Magyar tudósok is benne voltak Trump döntésében

Az amerikai elnök döntését követően egyre hangosabb, de legalábbis halhatóbb azoknak a szakembereknek a hangja, akik az uralkodó nézethez képest mást gondolnak a klímaváltozás okairól és lehetséges következményeiről. A lavinát egy magyar tudós indította el.

2017. június 7. 23:40

„Sokkhatás alatt vagyok” – így kommentálta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban Donald Trump amerikai elnök bejelentését arról, hogy az Egyesült Államok kilép a párizsi klímaegyezményből. A kormányfő elmondta: Magyarországon közmegegyezés van abban, hogy a klímaváltozás valóság, veszélyes dolog, és mivel globális természetű, ezért a vele szembeni fellépés is globális szintű cselekvést igényel.

Az USA elnökének döntését egy márciusi petíció is befolyásolta, amelyet több mint háromszáz nemzetközi hírű tudós írt alá, arra kérve Trumpot, hogy – kampányígéretéhez híven – Amerika mondjon fel minden olyan nemzetközi egyezményt, klímavédelmi megállapodását, amely a számos üvegház gáz közül éppen a többihez képest csekély hatású széndioxid korlátozását írja elő. A tudósok érvei szerint a széndioxid nem környezetszennyező, sőt jót tesz a növényeknek, javítja a mezőgazdasági terméshozamokat.

Véleményvezérek

Az aláírók között Nobel-díjas tudósok is vannak, továbbá három magyar szaktekintély. Egyikük az a Miskolczi Ferenc fizikus professzor – az Országos Meteorológiai Szolgálat légköri sugárzási osztályának korábbi vezetője –, aki a NASA hat évtizedet felölelő (1948-2008) műholdas légköri adatbázisának elemzése után elsőként kérdőjelezte meg a klímaprobléma főáramú nézeteit.

Számításai szerint az emberiség bármekkora mennyiségű szén-dioxid, por és korom kibocsátásai nem növelik számottevően az üvegházhatást, az óceánok vízfelszínéről elpárolgó vízgáz segítségével ugyanis a rendszer simán visszaszabályozza a megnövekedett üvegházhatású gázkibocsátást a vízkörzésen keresztül.

A sok száz tudós nevében megfogalmazott amerikai petíció ezért azt állítja, hogy a klímaváltozás ideológiájára épülő, hatalmas profitot realizáló „zöld iparág” jelentős médiatámogatást vásárolt meg, amelyen keresztül „világméretű megfélemlítő propaganda kampány folyik”, és ebben inkompetens politikusok és celebritások „osztják az észt”, miközben világhírű tudósok semmiféle nyilvános megszólalási lehetőséget nem kapnak.

Ellenvélemények is akadnak

A klímaváltozásról szóló hazai megközelítések közül szintén elsősorban a globális felmelegedésért szén-dioxid kibocsátásunkat okoló narratíva uralja a médiapiacot. Pedig sok magyar akadémikus gondolkozik nagyjából ugyanúgy erről a kérdésről, mint a Trumpot befolyásoló tudósok – mondta el lapunknak Dr. Héjjas István, aranydiplomás mérnök, az Energiapolitika 2000 Társulat szakértője.

A klímaszkeptikusok internetes fórumát szerkesztő szakember a Reális Zöldek Klub-hoz tartozó tudósokat ajánlotta figyelmünkbe, akik nemzeti elkötelezettségüket ugyanúgy fontosnak tartják az érdeklődők tudomására hozni, mint az Energiapolitika 2000 Társulat bemutatkozó nyilatkozata. Utóbbiak több ízben is foglalkoztak már a téma ellentmondásosságával, illetve a politika és a tudományos élet ebből következő viszonyával.

Szélmalomharc?

„Nem arról van szó, hogy bárki is kétségbe vonná a globális felmelegedés tényét, hanem arról, hogy miközben melegszik a bolygó, ennek gyakorlatilag szinte semmi köze sincs a főbűnösként megnevezett szén-dioxid kibocsátáshoz” – állítja Dr. Héjjas István, és ismeretei szerint jelenleg egy sok ezer éves melegedési ciklus első harmadában vagyunk, ami megszokott intervallum a Föld történetében, és belátható időn belül már csak azért sem vezet katasztrófához, mert bár az emberiség az elmúlt száz évben egyharmadával növelte szén-dioxid-kibocsátását, ez idő alatt csupán 0,7 Celsius fokot emelkedett az átlagos felszíni hőmérséklet.

Úgy véli, értelmetlen és elbizakodott törekvés az emberiség részéről, hogy szélmalomharcot folytat az amúgy is elkerülhetetlen éghajlatváltozás ellen, ahelyett, hogy inkább az alkalmazkodásra készítené fel az éppen egzisztáló generációkat. És, hogy a világ vezetői, ha másban nem is, de ebben a kérdésben miért alkotnak mégis egységfrontot, ahhoz a mérnök szerint a zöldenergiában, valamint a klímaváltozás elleni harcban rejlő félelmetes profit mellett a hidegháborúban kitapasztalt új hatalomgyakorlási technikának is sok köze van.

A politikusok jelszava ma már inkább így hangzik:„jön a katasztrófa, de mi minden nappal kitoljuk a bekövetkeztét, s így megmentjük az emberiséget” – tette hozzá a szakértő.

