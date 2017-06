Döntöttek a mobilgátról

A testület felkérte Tarlós Istvánt az engedélyezési eljárások megindítására.

Utoljára frissítve: 2017. június 14. 14:18

2017. június 14. 13:27

Tudomásul vette a Csillaghegyi-öblözetben a Duna-parti nyomvonalon megvalósítandó árvízvédelmi létesítményről adott tájékoztatást szerdai ülésén a Fővárosi Közgyűlés, amely egyben felkérte Tarlós István főpolgármestert, hogy gondoskodjon az árvízvédelmi létesítmény megvalósításához szükséges engedélyezési eljárások megindításáról.

A testület erről 18 igennel, 4 nem szavazat ellenében és 2 tartózkodás mellett döntött.



Több ellenzéki fővárosi képviselő a vitában arról beszélt, hogy a hiányos dokumentumok miatt, bizonyos tervek ismerete nélkül nem lehet a kérdésben felelősségteljes döntést hozni.



Tarlós István kiemelte: a védmű ügyében már 5-6 szakvélemény készült, és már "nincs idő várni", mielőbbi megoldásra van szükség.



A főpolgármester felhívta a figyelmet arra is, hogy a civilek sem egységesek a kérdésben, vannak ellenzői és támogatói is a mobilgátnak. Az ülésteremben a vita során a mobil árvízvédelmi falat támogató aktivisták - a többi között - olyan transzparenst tartottak fel, amelyre az volt írva: "Árvízvédelem = Élhető Római-part". Az ülés elején pedig a mobilgátat ellenző aktivisták demonstráltak.



Több kormánypárti fővárosi képviselő, Karsay Ferenc, a XXII. kerület, Bácskai János, a IX. kerület, valamint Wintermantel Zsolt IV. kerület polgármestere arról beszélt, hogy az általuk vezetett kerületek nagyon örülnének egy olyan árvízvédelmi lehetőségnek, mint a Római-partra tervezett mobilgát.



Wintermantel Zsolt meglepőnek nevezte, hogy ellenzéki képviselők azon vitatkoznak, hogy hazudnak-e a mérnökök, tervezők a közgyűlésnek.



A védműről és környezetéről a tervezők képviseletében Szabó Gábor és Nagy Dénes tartott prezentációt. Elhangzott, hogy az új védvonal 8169 méter hosszú lesz, valamint beszéltek az engedélyezési tervről, a tájépítészeti koncepcióról, valamint környezetrendezési tervekről.



A tájékoztató előterjesztés szerint a tervezési területen belül a római-parti védvonalszakasz a Pünkösdfürdői-töltés déli végétől halad a Duna partján az Aranyhegyi-patak bal parti töltéséig.



Mint írták, a Római-part jelentős részére tervezett minta-keresztszelvény esetében a mentett oldali telekhatároktól 8 méterre a terepszintet a Vigadó téri vízmérce szerinti 727 centiméter vízállásnak megfelelő szintre kell magasítani, ha a jelenlegi terep ezt a magasságot nem éri el. Ez a legtöbb esetben csupán 30-40 centiméter feltöltést jelent, jelentős, 1 métert meghaladó feltöltésre csak a szakasz északi végén van szükség.



A rendezett terepszint fölött általában fél méter látszómagassággal vasbeton ülőfal készül. Egyes részszakaszon 1,1 méter magas fix vasbeton parapetfal valósul meg. A vasbeton fal felső síkjába építik be 3 méterenként a mobil árvízvédelmi fal tartóoszlopainak fogadóelemeit, talplemezeit.



A mobilfal szükséges magassága - a mértékadó árvízszint plusz 1,3 méter szint eléréshez - 2,8 méter. A teljes hosszon mobilfal felállítására így csak 777 centimétert megközelítő, illetve ezt a vízállást meghaladó árhullám előrejelzése esetén van szükség, a megfelelő biztonság figyelembevételével - írták, hozzátéve, hogy a kulisszanyílások elzárására ugyanakkor alacsonyabb tetőzés esetén is szükség van.



A fakivágás és favédelem kapcsán a dokumentumban kitértek arra is, hogy tervezés során fontos szempont volt a környezet, a természeti értékek védelme, megtartása, valamint a Római-part természetes jellegének fenntartása.



