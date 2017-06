Szemtől-szembe - 1.

MSZP: Kiirtják végre, vagy mi füstöljük ki őket? Jobbik: Miért nem akar a kormány erős munkavállalói érdekvédelmet? LMP: Miért nyírja ki a kormány a kisvállalkozásokat a minimálbér emeléssel, és miért a multikat támogatja helyettük? Fidesz: A kárt szenvedett mezőgazdasági termelők számíthatnak a kormány segítségére!

Különös pillanatok kísérték e héten is a Tisztelt Házban az egyszerű ”mezítlábas” kérdések műfaját. A képviselők zöme a büfében, a folyosón, vagy egyéb szükséges dolgukat végezték, mégis fontos szereplésnek számított, midőn a teremben maradtak kérdéseket címeztek a kormány jeleseihez. A nemzet megmentőjeként dicsérték, magasztalták önmagukat és ócsárolták a ”másként gondolkodókat”. A válaszok sem voltak ”piskóták”!

Legutóbbi szónoklataikból szolidan stilizálva - hangzavarokat, bekiabálásokat udvariasan mellőzve – tallóztunk.

Kiirtják végre, vagy mi füstöljük ki őket?

HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN, (MSZP): - Államtitkár Úr! Tegyünk egy kísérletet, hátha a szúnyogok kérdésében nem Soros és a Sorossal szövetkező balliberális ármánykodás határozza meg, hogy mi történik az országban.

- Államtitkár Úr! Többször tettem föl önnek kérdést az ügyben, hogy mi lesz Magyarországon a szúnyoggyérítéssel kapcsolatban. Teszem ezt azért, hiszen évek óta minden évben időben rendelkezésre áll a pénz a szúnyoggyérítésre, mégis azt tapasztaljuk, hogy valahogy sikerül minden évben ezt elszerencsétlenkedni, és olyan iszonyatos szúnyoginvázió van, hogy komoly károkat okoz a turizmusban is.

- Ez a helyzet a Balatonon is, ahol már áprilisban a Balaton Szövetség saját költségéből el kellett hogy végezzen egy szúnyoggyérítést, és most a háromnapos pünkösdi hétvégére Siófok önkormányzatának kellett saját költségen szúnyoggyérítést elvégeznie, miközben 4 milliárd forintos keretköltséggel egy közbeszerzés során kiválasztották azt a konzorciumot, akinek a szúnyoggyérítést el kéne végeznie.

- Államtitkár Úr! Próbáltam kicsit utánanézni. Az a helyzet, hogy azt mondják, hogy ez a konzorcium alkalmas rá, hogy e feladatot elvégezze. Januárban döntöttek a közbeszerzésről. A pénz rendelkezésre áll, 4 milliárd forint, hatalmas összeg, és mindenki azt mondja, hogy a minisztérium, illetve a katasztrófavédelem bürokráciája és szerencsétlenkedése miatt nem tud soha időben elindulni a szúnyoggyérítés.

- Államtitkár Úr! Keretszerződésben van, hogy évi egy-hat alkalommal kell szúnyoggyérítést végezni. Nyugtasson meg, hogy ez nem azt jelenti, hogy majd egy alkalommal próbálnak a Balatonon bármiféle szúnyoggyérítést elvégezni. Ezért is kérdezem:

- Megoldják-e ezeket a feladatokat?

- Elindulnak-e a Balatonon a szúnyoggyérítési programok?

POGÁCSÁS TIBOR, (Belügyminisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Nyilván nem fogom tudni önt megnyugtatni, ahhoz az én szakértelmem vagy képességem bizonyára kevés. A szúnyoggyérítéssel kapcsolatban ön több alkalommal tett föl kérdést, és ezekre rendszeresen választ is kapott. Csak ismételni tudom, hogy a szúnyoggyérítési program végrehajtását a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának Gazdasági Ellátó Központja koordinálja.

- A szúnyoggyérítés megrendelése a Balaton térségében a szúnyogfertőzöttséget folyamatosan mérő szakértők javaslata alapján történik. A szakértői javaslatok alapján a következő napokban a Balaton nádasaiban és a határterületeken kerül sor biológiai lárvagyérítésre. A szakértők javaslata alapján tehát várhatóan június 12-17 között történik meg az első szúnyoggyérítés. Az egyes térségekben eltérő mértékekben lehet szükség a szúnyoggyérítés végrehajtására, a tényleges szúnyogártalom mértékétől függően.

- Gyakorlati tapasztalatok alapján egyébként teljesen kizárt, hogy a Balatonnál egyetlen kezelés elegendő lenne. A várhatóan mintegy 30-40 ezer hektárnyi terület kezelésénél több alkalomra lesz szükség abban a megoszlásban és abban az ütemben, ahogy ezt a mérések alapján szükségesnek tartják.

