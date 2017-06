Zöld úton: 16 törvényjavaslat + 2 határozat!

Fölöttébb fontos eseménynek e keddi napon is a törvényjavaslatok zárószavazásai számítottak. Harsogtak mellette és ellene, meglepetés mégsem történt. Minden pártban - egy-két kivételtől eltekintve -szorgosan figyeltek a karmesterre és nyomtak igen, nem vagy tartózkodás gombot.

2017. június 13. 18:13

A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról.

Az elmúlt évtizedekben megjelent, – elsősorban a transznacionális pénzügyi folyamatok rohamos bővüléséhez, kiterjedéséhez kapcsolódó –, és nemzetközi fórumok által is reálisnak ítélt veszély, hogy a civil társadalom szerveződéseit külföldi érdekcsoportok felhasználni törekszenek. Ennek gyakori eszközei a különböző jogcímeken juttatott támogatások, amely közvetlenül vagy áttételesen alkalmasak lehetnek a civil szervezet működésének befolyásolására, akár oly mértékben is, hogy az a civil szervezet alapvető céljait is érdemben átalakítja. Az ilyen juttatások célja, hogy az abban részesülő civil szervezetek társadalmi befolyásán keresztül a támogató érdekcsoportok saját érdekeiket érvényesítsék Magyarország politikai és társadalmi életében. Ez a befolyás irányulhat valamely konkrét politikai, gazdasági döntés meghozatalára, egyes szakpolitikák irányainak meghatározására, vagy legtágabb értelemben akár a demokratikus állami intézményrendszer működésére is. Ezek a folyamatok fokozottan veszélyeztethetik Magyarország nemzetbiztonságát és szuverenitását. Figyelemmel kell lenni továbbá azokra a kihívásokra is, amelyeket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásával összefüggésben az átláthatatlan eredetű pénzmozgások jelentenek. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy az ebből fakadó veszély nem csak a profitorientált szektort fenyegeti, hanem a civil szférában is megjelenhet.

A törvényjavaslat kifejezetten csak az egyesületként vagy alapítványként nyilvántartott civil szervezetre terjed ki, amely olyan külföldről származó támogatásban részesül, amely egy adóévre számolva egyenként vagy összesítve eléri a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott összeg kétszeresét, azaz 7 200 000 forintot.

A törvény meghatározza a támogatott szervezetté válásból fakadó kötelezettségeket; az egyesület vagy alapítvány 15 napon belül köteles bejelenteni külföldről támogatott szervezetté válását, amint a tárgyévi támogatás összege eléri a 7 200 000 forintot. Jogcímétől függetlenül minden olyan juttatást bele kell számítani a támogatás összegének meghatározásába, amely akár közvetlenül, akár közvetett módon kerül az adott egyesület vagy alapítvány birtokába, ide értve minden pénzbeli vagy egyéb vagyoni jellegű juttatást. Nem kell viszont beszámítani a támogatás összegébe mindazt a támogatást, amelyet az egyesület vagy alapítvány külön jogszabály szerint az Európai Uniótól származó forrásként költségvetési szerven keresztül kap, hiszen az – bekerülve az állami elosztó mechanizmusba – már fogalmilag nem minősülhet külföldinek.

A törvényjavaslat tisztázza a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásával összefüggő ellenőrzési mechanizmusokat, biztosítja a külföldi finanszírozás átláthatóságát a civil társadalom szervezeteivel kapcsolatban, és így hozzájárul e szervezetek vonatkozásában is a közbizalom fenntartásához. Célja, látni és láttatni azt, hogy mely szervezetek tekinthetők külföldről támogatott szervezetnek. Megfelelő egyensúlyt teremt az egyesületek és alapítványok szabad működése és a társadalmi elvárás között. A törvényben foglalt bejelentési és beszámoló-készítési mechanizmus erre teljes mértékben alkalmas. A bírósági nyilvántartás és a Civil Információs Portál meglévő rendszereivel összekapcsolódó szabályozás megteremti a külföldi finanszírozással kapcsolatos adattartalom hatékony társadalmi kontrollját. A törvény az egyesülési jog gyakorlásában nem idéz elő korlátozást, de megteremti annak lehetőségét, hogy a nyilvánosság számára egyértelmű legyen, milyen szervezetek, milyen érdekek mentén kívánnak hatni a magyar állam és egyes polgárai véleményére, magatartására. (Uniós napirendi pont! Nemzetiségi napirendi pont! Előterjesztők: Gulyás Gergely, Kósa Lajos, Németh Szilárd István, Dr. Vitányi István, - Fidesz. Szövege: PDF. )

***

Az Országgyűlés a javaslatot 130 igen szavazattal, (Fidesz-KDNP), 44 ellenszavazattal, (MSZP-LMP-függetlenek), 24 tartózkodás (Jobbik) kíséretében elfogadta.

