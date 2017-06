Reagáltak a frakciók

Orbán Viktor napirend előtti felszólalására válaszoltak a parlamenti frakciók vezetői.

2017. június 12. 12:44

MSZP: igazságosabb Magyarországra van szükség

Az MSZP frakcióvezetője szerint igazságosabb Magyarországra van szükség, egy olyan országra, amely az Európai Unióban az első körbe és a nem a perifériához tartozik.



Tóth Bertalan a miniszterelnök napirend előtti felszólalására válaszolva azt firtatta, hogy a magyar emberek valóban azokat a kérdéseket tartják a legfontosabbnak, amelyeket a nemzeti konzultáción megkérdeztek tőlük.



Miért nem szólt a nemzeti konzultáció az oktatásról, az egészségügyről, a kivándorlásról és arról, mennyit költsünk stadionokra? - kérdezte.



Közölte: miközben a kormány meg akarja védeni a rezsicsökkentést, más országok az alacsonyabb nemzetközi árak miatt tovább csökkentik a rezsidíjakat. A devizahitelesekkel kapcsolatban azt tudakolta, mi van azokkal a családokkal, akik a forintosított hitelüket sem tudják fizetni.



Elmondta, a multik nyereségadóját csökkentik a kormánypártok, miközben a magyar kis- és közepes vállalkozások alig tudják kitermelni a megemelt minimálbér költségeit.



Hozzátette: a magyar gazdaság az uniós támogatások miatt növekszik, az adócsökkentés hasznát a gazdagok élvezik, az állam működése pedig drágább, mint korábban.



Tóth Bertalan bírálta a letelepedési kötvényprogramokat, amelyekkel a kormánypártok "háttéremberei" százmilliárdokat keresnek.



Szóvá tette a látványsportokra költött százmilliárdokat, azt, hogy "mindenféle kiskirályok uralnak" focicsapatokat. Az eredmény pedig látható: egy megalázó vereség Andorrában - tette hozzá.





A Szent László-emlékév kapcsán azt mondta, Szent László volt az első, aki kimondta: tegyünk igazságot, a tolvajokat meg kell büntetni. 1077-ben a lopásért levágták a tolvajok kezét, 2010-ben Pokorni Zoltán, a Fidesz akkori alelnöke ugyanezt ígérte a tolvajoknak - jegyezte meg, utalva arra, hogy azóta Pokorni Zoltánt Németh Szilárdra cserélték.



A szocialista politikus szerint a kormánypártok oligarchái folyamatosan "rabolják szét" Magyarországot. Ha még ma is életben lennének Szent László törvényei, hol lenne "felcsúti Mészáros nem stróman Lőrinc", hol lennének "a Habonyok, Rogánok, Tiborczok"? - firtatta.



Közölte, Szent László úgy gondolta, a szövetségeseket Nyugaton kell keresni és nem Keleten. Ezzel szemben azt látni: orosz mintára korlátozzák a magyarországi civil szervezetek működését és a nemzeti konzultációval a magyar emberek adatai az orosz titkosszolgálatokhoz kerülhettek - mondta.

Jobbik: a kormány magára hagyta az egészségügyet és az oktatást

A Jobbik szerint a kormányfő magára hagyta az egészségügyet és az oktatást, a korrupciót tekintve pedig a kontinens és a világ éllovasává tette Magyarországot.



Vona Gábor, az ellenzéki párt elnöke hétfőn az Országgyűlésben Orbán Viktor napirend előtti felszólalására reagálva úgy értékelte: a korrupció "nem üzemzavar, emberi gyarlóság, hanem a jelenlegi kormányzás lényege, és Mészáros Lőrinc a kormányfő személyes strómanja. Az ő százmilliárdos hirtelen vagyongyarapodása nem Mészáros Lőrinc zsenialitásának köszönhető, hanem az Orbán Viktor politikai védelmének, és támogatásának. Kíváncsi volt arra, hogy Mészáros Lőrinc cégeinek, ha annyira versenyképesek, mekkora az exportteljesítményük.



"Ez nem más, mint maffiakormányzás, és ennek a maffiának a feje", a miniszterelnök személyesen - mondta a jobbikos politikus.