- Siófokon egyébként egy hétvégi rendezvény miatt döntött úgy az önkormányzat, hogy egy megelőző szúnyoggyérítést végez, egy ULV-eljárással, amely kis mennyiségű irtószer felhasználásával történt. Ezt a módszert egyébként az országos szúnyoggyérítési programban is használják. Ma a szúnyoggyérítési programban 1 hektárra átlagosan 0,5-0,8 liter vegyszert használnak fel, így ezek meglehetősen kis veszélyt jelentenek az egyéb élő szervezetekre.

- A Balaton Szövetséggel egyébként jó az együttműködésük, másképp értékelik ezt az együttműködést, mint ön. Talán hozzájuk kellene fordulnia, és akkor megnyugodna ön is! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Miért nem akar a kormány erős munkavállalói érdekvédelmet?

ANDER BALÁZS, (Jobbik): - Államtitkár Úr! Az elmúlt hetek kormánypárti propagandája attól volt hangos, hogy a 2018-as a munkából élők költségvetése lesz. Amennyiben ez igaz, fel kell tenni a kérdést:

- Miért nem támogatták az érdekképviseletek megerősítése érdekében tett jobbikos módosító javaslatokat?

- A tények ugyanis makacs dolgok, ezek pedig azt mutatják, hogy a hazai szakszervezeti lefedettség a 2001-es szintről mostanra 9 százalékra zuhant, szemben egyes valóban jóléti skandináv államokban megfigyelhető 80 százalékkal. A kollektív szerződéssel lefedett dolgozók aránya egynegyed, szemben a szerencsésebb országok kétharmadával. A munkafelügyeletet leépítették, így nem csoda, hogy a bejelentett munkahelyi balesetek száma az önök kormányzata alatt bő egyharmadával, évi 17 ezerről 23 ezer fölé nőtt.

- Államtitkár Úr! A munkaerőpiaci rugalmasság szlogenjét bunkóként forgatva szétcsaptak a szakszervezeti jogosítványok között; a munkavállalói érdekérvényesítés végső fegyverét, a sztrájkot pedig csaknem lehetetlenné tették. Mindez szükséges volt ahhoz, hogy a Magyarországot csak gyarmatként kezelő multik globális értékláncainak alján az alacsony hozzáadott-értékű munkahelyeknek vagy a valamelyik hazai oligarchának robotoló bennszülötteket jobban féken tudják tartani!

- Miért nem hajlandó a kormány azért tenni, hogy ez a kiszolgáltatottság csökkenjen?

- Mikor lehelnek végre életet a leépült ágazati párbeszédbizottságokba?

- Miért nem kapnak a szakszervezetek költségvetési forrásokkal megtámogatott jogkört ahhoz, hogy munkaügyi ellenőrzési szerepet tölthessenek be?

- Miért nem hajlandóak finanszírozni a párbeszédi intézményrendszert, magát az ehhez szükséges infrastruktúrát és szakértőket, akik például a KSH helyett kiszámolják, hogy mégis mekkora a létminimum Magyarországon?

- Miért nem támogatják, hogy az érdekképviseletek állami feladatokat vállaljanak fel a dolgozói átképzések, egyéni fejlesztések területén?

- Mikor kapnak végre hathatós jogi védettséget a munkáltatói önkény támadásainak kitett szakszervezeti vezetők? (Taps a Jobbik padsoraiban.)

TÁLLAI ANDRÁS, (Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Magyarországon a jogszabályi környezet megfelelően biztosítja a szakszervezetek jogi védelmét. Az Alaptörvény szerint a szakszervezetek és más érdekképviseleti szervezetek szabadon alakulhatnak és tevékenykedhetnek. A munka törvénykönyve ezzel összhangban a munkajogon belül szabályozza a szervezkedési jogra vonatkozó garanciákat.

- A munkavállalóknak tehát joguk van az érdekeik előmozdítása érdekében szakszervezetet alakítani és ilyen szervezetbe szabadon belépni. A munkáltatók pedig kötelesek a szakszervezetek számára a működés alapfeltételeit biztosítani. A munkáltató nem utasíthatja vissza a kollektív tárgyalási ajánlatot sem, amely a szakszervezetek részéről érkezik.

- Képviselő Úr! Törvény biztosítja a kollektív szerződéssel történő munkajogi szabályozást. Mindezen túl a kormány a támogatások szintjén is megjelenik a szakszervezeti mozgalom működését biztosítva; így például az ágazati párbeszédbizottságokban ‑ jelenleg 23 ágazati párbeszéd létezik ‑ 60 érdekképviselet képviselteti magát. Az ágazati párbeszédbizottságok tekintetében a kormány 2016-ban 73,5 millió forint keretösszegig adott támogatást, amely elsősorban a nemzetközi tagdíjakat, a nemzetközi feladatokkal kapcsolatos kiadásokat finanszírozza.

