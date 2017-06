Ütésváltás...

Milyen feltételekkel vállalhatnak munkát nyáron a diákjaink, és hogyan támogatja a kormány a diákok munkavállalását? Újabb százmilliók a haveroknak? Az állatvédelem megoldása még várat magára? Miért nem tárgyalja az Országgyűlés már harmadik éve a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát? A multik már kialakították a többsebességes Európát?!

A tavaszi ülésszak záró hetén sem fukarkodtak az interpellációkkal a képviselők. Hangzatos üzenetek váltották egymást. Az ellenzék ostorozta a kormány tetteit, a kormány jelesei pedig emlékeztetve a kártevő múltra, a szebb jelenről és a még szebb jövőről elmélkedtek. Minden párt elégedetten megtapsolta a szószólóját. – Legutóbbi szónoklataikból szolidan stilizálva - hangzavarokat, bekiabálásokat, tapsokat udvariasan mellőzve – tallóztunk.

Milyen feltételekkel vállalhatnak munkát nyáron a diákjaink, és hogyan támogatja a kormány a diákok munkavállalását?

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ, (KDNP): - Államtitkár Úr! A nyár beköszöntött, és hamarosan jelentős számú diák fejezi be az iskolát, így kézenfekvő, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk a diákok nyári munkavállalásának lehetőségeire. Az év közben tanuló diákok nyáron egyfelől némi jövedelmet szerezhetnek, másfelől munkatapasztalatra, a jól elvégzett munka révén pedig sikerélményre tehetnek szert.

- 2010 óta csaknem 500 ezer új munkahely jött létre a versenyszférában, viszont egyes régiókban így is komoly munkaerőhiány alakult ki, amire jó megoldást kínálhat a diákok munkavállalása. A munkaerőpiac tárt karokkal várja a fiatal munkaerőt, és mivel a vállalatoknak egyre több jó szakemberre van szüksége, a naprakész tudást és gyakorlatot fiatalon elsajátító majdani munkavállalókat hajlandóak magasabb bérért foglalkoztatni.

- A jelenlegi szabályozás szerint a 16 év feletti diákok vállalhatnak munkát, és a diákok csak a törvényes képviselőjük hozzájárulásával, az adóhatóság ellenőrzésével és szigorú szabályok között, az egyenlő bánásmód elvének érvényesülésével köthetnek szerződést. A 16 év feletti fiatalok körében ez évente mintegy 200 ezer diák idénymunkáját jelenti, aminek nagy része iskolaszövetkezetekben valósul meg. Azért jó ez a forma, mert a szövetkezetek minden részfeladatot átvállalnak, megkönnyítve mind a munkaadó, mind a munkavállaló adminisztrációs és financiális terheit. Többek között a munkaadónak nem kell a bejelentéssel és a bérszámfejtéssel foglalkoznia, míg a fiatal munkavállalók az általuk megfelelő idénymunkát választhatják, és nem kell alkudozniuk a bérezésről.

- Államtitkár Úr! A megfelelően szabályozott és ellenőrzött keretek között megvalósuló nyári diákmunka mindenki számára előnyt és hosszú távú sikereket biztosíthat. Éppen ezért kérdezem:

- Milyen feltételekkel vállalhatnak munkát nyáron a diákjaink?

- Hogyan támogatja a kormány?

CSERESNYÉS PÉTER, (Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! A diákok 16 éves kortól létesíthetnek munkaviszonyt, a megkötött munkaszerződés a törvényes képviselő hozzájárulásával lesz érvényes. A munkaszerződésnek tartalmaznia kell a munkavállaló alapbérét, munkakörét, a munkaviszony időtartamát - ez határozott vagy határozatlan lehet -, valamint a munkaviszony jellegét, vagy hogy teljes munkaidős vagy részmunkaidős a foglalkoztatás, illetve a munkavégzés helyét. A munkaviszony létrejöttét a munkáltatónak be kell jelentenie a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz.

- Képviselő Úr! A diákok egyszerűsített foglalkoztatás vagy alkalmi munka formájában is dolgozhatnak. Mezőgazdasági és turisztikai idénymunkánál ugyanazzal a munkáltatóval legfeljebb évi 120 munkanapra, alkalmi munkánál legfeljebb 5 egymást követő napra, egy hónapon belül legfeljebb 15 napra, évente pedig legfeljebb 90 napra terjedhet ki a munkaviszonyuk.