Kitért a Jobbik bérunióról szóló kezdeményezésére, rámutatva: ennek az a lényege, hogy a magyar gazdaságot, vállalkozásokat versenyképessé tudják tenni, európai szintű, versenyképes béreket biztosítsanak, s mindenki a szülőföldjén tudjon boldogulni. Ehhez azonban a béreket, jövedelmeket növelni kell. Felszólította a kormányfőt, válaszoljon, miért nem támogatja a kezdeményezést, amely mögé nyolc kelet-közép európai ország beállt. Szerinte Orbán Viktor azért nem támogatja, mert nem az ő kezdeményezése. Az ilyen szituációkban úgy viselkedik, mint egy óvodás, "ha nem lehet enyém a homokozólapát, pusztuljon az a homokozólapát" - fogalmazott.



Vona Gábor arról is beszélt, ha 2018-ban megnyeri a Jobbik a választásokat, a kerítés marad, de a határőrség is ott fog majd állni, hogy se szegény, se gazdag migráns ne lépjen Magyarország területére. Hozzátette: ők nem fognak pénzért letelepedést árulni, nem fognak Pharaon-típusú emberekkel piszkos üzleteket kötni.



Nem fogják engedni azt sem, hogy Orbán Viktor a rögeszméire építse Magyarországon a jövőt. Magyarországot meg kell védeni a migrációtól, a népvándorlástól, de meg kell védeni a kormányfő rögeszméitől is - mondta a Jobbik elnöke, aki szerint Orbán Viktor jó pár éve képtelen az országnak helyes és igaz jövőképet felvázolni, nem képes az ország helyes vezetésére, csak a hatalom megtartására koncentrál, és mindenhol Soros Györgyöt és Simicska Lajost látja. Szerinte, amikor a kormányfő azt mondja, a Jobbikot megvették, magából indul ki, "ki mint él, úgy ítél" - mondta, s hozzátette: a Jobbikot sem Soros György, sem Simicska Lajos nem irányítja.



LMP: a mindennapok problémáit kellene megoldani



Az LMP frakcióvezetője arra szólította fel Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy a mindennapok problémáit oldja meg, az egészségügy, az oktatás és a bérek helyzetét rendezze valamint a paksi bővítésről írjon ki népszavazást.



Szél Bernadett hétfőn az Országgyűlésben a kormányfő napirend előtti felszólalására reagálva azt mondta, hogy a miniszterelnök nemzeti kormányzást ígért, de ehelyett egy soha véget nem érő nemzeti konzultáció zajlik. A konzultáció oldalán ráadásul egy orosz kód futott - emelte ki, amihez kapcsolódva azt kérte, hogy a miniszterelnök mondja el, miért szolgáltatták ki a magyar állampolgárok legszemélyesebb véleményadatait Vlagyimir Putyinnak.



Ha Orbán Viktor Brüsszelben terroristákat lát, akkor "Önnek tényleg elgurult végül a gyógyszer" - fogalmazott, hozzátéve: nem kellene terroristázni azokat az embereket, akikkel egy asztalnál ül, amikor helyet foglal az állam és kormányfők találkozóján.





Ha a miniszterelnök bátor lenne, nem nemzeti konzultációkat tartana, hanem kiírná a népszavazást a paksi bővítésről - jelentette ki a képviselő. A paksi beruházást azért hajtják végre, mert az EU-s források kimerülése után, amiket a "barátaival ellopnak", szükségük lesz egy nagyobb pénztranszferre, amit Keletről akarnak megkapni - fogalmazta meg a kormányfőnek szánt véleményét.



Szél Bernadett Orbán Viktort egy békétlen miniszterelnöknek nevezte, aki miatt az országnak nincs nyugalma, mert délibábos háborúk sorát indítja olyan képzelt ellenségek, mint a CEU, Brüsszel vagy a Soros-hálózat ellen. Eközben viszont nincsenek rendben a bérek, az oktatás, az egészségügy - jelentette ki.



Ha a Fidesz úgy védi meg Magyarországot, mint a devizahiteleseket, akkor jaj ennek az országnak - fogalmazott. A zöldek régóta meg szeretnék adóztatni a spekulatív tőkemozgásokat, de a bankadót a pénzintézetek áthárították a lakosságra - szögezte le.



Szél Bernadett azt is kérte, hogy a kormányfő térjen vissza 2010 előtti önmagához, amikor még tudta, hogy többkulcsos adóra van szükség.

KDNP: a nemzeti konzultáció Magyarország jövőjét szolgálja



A KDNP értékelése szerint a nemzeti konzultáció Magyarország jövőjét szolgálja, a magyar emberek pedig jól döntöttek a feltett kérdésekben.