- Ezentúl több projekt került kialakításra, kimondottan az érdekvédelmi szervezetek számára: jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása, GINOP 5.3.3. 3,5 milliárd, és még jó néhány ilyen programot lehet fölsorolni, összesen több mint 10 milliárd forint értékben. Az ön állításával szemben a kormány jelentős forrásokat biztosít a szociális partnerek számára kapacitásfejlesztésük elősegítésére és a működésük biztosítására! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Miért nyírja ki a kormány a kisvállalkozásokat a minimálbér emeléssel, és miért a multikat támogatja helyettük?

SCHMUCK ERZSÉBET, (LMP): - Államtitkár Úr! A KSH adatai szerint csak 2016-ban 4713 kisbolt volt kénytelen bezárni. Az érdekképviselet szerint nagy részük egész egyszerűen nem bírta az emelkedő bérköltségeket. E tényező 2017-től még erősebben sújtja őket. A kormány a minimálbér és garantált bérminimum 25 százalékos emelését úgy vezette be, hogy a kisvállalkozásokat csak 7 százalékos járulékcsökkentéssel kompenzálta. Alkalmazkodási időt sem hagytak nekik, 2016 őszének végén jöttek rá, hogy az olcsó bérek korszaka véget ért. Az emelést, amolyan jó fideszes módra, senkivel sem egyeztetve, hirtelen vezették be. Azaz valakivel mégiscsak egyeztethettek a háttérben, mert a multik és a nagyvállalatok jelentős adócsökkentést kaptak.

- Államtitkár Úr! A meglepetésszerű intézkedések a gazdaságban nem jók. A hirtelen, ötletszerű változások különösen azon kisvállalkozásoknak rosszak, amelyek nehéz régióban, alig jövedelmezően működnek. Pedig rájuk óriási szükség lenne pont ott, ahol egyébként alig van munka, vállalkozás, kereskedelem, életkilátás. Nem lehet úgy hozzáállni, ahogy önök teszik, hogy hadd hulljon a férgese! Ennél az egésznél beszédesebben semmi nem mutatja, hogy mekkora hazugság a kormány retorikája, amikor magyar vállalkozások támogatásáról beszél! Pedig lehetne úgy emelni a dolgozók bérét, hogy ez a kisvállalkozásoknak sem jelent nagyobb terhet, mégpedig a minimálbér adómentessé tételével, de ezt már sokszor elmondtuk.

- Államtitkár úr, hány kisvállalkozásnak kell csődbe mennie, hogy rájöjjenek, nem a multikat kellett volna kompenzálni, hanem a magyar kisvállalkozásokat?

- Tudja-e egyáltalán a kormány, hogy milyen hatása van az intézkedéseinek, készítenek-e erről felmérést, vizsgálatot?

TÁLLAI ANDRÁS, (Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára): - Képviselő Asszony! Véleményem szerint az LMP-nek el kellene döntenie, hogy milyen politikát folytat a kisvállalkozások és a munkavállalók tekintetében. Jelen felszólalás esetén, ha jól értem, azt bírálta, hogy a kormány miért emelte a minimálbért és ezáltal a bérszínvonal összegét? A másik témája pedig arról szól, hogy miért alacsonyak a jövedelmek Magyarországon, és hogy ez az oka annak, hogy több munkaerő elhagyja az országot. El kell dönteni, mert a kettő együtt hiteltelen az LMP részéről!

- Egyébként a kis- és középvállalkozásoknak ma már nem az a legnagyobb problémájuk, hogy a társasági adó mértéke miért 9 százalék, nem az a legnagyobb problémájuk, hogy a munkaerő közterhe most csökkent 5 százalékkal vagy a szociális hozzájárulási adó mértéke 22 százalék, és nem a minimálbér összege a legnagyobb problémája a kis- és középvállalkozóknak, hanem, ha hiszi, ha nem, inkább az a problémájuk, hogy munkaerőhiánnyal küzdenek és nem az, hogy a közterheiket a kis- és középvállalkozások nem tudják kigazdálkodni és ezáltal eredményesen működtetni vállalkozásukat.

- Képviselő Asszony! Magyarországon megfelelő a gazdasági közeg, megfelelő a gazdasági környezet, és megfelelő adózási rendszer van a kis- és középvállalkozások számára kitalálva, hiszen a társasági adó alacsony kulcsa mellett a kis- és középvállalkozóknak egyszerűbb adózási módot is lehet választani, így például az úgynevezett kata összegét, ahol lényegében nem is fizet adót, csak saját maga után fizeti meg a fix tételű adót, vagy éppen a kiva, a kisvállalkozási adó, amely esetében 14 százalékos kulccsal mindent megfizet az adott vállalkozás.

