Szemtől-szembe - 2.

MSZP: A növekvő elégedetlenségtől egyre hangosabb a munka világa! Jobbik: Miért hagyta magára a kormány a Nagykunságot, avagy mi lesz veled M4? LMP: Bezárják a Szolnoki Főiskolát? Fidesz: Mik az első tapasztalatok a most először használt elektronikus adóbevallással kapcsolatosan?

2017. június 9. 11:28

Különös pillanatok kísérték e héten is a Tisztelt Házban az egyszerű ”mezítlábas” kérdések műfaját. A képviselők zöme a büfében, a folyosón, vagy egyéb szükséges dolgukat végezték, mégis fontos szereplésnek számított, midőn a teremben maradtak kérdéseket címeztek a kormány jeleseihez. A nemzet megmentőjeként dicsérték, magasztalták önmagukat és ócsárolták a ”másként gondolkodókat”. A válaszok sem voltak ”piskóták”!

Legutóbbi szónoklataikból szolidan stilizálva - hangzavarokat, bekiabálásokat udvariasan mellőzve – tallóztunk.

A növekvő elégedetlenségtől egyre hangosabb a munka világa!

GÚR NÁNDOR, (MSZP): - Államtitkár Úr! Alacsony fizetések, rossz munkakörülmények. Ismerik a helyzetet, az elmúlt hét esztendőben több mint 600 ezren elhagyják az országot. Nem véletlenszerű ez! A teljesség igénye nélkül mondom, csak címszavakban a következő dolgokat.

- Vízügyi igazgatóságok ‑ nélkülözhetetlen lenne a mértékadó bérfejlesztés megvalósítása, de hosszú éveken keresztül semmit nem tesznek. Csak most, az elmúlt időszakban több mint 110 ember hagyta el a vízügyi igazgatóságok keretét.

- Vagy itt van az elmúlt napokban történő demonstráció, „Elég volt!” címszóval a mentősök, akik természetszerűleg nincsenek megelégedve a bérükkel sem ‑ nem is csoda, 110-120 ezer forintos fizetésekkel ‑, meg a társadalmi megbecsültségükkel sem, hiszen önök olyan helyzetbe sodorják őket, ami elfogadhatatlan.

- De ha az Államkincstárra tekintünk rá ‑ az Államkincstárra, értik, amit önök működtetnek ‑, mondhatom nyugodtan, sztrájkra készülnek. Persze sztrájkolni, azt nem lehet, ezt tudjuk nagyon jól, de ők kilenc éve nem kapnak bérfejlesztést, illetményfejlesztést, miközben ők 900 ezer ember bérfejlesztésével foglalkoznak. Az állami, az egyházi, az alapítványi iskolák, az önkormányzati intézmények dolgait intézik, de mindezek mellett az európai uniós források kifizetésével, állampapírok forgalmazásával és sok minden mással is foglalkoznak.

- De mondhatnánk a pedagógus-szakszervezet dolgait, ők is kínlódnak, próbálnak egyeztetni, de önökkel nem lehet! És látjuk azt is, ami a kereskedelemben zajlik, és látjuk azt is, ami a villamosenergia-ipari munkavállalók érdekképviseleti, szakszervezeti elnökével történt, - kirúgták. No és még egy kérdés a végére:

- Mikor fogják már észrevenni azt, hogy az, amit önök csinálnak, illetve mindaz, amit önök nem csinálnak, mennyire hiányzik, és amit csinálnak, ahelyett valami egészen mást kellene csinálni a munkavállalók érdekében? (Taps az MSZP soraiban.)

***

TÁLLAI ANDRÁS, (Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Az ön helyzetértékelését a valóság és a tények teljes egészében megcáfolják! Megcáfolják, hiszen a foglalkoztatás szintje már évek óta a legmagasabb a rendszerváltás óta, a munkanélküliség pedig rekord alacsony. Ha az önök mondatai igazak lennének, akkor nem valósulhatott volna meg a 2010-es kormányváltás óta, hogy több mint 700 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma.

- Ezen túl 2010-2016 között a reálbérek is 23,8 százalékkal emelkedtek, és ha hozzáveszem a 2017. év eleji 8,2 százalékos növekedést, akkor bőven 30 százalék fölötti a reálbér emelkedése az elmúlt hat évben. Ellentétben az önök kormányzása idején történtekkel, hiszen akkor éppen 14 százalékkal csökkentek a reálbérek, megszűnt a 13. havi fizetés, és elvették a 13. havi nyugdíjat is! Tehát mielőtt a jelenlegi kormányt kritizálja ön, előbb nézzen magába, és értékelje a saját tevékenységüket!

