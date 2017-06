Hajrázik a törvénygyár - 2.

A tervek szerint 33 törvényjavaslatról és 3 határozati javaslatról dönt a héten az Országgyűlés. Ezer oldalnál is a több a terjedelmük, kalap le előtte ki elolvassa mindet. Bajba nem jutnak persze, minden frakcióban „jelzik” zárószavazás előtt, hogy az ”igen”, ”nem”, vagy a ”tartózkodom” gombot kell megnyomni.

2017. június 11. 21:32

Napirend előtti felszólalások, interpellációk, kérdések színesítik a héten is az Országgyűlés tavaszi ülésszakának végső találkozóját. Fő eseménynek azonban a héten is a törvényjavaslatok, határozatok vitái, zárószavazásai ígérkeznek. Számos fontos és terjedelmes jogszabály dicsérete, szapulása várható, lévén tengernyi pénz sorsáról készülnek dönteni. Mély elmélkedésre késztető indítványok is szerepelnek a napirenden. Persze csak azoknak, akik megtisztelik a Tisztelt Házat a jelenlétükkel és az ezernél is több oldalt elolvasva fizetett tanácsadóik segítségével kellő szinten memorizálják a bennük foglaltakat.

Összeállításunk különlegessége: rákattintva, eredetiben olvashatóak a tárgyalandó, emlékezésre, emlékeztetésre avagy feledésre méltó javaslatok.

A burkolt pártfinanszírozás megakadályozásáról és az átlátható kampányfinanszírozás biztosításáról.

Számos esetben felmerül annak a gyanúja, hogy milliárdosok és hozzájuk kapcsolódó pénzügyi csoportok befolyásolni akarják a demokratikus választási versenyt és torzítani akarják a választáson indulók esélyeit. Ez a gyakorlat amellett, hogy veszélyeztetheti a választás tisztaságát, felveti a burkolt pártfinanszírozás és a korrupció kockázatát is. A javaslat célja, hogy megakadályozza a milliárdosok leplezett befolyásszerzési kísérleteit és növelje az átláthatóságot továbbá, hogy egyes pártok ne váljanak a választási kampányaikat korrupt módon finanszírozott üzleti vállalkozások lekötelezettjeivé.

A javaslat a hatályos szabályozási környezethez igazodva – különbséget tesz a választási eljárásról szóló törvény szerinti kampányidőszakban és kampányidőszakon kívüli plakátok közzététele között. Egyrészt rögzíti, hogy a választási eljárásról szóló törvény szerinti kampányidőszakon kívül tiltott pártfinanszírozásnak minősül a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére alkalmas politikai üzenetet közvetítő falragasz vagy felirat a piaci áron alkalmazott ún. listaárnál alacsonyabb áru vagy ingyenes közzététele. Másrészt kampányidőszakban – a választási eljárásról szóló törvénnyel összhangban – az egyenlőség elvét szem előtt tartva a politikai hirdetésre vonatkozó szabályozási analógiát ülteti át. (Előterjesztő: Halász János, Kósa Lajos, Répássy Róbert, - Fidesz. Szövege: PDF. A törvényjavaslat egy szakasza sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.)

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosításáról.

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény a magántulajdonú lakóingatlanok esetében írja elő a kéményseprés közfeladati jellegét, vagyis csupán ezen ingatlanok esetében végzi térítésmentesen az első és második időpontban a kéményseprő-ipari szerv a kéményseprő-ipari tevékenységet (sormunkát). Ennélfogva a Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésében lévő lakásokban lakó hiteladósok piaci szolgáltatást kénytelenek igénybe venni, a közfeladatként ellátott tevékenységhez kapcsolódó általános kedvezmények nélkül, amire egyébként a vagyoni-jövedelmi viszonyaik alapján jogosultak lehetnének. A törvényjavaslat az ilyen lakások bérlőit is a magántulajdonú lakásokra irányadó rendelkezések alá vonja, így a bérlők használatában lévő ingatlanok esetében is térítésmentessé válik a kéményseprői sormunka, ellenőrzés, tisztítás, felülvizsgálat stb. (Benyújtó: Kósa Lajos, Németh Szilárd István, - Fidesz. Szövege: PDF.)

A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. évi XCI. törvény módosításáról.

A törvényjavaslat elsődleges célja az, hogy a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. állami közfeladatának hatékonyabb ellátása érdekében a társaság tulajdonába kerüljenek azok az ingóságok, amelyek – a Mezőhegyesi Állami Ménes költségvetési szerv működésének 1 éves időtartamát leszámítva – a jogelőd Mezőhegyesi Állami Ménes Lótenyésztő- és Értékesítő Kft. tulajdonát képezték, azaz korábban is társasági tulajdonban voltak.

