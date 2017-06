Brüsszel gyengítené a magyar és a lengyel kormányt

A migráció témájában - az Európai Unió szempontjából legfontosabb kérdésben - kristálytiszta a visegrádi egység, a kötelező kvótákról szóló, 2015-ben hozott döntés pedig megsértette az uniós szerződéseket - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Varsóban a Witold Waszczykowski lengyel külügyminiszterrel közösen tartott sajtóértekezletén.

Szijjártó Péter emlékeztetett arra, hogy Magyarország és Szlovákia korábban az Európai Bírósághoz fordult a kötelező kvóta ügyében, Lengyelország az ő oldalukon beavatkozott a perbe, Csehország pedig világossá tette, hogy nem vesz részt a menekültelosztási folyamatban.



A kötelező menekültelosztási kvóta Magyarország számára elfogadhatatlan - erősítette meg a magyar miniszter. "Elfogadhatatlan, mert ellentétes a józan ésszel, elfogadhatatlan, mert végrehajthatatlan, és azért is, mert a kötelező kvótákról szóló döntés megsértette az uniós szerződéseket" - magyarázta.



Aláhúzta: az uniós tagállamokat nem lehet arra kényszeríteni, hogy feladják azt a jogukat, hogy "saját maguk hozzanak döntést afelől, kiket engednek be".



"A migrációs politikánk és a kohéziós források esetleges összekötését pedig szimpla zsarolásnak tartjuk" - fogalmazott Szijjártó Péter, kifejtve: nem lehet zsarolni "egyetlen európai tagországot sem azzal, hogy a szerződések szerint neki járó összegről politikai alapon döntsék el, hogy jár-e vagy sem". "Ellen fogunk állni ennek a zsarolási kísérletnek" - húzta alá.



Az Európai Bizottság bejelentését firtató kérdésre - hogy a testület már ezen a héten kötelezettségszegési eljárást indítana azon uniós tagállamok ellen, amelyek nem fogadtak be migránsokat a kötelező kvóta keretében - a magyar miniszter úgy válaszolt: az EB kifogásai "nem jogi, hanem politikai jellegűek", és a magyar, illetve a lengyel kormány meggyengítését célozzák.



Mint beszámolt róla, Witold Waszczykowskival egyetértettek abban, hogy a brüsszeli testület "gyakran túllépi a hatáskörét", sokszor "politikai eszköznek bizonyul egyes országok politikai helyreigazítása tekintetében". "Azt soha nem fogjuk elfogadni, hogy az EB politikai okokból fenyegessen, zsaroljon minket, és nem fogjuk megengedni azt sem, hogy a brüsszeli bürokraták átvegyenek olyan döntési jogosultságokat, amelyek a tagállamokra vonatkoznak" - húzta alá Szijjártó.



Az EB magatartását ez ügyben Waszczykowski is zsarolásnak nevezte. Hangsúlyozta: Varsó nem egyezik bele abba, hogy az uniós források megvonásával büntessék a menekülteket be nem fogadó tagállamokat. "A két kérdést nem lehet összekapcsolni, hiszen az uniós támogatást az alapszerződésekben rögzítették" - állapította meg.



"Embertelennek és korszerűtlennek" nevezte azt, hogy a menekültelosztási rendszer keretében kényszerrel telepítsenek át embereket egyik országból a másikba.



A két miniszter a tárgyalások során kétoldalú megállapodást írt alá a diplomáciai ingatlanok jogi helyzetének kölcsönös szabályozásáról.



Witold Waszczykowski és Szijjártó Péter, valamint a szintén Varsóban tartózkodó Pintér Sándor magyar belügyminiszter hétfő délután részt vesz a varsói Nemzeti Múzeumban rendezett, a magyar fényképművészetet bemutató átfogó kiállítás megnyitóján. Az Így látnak. A magyar fotográfia panorámája című kiállítás a lengyelországi magyar kulturális évad programsorozatának része.