- Képviselő Úr! A jelenlegi kormány munkahelyeket teremt, a jövedelmeket és munkahelyek számát jelentősen megnövelte. Azonkívül a közszférában is jelentős béremelkedést tudott elérni, szinte minden ágazat részesült már az életpályamodellben és az életpálya-változásban. Azt gondolom, hogy az, amit a kormány tesz, nemzetközi szinten is elismerendő, mind a foglalkoztatás, mind a jövedelemnövekedés terén. És ha az ellenzéki pártok nem is, de az országot megítélő elemzők mindenképpen magasra és nagyra tartják azt, ami az országban ezen a téren történt. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Miért hagyta magára a kormány a Nagykunságot, avagy mi lesz veled M4?

LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY, (Jobbik): - Képviselőtársaim! Az elmúlt évtized legnagyobb csalódásaként élte meg Jász-Nagykun-Szolnok megye és annak lakossága azt a szégyenteljes teljesítményt, amikor az Orbán-Simicska konfliktus mellékszálaként leállt és jó időre el is lehetetlenült az M4-es autópálya építése. Az autópálya nemcsak Jász-Nagykun-Szolnok megyét kötötte volna össze a fővárossal, de fejlődési lehetőséget is adott volna az ország egyik legszegényebb területének, a Nagykunságnak, a Tisza menti falvaknak, amelyek már évtizedek óta várnak erre a lehetőségre.

- Államtitkár Úr! Az autópálya építése sajnos továbbra is csak évtizedek óta dédelgetett vágya marad a tisztességesen dolgozó nagykunságiaknak, mert, mint azt megtudhattuk, a kormány nem autópályát, hanem egy lebutított kivitelezésű autóutat épít, és nem is a Nagykunság szívében, hanem csak annak távoli határához. Ezzel a megoldással egy veszélyes úttípussal köti össze Jász-Nagykun-Szolnok megyét a fővárossal a kormány. Egy olyan útvonalon, ahol a Romániába haladó tranzit egyik leggyakrabban használt útvonalaként a legtöbb baleset is történik. Ha eddig halálútnak hívták a 4-es számú főutat, akkor vajon a legveszélyesebb formában épülő ál M4 milyen út lesz? Másrészről a kormányzati ígéretek, hogy mikorra készül el az út, egyre kínosabbakká válnak, hiszen kezdetben 2016-ra ígértek utat, mára már világossá vált, hogy a megtervezett és a Nagykunságot el sem érő szakasz is csak jó esetben 2019 végére lehet kész. Arról pedig, hogy folytatódhat-e az M4-nek hívott álautópálya építése tovább a Nagykunságba, már ígérni is megfeledkezett a kormány. Mindezekre tekintettel időszerűnek tartok pár kérdést tisztázni.

- Mennyi ideig nem épült az M4-es álautópálya Orbán és Simicska összeveszését követően?

- Miért a nagykunsági és a Tisza menti emberek, jó szándékú emberek isszák meg a levét annak, hogy az autópálya építése elhúzódik?

- Tervezik-e egyáltalán, hogy a Nagykunság szívében Karcagig vagy a szomszédos megyehatárig, Hajdú-Bihar megyéig egyáltalán elérjen az M4-es út? (Taps a Jobbik soraiban.)

***

FÓNAGY JÁNOS, (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! A kormány kiemelt célja a hazai közúthálózat folyamatos fejlesztése és állapotának javítása. Az ön által színes jelzőkkel dúsított dilemma alapjait az képezi, hogy a korábban kizárólag európai uniós források mellett immár jelentős hazai forrásokat is felhasználunk az útépítéseknél, és ennek a lehetősége esetenként, beleértve az uniós korlátokat is, valóban jelentett határidő-módosításokat.

- A jelenlegi 1450 kilométer gyorsforgalmi út mellé 2022-ig több mint 900 kilométer autópálya, autóút vagy európai közúti főútvonal épül 2470 milliárd forintból. A program keretében az M4-es gyorsforgalmi út ‑ tehát gyorsforgalmi út ‑ Budapest-Szolnok-Törökszentmiklós-Fegyvernek, valamint Berettyóújfalu-országhatár közötti szakaszainak kiépítése több ütemben történik. A tervek szerint a Budapest-Törökszentmiklós közötti szakaszok 2019-ben és 2021-ben, míg a Berettyóújfalu és Nagykereki, a román országhatár közötti szakaszok 2018-ban, illetve 2019-ben készülnek el.

