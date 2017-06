Az Erasmus program egységesítette Európát

Az Erasmus program egységesítette Európát a fiatalok körében, a résztvevők generációjának kulcsfontosságú szerepe van a kontinens jövőjének építésében - jelentette ki Navracsics Tibor kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi uniós biztos kedden Strasbourgban a felsőoktatási csereprogram fennállásának 30. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.

A magyar uniós biztos, aki szerint a legnagyobb eredmény, hogy mára a közép- és kelet-európai országok diákjai is részt vehetnek a programban, bemutatta az új Erasmus-mobilalkalmazást, amellyel a tervek szerint számos fiatalt tudnak majd megszólítani, illetve amellyel egyszerűsíthetik az egyes adminisztratív lépéseket.



Navracsics emellett arról számolt be, hogy az évforduló alkalmából mintegy 1300 eseményt szerveznék idén Európa-szerte.



Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a budapesti Közép-európai Egyetem (CEU) rendkívül fontos az európai és a magyar felsőoktatás számára egyaránt, ezért mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy folytatódjanak a tárgyalások az ügyben. Hozzátette, reméli, hogy az intézmény a jövőben is Budapesten fog működni.



A közös sajtótájékoztatón Antonio Tajani, az Európai Parlament (EP) elnöke azon véleményének adott hangot, hogy az Erasmus az unió egyik legnépszerűbb programja. Hangsúlyozta: olyan EU-t kell építeni, ahol a fiatalok mindegyike a lehető legjobb oktatásban részesülhet, ezért szükség lenne a csereprogram költségvetési forrásainak növelésére.



Kedden az uniós parlament strasbourgi plenáris ülésén hivatalos díjátadót is tartottak, amelyen fogadtak 33 mostani és volt erasmusos diákot, minden részt vevő országból - az EU 28 tagállamából, valamint Izlandról, Liechtensteinből, Norvégiából, Svájcból és Törökországból - egyet.



Ujhelyi István szocialista EP-képviselő az évforduló alkalmából közleményt juttatott el az MTI-hez, amelyben azt írta, hogy az Erasmus is "bizonyítéka annak, miért alapvető fontosságú Magyarország uniós tagságának megőrzése és megvédése".



"Aki az Európai Unió ellen uszítja a magyar embereket, az sok tízezer fiatal tanulását, képzését és ezzel együtt hazánk fejlődését is kockára teszi. (...) Ha marad Orbán és az EU-elleni háború, akkor az Erasmus programmal együtt eltűnhet minden nyugatos vívmány, minden előny és lehetőség, amelyet az európai közösség biztosít a magyarok számára" - írta.



Indulása óta az Erasmus egy - tanárcserét, önkéntességet, szakképzést is magában foglaló - komplex rendszerré bővült, amelyben több mint 9 millióan vettek részt. Harminc év leforgása alatt több mint 5 millióan, köztük 3,3 millió diák részesült külföldi egyetemek oktatásában. A program kezdetekor a programban részt vevő 11 ország köre mára 33-ra emelkedett, és 169 partnerország csatlakozott hozzá.



A múlt évben csaknem 8 ezer magyar diák és hallgató mellett 5300 pedagógus, oktató és oktatási szakértő, valamint 670 intézményi munkatárs és diákokkal utazó kísérő vehetett részt a programban.

MTI