- Az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás esetében a feleknek személyes közreműködésről szóló megállapodásokat kell kötniük, amelyekben egyebek mellett rögzítik a diák által vállalt feladatok körét és az egyes feladatokhoz kapcsolódó díj legkisebb összegét. A munkavégzés korlátai közül kiemelném: a fiatalkorúak nem végezhetnek éjszakai munkát, nem rendelhető el számukra rendkívüli munkaidő, napi munkaidejük nem haladhatja meg a 8 órát!

- A diák munkavállalóknak is jár az éves rendes szabadság, a naptári évnél rövidebb foglalkoztatásnál az éves szabadság időarányos részét vehetik igénybe. Ha tehát a diák egy hónapig dolgozik, részére a 20 plusz 5 nap szabadság 1/12 része, vagyis két munkanap szabadság jár. Az egyenlő bánásmód, az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének a diákoknál is érvényesülnie kell. A munkaszerződésben a felek megállapodhatnak havi-, heti-, napi- vagy órabérben, vagy teljesítménybérben is. A munkavállalónak azonban mindenképpen meg kell kapnia a minimálbért, ami nyolcórás foglalkoztatásnál bruttó 127 500 forint.

- Képviselő Úr! A kormány célzottan támogatja a diákmunkát, ugyanis a Nemzetgazdasági Minisztérium 2017-ben is meghirdette a nyári diákmunkaprogramot 2,3 milliárd forintos támogatási összeggel, amelynek keretében a 16-25 év közötti diákok a területi települési önkormányzatoknál vagy önkormányzati fenntartású intézményeknél kaphatnak munkalehetőséget. A program már diákkorban elősegítheti a fiatalok munkához jutását, és ezzel - ahogy ön is elmondta - korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja. Tavaly több mint 26 ezer fiatal szerzett munkatapasztalatot a két hónapos program keretében. Az idén rendelkezésre álló összegből arra számítunk, hogy nagyjából 25-30 ezer diák számára biztosíthatunk munkát a nyári időszakban.

- A program lehetőséget kínál a diákok kötelező szakmai gyakorlatának teljesítéséhez is. A program a béreket támogatja, a százszázalékos támogatás legfeljebb két hónapra adható július 1-je és augusztus 31-e között, maximum napi hatórás időtartamra. A támogatás a minimálbér, illetve a garantált bérminimum időarányos részének felel meg, így a szakképzettek esetében 120 750 forint, a szakképzettséggel nem rendelkezők esetében 95 625 forint lehet személyenként a bér havonta.

- Az önkormányzatoknak a járási hivatalokhoz kell benyújtaniuk a felmerülő munkaerőigényüket. A diákoknak június 19-től már lehet regisztrálni magukat az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályánál. Kérem, fogadja el a válaszomat, hisz mindannyiunknak, de legfőképpen a diákoknak jó ez a foglalkoztatási forma!

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ: - Államtitkár Úr!Azt gondolom, hogy a kormány foglalkoztatáspolitikája valóban sikeres, mert az elmúlt hét év alatt 700 ezer új munkahely jött létre, ebből 500 ezer a versenyszférában. Fontos intézkedés volt ezen a területen a munkahelyvédelmi akcióterv és az ifjúsági garanciaprogram, amelyek keretén belül a 25 év alatti fiatalok juthatnak lehetőséghez a munka világában. Azt gondolom, hogy ma már teljesen új kihívások is jelentkezhetnek, hiszen bizonyos területeken munkaerőhiánnyal nézünk szembe, amelynek kezelésében jelentős szerephez juthat a diákmunka. Ezen túlmenően azt gondolom, ez olyan motivációt jelenthet a diákoknak, a fiataloknak, ami a későbbi hosszú távú munkavállalásban is segítségükre fog válni.

- Államtitkár Úr! Köszönöm megtisztelő válaszát, természetesen elfogadom!

Újabb százmilliók a haveroknak?

BURÁNY SÁNDOR, (MSZP): - Államtitkár Úr! Látom, Rogán miniszter úr gyáván megfutott a kérdés elől, de vágjunk bele! A kormány tavaly az állami cégek kommunikációjának szervezésére egy 25 milliárdos büdzsét hagyott jóvá, a megbízások teljesítésére három cégcsoport kapott jogosultságot. Nem meglepő módon a cégcsoportok közül kettő - ahogy az önöktől már megszokott - kormányközeli, egy egyébként pedig amerikai hátterű cég. Meglehetősen bőkezűen bántak a közpénzekkel, 2016-ban már 6,3 milliárd forintot költöttek el propagandára, 80 százalékkal többet, mint 2015-ben. A pénzszórásnak csak egyetlen célja volt: az, hogy a haverok zsebeit ismét megtömjék!

