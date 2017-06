Közös állásponton a V4 belügyminiszterek

A menekültek átirányításáról ne miniszteri szinten, az Európai Unió Tanácsában döntsenek, hanem magasabb, állam- és kormányfői szinten, az Európai Tanács hozzon egyhangú határozatot - ezt sürgető közös nyilatkozatot fogadtak el hétfőn Varsóban a visegrádi országcsoport (Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Csehország) belügyminiszterei.

2017. június 12. 17:26

Pintér Sándor belügyminiszter a találkozót követően leszögezte: a migrációs válság kezelését illetően az Európai Unióban (EU) "áttörés még nincs", mindazonáltal "odafigyelnek az V4-ek véleményére, és egyre inkább figyelembe veszik, hogy a realitásokhoz kell igazodni". A júliusban kezdődő soros magyar V4-elnökség idején Budapest "azokhoz az elvekhez fog ragaszkodni, amelyeket közösen dolgoztunk ki" - tette hozzá.



A június végéig tartó lengyel elnökségről szólva Pintér kiemelte: ennek során a V4-ek a migrációs válság kezelésében nem értettek egyet az EU-val, "egyértelművé tették, hogy mindenekelőtt a hatályban lévő szerződéseket kell betartani".



A schengeni szerződés előírásairól szólva - melyek értelmében meg kell védeni az övezet külső határait - leszögezte: Magyarország részéről "nemcsak jogi álláspontról volt szó, hanem gyakorlati kivitelezésről is". Utalt Magyarország déli határának védelmére, és megköszönte a többi V4-tagországnak az ebben nyújtott segítséget.



Mariusz Blaszczak lengyel belügyminiszter ismertette a találkozón elfogadott közös nyilatkozatot. Ebben a miniszterek arra szólítják fel országaik kormányfőit, hogy szorgalmazzák Donald Tusknál, az Európai Tanács elnökénél a menekültek elosztására vonatkozó döntéshozatali gyakorlat módosítását. "Ilyen fontos ügyben, mely országaink biztonságára vonatkozik, nem dönthet a többség, hanem konszenzussal kell határozatokat hozni" - hangsúlyozta Blaszczak.



Blaszczak egységesnek minősítette a V4-ek álláspontját a migrációs válság kezelését illetően. Az uniós menekültelosztási mechanizmus nem hatékony, újabb migrációs hullámokat idéz elő - állapította meg.



Azokra a sajtóértesülésekre reagálva, melyek szerint az Európai Bizottság már ezen a héten kötelezettségszegési eljárást indítana azon uniós tagállamok ellen, amelyek eddig nem fogadtak be migránsokat a kötelező kvóta keretében, Blaszczak elmondta: a V4-ek "tudatában vannak annak, hogy az EB különféle fenyegetésekhez folyamodott, de szolidárisak egymással". "Úgy látjuk, hogy az EB-nek nincs igaza" - szögezte le, alaptalannak minősítve a brüsszeli testület által kilátásba helyezett büntetéseket.



Milan Chovanec cseh belügyminiszter úgy értékelte: amennyiben elindul a kötelezettségszegési eljárás - melyet abszurdnak minősített - a visegrádi országok lakosainak számára ez "egy okkal több lesz arra, hogy komolytalannak tartsák az uniós politikát". Felidézte: a V4-ek aktívak voltak a külső humanitárius segítségnyújtásban, a külső határok védelmében. Kifogásolta, hogy a kvótába nem számítják be azokat a keresztény menekülteket, akiket Csehország korábban önként befogadott.



Robert Kalinák szlovák kormányfőhelyettes és belügyminiszter azt hangsúlyozta, hogy a soros lengyel elnökség alatt a V4-ek "jobban összefogtak, mint bármikor korábban". Ami pedig a menekültelosztási mechanizmust illeti, "az idő megmutatta, hogy a V4-ek álláspontja nagyon fontos" az EU-n belül - szögezte le.

MTI