A büntetőeljárásról.

A Büntető Törvénykönyv, illetve a nemzetközi jog által büntetendő bűncselekmények elkövetőinek a tisztességes eljáráshoz való alapvető jog érvényesülését biztosító, hatékony és észszerű határidőn belül lefolytatott eljárásban történő felelősségre vonása céljából, szem előtt tartva az igazság megállapításának igényét,

különös hangsúlyt fektetve a bűncselekmények sértettjeinek fokozott védelmére, valamint jogaik érvényesítésére, a funkciómegosztáson és rendeltetésszerű joggyakorláson alapuló eljárások biztosítása érdekében, Magyarország nemzetközi jogi és európai uniós kötelezettségeinek figyelembevételével, az állam kizárólagos büntető hatalmának a büntetőeljáráson keresztül történő érvényesítése céljából született e törvényjavaslat.

Sok száz oldalnyi szövegéből az alapvető rendelkezések fölöttébb fontos paragrafusait idézzük.

Az ártatlanság vélelme, 1. §:

- Senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg bűnösségét a bíróság jogerős ügydöntő határozata meg nem állapítja.

Az alapvető jogok védelme, 2. §:

(1.) - A büntetőeljárásban tiszteletben kell tartani mindenkinek az emberi méltóságát.

(2.) - A büntetőeljárásban mindenki számára biztosítani kell a szabadsághoz és személyi biztonsághoz fűződő jogot.

(3.) - A büntetőeljárásban alapvető jogot korlátozni csak az e törvény szerinti eljárásban, az e törvényben meghatározott okból, módon és mértékben lehet, feltéve, hogy az elérni kívánt cél kisebb korlátozással járó más eljárási cselekmény vagy intézkedés útján nem biztosítható.

A büntetőeljárás alapja és akadályai, 4. §:

(1.) - Az ügyészség és a nyomozó hatóság a tudomására jutott közvádra üldözendő bűncselekmény miatt hivatalból megindítja a büntetőeljárást.

(2.) - A bíróság – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – indítványra jár el.

(3.) - Büntetőeljárás nem indítható, illetve a megindult büntetőeljárást meg kell szüntetni, ha az elkövető cselekményét már jogerősen elbírálták, kivéve a rendkívüli jogorvoslati eljárások és egyes különleges eljárások esetét.

(4.) - A (3). bekezdést kell alkalmazni akkor is, ha az elkövető egy cselekménye több bűncselekményt valósít meg, a bíróság azonban – a vád szerinti minősítésnek megfelelően – nem a vádirati tényállás szerint megállapítható valamennyi bűncselekmény miatt állapítja meg a terhelt bűnösségét.

(5.) - Azzal szemben, akinek a felelősségét a bíróság szabálysértési eljárásban hozott határozatával állapította meg, azonos tényállás mellett büntetőeljárás – a szabálysértésekről szóló törvényben meghatározott perújítási eljárás lefolytatása előtt – nem indítható.

(6.) - Törvény határozza meg azokat a további okokat, amelyek fennállása esetén büntetőeljárást nem lehet indítani, a már megindult büntetőeljárást meg kell szüntetni vagy felmentő ítéletet kell hozni.

Az eljárási feladatok megoszlása, 5. §:

- A büntetőeljárásban a vád, a védelem és az ítélkezés elkülönül.

Az ítélkezés alapja és vádhoz kötöttsége, 6. §:

(1.) - A bíróság vád alapján ítélkezik.

(2.) - A bíróságnak a vádról döntenie kell, a vádon túl nem terjeszkedhet.

(3.) - A bíróság csak a megvádolt személy büntetőjogi felelősségéről dönthet és csak olyan cselekményt bírálhat el, amelyet a vád tartalmaz.

A bizonyítás alapvetései, 7. §:

(1.) - A vád bizonyítására a vádló köteles.

(2.) - A terhelt nem kötelezhető az ártatlanságának bizonyítására.

(3.) - A büntetőeljárásban senki sem kötelezhető arra, hogy önmagát terhelő vallomást tegyen vagy önmaga ellen bizonyítékot szolgáltasson.

(4.) - A kétséget kizáróan nem bizonyított tény nem értékelhető a terhelt terhére.

(5.) - Abban a kérdésben, hogy a terhelt követett-e el bűncselekményt, a bíróságot, az ügyészséget és a nyomozó hatóságot nem köti a polgári, a közigazgatási, a szabálysértési, a fegyelmi vagy más eljárásban hozott határozat, illetve az abban megállapított tényállás.

A büntetőeljárás nyelve és a nyelvhasználat joga, 8. §:

(1.) - A büntetőeljárás nyelve a magyar. A Magyarországon élő, törvényben elismert nemzetiségek tagjai a büntetőeljárásban a nemzetiségi anyanyelvüket használhatják.