Harrach Péter, a kisebbik kormánypárt frakcióvezetője az "orbánfóbia" megnyilvánulásaként értékelte az ellenzéki frakcióvezetők reakcióit a kormányfő napirend előtti felszólalására. A konzultációt demokratikus eszköznek nevezte és elítélte, hogy a Demokratikus Koalíció egy nyilatkozatában döntéshozó bírót fenyegetett és bosszút helyezett kilátásba.





A politikus egyértelmű célnak tartotta az ország megvédését és az üldözöttek megsegítését. Megjegyezte, ha Soros György eltöltene egy hetet egy no-go zónában és túlélné, megtapasztalná, mit jelent a gátlástalan betelepítés.



Az átláthatóságról szólva fontosnak nevezte a valódi és álcivil szervezetek megkülönböztetését. Kifejtette: az igazi civil szervezetek alulról építkezve, a társadalmi igények figyelembe vételével jönnek létre, míg az álcivilek hálózatként, felülről épülnek, politikai szempontok alapján.



Nem a civil szervezeteket akarják megvizsgálni, hanem azokat, akik "csak felveszik ezt a ruhát" - mondta, úgy fogalmazva: "báránybőrbe bújt a farkas és ezt meg kell akadályozni".



Harrach Péter azt is hangoztatta, hogy gondolkodásukat egy olyan emberkép és társadalomkép szolgálja, amelyben jelentős szerepe van a közösségeknek. Ezzel szembeállította, hogy a fősodratú gondolkodásmódban és a médiában olyan elveket támogatnak, amelyekben nincs helyük a természetes közösségeknek és az individuumra építenek. Ez a jövőt veszélyezteti és jól megmutatkozik az illegális migrációban is - vélekedett a KDNP képviselőcsoportjának vezetője.



Kiemelte azt is, hogy Magyarországon a negyedik legalacsonyabbak az energiaárak Európában.



Fidesz: az ellenzékre nem lehet számítani az ország megvédésében



A Fidesz frakcióvezetője szerint a nemzeti konzultációból világosan kiderült, hogy meg kell védeni az országot, de ebben az ellenzékre nem lehet számítani.



Kósa Lajos a miniszterelnök napirend előtti felszólalására reagálva azt mondta: "ha az ellenzék jut hatalomra, akkor be fognak jönni a migránsok százezrével(...). Az ellenzék milliárdosok kottájából játszik, amelynek egy az eredője, az ország el fog veszni". Hozzátette: ha valakinek fontos a biztonsága, akkor kétszer is fontolja meg, hogy az ellenzékre szavaz-e.



A frakcióvezető szerint az ellenzéki felszólalók gazdaságpolitikai javaslatai adóemelést jelentenek, hiszen csak ebből lehet finanszírozni a Jobbik béremelési kezdeményezését, Brüsszel nem fogja kifizetni a megemelt magyar béreket, akkor sem ha népszavazást tartanak erről. Hozzátette: az LMP szintén adóemelést hajtana végre a több kulcsos adórendszer bevezetésével.

Kósa Lajos az MSZP-s Tóth Bertalan Szent Lászlót idéző felszólalására reagálva feltette a kérdést: MSZP-s Simon Gábornak hány testrészét kellett volna levágni, vagy a Sukoró-ügy és a 4-es metró kapcsán hány szocialistát kellett volna "megsemmisíteni". "Most itt akkor, látványosan valamilyen fajta kollektív öngyilkosságra készül a szocialista frakció valamilyen politikai rituálé keretében?" - fogalmazott.



Hozzátette: a Jobbik szájából is furcsa a korrupcióról hallani, miközben kiderült, hogy Kovács Béla nemcsak egy "virtigli áruló", hanem 12 milliót lopott el kamuszerződésekkel az Európai Parlamenttől. Ugyanakkor - folytatta - az igazi korrupciós botrány, hogy "fogta magát egy milliárdos, Simicska Lajos és felvásárolt magának egy komplett politikai pártot". Hozzátette: a pártok fekete finanszírozását tiltó törvény megszavazásával kiderül majd, hogy ki támogatja a korrupciót és ki nem.

Orbán Viktor: a magyar emberek több komolyságot várnak



A miniszterelnök úgy összegezte a felszólalása után kialakult vitát, hogy a magyar emberek több komolyságot, több tiszteletet és több felelősséget várnak az ellenzéki pártoktól. Azt hiszem, igazuk is van - fogalmazott Orbán Viktor.



A korrupcióval kapcsolatos ellenzéki felvetésre azt mondta, a törvényeket mindenki tartsa be és akkor nem lesz baj. "Igaz, tisztelt Jobbik?" - kérdezte.



