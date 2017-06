Torontói kávéházból indult sikertörténet

2017. június 13. 11:49

A „fingerstyle” gitáros

Cary Morin: Cradle to the Grave

A hatvanas évek körül kezdett virágozni egy gitáros stílus, ami az amerikai blues, country és egyéb ezekbe ágyazódó zenék műfaja. Ennek egyik mai oldalága az ujjakkal való pengetésre építő úgynevezett „fingerstyle”. Kicsit buta elnevezés, mert normálisan így kellene játszani a gitáron…. A műfaj viszonylag fiatal, mozgalma most kezd igazán éledni. Ennek a stílusnak a képviselője Cary Morin is, akinek a közelmúltban jelent meg a negyedik albuma, ami a Cradle To The Grave címet kapta. A lemez repertoárjában 11 szám kapott helyet. Ezek jelentős többsége Morin saját szerzeménye. Kivételt mindössze a „Nothing Compares 2 U” (Prince), „Mississippi Blues” (Willie Brown) és a „Back On The Train” (Phish) jelent.

A gitárzene szerelmeseinek igazi csemege ez a kiadvány.

Az album meghatározó felvételei : „Cradle To The Grave”, „Dawn’s Early Light”, „Mississippi Blues”

Honlap: www.carymorin.com

Mark Ripp and The Confessors: Under The Circumstances 13

A kanadai muzsikus, Mark Ripp zenei pályafutása 35 évvel ezelőtt egy kis torinói kávéházból indult. Ripp az első időszakban amerikai folk zenét játszott. Később csatlakozott egy kanadai rockzenekarhoz, a The Bel-Vistas-hoz, amelynek egy évtizeden keresztül volt a tagja. Bruce Springsteen, Tom Petty, Bob Dylan, John Hiatt, Van Morrison és Nick Lowe nyomdokain járva, Ripp folytatta a szóló pályafutását. Ennek az egyik gyümölcse a most elkészült új album, ami az Under The Circumstances címet kapta. A friss kiadvány repertoárjában 13 dalnak jutott hely. A közel egy órányi remek anyag éppen úgy megállja a helyét háttérzeneként, mint „célzottan” hallgatva. Kellemes útitárs lehet hoszú, magányos autózás során is.

Az album meghatározó felvételei : „I’m 99”,„Gracefully”, „Stay The Night”, „Side Of The Road”

Honlap:www.markripp.com

Czékus Mihály