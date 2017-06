Több pénz jut a rendőrségre, a biztonságra

Jövőre több pénz jut a rendőrségre, a biztonságra - mint a legfontosabb közösségi értékre -, ezáltal a büdzsé nyertesei a magyar emberek - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdai budapesti sajtótájékoztatóján annak apropóján, hogy a parlament várhatóan a jövő héten fogadja el a 2018-as költségvetést.

2017. június 7. 12:34

Kontrát Károly hangsúlyozta: a rendőrség 22 milliárd forintos többlettámogatással számolhat. A járművek amortizációs cseréjére 5 milliárd forintot költenek, de a határellenőrzési rendszer technikai fejlesztésére, illetve a Készenléti Rendőrség új, Labanc utcai központba történő költöztetésére is jut forrás.



Az államtitkár szólt a rendőrségi fegyverzet tervezett cseréjéről is: a honvédelmi tárcával közösen dolgoznak azon, hogy a hazavédelmi ipart újjáélesztve magyar üzemekben, magyar emberek gyártsák a szolgálatellátáshoz szükséges fegyvereket.



Folytatódik az életpályamodell keretében az illetményemelések sora is, a 2015-ben történt átlagosan 30 százalékos, majd az évenkénti 5-5 százalékos illetményemelést 2018-ban újabb 5 százalékos követi. Kontrát Károly példaként említette, hogy míg 2010-ben egy tízéves szolgálati viszonnyal és felsőfokú végzettséggel rendelkező nyomozótiszt 302 ezer forintot keresett, addig ma 438 ezer forintot. Egy ötéves szolgálati viszonnyal rendelkező, érettségizett járőrvezető 205 ezer forintot keresett, jövőre a fizetése 297 ezer lesz.



Úgy vélte, a rendőröknek jelentkezőket kiszámítható életpálya várja, az erőfeszítések pedig meghozták az eredményüket: Magyarországon rend, nyugalom van, míg Nyugat-Európában romlik a közbiztonság. Szerinte ezt igazolja, hogy 2010-hez képest 2016-ban 11 ezerrel csökkent a közterületi bűncselekmények száma és kevesebb az ittasan okozott baleset is.



Kontrát Károly az MTI kérdésére arról is beszélt, hogy a következő hetekben a vizes vb, a Forma-1, illetve a Sziget fesztivál miatt a rendvédelmi szervekre - köztük a rendőrség mellett a Terrorelhárítási Központra, valamint a titkosszolgálatokra is - többletfeladatok hárulnak annak érdekében, hogy mindenki biztonságosan vehessen részt ezeken a rendezvényeken.



Az M1 kérdésére az államtitkár közölte, összességében 107,8 milliárd forint többletforrás jut a rendvédelmi területre: több pénzből gazdálkodhat a rendőrség mellett a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás is.

MTI