Öt ok -Theresa May politikájának bukása

Theresa May brit miniszterelnök katasztrofális kampányidőszakon van túl, ahogy azt több konzervatív döntéshozó is elismerte. Az AFP francia hírügynökség összegyűjtött öt hibát, amelyet a kormányfő elkövetett, s amelyek ahhoz vezettek, hogy pártja csütörtökön elveszítette abszolút többségét a brit alsóházban.

2017. június 9. 14:25

May már akkor óvatosabb lehetett volna, amikor áprilisban az előrehozott választások kiírásáról döntött – három évvel a rendes választások előtt -, holott korábban még elkötelezett volt a parlament mandátumának kitöltését illetően – írta az AFP.

Bár akkor minden jel arra utalt, hogy elsöprő győzelmet arathat a Munkáspárt felett, hiszen a közvélemény-kutatások is ezt támasztották alá, a történelemben azért bőven akad példa arra, hogy bukáshoz vezettek az ehhez hasonló próbálkozások.

Az elődje is belebukott

Hasonló történt az 1974-es előrehozott választáson is, amely szintén konzervatív kezdeményezés volt. A végeredmény: a Munkáspárt győzött. May elődje, David Cameron is pórult járt, amikor az uniós tagságról megkérdezte a briteket; az Európai Unióból való kilépéshez (Brexit) vezető 2016-os népszavazás egyúttal Cameron kormányfői karrierjének végét is jelentette.

“Ez egy fogadás volt, amelyet Theresa May elvesztett” – vélekedett Mike Finn, a Warwick Egyetem politológusa. “Az események egyúttal megkérdőjelezik politikai ítélőképességét” – tette hozzá.

A konzervatívoknak a választási kampány közepén kibontakozó programja egy széles körben népszerűtlen elemet is tartalmazott az idősebb korosztály ellátásának finanszírozásáról. A “demencia adó” névre keresztelt tervet a lakosság akkora felháborodással fogadta, hogy May négy nappal később kénytelen volt meghátrálni.

“Katasztrófa ez a köpönyegforgatás”

Azonban ami történt, megtörtént: a miniszterelnöknek egyre gyakrabban hányták a szemére köpönyegforgató magatartását, zuhanó népszerűségét, és azt, hogy többé nem képes célba juttatni a Brexit körül forgó üzenetét.

“Theresa May elrontotta a kampányát, és akkor még finoman fogalmaztam” – mondta a konzervatívok EU-párti csoportjának egyik vezető képviselője, Ann Soubry, akit körzetében újraválasztottak. “A központi üzenet siralmas volt, az idősebbek ellátását illető pálfordulás pedig katasztrófa” – tette hozzá.

Az Egyesült Királyságban március óta elkövetett három terrortámadás elkerülhetetlenül átrendezte a lakosság prioritásait a biztonság irányába, ami hagyományosan a konzervatívok terepe. Azonban a munkáspártiaknak egy ügyes húzással sikerült előtérbe hozniuk a megszorítások és az állami szférában zajló leépítések kérdését. Kevesebb mint hat éven belül 20 ezer brit rendőrt bocsátottak el állásából. Jeremy Corbyn pártelnök pacifista hozzáállása nem akadályozta a Munkáspártot abban, hogy egyéb költségvetési ígéretek mellett bejelentse: tízezer új állást hoznak létre rendőröknek.

May a kampány kezdete óta visszautasította a tévévitát ellenfeleivel, és megelégedett két interjúval, illetve a közszereplésekkel. Az ellenzék ki is használta a helyzetet, és gyávaságnak, gyengeségnek nevezte a kormányfő konfrontációkerülő magatartását. May azzal próbálta igazolni álláspontját, hogy szívesebben folytat eszmecserét a szavazókkal.

Eközben May valójában kerülte a választókat, és inkább pártaktivistákkal találkozott szűk körű rendezvényeken, miközben ellenfele, Jeremy Corbyn több ezres tömeg előtt tartott gyűléseket. Sok szavazó kifogásolta a kormányfő rideg és minden empátiát nélkülöző stílusát is. A szónoki képességekkel nem túl bőven megáldott May ugyanazon a monoton hangon próbálta meg célba juttatni a különféle üzeneteket.

hirado.hu - MTI