A közmédia feladata az anyanyelvi sportközvetítés

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója kiemelt feladatának tartja elérni, hogy a határon túli magyarság is egy emberként szurkolhasson minden magyar sportsikernek.

2017. június 10. 10:18

Vaszily Miklós Fancsali Ernő, az Erdélyi Magyar Néppárt kolozsvári szervezetének elnöke nyílt levelére reagált, aki kifogásolta, a geoblokkolás miatt az anyaország határain kívül élő magyarok hosszú ideje nem nézhetik a magyar sporteseményeket.



Az MTVA vezérigazgatója az MTI-hez is eljuttatott pénteki válaszlevelében ismertette: azok, akik nagy nemzetközi tornákat, sporteseményeket birtokolnak vagy ezekkel kereskednek, abban érdekeltek, hogy minden egyes országban értékesítsék televíziós tartalmaikat. E vállalkozások arra törekszenek, hogy minél nagyobb profitot érjenek el, és egyáltalán nincsenek tekintettel arra, hogy Magyarország közvetlen határain túl jelentős magyar kisebbség él más-más államokban.



Ennek értelmében, ha egy adott sporteseményt az MTVA és egy román tévétársaság is megvásárol, akkor a magyar televíziót arra kötelezik, hogy kizárólag Magyarország területén sugározza az adott sporteseményt. Hozzátette: ennek betartását szigorúan ellenőrzik, és az esetleges mulasztást súlyosan büntetik.



"Ha geoblokkolunk, azaz korlátozzuk a tartalmak elérhetőségét, akkor csak a vonatkozó, hatályos nemzetközi szerződéseink miatt tesszük ezt, és nem azért, hogy a széles határon túli nézőközönségünket kizárjuk a magyar sportsikerekből vagy a nemzetközi sportélményekből" - fogalmazott az MTVA vezérigazgatója", hozzátéve, hogy a helyzet szerinte tarthatatlan, és nem méltó a kárpát-medencei magyarsághoz.



Vaszily Miklós kitért arra: vezérigazgatósága első napjaiban utasította kollégáit, hogy a jövőben csak olyan szerződéseket kössenek meg, amelyek biztosítják, hogy a határokon túlra is sugározhassanak sporteseményeket.



Tájékoztatása szerint az eddigi tárgyalások eredményeként egyre több nemzetközi sportjog-tulajdonos látja be Magyarország és a kárpát-medencei magyarság speciális, a világon is egyedülálló viszonyát, és egyre többen felismerték, hogy az ő érdekük is az, hogy a határon túli magyarok anyanyelvükön követhessék a sportközvetítéseket.



Az MTVA a 2014-es FIFA labdarúgó-világbajnokság idején "teljesen egyedi és jól vizsgázott gyakorlatot" valósított meg: a környező országok közszolgálati televízióival - Szlovénia és Románia kivételével - megállapodásokat kötött az egymás területén történő kábeles műsorterjesztés kölcsönös elfogadásáról.



Levelében arra is kitért, hogy a külföldi műsorterjesztők - az MTVA-val kialakított együttműködésük alapján - felvették programkínálatukba a közszolgálati M4 sportcsatornát. A terjesztési lehetőségek szélesítése körében az MTVA további intézkedéseket hozott, hogy a közszolgálati csatornák minél több szolgáltatónál elérhetők legyenek. Ennek eredményeként új területeket és partnereket is sikerült bevonni a terjesztésbe, többek között Ausztria, Szlovákia, Románia, Csehország területén szélesedett a hozzáférés lehetősége.



Az MTVA sikeresen megszerzett sportközvetítési jogokat, melyek esetén már a törekvéseinknek megfelelően a határon túl is adhatják az adott mérkőzéseket.



Ezenfelül az MTVA nemrég eredményes tárgyalásokat folytatott a 2018-as és 2022-es téli, illetve 2020-as és 2024-es nyári olimpiai játékok közvetítéséről. A jogokat birtokló nemzetközi társasággal sikerült olyan megállapodást kötni, amely lehetővé teszi a versenyek Magyarországgal határos országok kábelhálózatain keresztül történő televíziós közvetítését.



A Magyarországon rendezett júliusi vizes világbajnokság közvetítése ügyében, az EBU közreműködésével is történt előrelépés, Ausztria és Szlovénia már visszaigazolta, hogy jóváhagyják a területi korlátozásnélküliséget.



Fancsali Ernő nyílt levelében azt írta: az anyaország határain kívül élő magyarok a geokódolás miatt hosszú ideje nem nézhetik a magyar sporteseményeket, legutóbb a Magyarország-Oroszország mérkőzés magyar nyelvű közvetítéséről maradtak le.



Ugyanakkor nemcsak a jelentős sportesemények közvetítése elérhetetlen számukra, hanem az azokról készült híradós összeállítások is: ezek alkalmával a képernyő elsötétül, levágva egy-egy híradós összeállítás elejét és végét.



"Sokunk meggyőződése, hogy e kialakult helyzet méltatlan azzal a több tízezer határon túli nézővel szemben, akik anyanyelvükön szeretnék követni sportolóink munkásságát, s akik a magyar közvetítéseket hallgatva szeretnének örvendezni a sikereknek" - fogalmazott, kérve az MTVA vezérigazgatóját, hogy találjon megoldást e tarthatatlan állapot orvosolására.

MTI