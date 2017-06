Orbán Viktor az osztrák államfővel tárgyalt

Gazdasági kérdésekről és a Nyugat-Balkán stabilitásáról is tárgyalt egymással Orbán Viktor és Alexander van der Bellen osztrák köztársasági elnök az Országházban.

2017. június 13. 19:53

Erről tájékoztatta Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke az MTI-t.

A megbeszélésen kiemelték a magyar-osztrák jószomszédi kapcsolatok fontosságát, és a két ország gazdasági együttműködésének továbbfejlesztéséről is egyeztettek. Ausztria Magyarország második legfontosabb kereskedelmi partnere, osztrák cégek pedig csaknem 80 ezer magyar embernek adnak munkát – hangzott el a találkozón.

Orbán Viktor miniszterelnök és Alexander van der Bellen különhangsúlyozták a Nyugat-Balkán stabilitásának fontosságát, ennek érdekében továbbra is együtt fognak működni – tájékoztatott a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár.

Áder: Magyarország és Ausztria is elkötelezett a párizsi szerződés végrehajtása mellett

Magyarország és Ausztria is elkötelezett a párizsi szerződés végrehajtása és az ahhoz kapcsolódó szabályozás mielőbbi kidolgozása mellett – mondta Áder János köztársasági elnök kedden Budapesten, miután osztrák kollégájával tárgyalt.

Áder János kiemelte:a két országnak felelőssége világossá tenni, hogy az amerikai elnök döntése a szerződésből való kilépésről nem befolyásolhatja annak végrehajtását.

Magyarországot és Ausztriát összeköti az is, hogy azoknak az országoknak a magabiztosságával, önbizalmával beszélhetnek a klímamegállapodásról, amelyek elmondhatják magukról, hogy 1990 óta úgy nőtt GDP-jük, hogy közben csökkent az energiafelhasználásuk – magyarázta. Megjegyezte: arra számítanak, hogy az amerikai szövetségi államok között egyre többen lesznek olyanok, amelyek „a párizsi út folytatása” mellett döntenek.

A magyar köztársasági elnök hangsúlyozta a magyar-osztrák gazdasági kapcsolatok jelentőségét, és azt mondta, osztrák partnerével egyetértettek, hogy e kapcsolatoknak tovább kell bővülniük. Mint mondta,már hosszú évek óta Magyarország második legfontosabb kereskedelmi partnere Ausztria, az éves kereskedelmi forgalom tízmilliárd euró körül alakul.

Sok osztrák cég működik Magyarországon, mintegy 70-75 ezer embernek adnak munkát, és sok magyar talál magának kenyérkereseti lehetőséget Ausztriában – mutatott rá.

Áder János kitért rá: megbeszélésükön szó volt a paksi atomerőmű-beruházásról is. Ausztria álláspontja az atomenergia használatáról más, mint Magyarországé – emlékeztetett, hozzátéve: abban viszont egyetértenek, hogy minden atomerőmű működésénél a legfontosabb a biztonság kérdése. Közölte: a két ország között jó együttműködés alakult ki ezen a területen, szakembereik évente megvitatják az atomenergiával kapcsolatos kérdéseket. Ez az együttműködési szándék továbbra is megvan Magyarországon – mondta. Alexander van der Bellen is arról beszélt, hogy a Magyarországot és Ausztriát összekötő régi, különleges kapcsolat fényében nem meglepő, hogy a gazdasági együttműködés ilyen jól alakul.

Az energiapolitikával kapcsolatban elmondta: a két ország álláspontja hasonló a klímaváltozás ellen foganatosítandó intézkedések szükségességéről.

Az „nem újdonság”, hogy az atomenergia alkalmazásáról eltér az álláspontjuk, de érthető, hogy a vízenergia tekintetében Ausztriának jobb kiinduló feltételei vannak – közölte. Megjegyezte: a két ország több kulturális és természetvédelmi projektben is együttműködik.

Alexander van der Bellen arról is beszélt, hogy reggel egyetemi rektorokkal, rektorhelyesekkel találkozott, és reméli, hogy a feszültség a CEU és a magyar kormány között megszüntethető lesz.

A civil törvényre vonatkozó kérdésre Áder János kifejtette: meg kell várni a parlament döntését.

A Velencei Bizottság sem kifogásolta a szabályozás célját, szándékát – fűzte hozzá. Alexander van der Bellen azt mondta: üdvözölné, ha a Velencei Bizottság minden ajánlását komolyan vennék.

Az uniós kvótákkal kapcsolatos érdeklődésre a magyar köztársasági elnök közölte: Magyarország álláspontja ismert, a „kényszerkvótákkal” nem ért egyet. Messze nem csak Magyarországot érintő problémáról van szó, az áttelepítés eddigi gyakorlata is bizonyítja, hogy nem ez a megoldás – vélekedett.

Mint mondta,Magyarország álláspontja szerint meg kell védeni Európa határait, a menekülteket az első biztonságos országban kell ideiglenesen letelepíteni, biztosítani kell a feltételeket, hogy mielőbb visszatérhessenek a szülőföldjükre,

továbbá az ottani megélhetéshez szükséges feltételeket is garantálni kell. A gazdasági és politikai menekülteket külön kell választani – közölte. Hozzátette: ma már Ausztria is más álláspontot képvisel, mint korábban.

Az osztrák államfő kijelentette: országa eddig nem tejesítette a feltételeket, de az előző években több tízezer menedékkérőt fogadott be. Idén a helyzet tovább csillapodott, inkább Olaszországban súlyos a helyzet, de ott kevésbé háború elől menekülőkről van szó – magyarázta.

Egy a határellenőrzésre vonatkozó kérdésre az osztrák elnök elmondta: a magyar és az osztrák rendőrség szorosan együttműködik, és az osztrák oldalon arra törekednek, hogy a közlekedés megfelelő kezelésével a nagyobb dugókat elkerüljék.

Ugyanakkor ilyen probléma nemcsak a magyar szakaszon van, hanem a szlovén és a német szakaszon is komoly várakozási időre kell számítani – tette hozzá.

Alexander van der Bellen budapesti látogatása végén, délután Kövér Lászlóval, az Országgyűlés elnökével tárgyalt.

MTI