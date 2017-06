Elhalaszthatják a kormányprogram ismertetését

Hétfői brit médiaértesülések szerint az eredeti terveknél valamivel későbbre tolódik a Konzervatív Párt vezette kisebbségi brit kormány törvényalkotási programjának parlamenti ismertetése, mivel még folynak az együttműködés feltételeiről szóló tárgyalások a Demokratikus Unionista Párttal (DUP).

2017. június 12. 17:47

A csütörtöki előrehozott választások eredményeként a konzervatívoké lett a legnagyobb alsóházi frakció, de a párt elvesztette abszolút többségét, így kisebbségi kormányzásra kényszerül.



Ebben a helyzetben a Konzervatív Párt a tervek szerint a legnagyobb észak-írországi lojalista erő, a DUP frakciójával együttműködve kormányoz tovább, mivel a két pártnak együttesen megvan az abszolút többsége az alsóházban.



II. Erzsébet királynő az eredeti menetrend alapján jövő hétfőn ismertette volna az új kormány törvényalkotási programját a parlamentben, de ezt egyöntetű hétfői értesülések szerint a brit kormány néhány nappal elhalasztja.



A Downing Street erre egyelőre csak közvetett utalást tett. A miniszterelnöki hivatal szóvivője hétfői sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy Andrea Leadsom, az alsóház vezetője - aki e tisztség betöltőjeként nem a parlamenti kamara elnöke, hanem a kormánypárt frakciójának vezetőjéhez hasonlatos, a törvényalkotási ügymenet irányításáért felelős magas rangú kabinettag - a későbbiekben "bejelentést tesz" a királynői beszéd elhangzásának időpontjáról.



E szóvivői tájékoztatás azért is feltűnő, mivel az uralkodó beszédének időpontját már a választások előtt június 19-ére kijelölték.



David Davis, a Brexit-tárgyalások irányítására létrehozott minisztérium vezetője hétfőn a BBC rádiónak nyilatkozva kijelentette, hogy a kialakult parlamenti erőviszonyokra tekintettel valószínűleg "le kell nyesegetni" néhány elemet a Konzervatív Párt választási programjában szereplő törvényalkotási tervekből.



Davis nem részletezte, hogy milyen elemek kerülhetnek ki a választási programból a kormány törvényalkotási programjának összeállítása során, de ez valószínűleg a DUP-val folytatott tárgyalásokon válik majd véglegessé.



Arlene Foster, a DUP vezetője már korábban többször is jelezte, hogy pártja - jóllehet elfogadja, hogy az EU-tagságról rendezett tavalyi népszavazás eredményeként az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból - nem támogatja a Konzervatív Párt által meghirdetett "kemény Brexit" politikáját. Ennek egyik sarkalatos eleme, hogy az Egyesült Királyság - legalábbis Theresa May korábban hangoztatott tervei alapján - az EU-tagság megszűnésével együtt kivonul az Európai Unió egységes belső piacáról is. A brit kormány érvelése szerint ugyanis ha London fenntartaná teljes jogú tagságát e piacon, ahhoz olyan feltételeket kellene teljesítenie - mindenekelőtt az unión belüli szabad mozgás elfogadásával -, mintha nem is lépett volna ki az EU-ból.

Photograph: Leon Neal/Getty Images



A Demokratikus Unionista Párt mindemellett nem támogatja a "kemény" határellenőrzés visszatérését sem az Ír Köztársaság és Észak-Írország között. A brit EU-tagság megszűnése után az ír-északír határ lesz az Egyesült Királyság és az Európai Unió egyetlen szárazföldi határa.



Ez a csaknem 500 kilométeres határ jó ideje teljesen jelképes, és a közúti átkelőkön semmiféle ellenőrzés nincs.



Theresa May maga is jelezte korábbi nyilatkozataiban, hogy ő sem kívánja a határellenőrzések újbóli bevezetését Észak-Írország és Írország között. Az azonban egyelőre nem ismert, hogy ez miképp lesz elkerülhető, mivel Írország továbbra is uniós tagország marad, és tartja magát az EU-n belüli szabad mozgás alapelvéhez, határellenőrzés nélkül viszont elvileg bárki beléphet ír területről Észak-Írországba, vagyis az Egyesült Királyságba.

Mélyponton az üzleti bizalom, a hitelminősítők költségvetési kockázatoktól tartanak

Drámai mértékben zuhant a brit üzleti szektor bizalmi indexe a múlt heti nagy-britanniai választások után. Hitelminősítői vélemények szerint a kisebbségi kormányzásból eredő bizonytalanságok költségvetési kockázatokkal járnak.

