Változatlan összetételű az új kormány belső kabinetje

Változatlan személyi összetétellel alakult meg péntek este az új brit kormány belső kabinetje.

2017. június 9. 21:22

A Downing Street bejelentése szerint továbbra is Philip Hammond tölti be a pénzügyminiszteri tisztséget, Amber Rudd a belügyminiszter, Boris Johnson a külügyminiszter, Sir Michael Fallon maradt a védelmi minisztérium élén, és David Davis vezeti a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló tárgyalások irányítására létrehozott tárcát.



A brit kormányfői hivatal tájékoztatása szerint Theresa May miniszterelnök pénteken további kinevezéseket nem jelent be.



Az előző napi előrehozott választások csaknem végleges eredménye szerint a kormányzó Konzervatív Párté lett a legnagyobb alsóházi frakció, de a párt elvesztette abszolút többségét, így kisebbségi kormányzásra kényszerül. Theresa May pénteken bejelentette, hogy a Konzervatív Párt a legnagyobb észak-írországi lojalista erő, a Demokratikus Unionista Párt (DUP) frakciójával együttműködve kormányoz tovább, de formális koalíció lehetőségéről nem esett szó.



A DUP vezetője, Arlene Foster pénteken megerősítette, hogy beszélt a brit kormányfővel. Foster közölte: további megbeszélések lesznek annak feltárása érdekében, hogy miként lehetne stabilitást teremteni az országban a "nagy kihívásokkal teli jelenlegi időszakban".



Theresa May a BBC televíziónak nyilatkozva péntek este elnézést kért azoktól a volt konzervatív képviselőktől, akik a választáson elveszítették alsóházi mandátumokat, és "akik ezt nem érdemelték meg".



Arra a kérdésre, hogy megfordult-e a fejében a lemondás gondolata, a kormányfő kitérően azt mondta: a Konzervatív Párt szerezte a legtöbb képviselői helyet az alsóházban és a legtöbb választói szavazatot. "E kritikus időszakban, a nemzet érdekében a kormányalakítás a kötelességünk, és én ezt fogom tenni" - fogalmazott Theresa May.



Megerősítette, hogy a tervezett időpontban, június 19-én megkezdődnek az Európai Unióval a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló tárgyalások.



A végleges választási eredmény kihirdetéséhez már csak egyetlen választókörzet, a londoni Kensington kerület eredményei hiányoznak. Itt a túl szoros eredmény miatt, háromszori újraszámlálás után felfüggesztették a szavazatszámlálást, de ez a kerület sem változtathat már azon, hogy a Konzervatív Párt elvesztette korábbi abszolút többségét az alsóházban. A konzervatív frakció létszáma legfeljebb 319 lehet a parlament 650 tagú választott kamarájában, héttel kevesebb az abszolút többséghez minimálisan szükséges 326-nál.

MTI