(2.) - Senkit nem érhet hátrány amiatt, hogy a magyar nyelvet nem ismeri.

(3.) - A büntetőeljárásban mindenki jogosult az anyanyelvét használni.

(4.) - A büntetőeljárásban a hallássérült, illetve a siketvak személy jogosult jelnyelvet használni.

A törvény hatálya, 9. §:

- A magyar büntető joghatóság alá tartozó ügyekben a büntetőeljárást e törvény szerint kell lefolytatni.

(Nemzetiségi napirendi pont! Előterjesztő: Trócsányi László, igazságügyi miniszter. Szövege: PDF . A törvényjavaslat egyes szakaszai sarkalatosnak minősülnek, ezért elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.)

***

Az Országgyűlés a javaslatot 154 igen szavazattal, (Fidesz-KDNP-Jobbik), 7 ellenszavazattal, (Gúr Nándor, Mesterházy Attila, MSZP+5 független), 33 tartózkodás (MSZP-LMP-+ 2 független) kíséretében elfogadta.

A titkos információgyűjtés szabályainak az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggő, továbbá a bírósági végrehajtás során a sértettnek megítélt polgári jogi követelések kielégítési sorrendjére vonatkozó rendelkezések módosításáról.

A törvényjavaslat legfontosabb célja annak egyértelművé tétele, hogy konkrét bűncselekmény miatt, büntetőeljárási célból titkos tevékenység kizárólag a büntetőeljárási törvény keretei között legyen folytatható. Az új törvényben kialakított szabályozás révén egyértelművé válik, hogy a bűnüldözési célú titkos információgyűjtés olyan különleges, leplezett tevékenység, amely a büntetőeljárásnak képezi szerves részét, azaz információk mellett eredendően bizonyítékok megszerzésére is irányul.

Az új büntetőeljárási kódex olyan rendszer kialakítását célozza, amely e különleges nyomozási tevékenységet egyszerűen, átláthatóan és a többi büntetőeljárási rendelkezéssel koherensen szabályozza. Ennek részeként az új törvény a hatályos szabályozásnál részletesebben rendelkezik a büntetőeljárásban alkalmazható leplezett eszközökről és módszerekről, új eljárási szakaszt vezet be, meghatározza a büntetőeljárás és az egyéb célokból folytatott titkos információgyűjtés viszonyát, továbbá a rendőrség titkos információgyűjtésre feljogosított olyan szervei számára is biztosítja büntetőeljárási cselekmények végrehajtását, amelyek nyomozó hatósági jogkörrel egyébként nem rendelkeznek.

A bűnüldözési célú titkos információgyűjtés büntetőeljárási törvénybe történő integrálása miatt vált szükségessé a nyomozást megelőző új eljárási szakasz, az ún. előkészítő eljárás kialakítása is. A büntetőeljárás főszabály szerint továbbra is bűncselekmény gyanúja alapján indul, azonban a büntetőeljárás proaktív képességének elősegítése érdekében az új büntetőeljárási kódex az előkészítő eljárással lehetőséget biztosít egyfajta előzetes felderítésre, amelynek célja a bűncselekmény gyanújának megállapítása, illetve kizárása. (Előterjesztő: Trócsányi László, igazságügyi miniszter. Szövege: PDF. A törvényjavaslat egyes szakaszai sarkalatosnak minősülnek, ezért elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.)

***

Az Országgyűlés a javaslatot 154 igen szavazattal, (Fidesz-KDNP-Jobbik), 34 ellenszavazattal, (MSZP+6 független), 5 tartózkodás (LMP) kíséretében elfogadta.

Egyes törvények kiemelt nemzeti emlékhellyel összefüggő módosításáról.

A törvényjavaslat célja Magyarország kiemelt nemzeti emlékhelye – az Országház és környezete – méltóságának megőrzése és a méltó megemlékezés feltételeinek biztosítása, az emlékhely történelmileg hiteles, egységes arculatának és műemléki megjelenésének fenntartása és biztosítása, továbbá az ezek érdekében végzett fejlesztés, beruházás megvalósításának elősegítése.

A kiemelt nemzeti emlékhely és annak környezetének védelme, fenntartása és helyreállítása elősegítésére a törvényjavaslat sajátos szabályokat és követelményeket állapít meg, figyelemmel arra, hogy a kiemelt nemzeti emlékhely nem csak hazánk történelmének és nemzeti emlékezetének egyik legfontosabb helyszíne, hanem egyben a főváros építészeti és városképi szempontból is meghatározó része. A törvényjavaslat ezért a kiemelt nemzeti emlékhelyet és jogszabályban kijelölésre kerülő környezetét településképi szempontból kiemelt jelentőségű, egyedi településkép-védelem alatt álló területként határozza meg.

