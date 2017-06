Nehéz a lépcsőzés? A csípő fájdalma csökkenthető!

A csípőízület kopása fájdalmas és a mindennapokat megnehezítő elváltozás, amelynek végső soron csípőprotézis beültetés lehet a megoldása.

2017. június 6. 19:17

Dr. Páll Zoltán, a Fájdalomközpont sebésze, traumatológus, sportorvosaz idejében elkezdett kezelések, fájdalomcsillapítási módszerek jelentőségéről beszélt.

10 hajlamosító tényező

A csípőízületi kopás egy olyan, akár súlyos betegség, amely a porcok és csontszövetek degeneratív változásai miatt alakul ki. A fájdalommal és mozgásbeszűküléssel járó betegség elsősorban az idősödéssel függ össze, de van néhány tényező, amely növeli kialakulásának esélyét. Ezek a következők:

- Csípőízületi dysplasia (születési rendellenesség) és a csípő helyzetének megváltozása.

- Korábbi láb- vagy csípősérülés.

- Ínszalag-, illetve izomrendszeri sérülékenység.

- Testtartási rendellenesség.

- Bizonyos anyagcsere-betegségek (pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy betegségei).

- Szteroid tartalmú szerek tartós szedése.

- Alkoholizmus.

- Nem (nőknél jóval gyakoribb a betegség).

- Túlsúly (a csípőre nehezedő terhelés felgyorsítja a folyamatot).

- Szakszerűtlenül végzett és/vagy túlzásba vitt fizikai aktivitás.

Önt mennyire érinti a csípőízületi kopás?

A betegség okozta tünetek elsősorban a stádiumtól és az fennállás időtartamától függenek, de a vezető panasz mindenképpen a csípőtáji fájdalom. Ezen belül különböző fázisokat különböztethetünk meg.

- Az első fokozatnál megfelelő kezelés mellett a folyamat még visszafordítható, megállítható. Ilyenkor a fájdalom jellemzően reggel jelentkezik, és „bejáratódva” megszűnik.

- Komolyabb kopásnál a fájdalom már a mindennapi életet is befolyásolja, nehezebbé válik a járás, a lépcsőzés, a buszra való felszállás. A röntgenképen láthatóvá válik az ízületi rés beszűkülése, a porc alatti csontok fokozott meszesedése, sőt akár ciszták (folyadékkal teli tömlők) is a csontban.

- A legsúlyosabb fázisban már a legegyszerűbb tevékenységek is gondot okoznak, veszélybe kerül az önellátás, gyakoribbak a törések, mivel az ízületben lévő csontszövetek erősen leépültek.

Kezelés az első jelektől kezdve

- A betegek legfontosabb teendője az lenne, hogy már az első, zavaró panaszok esetén forduljanak orvoshoz. Ezzel nem csak a fájdalom csillapítása válik lehetővé, de a folyamat is lassítható, megelőzhető a maradandó károsodás – hangsúlyozza dr. Páll Zoltán, a Fájdalomközpont sebésze, traumatológus, sportorvos. – A porc leépülését akadályozhatják a megfelelő porcépítő készítmények, amelyek óriási választéka miatt érdemes szakember javaslatára hagyatkozni. Igen hasznos, sőt kiemelt fontosságú a szakszerű gyógytorna, amely erősíti a csípő körüli izomzatot, javítja a terület vérellátását. Az orvosi segítség kiterjed a hatékony fájdalomcsillapításra és életminőség javításra is, így az adott állapotnak és a beteg igényeinek megfelelően alkalmazhatjuk például a lökéshullám terápiát, a Bemer kezelést, az orvosi kollagén bejuttatására épülő injekciókúrát, amelyekkel jelentős életminőség növekedés érhető el. Végső soron azonban, a legsúlyosabb esetekben sor kerülhet csípőprotézis műtétre is.

Forrás: Fájdalomközpont (www.fajdalomkozpont.hu)

orvosihirkozpont.hu