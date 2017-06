Theresa May bejelentette, hogy kormányt alakít

Theresa May konzervatív párti brit miniszterelnök péntek délután bejelentette, hogy ő alakítja meg az új brit kormányt. May, aki előzőleg kormányalakítási megbízást kért II. Erzsébet királynőtől, közölte azt is, hogy a brit EU-tagság megszűnéséről szóló tárgyalások a terveknek megfelelően tíz nap múlva elkezdődnek.

Utoljára frissítve: 2017. június 9. 15:40

2017. június 9. 14:50

May, aki előzőleg a londoni Buckingham-palotában járt, és kormányalakítási megbízást kért II. Erzsébet királynőtől, a Downing Streetre visszatérve közölte azt is, hogy a brit EU-tagság megszűnéséről szóló tárgyalások a terveknek megfelelően tíz nap múlva elkezdődnek, és e tárgyalásokon az ő kormánya képviseli majd az Egyesült Királyságot.



Theresa May bejelentette, hogy a kormányzásban a Konzervatív Párt segítségére lesz "barátja, és szövetségese", a legnagyobb észak-írországi protestáns britpárti erő, a Demokratikus Unionista Párt (DUP). A két párt hosszú évek óta erőteljes kapcsolatokat ápol, és ennek alapján "bízom abban, hogy képesek leszünk együttműködni az Egyesült Királyság egészének érdekében" - mondta rövid nyilatkozatában a brit kormányfő.



May azonban nem tett említést a formális koalíció lehetőségéről.



A csaknem végleges péntek délutáni adatok szerint a csütörtöki parlamenti választásokon a konzervatívok az abszolút többséghez minimálisan szükséges 326 képviselői helynél kevesebbet szereztek a 650 fős alsóházban.



A konzervatív frakció létszáma legfeljebb 319 tagú lehet, de a konzervatívokat hagyományosan támogató DUP tíz mandátumot szerzett, így a két pártcsoport együttes frakciólétszáma már meghaladja az abszolút többséghez szükséges minimumot.



Felmerül azonban a kérdés, hogy a DUP a konzervatív brit kormány támogatásáért cserébe kér-e majd engedményeket elsősorban az új kormány Brexit-stratégiájának kialakításában, különös tekintettel arra, hogy a brit EU-tagságról tavaly rendezett népszavazáson Skócia mellett Észak-Írországban is arra szavazott a többség, hogy az Egyesült Királyság maradjon az Európai Unió tagja.



Arlene Foster, a DUP vezetője már korábban is többször kijelentette, hogy a párt nem támogatja a Konzervatív Párt által meghirdetett "kemény Brexit" politikáját. Ennek egyik sarkalatos eleme, hogy az Egyesült Királyság - legalábbis Theresa May korábban hangoztatott tervei alapján - az EU-tagság megszűnésével együtt kivonul az Európai Unió egységes belső piacáról is. A brit miniszterelnök szerint az Egyesült Királyság azért nem maradhat az EU egységes belső piacának tagja uniós tagságának megszűnése után, mivel ha fenntartaná teljes jogú tagságát e piacon, ahhoz olyan feltételeket kellene teljesítenie - mindenekelőtt az unión belüli szabad mozgás elfogadásával -, mintha nem is lépett volna ki az EU-ból.



A Demokratikus Unionista Párt mindemellett nem támogatja a "kemény" határellenőrzés visszatérését sem az Ír Köztársaság és Észak-Írország között. A brit EU-tagság megszűnése után az ír-északír határ lesz az Egyesült Királyság és az Európai Unió egyetlen szárazföldi határa.



Ez a csaknem 500 kilométeres határ jó ideje teljesen jelképes, és a közúti átkelőkön semmiféle ellenőrzés nincs.



Theresa May maga is jelezte korábbi nyilatkozataiban, hogy ő sem kívánja a határellenőrzések újbóli bevezetését Észak-Írország és Írország között. Az azonban egyelőre nem ismert, hogy ez miképp lesz elkerülhető, mivel Írország továbbra is tartja majd magát az EU-n belüli szabad mozgás alapelvéhez, és határellenőrzés nélkül elvileg bárki beléphet ír területről Észak-Írországba, vagyis az Egyesült Királyságba.

Corbyn is készen állt a kormányalakításra

A legnagyobb brit ellenzéki erő, a Munkáspárt a választásokon jelentősen, a véglegeshez közeli adatok alapján 29 fővel 261-re növelte frakciójának létszámát, és a párt vezetője, Jeremy Corbyn pénteken utalást tett arra, hogy készen áll a kormányalakítási tárgyalásokra.

Corbyn lemondásra szólította fel Theresa Mayt, mondván: a konzervatív párti miniszterelnök az elvesztett abszolút többséggel együtt elvesztette a közbizalmat is.

A Munkáspárt vezetője hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló tárgyalásoknak a tervezett időpontban, tíz nap múlva, június 19-én mindenképpen el kell kezdődniük, mivel a kilépési folyamat a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválásával már elindult.

Befenyített a Skót Nemzeti Párt

A Skót Nemzeti Párt (SNP) mindent megtesz a Theresa May vezette Konzervatív Párt kormányalakításának ellehetetlenítéséért – mondta Nicola Sturgeon skót tartományi miniszterelnök pénteken. „Együtt fogunk működni a többiekkel, hogy a konzervatívok ne kerülhessenek a kormány közelébe” – hangsúlyozta. „Mindig mondtuk, hogy szívesen összefognánk másokkal egy tisztességesebb ország felépítéséért.”

Sturgeon úgy vélekedett, hogy az előrehozott választások nyomán May elvesztette hitelességét. A skót tartományi vezető szerint a konzervatívoknak fel kellene hagyniuk a kemény Brexitre vonatkozó terveikkel.

MTI