Ezen szempont szem előtt tartásával, a körültekintő tervezés eredményeként a kivágandó fák száma jelentős mértékben csökkent az előzetesen becsült számhoz képest - mutattak rá.



A tervek szerint a területen a korábbi 600-900 kivágandó fa helyett jelenleg tervezetten 480 fát vágnának ki. Ezek közül körülbelül 40 olyan, amely korhad, szárad vagy egyéb betegsége miatt kivágandó. Azok a fák, amelyek jellemző törzsátmérője 10 és 20 centiméter között van - a területen 78 fa - átültetésre alkalmasak - írták.



A partrendezési tervek szerint a parti nyomvonal megvalósításával egyidejűleg rendezik majd a part menti sávot.



A többi között a gát vízoldalán "élményúthálózat" létesül, amely "vadregényes, a dunai ártéri, vízparti hangulatot visszaadó elemekkel gazdagítva kerül kiépítésre, annak érdekében, hogy az ember-víz kapcsolatot a lakosok maximálisan megteremthessék, megélhessék" - fogalmaztak.



A dokumentum szerint a nyomvonalon több helyen játszótereket építenek, pihenőterületeket alakítanak ki, a büfék épületei egységes arculatot kapnak, és azokban közösségi mosdók is lesznek.

Döntött a testület a Blaha Lujza tér felújításáról

A budapesti Blaha Lujza tér felújításáról döntött a Fővárosi Közgyűlés szerdán, a tervek szerint a 1,8 milliárd forintból megvalósuló rekonstrukció kivitelezése a jövő év végén kezdődhet majd meg és 2019 végére fejeződhet be.

A testület 24 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta a rekonstrukciót.



Tarlós István főpolgármester azt mondta, hogy messzemenőkig támogatja a tér felújítását. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes közölte, hogy most kezdik el a tervezést.



Kocsis Máté (Fidesz), Józsefváros polgármestere azt mondta, hogy a VIII. kerület örül a főváros elhatározásának.



A Bagdy Gábor és Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettesek által jegyzett, szerdán elfogadott előterjesztés szerint a Blaha Lujza tér rendezése évtizedek óta megvalósítandó cél, eddig koncepció szinten volt a tervezés. A tér megújulása a Nagykörút és a Rákóczi út forgalmas közlekedési csomópontjának gyalogosfelületi rendezését, továbbá a környező utcák, városrészek forgalomtechnikai felülvizsgálatát foglalja magában. A rekonstrukció a Rákóczi úton a Kazinczy utca és a Szentkirályi utca vonalától az Osváth utca vonaláig terjed a tervek szerint.



A felújítás során a Blaha Lujza tér déli - központi - térrészének átalakítása során a rendezik a zöldfelületeket, kiterjesztik a gyalogosfelületeket, újragondolják a tér funkcionális egységeit, korszerűsítik a közvilágítást, új szökőkutat hoznak létre.



Az elfogadott javaslatban a tér központi részén lévő és a Corvin áruház előtt található parkolók megszüntetését javasolják. A tervek szerint az Europeum bevásárlóközpont és a Corvin áruház előtti szervizút megmarad, továbbra is biztosítva a környéki mellékutcák kapcsolatát, valamint a Nagykörút és a Rákóczi út közötti "indirekt balos kapcsolatot".



A Rákóczi út mentén a Kazinczy utca és a Szentkirályi utca vonalától az Osváth utca vonaláig a teljes járdafelületet átépítik az árkádok alatti területek rendezésével, továbbá a Rákóczi utat keresztező, "hiányzó" gyalogátkelők kialakításával. A tervek szerint lesz gyalogátkelő a Kazinczy utca és a Szentkirályi utca között, valamint a Blaha Lujza téren a Nagykörúttal párhuzamosan.



A Rókus-templom előtti térrész gyalogosbarát átalakítása és a Rákóczi út forgalomtechnikai korrekciója is a rekonstrukció részét képezi. "Új balos" kapcsolatok kialakítása révén csökken a forgalom a Belső-Erzsébetvárosban és a Belső-Józsefvárosban.



A felújításnak további fontos eleme a városrészek forgalmi rendjének felülvizsgálata, módosítása.



A tervek szerint a csomópont aluljáróját is felújítják.



A tervezés költsége 85 millió forint, ennek fedezete az idei költségvetésben elkülönített összeg.