A törvényjavaslat egyértelműsíti továbbá, hogy a Ménesbirtok által vagyonkezelt, állami tulajdonú ingatlanokon keletkezett termékek, termények, szaporulatok a Ménesbirtok tulajdonába kerülnek. (Előterjesztő: Farkas Sándor, Dankó Béla, - Fidesz. Szövege: PDF.)

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról.

Az anyakönyvi eljárásról szóló törvény módosításának eredményeként az anyakönyvi eljárás lefolytatására és az anyakönyvi eljárásban való közreműködésre vonatkozó törvényi szintet nem igénylő szabályok kikerülnek a törvényből, annak érdekében, hogy az államigazgatási feladatok átláthatóan és strukturáltan kerüljenek megjelenítésre.

A törvényjavaslatnak nem célja az önkormányzatoknál lévő jelenleg hatályos hatásköri szabályok módosítása, amelyet a törvényjavaslat elfogadása esetén a végrehajtási szabályok is rögzítenek majd.

A jogalkotó a törvényjavaslatban foglaltak alapján meg kívánja szüntetni az anyakönyvbe korábban bejegyzett betűjellel és a családi név részét nem képező ragadványnévvel rendelkező személyeket – a jelenlegi gyakorlat alapján – ért joghátrányt. Ennek érdekében a szabályozás egyértelművé teszi, hogy amennyiben megállapításra kerül, hogy az érintett korábban bejegyzett betűjelet vagy ragadványnevet visel, akkor nyilatkozattételre kell felszólítani annak érdekében, hogy nyilatkozatával fejezze ki, erősítse meg a betűjel vagy ragadványnév viselésére vonatkozó szándékát.

A családi név korrekciójára irányuló eljárás lefolytatása továbbra is határidő nélkül kérhető lesz. (Előadó: Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter. Szövege: PDF.)

Az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény A melléklete módosításának kihirdetéséről.

Az Isztambuli Egyezmény Intéző Bizottsága módosítási javaslatot terjesztett elő az egyezmény „A” melléklet II. függelékében levő azon rendelkezés tekintetében, amely eddig azt határozta meg, hogy a CPD-igazolványt angol és francia nyelven kell kinyomtatni. A módosítás szerint, az eddig angol és francia nyelven kitöltött CPD-igazolványt (a szállítóeszközök ideiglenes behozatalához alkalmazott ideiglenes behozatali okmány) a továbbiakban az Egyesült Nemzetek hivatalos nyelvének más kombinációjában is ki lehet nyomtatni, feltéve, hogy az alkalmazott két nyelv közül az egyik angol vagy francia. (Előadó: Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter. Szövege: PDF.)

Az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14- én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről.

Az Isztambuli Egyezmény Intéző Bizottsága módosítási javaslatot terjesztett elő az egyezmény „A"-melléklet II. függelékében levő azon rendelkezés tekintetében, amely eddig azt határozta meg, hogy a CPD-igazolványt angol és francia nyelven kell kinyomtatni. A módosítás szerint, az eddig angol és francia nyelven kitöltött CPD-igazolványt (a szállítóeszközök ideiglenes behozatalához alkalmazott ideiglenes behozatali okmány) a továbbiakban az Egyesült Nemzetek hivatalos nyelvének más kombinációjában is ki lehet nyomtatni, feltéve, hogy az alkalmazott két nyelv közül az egyik angol vagy francia. (Előadó: Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter. Szövege: PDF.)

Az országonkénti jelentések cseréjéről szóló illetékes hatóságok közötti multilaterális megállapodás kihirdetéséről.

A megállapodás fő célja a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdítása az éves szintű vállalati jelentések automatikus cseréjén alapuló kölcsönös adóügyi segítségnyújtáson keresztül. A megállapodás alapján a magyar állami adó- és vámhatóság kölcsönösen, automatikus módon kicseréli a területén adóügyi illetőséggel rendelkező, adatszolgáltatás alá eső multinacionális vállalatoktól kapott ún. országonkénti jelentéseket a megállapodásban részt vevő, aláíró azon államok adóhatóságaival, amelyekben a multinacionális vállalatcsoport valamely tagja adóügyi illetőséggel bír vagy adókötelezettség alá esik, feltéve, hogy az információcserében részt vevő államok megfelelő biztosítékokkal és infrastruktúrával rendelkeznek a hatékony jelentés-cserekapcsolatra.

