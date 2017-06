Ahol a hagyomány élménnyé válik

Az eredeti elképzelés egy anyanyelvi tábor megvalósítása volt, de végül „alapkőletételként” a hagyományőrzést választottuk.

A Franciaországi Magyarok Szövetségének megalakításakor az egyik fő célkitűzésünkként azt határoztuk meg, hogy egy tábort szervezzünk a Franciaországban élő magyarok számára. Az eredeti elképzelés egy anyanyelvi tábor megvalósítása volt, de végül „alapkőletételként” a hagyományőrzést választottuk. A gondolat megfogalmazásától a tábor megvalósulásáig alig telt el két év, de az igazi munkálatok csak az elmúlt hat hónapban zajlottak le. Rengeteg egyeztetés, módosítás előzte meg a 2017. május 25. és 28. között megrendezett I. Nyugat-Európai Családi Népművészeti Tábor létrejöttét. A maga nemében egyedülálló a kezdeményezés, hiszen korábban még soha nem került sor ilyen jellegű tábor megszervezésére nyugat-európai országok között.

Minden álmunkat felülmúlta a hatalmas érdeklődés és különösen jó érzéssel töltött el bennünket, szervezőket, hogy milyen sok külföldön élő magyar számára fontos hagyományaink átörökítése. A francia Alpok egyik kis városában 4 napon keresztül folyt a néptánc tanítás kezdő és haladó csoportokban gyakorlott táncoktatók koreográfiája alapján. A magyar népdalok elsajátítását az általunk készített „Énekes füzetek” segítették. A furulyaoktatás iránt is sokan érdeklődtek; saját vagy a helyben vásárolt hangszereken próbálgathatták tehetségüket, tudásukat.

Nagy népszerűségnek örvendtek a párhuzamosan folyó műhelymunkák, így például a nemezelés, sárkánykészítés, fafaragás, gyöngyfűzés, melyek egyaránt nyitottak voltak gyerekek és felnőttek számára is. A fiatal korosztály a tábor záróestjén egy kis meglepetés műsorral is készült a foglalkozások alatt elsajátított dalcsokorból.

A tábori pólókat büszkén viselték a résztvevők, melyek piros és zöld színben és különböző méretekben álltak rendelkezésre és Reményi György lelkes „kidobolásának” köszönhetően szinte mind elfogytak.

A kézműves és táncos programokon kívül meglepetésekkel is készültünk mind a 135 résztvevő számára, akik 7 országból (Franciaország, Németország, Svájc, Belgium, Magyarország, Szlovákia, Bosznia-Hercegovina) érkeztek Saint Sorlin d’Arves-ba. Óriási sikert aratott Pári Béla koncertje, aki több mint 30 hangszert szólaltatott meg egyedül fellépése alatt. Mindenkit lenyűgözött a különböző országokból érkező, egymás számára többnyire ismeretlen népzenészek közös játéka, hiszen hihetetlen összhangban voltak egymással már az első pillanattól kezdve. Barokk zenét is hallhattunk különleges hangszerek - barokk hegedű és gamba - megszólaltatásával. Híres francia gordonkaművész is tiszteletét tette nálunk, aki szintén beállt a muzsikálók közé.

Ugyanakkor a természeti szépségekben való gyönyörködésre is nyílt lehetőség, hiszen a 2000 méteren tett kirándulás alkalmával, míg a felnőttekből a lélegzetelállító kilátás, addig a gyerekekből a hógolyózás váltotta ki a legnagyobb örömöt.

Miközben a vendégek a környéket fedezték fel, ezalatt a „framoszosok” és segítőik a bográcsgulyás elkészítésében serénykedtek.

Gábor Áron 130 liternyi levese őszinte elismerést váltott ki a táborlakókból. Ehhez hasonlóan gyorsan elfogyott az esti gyerektáncház után a Jacky Szalóki Anna által feltálalt „édes lakoma” is, amely kicsik és nagyok jókedvét csak tovább fokozta.

Nagyon jó volt látni, hogy a különböző országokból érkező, egymás számára teljesen ismeretlen emberek pillanatok alatt összebarátkoztak, és gond nélkül beszélgettek hosszú órákon át. A kiváló hangulatot az is jelzi, hogy a népzene iránt igazán elkötelezettek egészen virradatig, sőt voltak, akik reggelig ropták a táncot és énekelt.

Az I. Nyugat-Európai Családi Népművészeti Tábor sikerén felbuzdulva már a jövőt tervezgetjük. A rendezvényzárás óta eltelt rövid idő alatt is sok ígéretet és megerősítést kaptunk, hogy 2018-ban is számíthatunk az idei táborlakókra, sőt már újaktól is érkezett megkeresés, hogy szívesen csatlakoznának hozzánk jövőre. Óriási örömünkre szolgál a sok pozitív visszajelzés, mely a lelkes folytatásra ösztönöz bennünket.

A FRAMOSZ fővédnökségével, támogatásával és a több országból érkező Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjasok szervezésében valósulhatott meg a tábor. Különösen a három Franciaországban tevékenykedő lány (Angyal Réka, Medvegy Andrea, Simon Alexandra) fáradozott rengeteget a program kivitelezésén és lebonyolításán, ezért munkájukat külön elismerés illeti. Az egyedülálló kezdeményezés nagyszerű táborvezetője Fodor Jenő volt, aki a sok segítőből nagyszerű csapatot kovácsolt össze.

A tábor már saját Facebook oldallal is rendelkezik, ahol nyomon lehet követni az elmúlt és jövőbeni eseményeket, illetve az egymás közötti párbeszédre jó lehetőséget teremt. Különböző hírportálok és a Duna World Öt kontinens egy nemzet c. műsora is ismertetőt közölt már rólunk, mely nagy büszkeséggel tölt el bennünket.

Bár hatalmas munka fekszik egy ilyen nagyságrendű rendezvény megvalósításában, ennek ellenére hagyományteremtő jelleggel szeretnénk tovább éltetni ezt a különleges kezdeményezést.

Dabizs Mercédesz

Franciaországi Magyarok Szövetségének elnöke