A törvényjavaslat az új településképi szabályok és eszközök mellett a kiemelt nemzeti emlékhely védelmét és fenntartását szolgáló hatályos eszközök és eljárások részletszabályait is pontosítja. A kiemelt nemzeti emlékhellyel kapcsolatos állami és önkormányzati feladatok tartalmához igazodva egyes állami és önkormányzati tulajdonban álló vagyonelemek tulajdoni helyzetét is rendezi. (Előterjesztő: Répássy Róbert, Halász János, L. Simon László, - Fidesz. Szövege: PDF. A törvényjavaslat egyes szakaszai sarkalatosnak minősülnek, ezért elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.)

***

Az Országgyűlés a javaslatot 153 igen szavazattal, (Fidesz-KDNP-Jobbik) 40 ellenszavazattal (Fidesz: Fónagy János, MSZP-LMP+6 független),1tartózkodás (Fodor Gábor, független) kíséretében elfogadta.

Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról.

A törvényjavaslatban szereplő ingatlanok térítésmentes átadásra az érintett egyházak (egyházi jogi személyek) igénylése, valamint az ingatlanok más közfeladat ellátásához való szükségességének vizsgálata alapján kerül sor. Mivel a törvényjavaslat szerinti ingatlanok köztulajdonban tartása az állam által ellátandó egyéb közfeladatok ellátásához nem szükséges, továbbá azok állami feladatok finanszírozási forrásának biztosításához, illetve költségvetési bevételi előirányzat teljesítéséhez nem szükségesek, így azok átadhatók a kedvezményezett egyházaknak, egyházi jogi személyeknek. (Előterjesztő: Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter. Szövege: PDF. A törvényjavaslat egyes szakaszai sarkalatosnak minősülnek, ezért elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.)

***

Az Országgyűlés a javaslatot 154 igen szavazattal, (Fidesz-KDNP-Jobbik), 38 ellenszavazattal (MSZP-LMP- függetlenek), tartózkodások nélkül elfogadta.

Az ügyvédi tevékenységről.

A törvényjavaslat kétszáz oldalt meghaladó seregnyi paragrafusa között tallózva többek között az ügyvédi tevékenységre vonatkozó szabályozás megújítása kapcsán és annak keretében az igazságszolgáltatás megfelelő minőségéért fennálló felelőssége körében a jogtanácsosoknak kizárólag azon tevékenységét kívánja a jövőben szabályozni, amely az igazságszolgáltatással közvetlenül kapcsolatos, vagyis a jogi képviselet ellátásával és az okiratok ellenjegyzésével függ össze.

Az új szabályozás célja, hogy az ügyvédi tevékenységet ellátók vonatkozásában egységes és megfelelő garanciák jussanak érvényre. Rendelkezései között továbbra is főszabályként fennmarad, hogy az ügyfél és az ügyvéd szabadon állapodik meg a megbízás díjában. (Előadó: Trócsányi László, igazságügyi miniszter. Szövege: PDF. )

***

Az Országgyűlés a javaslatot 113 igen szavazattal, (Fidesz-KDNP), 3 ellenszavazattal (MSZP: Gúr Nándor, Mesterházy Attila, független:Szabó Szabolcs), 61 tartózkodás (MSZP-Jobbik-LMP-függetlenek) kíséretében elfogadta.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosításáról.

A törvény módosításának célja, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályait pontosítsa és kiegészítse a vallási vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló és a nemzetiségi oktatásra vonatkozóan, összhangban az egyenlő bánásmód alkotmányossági követelményével és a személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi irányelvvel.

A javaslat a joggyakorlat megfelelő orientálása és egységesítése érdekében a hatályos jogban is meglévő garanciális rendelkezések részletesebb kibontását, az uniós joggal összhangban álló értelmezésük kifejtését tűzte célul. (Előadó: Trócsányi László, igazságügyi miniszter. Szövege:PDF. )

***

Az Országgyűlés a javaslatot 135 igen szavazattal, (Fidesz-KDNP-LMP, független:Fodor Gábor ) 28 ellenszavazattal (Jobbik, független:3, MSZP:Mesterházy Attila), 30 tartózkodás, (MSZP+független:3) kíséretében elfogadta.

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosításáról.

