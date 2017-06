Titokban képezték ki Soros radikálisait

Gőzerővel zajlik a felkészítés az őszre tervezett kormányellenes akciókra.

2017. június 13. 09:41

Polgári engedetlenségi képzést tartottak titokban radikális aktivistáknak a Civil Kollégium Alapítvány kunbábonyi központjában – értesült a Magyar Idők. A résztvevők egyebek között azt is megtanulhatták, hogyan provokálhatnak ki rendőrségi beavatkozást, vagy miként viselkedjenek egy intézményfoglalás alkalmával.

Már tavaly elkezdődött azoknak a radikális aktivistáknak a felkészítése, akik ősztől várhatóan a kormánypártokhoz köthető ingatlanok, valamint különböző állami intézmények elfoglalásával, működésük megzavarásával igyekeznek majd befolyásolni a 2018-as választások kimenetelét – értesült a Magyar Idők.

Forrásaink elmondása alapján a kiképzés része volt egy polgári engedetlenségi kurzus, amit Kunbábony határában, egy félreeső házban tartottak, olyan tapasztalt tüntetők vezetésével, mint amilyen a Fidesz Lendvay utcai székházának 2013-as elfoglalásában részt vevő Misetics Bálint és Kalocsai Kinga Regina, vagy a Sándor-palotát nemrégiben festékes flakonnal megdobáló Gulyás Márton.

Az előadásaik jellemzően arról szóltak, hogyan lehet a törvényesség határán egyensúlyozva, a passzív ellenállás és az erőszakmentes provokáció eszközével elérni, hogy a rendőrség látványosan beavatkozzon egy-egy demonstrációba. Ez azért fontos, mert óriási médiafelületet biztosít az adott eseménynek, és növelheti a lakosság szimpátiáját mind a szervezők, mind pedig az általuk képviselt ügy irányában.

A tréningnek egyfajta szerepjáték is a része volt, ennek keretében elpróbálták, begyakorolták, hogyan kell viselkedni a rendőrökkel a megmozdulások alatt, valamint egy hatósági intézkedés közben.

A polgári engedetlenségi kurzusnak otthont adó épület a Civil Kollégium Alapítvány (CKA) tulajdonában van. Ez a csoport önmeghatározása szerint „a cselekedni kívánó állampolgárok és önszerveződő közösségek segítő-fejlesztő szervezete, valamint a közösségi munka akkreditált intézménye”. Mint ilyen, különféle programokkal, köztük közösségszervező képzésekkel támogatja más civil társulások működését.

Úgy tudjuk, patronáltjaik közé tartozik például A város mindenkié néven elhíresült mozgalom, amely – nem mellékesen – „épületfoglalási gyakorlattal” is rendelkezik. De szintén ebbe a körbe tartoznak a szentendrei eleven emlékműsök, akik polgári engedetlenségi akcióikkal több mint egy éven át akadályozták a városba tervezett turulszobor felállítását.

A CKA rendezvényeiről persze az amerikai tőzsdespekuláns, Soros György alapítványai által támogatott jogvédők sem hiányozhatnak: megfordult már náluk a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa éppúgy, mint a Migration Aidé. A kapcsolati hálóban ezek mellett és sok egyéb liberális szervezet között megtalálható a K-Monitor, az Ökotárs Alapítvány, a Társaság a Szabadságjogokért, a Mérték Médiaelemző Műhely és a Háttér Társaság is.

Az őszre várható „sorosista” zavarkeltés szempontjából mindenképpen figyelmet érdemel az az Ellenállás, engedetlenség – Erőszak nélkül? címmel rendezett vitaest is, amelyről néhány napja a PestiSrácok.hu számolt be. A portál tudósítása szerint az eseményt a Párbeszéd Magyarországért (PM) által 2014-ben létrehozott Megújuló Magyarországért Alapítvány hirdette meg, az előadó pedig Maciej Bartkowski, az amerikai International Center on Nonviolent Conflict munkatársa volt.

Bartkowski az erőszakmentes megmozdulások sikerességéről beszélt hallgatóságának, majd reményét fejezte ki, hogy hamarosan budapesti példákat is felhozhat e témában. Az előadást követő kerekasztal-beszélgetéshez a már fent említett Misetics Bálint is csatlakozott, és a polgári engedetlenségi mozgalmak bázisának kiszélesítését, az úgynevezett nem kormányzati szervezetek és a szakszervezetek bevonását szorgalmazta.

Az ellenzéki hangulatra egyébként jellemző, hogy egyre többen hangoztatnak forradalmi jelszavakat. Gulyás Márton például a közelmúltban bejelentette, hogy új mozgalmat szervez, amellyel a választási törvény megváltoztatását akarja kikényszeríteni – akár a polgári engedetlenség eszközével. Az akció egy videóval indult, amelyen a jobbikos Zagyva György Gyulától kezdve Csintalan Sándoron és Gálvölgyi Jánoson át politikusok és közéleti személyiségek szólalnak meg.

Legutóbb pedig Kemény Zsófia kijelentését kapta fel a sajtó.

A fiatal írónőnek, aki 2013-ban Orbán Viktor miniszterelnökhöz címzett versével buzdította a kormányellenes tüntetőket, s azóta is visszatérő szereplője a demonstrációknak, idén jelent meg Rabok tovább című regénye. A HVG hetilap ennek apropóján interjút készített vele a múlt héten, amelyben kifejtette, hogy szerinte „egy fegyveres harcba torkolló tüntetéssorozat jelen pillanatban reálisnak tűnik”.

Átláthatatlan a spekuláns szervezeteinek finanszírozása Soros Györgynek a nem kormányzati szervezeteken (NGO) keresztül gyakorolt ellentmondásos tevékenységéről írt a múlt héten a Huffington Post amerikai lap. A baloldali újság szerint az NGO-k homályos finanszírozási háttere visszaélésekre ad lehetőséget. A támogatók kilétének és a támogatások összegének közzétételére vonatkozó átláthatósági előírások még a jótékonysági szervezeteket is kötelezik, ám az NGO-kra mégsem vonatkoznak – hívta fel a figyelmet a lap. Az NGO-kal való visszaélésekkel kapcsolatban a hírportál rámutatott: bár Soros számos NGO-t pénzel a korrupció, a pénzmosás és az adóelkerülés elleni kampánya részeként, rendszeresen előfordul, hogy ezeket a civil szervezeteket saját politikai céljaira és gazdasági befolyásszerzésére használja fel. A lap értesülései szerint a pénzügyi visszaéléseket kutató Global Witness elnevezésű NGO mögött is Soros György áll. A szervezetnek a guineai korrupció ügyében folytatott vizsgálódásáról pedig azt írja, hogy az valós célja szerint a milliárdos üzletembernek az ország bányászati szektorában történő befolyásszerzését segítette elő. Az NGO-k támogatásának átláthatóságát előíró rendelkezések nem elég szigorúak az izraeli kormányfő szerint – közölte a Háárec. Benjamin Netanjahu ezért le akar csapni az emberi jogi szervezetekre, és teljesen megtiltaná az NGO-k külföldi finanszírozását a lap cikke szerint.

