Minden képzelet felett nőtt a GDP

Az elmúlt tíz év második legmagasabb szintjét érte el a legfrissebb GDP-adat, amely meghaladta az előzetes értéket is. Ehhez főként a piaci alapú szolgáltatások és az ipar járultak hozzá.

2017. június 7. 16:19

Az első negyedévben 4,2 százalékkal nőtt a magyar gazdaság teljesítménye, ami az elmúlt tíz évben a második legmagasabb adat és meghaladja az előzetes értéket is – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adataiból. Ez is alátámasztja, hogy a magyar gazdaság egy stabil és kiegyensúlyozott pályán halad – áll a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) hirado.hu-nak eljuttatott kommentárjában. E szerint a tavasszal bejelentett versenyképességi lépések, az adócsökkentések és a bérmegállapodás hosszú távon is támogatják majd a bővülést. A további gazdasági sikerek érdekében kiemelten fontos, hogy megvédjük hazánk önállóságát a gazdaság-, az adó- és a foglalkoztatáspolitikában is.

A KSH adatai azt mutatják, a 4,2 százalékos növekedéshez legnagyobb mértékben a szolgáltatások járultak hozzá, 2,3 százalékponttal. Az ipar 1,6, az építőipar pedig 0,4 százalékponttal támogatta a bővülést. A mezőgazdaság a KSH becslése alapján 0,2 százalékponttal visszafogta a GDP-adatot, de ez az év második felében, a terméseredmények ismeretében változat.

A GDP felhasználási oldalán a növekedés fő hajtóereje a beruházások voltak. Az Otthonteremtési Programnak köszönhetően a lakásépítések jelentős mértékben, mintegy ötven százalékkal bővültek. A vállalkozások is jelentős kapacitásbővítő fejlesztéseket hajtottak végre, amihez a tavaly novemberben megkötött hatéves adó- és bérmegállapodás keretében 2017-től kilenc százalékra csökkentett a társasági adókulcs hatása is hozzájárult.

Negyedéves alapon 1,3 százalékos volt a növekedés. Ennél erőteljesebb gyorsulást utoljára 2005-ben regisztráltak, abban az időben viszont a növekedés ára jelentős eladósodás és magas költségvetési hiány volt. Ezzel szemben most az erőteljes bővülést az egyensúly megőrzése mellett sikerült elérni.

Nemzetgazdasági Minisztérium kiemelte: a magyar gazdaság mintegy kétszer gyorsabban bővült az uniós átlagnál, ha a következő negyedévekben is hasonló növekedési különbség lesz, akkor hazánk felzárkózása a fejlettebb tagállamokhoz jelentősen gyorsul. Az első negyedéves adatok megerősítették az idei várakozásunkat, 2017. egészében a Konvergencia Programban jelzett 4,1 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság.

Több mint kétszerese az átlagos európai uniós növekedésnek az első negyedéves 4,2 százalékos bruttó hazai termék (GDP) bővülés - mondta Banai Péter Benő, az NGM államháztartásért felelős államtitkára.

Hozzátette, az építőipar és a szolgáltatások is érdemben bővültek az első három hónapban, míg a mezőgazdaság némileg visszavett a növekedésből. A felhasználási oldalról nézve látható, hogy a fogyasztás és a beruházások is érdemben hozzájárultak a növekedéshez, és bővültek a kormányzati és uniós forrásból finanszírozott beruházások, valamint az otthonteremtési támogatások rendszerének köszönhetően a magánberuházások is.

Az államtitkár szerint nemcsak a gazdaság bővülését, foglalkoztatottak számának és a reálbérek növekedését nézve kedvezőek a számok, a bővülés az egyensúlyi mutatók - államháztartási hiány és külkereskedelmi mérleg - kedvezőbb számaival párosul.

Az ipar és a szolgáltatások húzták a növekedést

Arra számítani lehetett, hogy az ipar és a piaci alapú szolgáltatások járultak hozzá leginkább a növekedéshez. Az ipar 1,6, a szolgáltatások pedig 1,7 százalékpontot tettek hozzá a növekedéshez, de az év elején fellendülő építőipar is segítette a bővülést – fogalmazott Németh Dávid. A K&H Bank vezető elemzője azt mondta, a negyedéves növekedés tempósnak mondható, leginkább az ipar volt a húzóerő, az ágazat hozzáadott értéke 6,8 százalékkal nőtt. „Bár a szolgáltatások számottevő tételt jelentettek a növekedésben, ez a korábbi időszaknak megfelelő teljesítményt jelent. A szolgáltatások hozzáadott értéke csak 3 százalékkal emelkedett” – fejtette ki Németh.

A szakember szerint meglepő, hogy a fogyasztási komponens viszonylag gyengén szerepelt. A háztartások tényleges fogyasztása 2,5 százalékkal, a háztartások fogyasztási kiadása pedig 3,5 százalékkal nőtt. Mindez azt mutatja, hogy a lakossági fogyasztás a nettó reálbérek jelentős, több mint nyolc százalékos növekedése ellenére visszafogottan járult hozzá a növekedéshez.

A GDP felhasználási oldalán a beruházások voltak a főszerepben, erre Németh Dávid szerint számítani lehetett a múlt heti kimagasló növekedésről szóló beruházási adatokból. A GDP-n belül a beruházások - bruttó állóeszköz-felhalmozás - 28 százalékkal nőtt. A jelentős bővülés elsősorban az uniós és kormányzati projekteknek köszönhető.