- Ezt a folyamatot jól példázza a Ripost nevű bulvárlap esete: állami cégek és szereplők ugyanis csaknem 600 millió forint értékben, a piaci ár sokszorosáért hirdettek a Habony Árpád miniszterelnöki tanácsadóhoz köthető Ripostban. Az MVM ezen belül 180 millió forintért, az önök irányítása alá tartozó Miniszterelnöki Kabinetiroda 171 millió forintért, a Szerencsejáték Zrt. pedig 161 millió forintért vásárolt hirdetéseket. Ami önöket illeti: csak itt 100 millió forintot áldoztak a népszavazási kampány reklámozásáért. Úgy tűnik egyébként, hogy a magáncégek egyáltalán nem tartják értékes felületnek a Ripostot, az ő költésük még az 5 millió forintot sem érte el.

- Államtitkár Úr! Hogy, hogy nem, Rogán Antal Pasa parki szomszédjának, Csetényi Csabának a cége állami hirdetésekből csaknem 200 millió forintot kaszált. De szép summát szakított a Szijjártó Péter barátjaként ismert Kuna Tibor cége is, a maga 293 millió forintjával.

- Államtitkár Úr! Önök meglehetősen nagy arccal nyomják a kormányzati propagandát, gondosan ügyelve a baráti kör anyagi előmenetelére. Az újabb év közbeni költségvetési módosításokat látva elmondható, hogy erre a célra a világ pénze nem elég! Újabb és újabb milliárdokra van szükségük mohóságukban! A kérésem tehát csak annyi lenne:

- Mondjon már végre egy számot, a szíve szerint mennyi pénzből gazdálkodna a kabinetiroda?

- Mégis, legszebb álmai szerint hány milliárdot költenének még haverokra?

TUZSON BENCE, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Úr! Tudja, azt gondolom, hogy érdemes egy kicsit az időben visszamenni, mert azért volt olyan időszak, méghozzá az önök kormányzásának időszaka, amikor 84 milliárd forintot költöttek önök kormányzati propagandára. 84 milliárd forintot! Hatalmas összeg! Nagyon sok pénz nagyon sok helyre elment! Beszélhetnénk itt például a 4-es metró kérdéséről, amit most jelen pillanatban éppen vizsgálnak. Nagyon sok helyre elment pénz, de a legfontosabb az, hogy vajon mire költötték önök ezeket a pénzeket? Ugyanis önök, mondjuk, a vizitdíj reklámozására költötték ezeket a pénzeket, vagy pedig költötték ezeket a pénzeket a kórházi napidíjnak vagy a pannon pumának a reklámozására?

- Azért itt meg kell állnunk egy pillanatra! Volt egyetlenegy olyan komoly kampány, amelyre szintén nagyon sok pénzt költöttek el, ez pedig az az időszak volt, amikor Magyarországon népszavazás volt, méghozzá abban a kérdésben, hogy a határon túli magyaroknak megadjuk-e a magyar állampolgárságot. Én azt gondolom, hogy minden pénzköltésnél sokkal veszélyesebb az, ha a nemzettel, a nemzet érdekeivel ellentétben, magyar emberek ellen kampányolnak önök, és arra költik a pénzt, az adófizetők pénzét, amely pénzből magyar emberek ellen, a magyar állampolgárság ellen kampányoltak!