A javaslat indoka, hogy 2017. január 1. napjától módosultak azok a törvényi rendelkezések, amelyekre az igazságügyi alkalmazottak, illetve a nem ügyész ügyészségi alkalmazottak jogállását szabályozó törvényi rendelkezések e körben utalnak. Emellett szükséges az igazságügyi alkalmazotti és a nem ügyész ügyészségi alkalmazotti jogviszony tekintetében releváns egyes jogintézményeket az elmúlt időszakban felmerült kihívásoknak megfelelően módosítani. E módosítások tekintetében a törvényjavaslat jellemzően az állami tisztviselőkre vonatkozó szabályozást veszi alapul annak érdekében, hogy az állami intézmények által foglalkoztatottak jogállásának előírásai összhangban álljanak egymással. (Előadó: Trócsányi László- igazságügyi miniszter. Szövege: PDF . )

***

Az Országgyűlés a javaslatot 153 igen szavazattal, (Fidesz-KDNP-Jobbik), 40 ellenszavazattal (MSZP-LMP-függetlenek), tartózkodások nélkül elfogadta.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról.

A módosítás elsősorban a jogalkalmazásban felmerülő problémák feloldását célozza, így megerősíti a bentlakásos gyermekvédelmi intézményekben és a javítóintézetekben elhelyezett gyermekek, növendékek biztonságát. A gyermekek bántalmazása jobb hatásfokkal válik megelőzhetővé, illetve feltárhatóvá és megszüntethetővé. Szervezeti, fenntartói és ágazati irányítói szinten is szabályozott, ezzel hatékonyabb, célzottabb és gyorsabb lesz a családjukból kiemelt gyermekek bántalmazási ügyének kivizsgálása és kezelése. A gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermek és gyermekvédelmi gyámja, gyermekjogi képviselője között megfelelő gyakoriságú, rendszeres, zavartalan személyes találkozások valósulhatnak meg.

A nevelőszülői hálózat működtetője további információkhoz jut a nevelőszülő kiválasztásához, valamint a gyermekvédelmi szakellátási intézmények és javítóintézetek vezetői kinevezéséhez, megbízásához az érintett szakemberek alkalmasságának alaposabb vizsgálatára kell, hogy sor kerüljön.

A felsőoktatási tanulmányokat folytató, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt tanulmányait nagyobb biztonsággal fejezheti be az ellátásának meghosszabbításával.

A Büntető Törvénykönyvről szóló módosítás a gyermekbarát igazságszolgáltatás egy újabb lépcsőfokát jelenti, ennek érdekében kötelező mérlegelés tárgyává teszi a gyermekek sérelmére elkövetett nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény, valamint a kiskorú veszélyeztetés bűncselekmény elkövetőjének olyan foglalkozástól történő eltiltását, amely keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényjavaslat a finanszírozási rendszerbe történő befogadás egyes kérdéseit módosítja, a hajléktalanellátás hatékonyabbá tétele érdekében új intézkedésként bevezeti a vörös kód riasztást, valamint megteremti a vezetőképzés alapjait. Az anyasági támogatás tekintetében pedig kiterjeszti a törvény hatályát a külföldön született magyar állampolgárságú gyermekekre is. (Előadó: Balog Zoltán, emberi erőforrások minisztere. Szövege: PDF )

***

Az Országgyűlés a javaslatot 133 igen szavazattal, (Fidesz-KDNP-LMP) 34 ellenszavazattal (MSZP+függetlenek), 25 tartózkodás (Jobbik+független: Szelényi Zsuzsanna) kíséretében elfogadta.

Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról.

A törvényjavaslat célja, hogy megteremtse azon jogszabályi és szabályozási kereteket, amelyek a költségvetési törvény végrehajtásához közvetlenül, illetve közvetve kapcsolódnak. Az egyes módosítások egyértelműen azt tükrözik, hogy a kormány szakpolitikai célkitűzései továbbra is változatlanok, fókuszában a gazdasági növekedés fenntartása, a családok helyzetének megerősítése, a munkából élők helyzetének javítása, valamint a vállalkozások versenyképességének elősegítése áll. A törvényjavaslat ezen célok elérésre érdekében 29 törvény módosítást tartalmaz.

A törvényjavaslat több ponton érinti az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseit. Az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerének előirányzataival gazdálkodó szervezetek munkáját megkönnyíti, az a javaslat, miszerint a kötelezettségvállalás, ezen belül is elsősorban a több éven vagy költségvetési éven túli év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettségvállalások, valamint hozzájuk kapcsolódó pénzügyi ellenjegyzés szabályai egyértelműbbé, közérthetőbbé tétele.

A szabályozás egységesítését célozza a központosított illetményszámfejtés rendszerének kiterjesztése a térségi fejlesztési tanácsokra és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra. További fontos változást jelent még, hogy a költségvetési törvénnyel összhangban az államháztartásról szóló törvény is kimondja, hogy a 2018. évtől kezdve az uniós programok bevételei a költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet bevételei között jelennek meg. (Előadó: Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter. Szövege: PDF.)

***

Az Országgyűlés a javaslatot 129 igen szavazattal, (Fidesz-KDNP), 64 ellenszavazattal, (MSZP-Jobbik-LMP-függetlenek), tartózkodások nélkül elfogadta.

Egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról.