Az MSZP korrupcióval kapcsolatos kijelentésére közölte: az a párt, amely Sukoró ügyét magáénak érezheti, több szerénységgel is nyilatkozhatna.



A szocialista frakcióvezető Szent Lászlóval kapcsolatos szavaira a miniszterelnök azt mondta, nem tiszte neki bepótolni a középiskolás történelemleckéket, "ül az MSZP-frakciójában történész, különb, mint bármelyikünk ezen az oldalon". Elmondta: Szent László nem véletlenül adta feleségül lányát a bizánci császárhoz. Neki is volt annyi esze, hogy nemcsak Német-római Császárság létezik - mondta, hozzátéve: olyan király nem volt Magyarországon, aki "nyugati vakságban" szenvedett volna.



Közölte, az MSZP nyolc évig volt kormányon, egyszer sem indított konzultációt, utólag tanácsot adni, hogy miről kellett volna konzultációt tartani, "kicsit olyan snassz". Jelezte, többen vettek részt a konzultáción, mint amennyien az MSZP-re szavaztak.



A kormányfő azért is bírálta az MSZP-t, mert szerinte le akarják bontani a kerítést, nem is építették volna meg, illetve hogy az MSZP-kormány volt tagja védi Ahmed H.-t. Az MSZP elfogadja a kötelező betelepítési kvótát és hajlandó a felső korlát nélküli betelepítési megoldásokat is támogatni - tette hozzá.



Rögzítette: amíg migránsveszély van, kerítésnek lennie kell.



Kitért arra, hogy még a cseh szocialisták sem kérnek a kvótából. "Ilyenkor nehéz nem azt kívánni, hogy bár nálunk is lennének ilyen szocialisták" - fogalmazott. Hozzátette: "politikai lakosságcserét" nem fognak szorgalmazni, "azzal élünk, ami jutott nekünk".



A terrorcselekményt végrehajtó Ahmed H.-val kapcsolatban azt mondta, nem vitatja el a jogát egy volt igazságügyi miniszternek, hogy olyan ügyeket vállaljon politikai pályája után, amilyeneket akar. De mégis van üzenetértéke annak, hogy egy terroristát akarnak szabad lábra helyezni az MSZP-kormány volt igazságügyi miniszterének segítségével - jegyezte meg. Jól van ez így, tisztelt szocialisták? - firtatta.

Az uniós forrásokról közölte: Magyarország egyetlen fillért sem kap ajándékba az EU-tól. Rámutatott: a magyar nemzeti össztermék 35 ezer euróra, az uniós támogatás pedig 2000 tehető.



Hangsúlyozta, az EU "úgy van összerakva", hogy a később belépettek nem élveznek előnyt, rajtuk a nyugatiak keresnek. Ha jól csináljuk, mi is keresünk rajtuk és a két dolog egyensúlyba jöhet és egyensúlyba is vagyunk - fogalmazott.



A miniszterelnök az egyensúlyi helyzet megóvásával indokolta azt, hogy a kormány meg akarja tartani a Brüsszel és a tagállamok közötti jelenlegi hatáskörmegosztást.



A bérunióra azt mondta, "a hagymázas bérunió" helyett a magyar kormány a saját erejéből végrehajtott béremelésre támaszkodik.



Emlékeztetett arra, hogy a Jobbik elnöke 2013-ban még úgy nyilatkozott: nagyon boldog lenne, ha Magyarország minél hamarabb eltávozna az EU-ból és valódi testvéreivel fogna össze. Ezt a mondatot azt sem menti, hogy a Jobbik elnöke Isztambulban mondta - közölte.



Bírálta a vita általános színvonalát is. Elmondta, az ellenzéki pártok nem vele vitatkoznak, konzultáció volt, amelyen 1,7 ember vett részt. Az meglehet, hogy önöknek nem tetszik 1,7 millió ember véleménye, de ezért nem érdemes a miniszterelnökre haragudni - tette hozzá. Úgy folytatta: éljenek együtt azzal, hogy ez egy ilyen ország, az emberek ezt gondolják, és ne az emberekre legyenek dühösek, hogy amit akarnak, nem esik egybe az önök pártpolitikai programjaival. Ezért vannak önök ellenzékben - fogalmazott.



Szerinte az ellenzéki pártok nem a kormánynak címzik sokszor alpári színvonalú mondandójukat, hanem egymásnak, a verseny neve pedig: ki lesz a legerősebb ellenzéki párt.



