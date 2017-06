Corbyn lemondásra szólította fel a kormányfőt

Nem emelkedik a terrorfenyegetettség hivatalosan megállapított szintje Nagy-Britanniában, továbbra is a második legmagasabb, "súlyos" szinten marad - mondta a BBC brit közszolgálati televíziónak hétfőn Theresa May brit kormányfő.

2017. június 5. 18:02

Jeremy Corbyn, a legnagyobb ellenzéki brit politikai erő, a Munkáspárt vezetője hétfőn lemondásra szólította fel a konzervatív párti miniszterelnököt a rendőrség létszámának csökkentése miatt.



A nagy-britanniai terrorfenyegetettség szintjéről a hírszerzési és elhárítási szolgálatok, valamint a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetői alkotta Egyesített Terrorizmuselemző Központ (Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC) dönt, amely a kormánytól függetlenül működik.



May a BBC-interjúban elmondta: a JTAC megerősítette, hogy a készültségi szint marad a második legmagasabb szinten, amely a hivatalos meghatározás szerint súlyos terrorfenyegetettséget jelent, és azt tükrözi, hogy az elhárító szolgálatok megítélése alapján nagy valószínűséggel lehet számítani újabb merényletkísérletekre Nagy-Britanniában.



A múlt havi manchesteri terrortámadás után - amelyben egy öngyilkos merénylő 22 embert ölt meg egy popkoncert helyszínén, köztük hét gyermeket - néhány napra a legmagasabb, kritikus szintre emelték a nagy-britanniai terrorkészültségi fokozatot, és a brit nagyvárosok utcáin fegyveres katonai alakulatok csatlakoztak a rendőrjárőrökhöz.



Május végén azonban a készültséget ismét a második legmagasabb, jelenleg is érvényes fokozatra mérsékelték, és a hadsereg alakulatait a múlt hét közepére kivonták az utcákról.



Theresa May a BBC-nek adott hétfői interjúban elmondta, hogy a rendőrség számos londoni híd védelmét megerősítette.



A szombat éjjeli támadás három elkövetője a London híd járdájára felhajtva gyalogosokat gázolt el, utána a közeli piac, a Borough Market környékén sok embert megkéselt. A merényletben heten meghaltak, 48-an megsérültek, 18 sérült állapota továbbra is válságos.



A brit kormányfő a hétfői BBC-nyilatkozatban elmondta: jelenleg 11 ember van őrizetben a szombat esti merénylettel összefüggésben.



A Scotland Yard a kelet-londoni Barking és Newham városrészekben, felehetően az elkövetők lakóhelyének környékén végrehajtott házkutatások során 12 embert vett őrizetbe, de egy 55 éves férfit azóta elengedtek.



Theresa May szerint a rendőrség még dolgozik a sérültek és az áldozatok azonosításán, de az már egyértelmű, hogy sok közülük külföldi állampolgár.



A brit miniszterelnök megerősítette, hogy a Scotland Yard már azonosította a három elkövetőt, de kilétüket akkor hozza nyilvánosságra, ha a nyomozati munka olyan szakaszba jut, hogy ez lehetővé válik.



Nem hivatalos hétfői médiaértesülések szerint a szombat éjjeli londoni merénylet három elkövetőjének egyikénél ír személyazonossági dokumentumokat találtak. Az illető állítólag marokkói származású, felesége pedig skót. Mindezt a Scotland Yard egyelőre nem erősítette meg.



Cressida Dick, a Scotland Yard főparancsnoka hétfőn a BBC rádiónak nyilatkozva elmondta: a március vége óta Nagy-Britanniában elkövetett három terrorcselekményt nem külföldről irányították, a merényletek tervezése "jórészt hazai súlypontú" volt.



A Scotland Yard vezetője elmondta azt is, hogy a londoni Westminster hídon március 22-én elkövetett - a szombatihoz hasonló jellegű - gázolásos és késeléses merénylet óta az elhárító szolgálatok öt további merényletkísérletet hiúsítottak meg. Hangsúlyozta: ezeknek, és az elmúlt három hónap három terrortámadásának "vannak nemzetközi dimenziói", de a nagy-britanniai terrorfenyegetettség jelentős részben nem külföldi eredetű.



Theresa May egy hétfői londoni kampányrendezvényen kijelentette: Nagy-Britannia eddig "túl sok toleranciát tanúsított" a szélsőségességgel szemben, ezért most ezt a problémát teljesen új terrorellenes stratégiával "kezelni kell".



Azokra az ellenzéki vádakra, hogy belügyminisztersége idején a kormány csaknem 20 ezerrel csökkentette a rendőri állomány létszámát, Theresa May - aki miniszterelnökké választása előtt hat évig vezette a belügyi tárcát - kijelentette: a takarékossági intézkedések a terrorelhárító szolgálatok tevékenységét nem érintették, a kormány ezerötszázzal növelte a fegyveres rendőri osztagok létszámát.



Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetője és miniszterelnök-jelöltje azonban hétfőn, a szombat éjjeli londoni merénylet utáni első munkáspárti választási kampányrendezvényen azt mondta: a konzervatív párti kormányfővel a csütörtöki előrehozott parlamenti választásokon "meg kell fizettetni" a rendőrségi létszámcsökkentések árát.



Corbyn szerint Theresa May belügyminiszterként "olcsón meg akarta úszni a lakosság védelmét", pedig "nagyon sok nagyon felelősségteljes ember" figyelmeztette annak idején a rendőrségi létszám csökkentése miatt.



A Munkáspárt vezetője kijelentette: ő is támogatja azokat a felhívásokat, amelyek szerint az utóbbi kilenc hétben elkövetett három nagy-britanniai merénylet miatt Theresa Maynek távoznia kell a miniszterelnöki tisztségből. Hozzátette ugyanakkor, hogy "ezt a problémát a választópolgárok tudják majd a legjobban rendezni" a csütörtöki előrehozott parlamenti választásokon.

MTI