- Képviselő Úr! A kormány kiemelt szándéka, hogy elnevezéstől függetlenül biztonságos közlekedési körülményeket teremtsen a közlekedők számára, tehermentesítse a településeket az átmenő gépjárműforgalom alól. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Bezárják a Szolnoki Főiskolát?

IKOTITY ISTVÁN, (LMP): - Államtitkár Úr! Felsőoktatási körökből értesültünk úgy, hogy a kormány ismét be akarja zárni a Szolnoki Főiskolát. Az LMP a leghatározottabban tiltakozik az ilyen szándékok ellen. Nem ez lenne az első nekifutás a szolnoki felsőoktatási intézmény ellehetetlenítésére. Amikor 2010 után Orbán Viktor folytatta Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon megszorító politikáját, és a 200 milliárdról 120 milliárdra csökkentette a felsőoktatás állami finanszírozását, a vidéki intézmények majdhogynem csődbe mentek, működésük egy hajszálon múlott. Azóta is csak néhány vidéki intézmény kapott kiemelt beruházásra forrást, a működési támogatások nem nőttek érdemben, a forráshiány és a belőle adódó problémák pedig állandósultak.

- Az LMP szerint egy felsőoktatási intézmény a térség társadalmi, gazdasági és kulturális központja is. Lehetőséget biztosít a fiatalok számára a továbbtanuláshoz, csökkenti az elvándorlást. A Szolnoki Főiskola az egész város és környezete számára kiemelt jelentőséggel bír! Az intézmény megerősítése nem pusztán felsőoktatási kérdés. Hosszú évek óta tartó elsorvasztás után az egész megye számára komoly károkat okoz mindez. Nem segítette a főiskola helyzetét az összevonás, vagyis a Pallasz Athéné Egyetem létrehozása sem. Az erőforrások inkább Kecskeméthez kerültek, Szolnok ellenében, miközben mindkét intézményt egyszerre kellene segíteni, de kiemelt figyelemmel a rosszabb helyzetben lévő Szolnokra.

- Államtitkár úr, igazak-e a hírek a Szolnoki Főiskola ellehetetlenítéséről, bezárásáról?

- Milyen szerepet szán a kormány a jövőben Szolnok városának a felsőoktatásban?

- Mire számíthatnak a szolnoki fiatalok, diákok, milyen lehetőségeik lesznek a helyben boldoguláshoz, a továbbtanuláshoz?

- Kiállnak-e egyértelműen a szolnoki felsőoktatás megerősítése mellett avagy sem?

***

RÉTVÁRI BENCE, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Lehet, hogy Bajától nagyon messze van Szolnok, és ezért nem látta a képviselő úr, hogy mik történnek ott az elmúlt években, de olyan fejlesztésekre, olyan stabilizálásra került sor, amelyek, azt hiszem, mindenkit megerősítettek abban, hogy egy nagyon stabil intézmény jött létre.

- 2016 júliusában a Kecskeméti Főiskolával közösen jött létre a Pallasz Athéné Egyetem, amely természetesen a szolnoki Gazdálkodási Kart is magába foglalta, és erősíteni is kívánta a szolnoki részintézményt. Óriási örökölt tartozásállománya volt a szolnoki képzésnek mind likviditást tekintve, mind gazdálkodást tekintve, nagyon nagy nehézségei voltak a karnak, - ez volt az igazi probléma! Ezt sikerült egy 5,3 milliárd forintos támogatással megoldanunk!

- Képviselő Úr! Ön azt mondja, hogy nem figyel oda a kormányzat a szolnoki felsőoktatásra. Nos, 5,3 milliárd forintos támogatással sikerült a régi, PPP-szerződésekre épülő, az egyetem napi gazdálkodását veszélyeztető rendszert kiküszöbölni, és egyébként stabil gazdálkodást biztosítani a Gazdálkodási Kar számára. Így sem a bérleti, sem az üzemeltetési kiadások nem jelentenek akkora terhet, mint jelentettek korábban, és 2020-ig az intézményfejlesztési terv is tartalmazza a további fejlesztéseket, amelyeket a kar esetében meg lehet valósítani.

- A város 10 millió forintos ösztöndíjjal támogatja az ott továbbtanulni akaró fiatalokat, sőt tavaly óta a Nemzeti Bank kiválósági ösztöndíjprogramjába is bekerült a szolnoki Gazdálkodási Kar és annak összes hallgatója. Új képzési szak is indult, vállalkozásfejlesztési mesterképzési szak 2016-2017 második félévétől. Uniós pályázatokon is számtalan támogatást kapott a kar, 112 millió forint összegben.

