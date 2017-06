A DUP elvben kész támogatni a kisebbségi kormányt

Az észak-írországi britpárti unionista mozgalom legnagyobb pártja, a Demokratikus Unionista Párt (DUP) szombat este úgy döntött, hogy elviekben kész támogatni a Konzervatív Párt vezette kisebbségi brit kormányt.

2017. június 10. 23:39

A szombatra hivatalossá vált végleges adatok szerint az előrehozott csütörtöki parlamenti választásokon a 2010 óta kormányzó konzervatívok 318 képviselői mandátumot szereztek a 650 fős londoni alsóházban, vagyis frakciójuk létszáma nem éri el az abszolút többséghez minimálisan szükséges 326 főt.



Theresa May miniszterelnök a csütörtöki választások eredményének ismertté válása után bejelentette, hogy a konzervatívokat hagyományosan támogató legnagyobb észak-írországi protestáns erővel, a Demokratikus Unionista Párttal alakít ki együttműködést, így biztosítva a működőképes kormánypárti többséget.



A DUP tíz mandátumot szerzett, így a két pártcsoport együttes frakciólétszáma már meghaladja az abszolút többséghez szükséges minimumot.



A Downing Street szombat este bejelentette, hogy a DUP elfogadta a konzervatív kormány támogatásáról szóló előzetes megállapodás elveit a "confidence and supply" rendszer alapján. A westminsteri típusú parlamentáris rendszerben az ilyen jellegű megállapodásokban részes kis pártok elviekben vállalják, hogy ha a legnagyobb, de abszolút többséget el nem érő párt vezetésével kisebbségi kormány alakul, annak külső támogatást nyújtanak sarkalatos kérdésekben, például bizalmi szavazásokon (confidence), illetve olyan jellegű törvényjavaslatok - mindenekelőtt a költségvetés - elfogadtatásában, amelyek a kormány működéséhez szükséges pénzellátást (supply) biztosítják.



Eseti, szavazásról szavazásra kötendő megállapodások alapján az egyezségben részes kis pártok más törvényjavaslatok parlamenti elfogadtatásához is segítséget nyújthatnak, de a bizalmi és a költségvetési szavazásokhoz nyújtott támogatásuk a legfontosabb, mivel ezek kudarca a kormány bukását jelenti.



A DUP-val folytatandó együttműködés első próbája június 27-én várható, amikor az újjáalakuló alsóház szavaz az új kormány első törvényalkotási programjáról. Ez bizalmi szavazásnak számít, és ha az alsóház elveti a programot, a kormánynak le kell mondania.



A Downing Street szóvivője szombat este közölte, hogy a DUP-val folytatandó együttműködés részleteit hétfőn vitatja meg hivatalosan az új brit kormány.



A konzervatívok és a DUP együttműködésének megakadályozására a change.org globális petíciós portálon pénteken felhívás jelent meg, amelyet szombat estig több mint 600 ezren írtak alá. A felhívás szerint a DUP törvényi diszkriminációt akar bevezetni az LGBT-közösség tagjai ellen, a teremtéstant tudományos tényként akarja taníttatni a gyerekeknek, az abortusz teljes tilalmat kívánja, és bűnözőkké akarja nyilváníttatni azokat, akik terhességmegszakítást kérnek, és azokat is, akik a beavatkozást elvégzik. A petíció szerint a DUP mindemellett támogatná a halálbüntetés újbóli meghonosítását is.



A DUP-val kötött együttműködési megállapodás "gusztustalan, kétségbeesett kísérlet" a hatalom megtartására, ezért Theresa May kormányfőnek le kell mondania - áll a felhívásban.

MTI