A kicserélt információk az adóügyi megfelelés előmozdítását segítik elő a magas szintű transzferár kockázatok, továbbá az adóalap-csökkentéssel és nyereségátcsoportosítással kapcsolatos egyéb kockázatok értékelése révén. A megállapodás éves szintű aggregált jelentéstételi előírást tartalmaz a multinacionális vállalatcsoportok anyavállalatai számára azon joghatóságok vonatkozásában, amelyekben tevékenykednek. A jelentéstétel kiterjed többek között az árbevétel összegére, az adózás előtti eredményre, a fizetett nyereségadóra, az esedékes nyereségadóra, a jegyzett tőkére, a felhalmozott nyereségre, az alkalmazottak számára és a pénzeszköz-egyenértékeseken kívüli tárgyi eszközökre vonatkozó összesített információkra.

A bürokratikus terhek és az adóigazgatás nyereségei közötti megfelelő egyensúly biztosítása érdekében a cél az, hogy az adatszolgáltatás kizárólag az adótervezésre leginkább képes multinacionális vállalkozásokra, nevezetesen a legalább 750 millió euró konszolidált árbevétellel rendelkező társaságokra vonatkozzon, amelyet majd a megállapodás hazai végrehajtási szabályainak megalkotása során szükséges figyelembe venni.

A megállapodás olyan eszközt ad az adóhatóságok kezébe, amely az államoknak lehetőséget nyújt a nemzetközi adókikerüléssel szembeni hatékonyabb fellépésre, valamint elősegíti, hogy a részes államok jobban érvényt tudjanak szerezni saját belső adójogszabályaiknak az adófizetők jogainak egyidejű tiszteletben tartása mellett. (Előadó: Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter. Szövege: PDF.)

Magyarország és a Kambodzsai Királyság között létrejött, a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről.

A Magyarország és a Kambodzsai Királyság között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás létrehozásának célja a két ország közötti gazdasági kapcsolatok fejlesztése, elősegítése, különösen az egymás területén megvalósuló beruházási tevékenység feltételeinek kedvezőbbé, biztonságosabbá tételével és így a beruházások ösztönzésével.

A két ország között létrejött beruházásvédelmi megállapodás jogi kereteket teremt az egymás területén megvalósuló beruházások tekintetében. Meghatározza a beruházás fogalmát, megfogalmazza a kedvező beruházási feltételek megteremtésének szükségességét.

A megállapodás a beruházók beruházási vitáival kapcsolatban az igazságos és méltányos elbánást írja elő. Lényeges rendelkezés a nemzeti elbánás és a legnagyobb kedvezmény elve alkalmazásának előírása, megadva az indokolt kivételeket, (pl. integráció keretében nyújtott kedvezmények). Rendelkezik a keletkezett jövedelmek átutalásáról, az esetleges államosítás esetén követendő gyakorlatról. A megállapodás rendelkezik a Szerződő Felek, valamint a beruházó és az állam között keletkezett viták rendezésének módjairól. Egyik legfőbb rendeltetése, hogy a két ország beruházói számára biztosítottak legyenek a beruházásaik védelmét jelentő jogi garanciális elemek.

A Kambodzsai Királyság területén több hazai gazdálkodó tervez nagyobb volumenű beruházást. Beruházások vannak tervezési, előkészítési szakaszban egyes élelmiszeripari, mezőgazdasági, agrár-környezetvédelmi, turisztikai, víztisztítási és vízkezelési valamint hulladékfeldolgozási projekteket illetően. A beruházók számára különösen fontos az esetlegesen – akár az állammal szemben is - felmerülő jogviták korrekt, pártatlan választottbíráskodás mellett történő rendezése. Magyarország és a Kambodzsai Királyság között a megállapodás aláírása 2016. elején történt. (Előadó: Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter. Szövege: PDF.)

Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, az Egészségügyi Világszerveztet Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11-14. között Budapesten, Magyarországon tartandó 67. ülésszakának megszervezéséről szóló megállapodás kihirdetéséről.

A Regionális Bizottság 2015. szeptemberi 65. ülésén – elfogadva Magyarország meghívását – döntött a 67. ülésszak 2017. szeptember 11–14. között történő budapesti megrendezéséről, és határozatot fogadott el. A felek a megrendezés szándékának és a szándék elfogadásának konkrétabb formába öntése érdekében megállapodást írtak alá a megrendezés részletkérdéseivel kapcsolatban.

