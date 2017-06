Bőséges a választék a nyári táborokból

A nagyobb cégek sokszor ingyenes foglalkozásokat szerveznek a jövő szakembereinek.

2017. június 6. 10:13

Mintegy kétszázezer gyerek táborozik évente Magyarországon, csaknem nyolcszáz nyári tábor között válogathatnak a nyaraló diákok. Az iskolai napközis táborok átlagára nyolcezer forint hetente és gyerekenként, míg a különböző szerepjátszó témák köré épülő nyaraltatás nincs negyvenezer forint alatt. A legkedvezőbb árúak továbbra is az Erzsébet-táborok.

Másfél hét múlva, június 15-én befejeződik a tanév, és elkezdődik a 11 hetes nyári szünet több mint 745 ezer általános iskolásnak. Mivel a szülők ennyi időre nem tudnak szabadságra menni, sokan táboroztatják gyermeküket.

A táborok többsége a kaland és a kikapcsolódás mellett képességfejlesztést is jelent a gyerekeknek. Ma már a szervezők gyakran biztosítanak testvérkedvezményt is a nagycsaládosoknak, ezek mértéke általában 10-15 százalék.

A szünidő első heteiben sokszor az iskola biztosít valamilyen tábort. Ezekért viszont már fizetni kell, átlagosan napi nyolcezer forintba kerülnek étkezéssel. Az iskolákon kívül az önkormányzatok és a helyi sport klubok is várják a táborozni vágyó gyerekeket. Ezek a lehetőségek már többe kerülnek, átlagosan 30 ezer forintot is ki kell értük fizetni. A tematikus művészeti táborok, bár a gyerekek kreatív képességeinek fejlesztését ígérik, az eszközhasználat miatt nem olcsók. A napközis táboroknál jóval költségesebbek az „ottalvós” tematikus táborok, amelyek közül a legnépszerűbbek a sport-, és a nomádtáborok, valamint a különböző szerepjátszó témák köré épülők. Általában az elhelyezés színvonala befolyásolja az árfekvést, de az biztos, hogy a hetenkénti negyvenezer forint alatt nem lehet megúszni gyermekenként az ilyen jellegű nyaraltatást.

Akik viszont Erzsébet-táborra pályáznak, jelképes, turnusonként csak ezerforintos hozzájárulást fizetnek, minden más költséget – beleértve a szállást és az étkezést is – az állam fizet. A legnépszerűbbek a nyári Erzsébet-táborok, amelyek június 18-tól augusztus 25-ig várják a fiatalokat Zánkán és Fonyódligeten. De gyerekcsoportok pályázhatnak napközi Erzsébet-táborra is, amelyek a nyári szünetben a gyerekek lakóhelyén vannak.

Forrás: Havran Zoltán

A sikeresen pályázó gyerekcsoportok tagjai jelképes, napi százforintos összegért vehetnek részt a táborokba, hétköznaponként 8 és 16 óra között. A sport és egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés és a kézművesség, az önismeret és a közösségépítés témájához kapcsolódó napközis táborokban napi négyszeri étkezés várja a diákokat.

Évente mintegy kétszázezer gyerek táborozik, csaknem nyolcszáz nyári tábor között válogathatnak a nyaraló diá­kok. Több mint 150 lovas, 130 öko-, 120 kalandtábor mellett média-, kreatív-, sakk-, vitorlás, evezős-, repülő-, falmászó-, valamint hagyományőrző, régész-, mese- és modellezőfoglalkozások is várják az aktív pihenésre vágyó diákokat az idei nyáron is. Érdemes kiemelni a több mint 130 idegen­nyelvi tábort, amelyek már csak azért is hasznosak a gyerekeknek, mert az iskolai környezetből kiemelkedő, életszerű helyzetekben fejleszthetik a nyaraló diákok nyelvtudását.

A nagyobb cégek már az egészen kis gyerekek között is látják a jövő szakembereit, ezért szerveznek nekik speciális napközis táborokat.

Ilyenek a programozó-, robotikai vagy más informatikai témák köré épülő foglalkozások, amelyekért sokszor nem is kell fizetni a nagyobb cégek esetében, miközben a gyermek játékos formában találkozhat olyan szakmák alapvető ismereteivel, amelyekről sokszor a szülők sem tudnak kielégítő felvilágosítással szolgálni.

