Elmozdítanák a brit kormányfőt

A korábbi hivatalos bejelentéssel ellentétben még nem született végleges megállapodás az észak-írországi unionista mozgalom legnagyobb pártjával, a Demokratikus Unionista Párttal (DUP) a Konzervatív Párt vezette kisebbségi brit kormány támogatásáról.

2017. június 11. 14:20

A Downing Street szombat esti bejelentése szerint a DUP elviekben beleegyezett abba, hogy a londoni alsóházban támogatni fogja a kormányzó Konzervatív Pártot. Vasárnap azonban a londoni miniszterelnöki hivatal és a DUP is azt közölte, hogy még folynak a tárgyalások.



A végleges adatok szerint az előrehozott csütörtöki parlamenti választásokon a konzervatívok 318 képviselői mandátumot szereztek a 650 fős londoni alsóházban, vagyis frakciójuk létszáma nem éri el az abszolút többséghez minimálisan szükséges 326-ot. Ebben a helyzetben a kormány a DUP tízfős frakciójának támogatására szorul.



Theresa May miniszterelnök már a választások eredményének ismertté válása után bejelentette, hogy a konzervatívokat hagyományosan támogató legnagyobb észak-írországi protestáns erővel, a Demokratikus Unionista Párttal alakít ki együttműködést, így biztosítva a működőképes kormánypárti többséget.



Arlene Foster, a DUP vezetője vasárnap a Sky News brit hírtelevíziónak kijelentette, hogy a párt "jó tárgyalásokat" folytatott a konzervatívokkal, és "jó előrelépést" sikerült elérni, de az egyeztetések még tartanak.



A két párt nem formális koalícióra lépne egymással, hanem a "confidence and supply" rendszer alapján működne együtt a londoni alsóházban.



A westminsteri típusú parlamentáris rendszerben az ilyen jellegű megállapodásokban részes kis pártok elviekben vállalják, hogy ha a legnagyobb, de abszolút többséget el nem érő párt vezetésével kisebbségi kormány alakul, annak külső támogatást nyújtanak sarkalatos kérdésekben, például bizalmi szavazásokon (confidence), illetve olyan jellegű törvényjavaslatok - mindenekelőtt a költségvetés - elfogadtatásában, amelyek a kormány működéséhez szükséges pénzellátást (supply) biztosítják.



Eseti, szavazásról szavazásra kötendő megállapodások alapján az egyezségben részes kis pártok más törvényjavaslatok parlamenti elfogadtatásához is segítséget nyújthatnak, de a bizalmi és a költségvetési szavazásokhoz nyújtott támogatásuk a legfontosabb, mivel ezek kudarca a kormány bukását jelenti.



A DUP-val folytatandó együttműködés első próbája június 27-én várható, amikor az újjáalakuló alsóház szavaz az új kormány első törvényalkotási programjáról. Ez bizalmi szavazásnak számít, és ha az alsóház elveti a programot, a kormánynak le kell mondania.



A vasárnap nyilvánosságra került legújabb felmérések szerint azonban a britek relatív többsége azt szeretné, ha Theresa May kormányfő már most lemondana.



A YouGov közvélemény-kutató cég által a The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lap megbízásából elvégzett vizsgálata azt mutatta ki, hogy a választók 48 százaléka May haladéktalan távozását szeretné, és csak 38 százalék támogatná, hogy ő maradjon a miniszterelnök.



A The Sunday Times értesülése szerint Theresa May kabinetjének több tagja is arra igyekszik rávenni Boris Johnson külügyminisztert, a Konzervatív Párton belüli Brexit-tábor vezéralakját, hogy kezdeményezze May eltávolítását a hatalomból és vegye át tőle a miniszterelnöki tisztséget. Johnson vasárnap "marhaságnak" nevezte az értesülést.

MTI