A megállapodás törzsszövege a WHO által a regionális ülések megrendezése kapcsán kialakított sablonon alapul. Tekintettel azonban arra, hogy a megállapodás diplomáciai kiváltságokra és mentességekre vonatkozó hivatkozásokat tartalmaz, hivatkozással az Egyesült Nemzetek szakosított intézményei kiváltságairól és mentességeiről New Yorkban, 1947. november 21-én kelt egyezményre, a megállapodás kötelező hatályának elismerése az Országgyűlés hatáskörébe tartozik, azt törvényben szükséges kihirdetni. (Előadó: Balog Zoltánemberi erőforrások minisztere. Szövege: PDF.)

Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet közötti, szakmai tanácsadási együttműködési kapcsolatok létrehozására irányuló alapmegállapodás kihirdetéséről.

Az Alapmegállapodás kötelező hatályának elismerése és kihirdetése Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közötti – hosszú múltra visszanyúló és sikeres – együttműködés további elmélyítését teszi lehetővé. Általánosságban szolgálja azt a célkitűzést, hogy a szerződő felek tevékenységeiket még hatékonyabban hangolják össze, ezzel is elősegítve, hogy a közös – világszinten, illetve az európai régióban jelentkező – egészségügyi kihívásokra országunk szintjén is megfelelő válaszok szülessenek.

A WHO/EURO-val való szakmai együttműködés jelentős szerepet játszik a hazai népegészségügyi stratégiai gondolkodás megerősítésében. A megvalósított szakmai projektek az egészségpolitikai kapacitások fejlesztését és az egészségügyi rendszer jobb működését célozzák. Az elmúlt években az ágazati rész-stratégiák és akciótervek – a lelki egészség, dohányzás visszaszorítása, gyermekegészségügy, sérülések megelőzése, egészséges táplálkozás elősegítése, túlzott alkoholfogyasztás megelőzése, betegbiztonság, innovatív forrásteremtési eszközök, teljesítményértékelés területén – jelentős részben a WHO együttműködések alapján bontakoztak ki, vagy maradtak az egészségpolitika napirendjén. (Előadó: Balog Zoltánemberi erőforrások minisztere. Szövege: PDF.)

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Új-Zéland közötti kapcsolatokról és együttműködésről szóló partnerségi megállapodás kihirdetéséről.

A megállapodás átfogó jogalapot biztosít az EU és Új-Zéland közötti kapcsolatokhoz és jelentősen hozzájárul a partnerség javításához, amely a közös értékekre és elvekre épül. Kötelező erejű politikai záradékokat is tartalmaz, amelyekben kinyilvánítják kötelezettségvállalásaikat olyan területeken, mint az emberi jogok, a nonproliferáció és a terrorizmus elleni küzdelem.

A megállapodás értelmében az együttműködés alapját az emberi jogok és a demokratikus alapelvek, a nemzetközi jog és az ENSZ Alapokmányában rögzített elvek tiszteletben tartása képezi. A megállapodás alapvető elemeinek különösen súlyos és jelentős megsértése esetén a megállapodás felfüggeszthető vagy megszüntethető.

A megállapodás a gazdasági és kereskedelmi kérdésekben folytatott együttműködésre is kiterjed, emellett szakpolitikai területek széles körére – így például az egészségügyre, a környezetvédelemre, az éghajlatváltozásra, az energiaügyre, az oktatásra, a kultúrára, a munkaügyre, a katasztrófavédelemre, a tengerügyre és a halászatra, a közlekedésre, a jogi együttműködésre, a pénzmosásra és a terrorizmus finanszírozására, a szervezett bűnözésre és a korrupcióra – vonatkozó együttműködést is szabályoz. (Előadó: Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter. Szövege: PDF.)

Magyarország Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

A törvényjavaslat célja a Magyarország Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló megállapodás kötelező hatályának elismeréséhez szükséges felhatalmazás megszerzése, illetve a megállapodás kihirdetése.

A Megállapodás által előirányzott ,,Working Holiday Scheme” program keretében a két ország 18-35 év közötti állampolgárai fél évet meg nem haladóan tartózkodhatnak a másik fél területén; továbbá amellett, hogy tartózkodásuk célja elsődlegesen nem keresőtevékenység folytatása, hanem turizmus, a megállapodásban meghatározott feltételek teljesítése esetén ideiglenesen munkát is vállalhatnak. E jogszabály-módosítás horizontális jellege lehetővé teszi a jövőben kötendő megállapodások alapján is az ideiglenes tartózkodási engedély kiadását.

