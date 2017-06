Szankciókat készítenek elő a V4-ek ellen

Értsük meg: az Európai Unió Timmermansostul, Junckerestül és Verhofstadtostul azért rúg belénk, mert szövetségeseink és barátaink.

2017. június 7. 12:56

Uniós szövetségeseink szankciókat készítenek elő a V4-ek ellen

A régi, illiberalizmussal fertőzött hagyományos világban a „barát” és a „szövetséges” volt az, akitől amúgy is és viszonzásként is jót és baráti kéznyújtást vártunk és kaptunk.

Nagyon ideje elfeledni már el ezeket az ócska, illiberális, szúette szokás- és illemszabályokat! Ma mindennek ez ellenkezője érvényes. Értsük meg: az Európai Unió Timmermansostul, Junckerestül és Verhofstadtostul azért rúg belénk, mert szövetségeseink és barátaink.

A Guantánamó támaszpontot acélkerítéseivel a Szabadság-téren reprodukáló amerikai nagykövetség és külügye Soros/CEU ügyben is csak azért rúg belénk, mert oly hűségesen küldünk csapatokat, ahová NATO szövetségesünk csak kívánja, beleértve a transzatlanti térségtől fényévnyi távolságra lévő területeket.

Az ENSZ is azért pofoz bennünket migráns be nem fogadási ügyben, míg hagyja békén ugyanezért Dél-Koreát, Szaúd-Arábiát és tucatnyi más országot, mert mi nyikkanás és pisszenés nélkül fizetjük a tagdíjunkat. Miközben olyan „ellenségeink” mint Kína és Oroszország nem győz a kétoldalú kapcsolatok bővítésének újabb és újabb lehetőségeiről tárgyalni, miközben igazi esküdt „ellenségek” módjára soha bele nem szól belügyeinkbe. Talán ennek jegyében is érdemes elolvasni a brüsszeli uniós szakportál, az Euractiv csütörtöki cikkét, amely ezzel a fenyegető címmel jelent meg: „A Bizottság szankciókat készít elő a Visegrádi négyek ellen”.

Vagyis szankcionálják azon országokat, amelyek nem hajlandók a jót elfogadni, hiszen a szankcionálók szerint a migránsok befogadása előnyös és jó a befogadó országra nézve.

A cikk így indul: „Az Európai Bizottság tegnap (június 6-án) arra figyelmeztetett, hogy szankcionálhatja azon tagországokat, amelyek nem követik az EU menedékkérőkre vonatkozó kvótaszabályait és már a jövő héten megindíthatja a szabálysértési eljárásokat”.

Határidőt szabott az Európa Bizottság

Érdemes azért arra emlékeztetni, hogy „Kötelező kvóta nincs és nem is lesz”, mint azt a Népszava tavaly szeptember 20-án a kötelező kvóta létét hisztérikusan tagadó ellenzéki pártok állásfoglalásait összegezte.

Mely ellenzéki pártoknak fél Nigéria befogadása majdnem akkora örömöt okozna, mint a határon túli magyarok magyar állampolgárságának visszamenő hatályú megvonása.

De csak azért, mert ők mindig is „a magyar emberek” érdekét nézik.

A cikk így folytatódik: „A figyelmeztetésre azután került sor, hogy a Cseh Köztársaság kijelentette, nem fogad be több migránst, biztonsági okokra hivatkozva.” Milan Chovanec cseh belügyminiszter a rosszabbodó biztonsági helyzetet is okként említette. Prágának márpedig be kellene fogadnia migránsokat Olaszországból és Görögországból az EU országaira vonatkozó menekültelosztási kvóták alapján, szögezi le az Euractiv.

Az EU kvóták szerint 120 000 menekültet kell elosztani 28 tagállamban, egyeztek meg az uniós miniszterek tavaly szeptember 22-én, nyilván nem olvasva a Népszava által idézett hazai ellenzék azon, két nappal korábbi állítását, hogy kötelező kvóták a jövőben sem lesznek. Ezt a kötelező kvótát a V4-ek vehemensen ellenezték. A múlt hónapban az Európai Bizottság júniusi határidőt szabott Lengyelország és Magyarország számára a kvóta szerinti migránsok befogadására.

Dimitrisz Avramopulosz uniós migránsügyi biztos (németül komisszár) közölte, igen hamar bejelentik a szankciókat. Az Euractiv gyakorlatilag biztosra veszi, hogy e szankciók a V4-eket, tehát Lengyelországot, Magyarországot, Csehországot és Szlovákiát fogják megcélozni. Egyértelműen újabb ajándékként az értünk élő-haló szövetségesünktől, az Európai Uniótól.

Lovas István

