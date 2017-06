A többség Theresa May távozását akarja

A kormányzó brit Konzervatív Párt tagjainak csaknem 60 százaléka azt szeretné, ha Theresa May miniszterelnök távozna tisztségéből, miután a csütörtökön tartott választáson a párt elveszítette abszolút parlamenti többségét.

2017. június 10. 15:15

A ConservativeHome nevű független, de a Konzervatív Párthoz közel álló online politikai fórum és bloghonlap széles mintájú felmérést végzett a párttagság körében. A vizsgálat szombaton ismertetett eredménye szerint a véleményt nyilvánítók 59,48 százaléka válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy Theresa Maynek le kellene-e mondania. A válaszadók nem egészen 37 százalékának volt az a véleménye, hogy May maradjon a kormányfő.



A végleges adatok szerint az előrehozott parlamenti választáson a konzervatívok 318 képviselői mandátumot szereztek a 650 fős alsóházban, vagyis frakciójuk létszáma nem éri el az abszolút többséghez minimálisan szükséges 326 főt.



Az előző, 2015-ös választásokon a Konzervatív Párt 330 képviselői helyet szerzett, és frakciójának létszáma 17 fővel haladta meg az összes többi alsóházi pártcsoport együttes létszámát.



Theresa May a választási eredmény ismertté válása után bejelentette, hogy a konzervatívokat hagyományosan támogató legnagyobb észak-írországi protestáns britpárti erővel, a Demokratikus Unionista Párttal (DUP) alakít ki együttműködést, így biztosítva a működőképes kormánypárti többséget.



A DUP tíz mandátumot szerzett, így a két pártcsoport együttes frakciólétszáma már meghaladja az abszolút többséghez szükséges minimumot.



A konzervatívok nem lépnek formális koalícióra a DUP-val, hanem eseti, szavazásonkénti megállapodásokkal próbálják majd elérni a többséget az alsóházban.



A konzervatívok és a DUP együttműködésének megakadályozását célzó felhívást, amely a change.org petíciós portálon jelent meg péntek este, szombat délutánig 470 ezernél többen írták alá, és az aláírások száma percenként több százzal gyarapszik.



A felhívás szerint a DUP törvényi diszkriminációt akar bevezetni az LGBT-közösség tagjai ellen, az abortusz teljes tilalmát kívánja, és bűnözőkké akarja nyilváníttatni azokat, akik terhességmegszakítást kérnek, és azokat is, akik a beavatkozást elvégzik.



A petíció szerint a DUP mindemellett támogatná a halálbüntetés újbóli meghonosítását is.



A DUP-val kötött együttműködési megállapodás Theresa May "gusztustalan kísérlete" arra, hogy hatalmon maradhasson, ezért a kormányfőnek le kell mondania - áll a felhívásban.



Szombaton azonban Theresa May két vezető tanácsadója, Fiona Hill és Nick Timothy jelentette be lemondását. Ők voltak a kormányfő Downing Street-i stábjának társvezetői, és nem hivatalos értesülések szerint a konzervatív frakció tagjai követelték Maytől, hogy távolítsa el őket, ellenkező esetre kilátásba helyezték a pártvezetőváltási folyamat elindítását.

MTI