A megállapodás jól illeszkedik a magyar-chilei kapcsolatok rendszerébe, amely a humán- és ifjúsági kapcsolatok további fejlesztését nagyszerűen szolgálná. A Megállapodás létrehozása a magyar-chilei kapcsolatok egészére pozitív hatással lehet; az a gazdasági, turisztikai, kulturális és oktatási területen egyértelműen kedvezően hathat. (Előadó: Pintér Sándor belügyminiszter. Szövege: PDF.)

Magyarország és az Észt Köztársaság között a minősített adatok

Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország és az Észt Köztársaság között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kötelező hatályának elismerésére.

Az egyezmény alapján minősített adathoz kizárólag olyan természetes személyek kaphatnak hozzáférést, akik a szükséges ismeret elvének megfelelnek, és akik az érintett fél nemzeti jogszabályaival és egyéb szabályaival összhangban felhatalmazást kaptak az adott minősítési szintű minősített adathoz történő hozzáférésre.

Az átadó fél: a) biztosítja, hogy a minősített adaton a nemzeti jogszabályai és egyéb szabályai szerinti megfelelő minősítés feltüntetésre kerül; b) tájékoztatja az átvevő felet a minősített adat felhasználásával kapcsolatos esetleges feltételekről; c) haladéktalanul tájékoztatja az átvevő felet az adat minősítési szintjében bekövetkezett változásokról.

Az átvevő fél: a) biztosítja, hogy a minősített adaton feltüntetésre kerül a jelen Egyezmény 4. Cikke alapján meghatározott egyenértékű minősítés; b) ugyanolyan szintű védelemben részesíti a minősített adatot, mint amelyet a saját, azonos minősítési szintű minősített adata számára biztosít; c) az átadó fél előzetes írásbeli engedélye nélkül a minősített adat minősítését nem szünteti meg, valamint minősítési szintjét nem változtatja meg; d) az átadó fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az átvett minősített adatot harmadik fél részére nem adja át; e) a minősített adatot kizárólag az átadás során megjelölt célra használja fel, betartva az átadó fél által meghatározott kezelési előírásokat.

Az összeegyeztethető szintű biztonsági követelmények fenntartása érdekében a nemzeti biztonsági hatóságok a másik fél megkeresésére tájékoztatják egymást a minősített adat védelmével kapcsolatos nemzeti jogszabályaikról és egyéb szabályaikról, valamint mindezek gyakorlati alkalmazásáról, jelen egyezmény végrehajtását érintő valamennyi lényeges változásról. Megkeresés esetén a hatáskörrel rendelkező hatóságok, összhangban nemzeti jogszabályaikkal és egyéb szabályaikkal, kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak a személyi biztonsági tanúsítványokkal és a telephely biztonsági tanúsítványokkal kapcsolatos eljárások során. A hatáskörrel rendelkező hatóságok haladéktalanul értesítik egymást az elismert személyi biztonsági tanúsítványokkal és a telephely biztonsági tanúsítványokkal kapcsolatos változásokról, különösen azok visszavonásáról.

A törvényben foglaltak végrehajtása, Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítése, továbbá a minősített adatok cseréjével és kölcsönös védelmével történő szorosabb együttműködés biztosítása miatt indokolt a kétoldalú szerződés megkötése. (Előadó: Pintér Sándor belügyminiszter. Szövege: PDF.)

Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről.

A jegyzőkönyvet Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozására tekintettel 2014. június 25-én írták alá Brüsszelben, 2017. február 1-én lépett hatályba. Az Európai Unió és Szerbia közötti csatlakozási tárgyalások 2014. január 21-én kezdődtek meg.

A 2016. decemberi tárgyalási fordulón Horvátország és Bulgária fenntartásai miatt nem kerülhetett napirendre a 26. oktatás és kultúra fejezet. 2016. december 23-án azonban Belgrádban aláírták azt a megállapodást, amely az egyes tankönyvek horvát nyelvre történő fordításának rendjét szabályozza. Horvát értékelés szerint ezzel Szerbia megteremtette a feltételeket a csatlakozási fejezet tárgyalására. Ezzel jelenleg a 35 fejezetből hat a megnyitott és kettő az ideiglenesen lezárt témakör.

Magyarország aktívan támogatja Szerbia csatlakozási tárgyalásait és kiemelten fontos hazánk számára, hogy Szerbia megfelelően teljesítette a 23. igazságszolgáltatás és alapjogok fejezet megnyitásához támasztott feltételeket, köztük a nemzeti kisebbségi akcióterv kidolgozását. (Előadó: Lázár János, Miniszterelnökséget vezető miniszter. Szövege: PDF.)

Bartha Szabó József