- Képviselő Úr! Azért van egy nagyon fontos dolog: ha arról beszélünk, hogy Magyarországon kampányt kell indítani, kormányzati tájékoztatást kell indítani, akkor arról is beszélnünk kell, hogy mindig vannak olyan teendők egy ország életében, amelyekről meg kell kérdezni az emberek véleményét. Időről időre előállnak olyan kérdések, amelyek nem egy, hanem 5-10, akár 50 vagy 200 évre is meghatározzák egy ország sorsát. Ilyen kérdés például a bevándorlás kérdése! Ilyenkor meg kell kérdezni az embereket, és ha megkérdezzük az embereket, akkor bizony tájékoztatni is kell őket arról a lehetőségről, hogy megszólalhatnak, elmondhatják a véleményüket. Így volt ez egyébként a népszavazási kampány esetében is, és így volt ez a mostani nemzeti konzultáció esetében. Nem véletlen, hogy ennek is köszönhetően a népszavazás esetén 3 millió 300 ezer ember el is mondta a véleményét. A mostani nemzeti konzultációban - minden idők legsikeresebb nemzeti konzultációjáról beszélünk – pedig 1 millió 700 ezer ember mondhatta el a véleményét ebben a kérdésben. Mert ha történelmi kérdésekről beszélünk, olyan kérdésekről, amelyekben a választások során az emberek még nem foglalhattak állást, bizony érdemes megkérdezni az emberek véleményét. Érdemes, Mert egy ország politikája csak akkor lehet sikeres, ha az a politika az emberek véleményén alapul. Ekkor képes egy kormányzat, ekkor képes a politika képviselni akár kint Brüsszelben, de akár Magyarországon az embereknek a véleményét.

- Képviselő Úr! Tudja, ezeket a kampányokat a kormányzat mindig ügynökségeken keresztül intézi, két fontos elvárással. Az egyik, hogy a lehető legszélesebb körű legyen a tájékoztatás, a másik ilyen kérdés, hogy a lehető legtöbb embert érje el ez a tájékoztatás. És tudja, mind a két kampányunk, amelyeket az előbb idéztem, 90 százalék fölötti eléréssel rendelkező kampány volt, tehát ilyen szempontból ennek a szakmai elvárásnak megfeleltek ezek a kampányok. Erre szeretnénk a későbbiekben is törekedni, mert ha olyan kérdésekről van szó, amelyek egy nemzet szempontjából fontosak, bizony tájékoztatni is kell az embereket.

BURÁNY SÁNDOR: - Államtitkár Úr! Én egy tisztességes és egyenes választ vártam öntől, de ön erre szemmel láthatóan teljes mértékben alkalmatlan és képtelen! És ha már úgy döntött, hogy mellébeszél, ahelyett, hogy a kérdésemre válaszolt volna, akkor azt javaslom, legközelebb hasonló alkalommal beszéljen, mondjuk, lord Voldemortról, és söprögessen a saját házuk tájékán!

- Ami pedig az önök kormányzati magatartását és kommunikációját illeti: teljes mértékben fordítva ülnek a lovon! Ahelyett, hogy megnéznék, hogy az országnak mi jó, ennek megfelelő szabályokat és törvényeket hoznának, amit aztán valaki végrehajt, egyáltalán nem ez a sorrend. Az első önöknél az, hogy a haverok jól keressenek, hogy a zsebüket jól megtömjék, és azt nézik, hogy ehhez mihez kell hozzányúlni, milyen törvényeken, milyen jogszabályokon kell változtatni. Ez a kormányzás, ez a válasz egyszerűen elfogadhatatlan és tisztességtelen! Nem fogadom el a választ!

A képviselő úr nem, az Országgyűlés viszont az államtitkári választ 111 igen szavazattal, 28 nem ellenében, tartózkodások nélkül elfogadta.

Az állatvédelem megoldása még várat magára?

EGYED ZSOLT, (Jobbik): - Miniszter Úr! A tavalyi évben számtalan brutális állatbántalmazás történt, amely azt bizonyítja, hogy az állatvédelemmel kapcsolatban a jelenlegi szabályozás elavult.

- Az elmúlt hónapokban több alkalommal is felszólaltam, törvénymódosító javaslatokat nyújtottam be annak érdekében, hogy például felfüggesztett börtönbüntetés helyett tényleges szabadságvesztést kapjon az, aki állatot kínoz. Ennek okán létre is jött egy civil kezdeményezés, amelynek alapja, hogy kellő komolysággal érvényesítsék az állatvédelmi törvényt minden erőszakos, életellenes állatkínzás ügyében.

- Az Igazságügyi bizottság a napokban már sokadik alkalommal szavazta le a törvényjavaslatomat. Minden egyes alkalommal, amikor leszavazzák a Jobbik állatvédelmet szolgáló javaslatait, maguk is bűnrészessé válnak az állatokat ért bántalmazásban. A másik probléma, amelyet sürgősen orvosolni kellene, az a gyepmesteri telepek jelenlegi működésének megváltoztatása, hiszen vannak olyan telepek, amelyek profitorientáltan működnek, nem pedig a tényleges feladatukat végzik.

