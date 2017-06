Elfogadhatatlan, hogy a DK bírákat és ügyészeket fenyeget

A kormány szerint elfogadhatatlan, hogy a Demokratikus Koalíció (DK) bírákat és ügyészeket fenyeget - hangzott el vasárnap az M1 aktuális csatorna kora esti híradójában, amelyben összeállítást közöltek a Sukoró-ügyben született kúriai ítéletre adott reagálásokból.

2017. június 11. 20:44

A hírműsorban felidézték, Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke Facebook-oldalán reagált a Kúria ítéletére. Azt írta: az elítéltek ártatlanok, a nyomozó ügyészek és bírák a bűnösök. A volt miniszterelnök úgy fogalmazott: "a meghurcoltakat szabadon engedjük és teljes anyagi és erkölcsi kárpótlást fognak kapni". "A bűnös eljárásban részt vevők ellen meg minden törvényes eszközzel fellépünk" - tette hozzá.



Varju László, a DK alelnöke pedig arról beszélt, hogy ha pártja kerül hatalomra, börtönbe zárja a sukorói telekcserét vizsgáló ügyészeket, bírákat, a legfőbb ügyészt és az Országos Bírósági Hivatal elnökét is. "Ezek az emberek 2018 után oda fognak kerülni, ahova ma két ártatlan embert juttattak fideszes kérésre, börtönbe" - idézték a híradóban az ellenzéki politikust.



A kormány nevében Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter úgy reagált: mindenkinek joga van arra, hogy véleményezzen egy bírói ítéletet. De bírákat és ügyészeket fenyegetni elfogadhatatlan, különösen egy korábbi miniszterelnöktől. Magyarországon a bírák félelemtől mentesen hozzák a döntéseiket, ez egy olyan eszmény, amelyet meg kell védeni - tette hozzá.



Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta, Magyarországon bíróságokat és bírókat utoljára az ötvenes években fenyegettek és zártak börtönbe. Gyurcsány Ferenc és a pártja "vörös vonalat" lépett át, teljesen elfogadhatatlan, hogy bíróságokat egy bírói ítélet miatt fenyegessenek politikusok - hangsúlyozta.



A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) a demokrácia elleni súlyos támadásnak nevezte Gyurcsány Ferenc és a DK kijelentéseit.



Szél Bernadett, az LMP társelnöke egyrészt nyilvánvalónak nevezte, hogy a korrupcióért nem a bírák a felelősek. Másrészt az is teljesen nyilvánvaló - folytatta -, hogy az államot "nagyon komoly kár érte". Úgy fogalmazott: született egy ítélet, amelyet mindenkinek el kell fogadnia, ezenkívül elvárnák, hogy Gyurcsány Ferenc vállalja az ügyben őt terhelő politikai felelősséget.



Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke szerint szükség van a közpénzekkel kapcsolatban elszámoltatásra, de nem abban a formában, ahogy az Gyurcsány Ferenc reagálásában szerepelt. Nem a "gyurcsányi fenyegetőzést" tartják a járható útnak - hangsúlyozta, hozzátéve: ez "abszolút destruktív, kontraproduktív", és nem hiszi, hogy segítené a magyar gazdaság tisztulását.



A Híradó kereste az ügyben az MSZP-t is, de a szocialista párttól nem kaptak választ.



A Kúria csütörtökön kihirdetett jogerős ítéletével három, illetve két és fél év letöltendő börtönbüntetésre ítélte hűtlen kezelés kísérlete miatt a 2008-as sukorói telekcsere ügyében Tátrai Miklóst és Császy Zsoltot, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egykori vezetőit.

MTI