A legnagyobb brit vállalatvezetői szövetség, az Institute of Directors (IoD) hétfőn ismertetett felmérése szerint rendkívüli aggodalmat kelt a brit üzleti vállalkozások körében az abból eredő politikai és gazdaságpolitikai bizonytalanság, hogy a választások eredményeként a kormányzó Konzervatív Párt kisebbségi kormányzásra kényszerül.



Az IoD felmérésébe bevont csaknem hétszáz brit vállalatvezető 92 százaléka mondta azt, hogy aggasztónak tartja a kialakult politikai helyzetet.



A gazdasági kilátásokba vetett üzleti bizalom indexe, amely a derűlátó és a borúlátó üzleti vezetők arányának különbségét méri, 34 ponttal nettó mínusz 37-re zuhant a májusi mínusz 3-ról.



Az IoD kimutatása szerint jelenleg a vállalatvezetők 57 százaléka "meglehetősen" vagy "nagyon" borúlátóan ítéli meg a brit gazdaság kilátásait a következő tizenkét hónapra, és mindössze 20 százalék a derűlátók aránya. Májusban 34 százalék mondta magát optimistának, 37 százalék volt a pesszimista üzleti vezetők aránya.



A felmérésbe bevont igazgatók 59 százaléka ugyanakkor "valamelyest" vagy "nagyon" kedvezőtlennek ítélné azt is, ha még az idén újabb választásokat rendeznének Nagy-Britanniában, és csak 23 százalékuk tartaná ezt üdvözlendőnek.



Az általuk vezetett cégek kilátásaira vonatkozó kérdésre a felmérésbe bevont vállalati igazgatók 76 százaléka nevezte aggályosnak vállalata szempontjából a kialakult politikai bizonytalanságot. Negyven százalékuk derűlátó, 23 százalékuk borúlátó cége következő egy évével kapcsolatban, vagyis a vállalati szintű nettó bizalmi index plusz 17.



Az IoD hangsúlyozza ugyanakkor, hogy ez a mutató májusban plusz 36 volt.



A Moody's Investors Service nemzetközi hitelminősítő hétfőn Londonban ismertetett helyzetértékelésében kiemelte azt a véleményét, a választások eredményeként kialakult politikai helyzet hátráltatni fogja a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló tárgyalási folyamatot, és növeli a költségvetési kockázatokat.



A Moody's londoni elemzői közölték: várakozásuk szerint a kisebbségi brit kormány gyakorlatilag leállítja a költségvetési konszolidációról kidolgozott tervek végrehajtását. Az ellenzéki Munkáspárt, amely jelentősen növelte parlamenti súlyát a választásokon, a közkiadások növeléséért kampányolt, ezért sikeres szereplése valószínűleg úgy lesz elkönyvelve, hogy a választók a takarékossági megszorítások ellen voksoltak - áll a hitelminősítő elemzésében.



Ráadásul a brit gazdaság növekedési üteme máris lassulásnak indult: az idei első negyedévben a hazai össztermék mindössze 0,2 százalékkal haladta meg a tavalyi utolsó negyedévben mért szintet. A tavalyi év negyedik negyedében 0,7 százalékos negyedéves összevetésű növekedést mértek Nagy-Britanniában, és a tavalyi egész évre vetített negyedévenkénti növekedési átlag 0,5 százalék volt - hangsúlyozzák a Moody's londoni elemzői.



A hitelminősítő ebben a helyzetben azzal számol, hogy a hazai össztermékhez mért brit államháztartási hiány az idén eléri a 3,5 százalékot a tavalyi 3 százalékos deficit után.



A Moody's szerint ez a költségvetési pálya azt jelenti, hogy az államadósság-ráta növekedése is folytatódik, és ezzel Nagy-Britannia egyike lesz azon kevés, elsőrendű besorolással ellátott európai szuverén adósoknak, amelyeknek még nem sikerült fordulatot elérniük közadósság-folyamataikban.



A brit államadósságot a három nagy hitelminősítő közül már egyik sem tartja nyilván a lehetséges legjobb "AAA/Aaa" osztályzattal. A Standard & Poor's tavaly június végén, néhány nappal a brit EU-tagságról tartott népszavazás után, a Fitch Ratings és a Moody's pedig már jóval korábban megvonta Nagy-Britanniától ezt az elit besorolást.



Az S&P agresszív mértékben, egyszerre két fokozattal "AA"-ra rontotta a hosszú távú szuverén brit adósbesorolást, és az új osztályzaton is további leminősítés lehetőségére utaló negatív kilátást hagyott érvényben.



A Fitch ugyanilyen osztályzatot és szintén negatív kilátást tart érvényben a brit államadósságra.



A Moody's "Aa1" brit besorolása a másik két hitelminősítőénél egy fokozattal jobb, de erre is negatív kilátás érvényes.

MTI