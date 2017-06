Soros civiljei tagadják a szervezett migrációt

A legális migráció megteremtésében, azaz egy biztonságos humanitárius folyosó létrehozásában látja a menekültválság megoldását Adriana Zega, az Oxfam szicíliai irodájának programmenedzsere. A civil szervezet cataniai központjában a nem kormányzati szervezetek (NGO) és az embercsempész-hálózatok közötti – vélt vagy valós – kapcsolatról is kérdeztük a helyi koordinátort.

2017. június 12. 09:29

– Mit gondol az Európát sújtó migrációs válságról?

– A migráció az emberiség történetének állandó velejárója. A múltban számtalan olyan időszakot találunk, amikor az emberek – különböző kiváltó okok miatt – maguk mögött hagynak mindent, és a jobb sors reményében útnak indulnak. Ezt látjuk most is a Földközi-tengeren, illetve a balkáni útvonalon, bár utóbbi terheltsége az elmúlt hónapokban csökkent.

– Az Oxfam mivel próbál hozzájárulni a probléma kezeléséhez?

– Hat régióban vagyunk jelen szerte Olaszországban. Európában azt kell megérteni, hogy ezek az emberek nemhiába teszik az életüket kockára: a szegénység, a kilátástalanság vagy az üldözöttség elől menekülnek. A legnagyobb baj az, hogy ezeknek az embereknek lehetőségük sincs legálisan belépni Európába vagy a schengeni övezetbe, vagyis nincs is más választásuk, mint az illegális útvonal, ez pedig az embercsempész-hálózatok malmára hajtja a vizet.

– Ha már az embercsempészeket említi: nemrég Carmelo Zuccaro szicíliai ügyész azt állította, hogy bizonyos, nem kormányzati szervezetek hozzájárulnak a migránsok illegális behozatalához Európába. Konkrétabban, az ügyész szerint némelyik NGO együttműködik az embercsempészekkel.

– Megvan a véleményem Zuccaro mondvacsinált vádjairól.

– Éspedig?

– Próbálom megtalálni a megfelelő szavakat. Zuccaro rágalmazása nem más, mint az igazságszolgáltatás szakmaiatlanságának és tájékozatlanságának indikátora. Mocskolódásával sokkolta a humanitárius szervezeteket, hiszen azok azon fáradoznak, hogy életeket mentsenek, az ügyész pedig őket állítja be a probléma kiváltóinak. Arról nem is beszélve, hogy semmilyen ténnyel nem tudta alátámasztani a vádjait, csak a birtokába jutott állítólagos információkra hivatkozott. Ráadásul nemcsak azt állította, hogy az NGO-kat az emberkereskedők koordinálják, de azt is, hogy a civil szervezetek hasznot húznak a migrációból és az életmentésből. Nevetséges.

– Mégis hasonló következtetésre jutott az Európai Unió határvédelméért felelős Frontex is. Legutóbbi jelentésük szerint bizonyítékuk van rá, hogy a mentésben részt vevő civilek összejátszanak a bűnözőkkel.

– Erről egyáltalán nem hallottam, de természetesen csak ismételni tudom önmagam. Nevetséges. Szerintünk ugyanis az olasz hatóságok és az Európai Unió képtelen kézben tartani a helyzetet: minket vádolnak az embercsempészekkel való összejátszással, miközben ők maguk nem tudják felszámolni a hálózatokat.

– Ön szerint mi a megoldás? Hogyan lehetne véget vetni a jelenlegi helyzetnek?

– Mi abban hiszünk, hogy meg kellene teremteni a lehetőséget a legális migráció felé. Azt szeretnénk, ha létrejönne egy biztonságos humanitárius folyosó, amelyen keresztül a menekültek anélkül jöhetnének Európába, hogy kockára kellene tenniük életüket. Ez ráadásul az embercsempész-hálózatok tevékenységének is véget vetne. Lennének tehát alternatív megoldások, de az Euró­pai Unió jelenlegi válasza nem vezet sehová. Már amennyire válasznak lehet nevezni azt, amit az unió tesz, eddig ugyanis minden intézkedése csődbe fulladt, élén a kvótarendszerrel.

– Ön nem tartja ezt veszélyesnek?

– Mármint a migránsokat általában?

– Természetesen nem általában. De tegyük fel, hogy idejön Cataniába egy fiatalember Gambiából a fiatal olasz lányok közé, és másképp viselkedik velük, mint ahogyan itt, Európában kellene.

– Ilyen még nem merült fel. Nem hallottunk olyan esetről, hogy probléma lett volna a migránsokkal. Persze, kétségtelenül beszippanthatja őket az alvilág, hiszen a társadalomban nehéz elfogadtatniuk magukat, így arrafelé mennek, amerre nyitott ajtókat találnak. Éppen ez az, amit meg kell akadályozni.

Sürgősségi segítségnyújtás Az Oxfam nemzetközi humanitárius szervezet 1995-ben jött létre 20 különböző nem kormányzati szervezet összefogásából. Az NGO több mint 90 országban működik együtt a helyi közösségekkel, célja pedig, hogy „megváltoztassa a világot, és mozgósítsa az embereket a szegénység ellen”. Az Oxfam egyike a Soros György által létrehozott Nyílt Társadalom Alapítvány (Open Society Foundation) állandó partnereinek, a magyar származású amerikai üzletember a civil szervezet legnagyobb támogatói közé tartozik. Tóth Loretta (Catania)