A javaslatban szereplő módosítások kiemelt célja gazdaság versenyképességének növelése, az adóadminisztráció csökkentése, az adózás egyszerűsítése, valamint egyes kiemelt célokat ösztönző adópolitikai intézkedések bevezetése. A javaslat a korábbi törvénymódosításokat követően felmerült gyakorlati kérdésekkel, felvetődött problémákkal összefüggésben is tartalmaz számos jogtechnikai módosítást, pontosítást, valamint kiegészítést az egyértelmű jogalkalmazás érdekében, továbbá jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését is szolgálja. (Nemzetiségi napirendi pont! Előadó: Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter. Szövege: PDF. )

***

Az Országgyűlés a javaslatot 152 igen szavazattal, (Fidesz-KDNP-Jobbik), 40 ellenszavazattal, (MSZP- LMP-függetlenek),tartózkodások nélkül elfogadta.

Egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő módosításáról.

A gazdasági, társadalmi, környezeti, kulturális fenntarthatóságra figyelemmel a foglalkoztatás minél szélesebb körű, tisztességes, méltányos, a társadalmi szolidaritást érvényre juttató feltételek melletti biztosítása alapvető követelmény, közérdek. A mai gazdaságok és társadalmak keresik – és eltérő eredménnyel, de – működtetik azokat az eszközöket, megoldásokat, szabályozási modelleket, amelyek a foglalkoztatási és a szociálpolitikai jellegű gondokat megoldani, de legalábbis kiegyensúlyozni képesek.

A foglalkoztatás körében a munkanélküliség nagy léptéke ellenére munkaerőhiány tapasztalható, ez munkaerő piaci kiegyensúlyozatlanságot eredményez, amit meg kell kísérelni enyhíteni. A tapasztalat és szaktudás hiányzik. A munkanélküliség, a munkaerő piaci kiegyensúlyozatlanság, de az elszigetelődés, és általában véve a közösségtől való elszakadás erőteljesebben mutatkozik olyan társadalmi csoportoknál, akiknek visszasegítése, illetve reaktivizálása a munkaerő piacra erős korlátokba ütközik, így például az időseknél. Ezért különös figyelmet kell erre fordítani, rugalmas, általuk elérhető és teljesíthető, megfelelő életminőséget és életszínvonalat biztosítani képes lehetőségeket kell kínálni.

A törvényjavaslat célja, hogy a szövetkezeti forma egyedi, nagy hagyományokra épülő, komplex eredményeket felmutató előnyeit számba véve, a magyar szövetkezeti jog a nyugdíjas közérdekű szövetkezeti rendszerrel egészüljön ki. A korfát illetően a törvényjavaslat az aktív, még dolgozni kívánó, idősebb korosztály számára is foglalkoztatási esélyt, lehetőséget kíván teremteni. A közérdekű nyugdíjas szövetkezet tehát a munkaerőpiacon még aktív időskorúak számára újbóli munkát, foglalkoztatást, munkaerő piaci reaktivizálást képes biztosítani, tisztességes jövedelem mellett, járulék kedvezményekkel. A nyugdíjas szövetkezetnek célja az is, hogy az időskorú tagoknál felhalmozódott tudás, szakmai tapasztalat, élettapasztalat átadásra kerüljön, illetve kerülhessen a fiatalabb korosztály számára (mester-inas kapcsolat), illetőleg az is, hogy a nyugdíjas korosztály közösségi kapcsolatait fenntartsa, annak formálisan is keretet teremtsen. Mindezen célokra figyelemmel módosítást tartalmaz a törvényjavaslat a különböző jogszabályokban, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet létrejöttéhez és működéséhez szükséges tartalommal, illetve a közérdekű nyugdíjas szövetkezet és tagjai számára célszerű és arányos támogatást biztosítva. (Előterjesztő: Kósa Lajos, Czomba Sándor, Turi-Kovács Béla, - Fidesz, Harrach Péter, - KDNP. Szövege: PDF.)

***

Az Országgyűlés a javaslatot 129 igen szavazattal, (Fidesz-KDNP), 61 ellenszavazattal, (MSZP- Jobbik-LMP-függetlenek), tartózkodások nélkül elfogadta.

Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről.

A törvényjavaslat megvalósításával az ENSZ Kábítószer Bizottsága 59/1 . sz . határozatának a magyar jogrendbe történő átültetése valósul meg, összhangban a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005 . évi L . törvényben foglaltakkal. (Előadó: Balog Zoltán, emberi erőforrások minisztere. Szövege: PDF.)

***

Az Országgyűlés a javaslatot 191 igen szavazattal, ellenszavazatok és tartózkodások nélkül elfogadta.

Energetikai tárgyú törvények módosításáról.