Fókuszban a lakossági fogyasztás

Németh Dávid szerint az év hátralévő részében valamelyest lassulhat a növekedés üteme, a szakember szerint 3,7 százalékos bővülés várható az év egészében. Fontos kérdés, hogy a lakossági fogyasztás hogyan alakul majd. Emellett a nettó export is halványabb lehet a következő hónapokban. Az import dinamikája már az első negyedévben is meghaladta az exportét, ez így maradhat, ennek eredményeként pedig az exporttöbblet várhatóan mérséklődni fog.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője a második negyedévben némi lassulásra számít a gazdasági növekedésben, hiszen az első negyedév jó teljesítményében a tavalyi alacsony bázis is meghatározó szerepet játszott. A lassulást a legfrissebb ipari és kiskereskedelmi adatok is alátámasztják, de összességében így is három százalék felett maradhat a növekedési ütem a második negyedévben - vélekedett.

Az ING vezető elemzője szerint a relatíve gyenge kiskereskedelmi adatok ellenére a fogyasztás is hozzájárult a növekedéshez, bár az elmúlt negyedévek egyik leggyengébb növekedését hozta. A közösségi fogyasztás - némi meglepetésre - visszafogta a gazdasági növekedést, hiszen csökkent a volumene éves összevetésben. Mindezeket egybevéve a belső tételek 3,8 százalékponttal járultak hozzá a 4,2 százalékos gazdasági növekedéshez. A nettó export pedig annak ellenére tudott enyhe pozitív hozzájáruló lenni (0,4 százalékpont), hogy az import dinamikusabban bővült a fogyasztás és a beruházás importtartalma miatt, mint az export - fejtette ki.

A mezőgazdaság 6,3 százalékos visszaesést produkált a tavalyi rekordév után, míg a szintén csekély súlyú építőipar kiugró növekedést regisztrált, hozzájárulva ezzel a gazdaság növekedéséhez - ismertette Virovácz Péter.

Nyeste Orsolya, az Erste Bank makrogazdasági elemzője kommentárja szerint a háztartások éves szinten 2,5 százalékkal bővülő tényleges fogyasztása nem nevezhető kifejezetten robosztusnak, ami miatt egyelőre kérdéses, hogy a négy százalék feletti éves GDP növekedési ütem mennyire lesz fenntartható az év hátralévő részében. Ráadásul a beruházások látványos bővülése részben a bázishatásnak köszönhető, hiszen tavaly nagy volt a visszaesés ezen a területen - tette hozzá. A bank lát felfelé mutató kockázatotokat a jelenlegi 3,4 százalékos GDP növekedési előrejelzésénél, azonban az egyelőre „nem túl látványos” fogyasztásbővülés és a robosztus első negyedéves beruházási ráta fenntarthatóságával kapcsolatos bizonytalanságok miatt nem tartják valószínűnek, hogy négyszázalékot meghaladó ütemben bővüljön 2017-ben a magyar GDP - közölte.

Négy-hat százalékkal nőhet az ipari termelés



A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint áprilisban az ipari termelés 3,0 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, naptárhatástól megtisztítva a termelés 2,5 százalékkal nőtt. A termelés az év első négy hónapjában 4,9 százalékkal nagyobb volt, mint az előző év azonos időszakában. A munkanappal korrigált adat jelentős eltérését a nyers adathoz képest az okozza, hogy idén áprilisban hárommal kevesebb munkanap volt, mint tavaly. Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője szerint az alacsony tavalyi bázis és egyes új élelmiszeripari, gumiipari, valamint autóakkumulátor-gyártó kapacitások üzembe helyezése miatt idén hat százalékra gyorsulhat a növekedés. A szakértő nagyobb növekedésre számít 2018-ban, amikor újabb jelentős autóipari kapacitások - Audi, Mercedes - lépnek üzembe. A húsvéti ünnepek miatt Európa-szerte visszaesett azipari termelés, csökkentek az európai autóeladások, így a magyarországi járműgyártás is visszaesett áprilisban - fejtette ki. Májusban feltehetően újabb lendületet kaphat az ipari termelés, mivel az európai autóeladások is visszatértek a növekedési pályára, valamint új kapacitások léptek üzembe a közelmúltban. Az ipari termelés várható élénkülését a bizalmi és beszerzésimenedzser-indexek (BMI) továbbra is jelzik - a magyar BMI történelmi csúcsra, 62,1 pontra ugrott májusban - és az európai konjunktúra is határozottan további élénkülést mutat - közölte. Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint jelentősen elmaradt a várakozásoktól az áprilisi adat, de a szektor idei kilátásai változatlanul kedvezőek, már nemcsak az autóipar húzza a növekedést. Idén a tavalyinál gyorsabban bővülhet az ipar, átlagosan négy százalékos ütemben az elemző szerint. Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzőjének kommentárja szerint kérdéses, hogy az ipari kibocsátás első negyedévben elért csaknem nyolc százalékos növekedése tartható-e, a mostani kilátások alapján ennél alacsonyabb, 5-6 százalékos többlet várható az év egészében.

Hunyor Erna Szofia, Pr7/KSH/NGM//hirado.hu