amely egyszerű és praktikus tanácsokkal próbálja jó döntésekhez segíteni a bajba került és nagy eséllyel sokkos, zavarodott embereket.

Fuss, ne törődj mással!

E szerint az első és legfontosabb, hogy az, aki fegyveres támadás helyszínén, annak közelében tartózkodik, lehetőség szerint azonnal és minél gyorsabban próbálja elhagyni a környéket. Az ellenállás, a megadás, a tétlenség rossz választás, de az is, ha valaki a futás helyett inkább megkísérel szót érteni a merénylőkkel, esetleg győzködni őket.

A menekülésre lehetőség szerint biztatni kell a közelben lévő többi civilt is, de elsősorban magunkkal kell foglalkozni. Kegyetlenül hangozhat, de a késekkel, lőfegyverekkel támadó terroristák akciója közben rossz döntés a barátok, rokonok mentésével foglalkozni. Hagyj mindent és mindenkit, menekülj – körülbelül így szól a figyelmeztetés.

A londoni muszlim közösség tagjai is részvétüket nyilvánítotték a londoni merénylet helyszínén, a Borough Marketnél 2017. június 4-én Fotó: EPA/ANDY RAIN

Bújj el, és ne leskelődj!

A második jó tanács, hogy ha nem tudsz elfutni, akkor bújj el, keress fedezéket, sokkal inkább, minthogy halottnak tettesd magad. Ez a módszer, amint arra a francia hatóságok a Bataclanban elkövetett mészárlás után figyelmeztettek, nem vált be, mert a terroristák végigsorozták a földön fekvőket is.

A brit hatóságok tanácsa szerint, ha sikerült elbújni, a bajba került ember még véletlenül se kezdjen el nézelődni, ne dugja ki a fejét a rejtekhelyéről. Ha ugyanis te látod a terroristákat, nagy valószínűséggel ők is megláthatnak téged – írták. Arra is felhívták a figyelmet, hogy ha a rejtőzködő láthatatlanná vált a támadói számára, természetesen még nem biztos, hogy jó helyen van, mert a golyók az üvegen, a fán, a fémen és a vékonyabb térelválasztókon is áthatolhatnak. Lehetőség szerint tehát vastagabb tégla- vagy vasbetonfalak mögé kell bújni.

Ha pedig zárható helyiségbe tudsz menekülni, akkor reteszeld el magad mögött a bejáratot, és menj távol az ajtótól – teszik hozzá a bajba kerültek számára készített protokoll szerzői.

Nyomozók a londoni London Bridge-en 2017. június 4-én Fotó: MTI/AP/Frank Augstein

Telefonálj, de nem mindig kell beleszólni!

A csend is életet menthet, ezért teljes némaságban kell maradni a veszélyhelyzetben, amihez hozzátartozik a telefon elhalkítása és a rezgőmód kikapcsolása.

Ha valaki távolabb van, vagy távolabb tudott kerülni a terrortámadás helyszínétől, azonnal hívja a rendőrséget, Londonban a 999-es számon. A hívást akkor is meg lehet kísérelni, ha a megtámadott ember épp elbújt, és csak nagyon röviden tud beszélni, mert különben felhívná magára a terroristák figyelmét. Ekkor, a tárcsázás után a telefonközpontban ülő ügyeletes megpróbál néhány alapvető tanácsot adni a túléléshez. Természetesen, ha a terroristák a közvetlen közelben vannak, akkor a futás vagy a néma rejtőzködés a helyes viselkedés, a telefonálgatás ekkor életveszélyes.

Percekkel az első hívás után halottak voltak a merénylők

A Scotland Yard vasárnapi tájékoztatása szerint a rendőrséghez szombaton 22 óra 8 perckor érkeztek az első bejelentések arról, hogy egy fehér furgon gyalogosokat ütött el a London hídon. A jármű ezután a Borough Markethez hajtott tovább, ahol a három férfi kiszállt és sok embert megkéselt. A későbbi közlések szerint a terrortámadásban heten meghaltak és negyvennyolcan megsérültek. Az elkövetőket a Scotland Yard fegyveres egységei az első értesítés után nyolc perccel agyonlőtték.

A londoni rendőrség vasárnap délutáni bejelentése szerint a merénylettel összefüggésben vasárnap őrizetbe vettek tizenkét embert.

Továbbra is kerülni kell a környéket

A terrortámadás környékét továbbra is kordonok zárják le, és a rendőrség kéri a lakosságot, hogy kerülje a London híd és a Borough Market térségét.

A Scotland Yard azt is kérte, hogy a lakosság őrizze meg nyugalmát, de legyen éber, és bármilyen – akár jelentéktelennek tűnő – gyanús jelről értesítse a terrorellenes hatóságokat.

A rendőrség kérte emellett, hogy akinek fotói vagy videófelvételei vannak az incidensről, juttassa el azokat a Scotland Yardhoz.