- Összességében tehát a képviselő asszony nem valós problémákat feszeget! (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

A kárt szenvedett mezőgazdasági termelők számíthatnak a kormány segítségére!

HORVÁTH LÁSZLÓ, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Május közepén rendkívül szélsőséges időjárás tarolt a Mátrában, ami súlyos károkat okozott a mezőgazdasági termelőknek, kiváltképpen Gyöngyösön, a Mátraalján és a Mátra térségében élők számára. Hozzávetőlegesen 1000-1500 hektár ültetvény károsodott, és a terméskiesés 30-90 százalék közé tehető. Egyaránt károsodtak szántó, gyümölcs- és szőlőültetvények. Sajnálatos módon a vidékünket ért természeticsapás-sorozat már megkezdődött a januári kemény téli fagyokkal, folytatódott a húsvét körüli zöld faggyal, majd május elején és május 13-án régóta nem tapasztalt hevességgel jégverés pusztított.

- A kormány eddig is oroszlánrészt vállalt a károk enyhítéséből a Kárenyhítési Alapon keresztül, amely Kárenyhítési Alap az elszenvedett veszteségek, hozamérték-csökkenésnek akár a 80 százalékát is megtéríti a gazdálkodók számára, és hozzáférhető a kicsik, az 1 hektár alatti ültetvényesek számára, illetve azok számára is, akiknek az ültetvénye az idén fordult volna termőre. Hozzá kell tenni azt is, hogy a Kárenyhítési Alap 2012 óta nem volt forráshiányos, tehát minden jogos igény maradék nélkül ki lett elégítve.

- Azt is fontos megemlíteni, hogy a személyes felelősségvállalás nem elhanyagolható a gazdálkodók részéről, de azért, hogy a mezőgazdasági biztosítási díjaikat ki tudják fizetni, szintén számíthatnak támogatásra. Van egy szintén nagyon fontos eszköz, ez egy száz százalékban támogatott kedvezményes hitelkonstrukció, amely hitelkonstrukció május 31-ig elérhető volt a gazdák számára, amely mindenféle díjkötelezettség nélkül volt hozzáférhető. Úgy tudom, a tárca tervezi, hogy ez a hitelkeret a továbbiakban is hozzáférhető lesz. De ami nagyon fontos, az a megelőzés. Kérdezem államtitkár urat:

- Hosszabb távon hogyan valósulhat meg a jégkárok elleni védekezés? (Taps a Fidesz soraiban.)

***

NAGY ISTVÁN, (Földművelésügyi Minisztérium államtitkára): - Képviselőtársam! Először is köszönöm szépen elismerő szavait az agrárkormányzatnak a kockázatkezelési képesség növelése érdekében tett erőfeszítéseivel kapcsolatosan, hiszen mindent elkövetünk azért, hogy a termelői biztonság minél erősebb legyen. Kiemelt figyelmet fordítunk a kedvezőtlen időjárási tényezők és kockázatok kezelésére, a mezőgazdasági termelők megsegítésére, hiszen a mezőgazdasági termelés nagyon időjárásfüggő, nagyon időjárásnak kitett, és a klímaváltozással állandóan a szélsőségesebb időjárási körülményekkel kell megküzdenünk.

- Szeretném jelezni, hogy május 31-ét követően egy újabb, kamatköltségtől és kezességi díjtól mentes finanszírozási konstrukció elérhető lesz az idei év fagy- és jégesőkárokkal leginkább sújtott ültetvényes gazdálkodók számára. Másrészt a legjobb védekezés mindig a megelőzés, hogy ne állandóan kártalanítást kelljen fizetni, hiszen ez rossz esetben egy évben többször, rosszabb esetben szinte minden évben előfordulhat kockázati tényezőknek kitett helyeken. Ezért szeretnénk egy olyan rendszert felállítani, amelyben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vállalja az országos talajgenerátoros jégkármegelőző rendszer kialakítását, valamint annak működtetését, amelyhez természetesen a Földművelésügyi Minisztérium szakmai segítséget is nyújt.

- A termelők számára ingyenes országos rendszer a tervek szerint 2018. május 1-jéig épülhet ki, amelynek megvalósulásával közel ezer darab talajgenerátor működtetésével jelentős érték kerülhet megóvásra országszerte. Mindezen túl a termelői öngondoskodást és tudatosságot erősítő egyéb ösztönzők is elérhetők az ágazat szereplői számára. A mezőgazdasági biztosításokat 2012 óta jelentős összeggel támogatja az állam, 2016-tól a vidékfejlesztési program forrásaival évente mintegy 4 milliárd forinttal. (Taps a Fidesz soraiban.)