Az elmúlt időszak jogalkalmazási tapasztalataira tekintettel a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény, az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény, valamint a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXVII. törvény vonatkozásában több különböző tárgyú és terjedelmű módosítás szükségessége jelentkezett. A javaslat e hézagokat kívánja betömni. (Előadó: Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter.

***

Az Országgyűlés a javaslatot 121 igen szavazattal, (Fidesz-KDNP), 41 ellenszavazattal, (Fidesz: Becsó Zsolt , Lázár János, KDNP: Aradszki András, MSZP- LMP-függetlenek), 24 tartózkodás (Jobbik) kíséretében elfogadta.

A veszélyes áruk szállításával összefüggő egyes törvények módosításáról.

A törvényjavaslat a veszélyes áruk nemzetközi vasúti, belvízi és közúti szállításáról szóló nemzetközi egyezményeket kihirdető törvényeket módosítja annak érdekében, hogy az egyezmények (a szállítás kivitelezésére vonatkozó konkrét követelményeket tartalmazó) mellékleteit a kormány hirdethesse ki. A mellékletek 2015. évi szövegét kihirdető törvényi rendelkezéseket pedig hatályon kívül helyezi. E nemzetközi egyezmények mellékletei a nemzetközi szervezetekben – elsősorban az ENSZ EGB veszélyes áruk szállításával foglalkozó munkacsoportjában és az OTIF RID Bizottságában – folyó munkák eredményeként, az alágazati szabályozások nagyobb összhangjának megteremtése és a követelményeknek a tudományos és műszaki fejlődéshez való igazítása érdekében rendszeresen, kétévente módosulnak. A nemzetközi egyezmények (vasúti szállításra a COTIF/RID, belvízi szállításra az ADN, közúti szállításra az ADR) értelmében a módosítások hazánkra nézve is kötelezőek, kihirdetésükről gondoskodni kell.

A veszélyes áruk szárazföldi szállításáról szóló, 2008. szeptember 24-i 2008/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az Európai Unió egységes belső piacán a veszélyes áruk szállítására ugyanezeket a szabályokat kell alkalmazni. Az irányelv a nemzetközi egyezmények mellékleteihez hasonlóan kétévente módosul, ezért az irányelv átültetéséről szintén gondoskodni kell. A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény szerint az említett mellékleteket a törvény hatálybalépése óta az Országgyűlés törvénnyel hirdette ki. Módosítása folytán lehetőség nyílt a mellékletek kormányrendelettel történő kihirdetésére. A törvény az ehhez szükséges módosításokat tartalmazza, valamint hatályon kívül helyezi a 2015. évi törvények azon részeit, amelyek a felhatalmazások alapján készülő jogszabályokba kerülnek. (Előadó: Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter. Szövege: PDF.)

***

Az Országgyűlés a javaslatot 154 igen szavazattal, (Fidesz-KDNP-Jobbik) 30 ellenszavazattal, (MSZP+Jobbik: Vona Gábor+ független:Kész Zoltán, Kónya Péter), 6 tartózkodás (LMP+független:Demeter Márta) kíséretében elfogadta.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény tételes felsorolással határozza meg, hogy mely sportágak tartoznak a látványcsapatsportok támogatási rendszerébe.: a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda és a jégkorong. Jelen módosítás bővíteni kívánja ezen sportágak körét a röplabda felvételével.

A röplabda sportág ugrásszerű népszerűségre igazán az elmúlt két évben tett szert.

A Magyar Olimpiai Bizottság által kiemelt 16 sportág egyikeként, a MOB utánpótlás-nevelés programjainak (Héraklész Bajnokprogram, Sport XXI. Program) is köszönhetően, jelenleg 210 klub keretei között van lehetőség a sportág gyakorlására. Emellett működik több mint 1200 iskolai röplabda csapat országszerte, mintegy 14.500 gyermeknek lehetőséget adva a rendszeres sportolásra. Annak köszönhetően, hogy az utánpótlás korosztály nevelésére nagy hangsúlyt fordítottak, a női válogatott és a klubcsapatok eredményei is fejlődést mutatnak mind a kiemelt bajnoki mérkőzéseket, mind a nemzetközi kupameccseket tekintve.

A női röplabda válogatott szerepelt a 2015-ös Európa-bajnokságon, illetve kijutott a 2017-ben megrendezésre kerülő Európa-bajnokságra. Ezt a fejlődési folyamatot kívánja támogatni a törvénymódosítás azzal, hogy a látvány-csapatsportok körét szélesíti a röplabda sportággal, amely bizonyította, hogy immár helye van a látvány-csapatsportágak között. A női röplabda válogatott 2015. évi és 2016. évi szereplései nemzetközi kupameccseken, a sportág utánpótlás-korú fiatalok közötti népszerűsége, valamint a nézőszám emelkedése mind azt támasztják alá, hogy a röplabda sportágban tapasztalható fejlődést a látvány-csapatsportágakat megillető támogatási rendszerben szükséges továbbsegíteni. A módosítás további indoka az uniós jogszabályokkal való összhang megteremtése, valamint a gyakorlati tapasztalatok átültetése. (Előterjesztő: Gazdasági bizottság. Szövege: PDF. )

***

Az Országgyűlés a javaslatot 150 igen szavazattal, (Fidesz-KDNP-Jobbik) 34 ellenszavazattal (MSZP+függetlenek), 5 tartózkodás (LMP) kíséretében elfogadta.