- Elmondható tehát az utóbbi időszakról: stabilizálni sikerült a kar helyzetét, az összes adósságot sikerült kifizetni. Nincsen most már adóssága, nincsenek likviditási problémái, viszont számtalan új ösztöndíj került bevezetésre, és számtalan fejlesztés indult el ezen a karon. Úgyhogy a működése stabil, és azt hiszem, szép fejlődés előtt áll! (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

Mik az első tapasztalatok a most először használt elektronikus adóbevallással kapcsolatosan?

LÁSZLÓ TAMÁS, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Idén az szja-bevallási korszak véget ért, a lakosság jelentős része mentesült a leglényegesebb és legbonyolultabb adminisztrációs kötelezettségétől, a bevalláskitöltéstől, ugyanis 2017-től az állam a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül elkészíti az állampolgárok adóbevallását. Úgy vélem, teljesen jogosan elvárható, hogy az adózónak olyan tényadatokról ne kelljen minden évben nyilatkozni az állam felé, amelyek jelentős része az állami adó- és vámhatóságnál már amúgy is megvan.

- A Nemzeti Adó- és Vámhivatal többéves előkészítő munka után állította fel az e-szja rendszerét, amivel egyszerűsítette a bevallás menetét, és sok időt megspórolt az ügyintézésben, hiszen az elektronikus bevallást választóknak például nem kell a postán sorba állniuk. A NAV által készített bevallás a kifizetői adatokat tartalmazza. Az adózó által elfogadott, javított vagy elfogadottnak minősülő bevallási tervezet bevallásnak minősül, amely már csak önellenőrzéssel vagy javítással módosítható.

- Szeretném hangsúlyozni: továbbra is a magánszemély felelőssége, hogy jövedelméről precíz bevallás készüljön, és abból ne hiányozzék semmi. Tekintettel arra, hogy 4 millió 300 ezer dolgozó ember van az országban, a NAV-nak igen nagy mennyiségű adatot kellett feldolgoznia. Mivel semmilyen informatikai probléma nem merült fel, kijelenthetjük, hogy a rendszer jól vizsgázott! Mindezekre tekintettel kérdezem az államtitkár urat:

- Mik az első tapasztalatok a most először használt elektronikus adóbevallással kapcsolatosan? (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

***

TÁLLAI ANDRÁS, (Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! A kormány 2015-ben döntött arról, hogy a személyijövedelemadó-bevallást átalakítja, és egy úgynevezett elektronikus szja-rendszert hoz létre, amelynek a lényege az, hogy kevesebb legyen a bürokrácia, kevesebb legyen a választópolgárok, az adózók adminisztratív terhe, kevesebb időt, energiát, pénzt kelljen eltölteni a személyijövedelemadó-bevallási kötelezettséggel.

- A rendszer, ahogy ön is elmondta, egyértelműen jól vizsgázott, hiszen 3,8 millió embernek készítette el az adóhatóság a bevallástervezetét. Ha a választópolgár, illetve az adózó semmit nem tett annak érdekében, hogy az adóbevallása benyújtásra kerüljön, ez akkor is teljesült. Május 22-én nulla órakor a bevallástervezet bevallássá változott. Számításaink szerint mintegy 800 ezer ember élt ezzel a lehetőséggel, tehát nem küldött be semmilyen bevallást sem elektronikusan, sem pedig nyomdai úton.

- Képviselő Úr! Az adóhatóság maximálisan az adózók rendelkezésére állt, akár telefonon vagy az ügyfélszolgálaton, vagy e-mailen, elektronikus úton, de működtek a régi rendszerek, a nyomtatványkitöltő rendszerek, illetve működött a munkáltatók által elkészített lehetőség is. Mintegy 660 ezer ember élt ezzel a lehetőséggel. A felületet 1 millió 687 ezer ember tekintette meg, ez azt jelenti, hogy az érintettek közel 50 százaléka, és 592 ezer ember az új rendszeren keresztül adta be az adóbevallását. Ezen túl az adóhatóság 820 ezer példányt írásban, illetve nyomtatott formában küldött ki az adózók kérésére. Az adóhatóság szeretné ezt továbbfejleszteni, hogy még kevesebb bürokráciája és adminisztrációs kötelezettsége legyen a jövőben is az embereknek ezzel kapcsolatosan! (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

Bartha Szabó József