Az elfogadott előterjesztésből az is kiderül, hogy összesen 12 500 négyzetméternyi járda, gyalogosfelület, 18 800 négyzetméter útburkolat és körülbelül 500 négyzetméter zöldfelület újulhat majd meg.

Továbbfejlesztik a margitszigeti zenélő szökőkutat

A margitszigeti zenélő szökőkút multimédiás bővítéséről is döntött szerdán a Fővárosi Közgyűlés.

A testület 19 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta azt, hogy multimédiás video- és lézervetítésre alkalmas eszközökkel bővítsék a szökőkutat.



A megszavazott javaslat szerint a Margitsziget látogatottságára és a vizes világbajnokság rendezvényeinek helyszíneire tekintettel indokolt növelni a szökőkút már meglévő látványélményét - fény és vízjáték show-ját -, megőrizve a szökőkút egyediségét.



"A jelenlegi, változatos zeneszámokkal összehangolt, este megvilágított vízjáték kiegészül egy 30x15 méteres vízvászonra történő, szürkület utáni vetítési lehetőséggel" - fogalmaztak az előterjesztésben.



Mint írták, a már meglévő, esti zenei show-val összedolgozva a "vízvászonra" video- és lézerprojektor segítségével látványos multimédia anyagokat lehet vetíteni, amelyek hangosítását a meglévő hangfalrendszer biztosítja. A szökőkút meglévő vezérlőrendszere kis kiegészítésekkel alkalmassá tehető az új fúvóka szivattyúja, illetve a lézer- és videoprojektorok vezérlésére.

Jóváhagyták a Budapest és Beregszász közötti testvérvárosi megállapodást

Jóváhagyta a Budapest és a kárpátaljai Beregszász közötti testvérvárosi együttműködési megállapodást a Fővárosi Közgyűlés szerdán.

A testület egyhangúlag támogatta a megállapodást.



Az elfogadott előterjesztésben azt írták, hogy a testvérvárosi kapcsolat szimbolikus jelentőségű, mely Budapest, "a nemzet fővárosa" és Beregszász, a jelentős magyar lakossággal rendelkező kárpátaljai város között jön létre.



A nemzeti összetartozás erősítése mellett a testvérvárosi megállapodás célja a szorosabb, hatékony együttműködés kialakítása a két város között, ami elősegíti Beregszász, valamint a térség további fejlődését.



A testvérvárosi szerződés hangsúlyozza az együttműködést a többi között a kulturális élet, a kulturális örökség, a turizmus fejlesztése terén, továbbá kiemelten kezeli az ifjúsági, szociális és sportkapcsolatok területén való együttműködést.



A testvérvárosi kapcsolat keretében a felek elősegítik az egyes intézmények közötti együttműködést és hozzájárulnak a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez. A megállapodás keretében megvalósuló programok nemcsak önkormányzati és intézményi szintet érintenek, hanem lehetővé teszik a lakosság minél szélesebb körű bevonását és részvételét.



Tarlós István, Budapest főpolgármestere és Babják Zoltán, Beregszász polgármestere május 19-én írta alá a testvérvárosi megállapodást a kárpátaljai városban, a beregszászi városnapok nyitórendezvényén.

A főpolgármester elnapolta az ülést a jövő hétre

Tarlós István főpolgármester szerdán kora délután az elfogadni tervezett javaslatok mintegy felét követően elnapolta a Fővárosi Közgyűlés ülését, amely így a jövő szerdán reggel 7 órától folytatja munkáját.

A főpolgármester bejelentését megelőzően a testület megfelelő számú támogató hiányában nem fogadta el a budapesti futóversenyeket korlátozó rendeletmódosító javaslatot. A szavazáskor három képviselő hiányzott a kormányoldalról, Pokorni Zoltán a XII. kerület polgármestere pedig nem nyomott gombot.

Tarlós István közölte, azért döntött az ülés elnapolása mellett, mert több kormánypárti képviselő is jelezte, hamarosan távoznia kell, így a közgyűlés elveszti határozatképességét.



A testület ezt megelőzően Kocsis Máté (Fidesz) önkormányzati és rendészeti tanácsnok kezdeményezésére összesen tizenkilenc javaslatot vett le napirendjéről.

MTI