HATÁROZATOK

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2016. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról.

Az Országgyűlés megállapítja, hogy az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségeit teljesítette, a gazdálkodását független könyvvizsgáló ellenőrizte, illetve erre vonatkozó pénzügyi beszámolóját hitelesnek minősítette, ezért a szervezet 2016. évi ellenőrzési tevékenységéről, működéséről, gazdálkodásáról készített tájékoztató beszámolót elfogadja.

Az Országgyűlés felkéri az Állami Számvevőszéket, hogy folytassa az államháztartás ellenőrzési rendszere módszertani megújítása érdekében kifejtett tevékenységét, és az ellenőrzési megállapításain, valamint elemzésein alapuló tapasztalataival járuljon hozzá az államháztartási rendszerben ellenőrzést végző szervezetek módszertani fejlesztéséhez, és tekintse át az ellenőrzésekről szóló tananyagokat. (Az Állami Számvevőszék 2016. évi szakmai tevékenységéről és az intézmény működéséről szóló beszámoló: szövege: PDF . Előterjesztő: Gazdasági bizottság. Szövege: PDF .)

***

Az Országgyűlés a javaslatot 130 igen szavazattal, (Fidesz-KDNP), 61 ellenszavazattal (MSZP+Jobbik+ LMP+függetlenek), 1 tartózkodás (Jobbik: Szávay István) kíséretében elfogadta.

A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről.

Az Iszlám Állam nevű szélsőséges szunnita terrorszervezet 2014-ben jelentős nagyságú területeket hódított meg Szíria keleti és Irak észak-nyugati, szunniták által lakott részén. A szervezet a keresztény közösség és más kisebbségek teljes megsemmisítésére vagy elűzésére törekedett. A konfliktus miatt mintegy hárommillió fő vált belső menekültté, továbbá legalább 220 000 fő hagyta el az országot.

Az Európai Uniót is elérő migrációs hullám beindítása mellett a terrorszervezet jelentős számú nyugat-európai állampolgárt toborzott, és terrorcselekményeket hajtott végre a térségben, az Európai Unió területén és az Amerikai Egyesült Államokban. Az Amerikai Egyesült Államok vezetésével az Iszlám Állam megsemmisítése céljából 2014-ben létrejött, több mint 60 országot számláló, széleskörű nemzetközi koalíció három fő területen fejt ki erőfeszítéseket: légicsapásokat mér az Iszlám Állam bázisaira, kiképzi, illetve felfegyverzi az iraki biztonsági erőket.

A magyar Országgyűlés 2015-ben a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való részvételéről szóló határozatával adta meg a közjogi engedélyt a Magyar Honvédség részére a nemzetközi koalíció működéséhez való hozzájáruláshoz, maximum 150 fővel 2017. december 31-ig. Az OGY határozatnak megfelelően 2015 augusztusában Magyarország katonai kontingenst küldött Észak-Irakba, az erbili kiképző központ illetékességi területére. A jelenleg 142 fős MH Iraki Kiképzés-biztosító Kontingens eredményesen végzi képességépítési és biztosítási feladatait. A kiképzési tevékenység kiterjesztésével párhuzamosan a koalíció azonban már több alkalommal is kért további képességeket és a kontingensre vonatkozó korlátozások feloldását.

Biztonság- és védelempolitikai érdekeink, valamint az illegális migráció megfékezése miatt hazánk kiemelt érdeke az iraki helyzet javítása, a további hozzájárulás az Iraki Köztársaság stabilizációjához. Ennek figyelembevételével javasolt nagyobb létszámú, az Iraki Köztársaság teljes területére kiterjesztett és 2019. december 31-ig meghosszabbított hozzájárulással folytatni részvételünket az iraki stabilizációban. (Előadó: Simicskó István, honvédelmi miniszter. Szövege: PDF.A határozati javaslat elfogadásához apján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.)z Alaptörvény vonatkozó rendelkezése rendelkezése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.)

***

Az Országgyűlés a javaslatot 133 igen szavazattal, (Fidesz-KDNP+ 3 független) 61 ellenszavazattal (MSZP-Jobbik-LMP+3 független), 2 tartózkodás (független) kíséretében elfogadta.

Bartha Szabó József