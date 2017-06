Nem létezik a Soros-egyetem „elit” státusza

A CEU eddig egy másik egyetem elérhetőségét adta meg sajátja helyett

Nyoma sincs a legfrissebb felsőoktatási világrangsorokban a Soros féle CEU-nak, pedig az egyetem külső propagátorai folyamatosan erre hivatkoznak.

2017. június 9. 18:06

Megjelent a londoni központú Quacquarelli Symonds Higher Education Ranking 2018-as felsőoktatási világrangsora. Elsősorban ez az a rangsor, amelyre a Soros-egyetem külső propagátorai hivatkoznak, amikor a „CEU”, a Közép-európai Egyetem globálisan kiváló, Magyarországon vezető felsőoktatási tanintézménye státuszát méltatják.

A Quacquarelli (QS) 2018-as rangsorán nyoma nincs a Central European Universitynek, azaz a magyarországi Soros-egyetemnek. E listán az első helyezett a Massachusetts Institute of Technology (MIT), a második a kaliforniai Stanford Egyetem, a harmadik a Harvard Egyetem. A szegedi egyetem az 501–550-es, a debreceni a 651–700 helyen található, ahol az Eötvös Lóránd Egyetem. A Corvinus a 801–1000. helyezési kategóriában található.

A Magyar Hírlap ellenőrizte a Soros-egyetem helyét a többi használatos világrangsorban. A CEU a Times Higher Education Learnings világranglistáján a 301–350-es kategóriában található. Itt az Oxford Egyetem vezet. Második a California Institute of Technology. Harmadik a Stanford Egyetem. A talán legtárgyilagosabb, igen széles körben használt Shanghai Global Ranking listáján George Soros egyeteme nem található a világ ott értékelt, ötszáz legjobbja között. Itt az első a Harvard Egyetem, a második a kaliforniai Stanford Egyetem. A világ harmadik legjobbja szintén a Kaliforniában lévő Berkeley Egyetem. Végül megnézték a híres CWUR globális egyetem rangsorát, ahol szintén a Harvard az első és a Stanford a második, az MIT a harmadik.

A Soros-féle Közép-európai Egyetem ezen a rangsoron szintén nem lelhető fel. A Magyar Hírlap április 4-i számában megjelent cikkében felhívta olvasói figyelmét arra, hogy a Times Higher Education listáján a CEU elérhetőségét saját telefonszáma helyett idegen tollakkal ékeskedve a patinás olasz Scuola Normale Superiore de Pisa egyetem számát adta meg. A Magyar Hírlap, hogy a csalás napvilágra kerülte után ahhoz továbbra is ragaszkodik-e az intézmény. A Soros-egyetem azóta már a valódi számát és címét adja meg.

Megjelent a londoni központú Quacquarelli Symonds Higher Education Ranking 2018-as felsőoktatási világrangsora. Elsősorban ez az a rangsor, amelyre a Soros-egyetem külső propagátorai hivatkoznak, amikor a „CEU”, a Közép-európai Egyetem globálisan kiváló, Magyarországon vezető felsőoktatási tanintézménye státuszát méltatják.



A Quacquarelli (QS) 2018-as rangsorán nyoma nincs a Central European Universitynek, azaz a magyarországi Soros-egyetemnek. E listán az első helyezett a Massachusetts Institute of Technology (MIT), a második a kaliforniai Stanford Egyetem, a harmadik a Harvard Egyetem. A szegedi egyetem az 501–550-es, a debreceni a 651–700 helyen található, ahol az Eötvös Lóránd Egyetem. A Corvinus a 801–1000. helyezési kategóriában található.



Ellenőriztük a Soros-egyetem helyét a többi használatos világrangsorban. A CEU a Times Higher Education Learnings világranglistáján a 301–350-es kategóriában található. Itt az Oxford Egyetem vezet. Második a California Institute of Technology. Harmadik a Stanford Egyetem. A talán legtárgyilagosabb, igen széles körben használt Shanghai Global Ranking listáján George Soros egyeteme nem található a világ ott értékelt, ötszáz legjobbja között. Itt az első a Harvard Egyetem, a második a kaliforniai Stanford Egyetem. A világ harmadik legjobbja szintén a Kaliforniában lévő Berkeley Egyetem. Végül megnéztük a híres CWUR globális egyetem rangsorát, ahol szintén a Harvard az első és a Stanford a második, az MIT a harmadik.



A Soros-féle Közép-európai Egyetem ezen a rangsoron szintén nem lelhető fel. Lapunk április 4-i számában megjelent cikkében felhívtuk olvasóink figyelmét arra, hogy a Times Higher Education listáján a CEU elérhetőségét saját telefonszáma helyett idegen tollakkal ékeskedve a patinás olasz Scuola Normale Superiore de Pisa egyetem számát adta meg. Ellenőriztük, hogy a csalás napvilágra kerülte után ahhoz továbbra is ragaszkodik-e az intézmény. A Soros-egyetem azóta már a valódi számát és címét adja meg. - See more at: http://magyarhirlap.hu/cikk/90075/Nem_letezik_a_Sorosegyetem_elit_statusza#sthash.28Duntgw.dpuf

Magyar Hírlap, Lovas István