- Miniszter Úr! A problémák felismerése érdekében és hogy közelebb kerüljünk a megoldáshoz, az általunk rendszeresen összehívott állatvédelmi kerekasztalon sorra megvitatjuk a felmerülő kérdéseket, az állatvédelemben jártas civilekkel együtt. Önök viszont meghívásunk ellenére sem voltak hajlandók megjelenni, amelyből én arra tudok következtetni, hogy önöket a legkisebb mértékben sem érdekli az állatvédelem, és a legkisebb mértékben sem érdekli az állatok sorsa.

- Miniszter Úr! A zavaros ötletelésük helyett inkább arra fordítsanak figyelmet, hogy az állatkínzók tényleges szabadságvesztést kapjanak elrettentésül tettükért! Emellett vegyék figyelembe a Jobbik költségvetési módosító javaslatát, amelyet sajnos nem vettek figyelembe, amely biztosítaná az állatok ivartalanításának fedezetét. Amihez viszont nem pénz, csak akarat kell, még várat magára: az állatkínzás büntetési tételét emelni kell! A felfüggesztett börtönbüntetésnek nincs elrettentő hatása az elkövetőre. Ez egy egészséges társadalomnak alapvető feltétele, hogy úgy bánjon az állatokkal, ahogy az a XXI. században elvárható!

- Miniszter Úr! Nem az én akaratomat szeretném érvényesíteni, hanem annak a több százezer állatszerető embernek az akaratát az országban, akik gyakorlatilag mindent megtesznek azért, hogy az állatoknak jobb sorsa legyen. Ennek jelen pillanatban sajnos csak önök az akadályai!

- Miért fordítják el a fejüket, ha az állatkínzás szóba kerül?

- Mégis milyen szintű brutális bántalmazásnak kellene még ahhoz történnie, hogy a Btk.-módosításai végre célba érjenek?

- Várható-e a gyepmesteri rendszer működésében változás a feladatok hatékonyabb ellátására?

FAZEKAS SÁNDOR, (földművelésügyi miniszter): - Képviselő Úr! Először is szeretném cáfolni azon állítását, hogy a jelenlegi állatvédelmi szabályozás elavult lenne. Az állatvédelmi jogszabályok az elmúlt 18 évben, azaz az állatvédelmi törvény hatálybalépése óta folyamatosan bővültek, illetve frissültek, a legújabb tudományos eredményeknek és a társadalmi elvárásoknak megfelelően azok korszerűsítése jelenleg is zajló folyamat.

- Kérdéseire válaszolva mindenekelőtt szeretném nyomatékosítani: kiemelt figyelmet fordítunk az állatvédelem feladatainak sikeres ellátásához szükséges pénzügyi források biztosítására! Ezen a területen jelentős eredmény, hogy az idei évtől rendelkezésre áll az állatvédelem támogatása fejezeti kezelésű előirányzat, amely száz százalékban állatvédelmi célokra fordítható. Az előirányzatoknak köszönhetően az idei évben 40 millió forinttal növekedett az állatvédelmi feladatokra fordítható forrás, amelyet a Nébih felelős állattartással kapcsolatos szemléletformáló munkájának, valamint menhelyi kutyák ivartalanításának támogatására fordítunk. Az előirányzat összege jövőre előreláthatólag 33 százalékkal, 53,2 millió forintra fog emelkedni.

Az állatvédelmi célokra fordított pénzügyi forrásokkal kapcsolatban mindenképpen említést érdemelnek a legnagyobb számban tartott gazdasági haszonállatok életkörülményeinek javítását szolgáló állatjóléti támogatások, amelyek keretösszege 2016-ban mindösszesen 29,7 milliárd forint volt.

- A büntető törvénykönyv szigorítására vonatkozó javaslatával kapcsolatban ismételten felhívom képviselő úr figyelmét arra, hogy az állatkínzók ellen a jelenlegi jogi szabályozás alapján is lehetőség van fellépni: akár 3 évig terjedő letöltendő szabadságvesztés is kiszabható. Az állatkínzás miatt jogerősen bíróság által elítélt személyek közül 2013-ban 65 százalék, 2014-ben 66 százalék, míg 2015 első félévében 61 százalék volt a szabadságvesztésre ítéltek aránya. Emellett állatvédelmi bírság kiszabására, valamint az állattartástól való eltiltásra is lehetőség van.

- Képviselő Úr! Mi eddig sem vártunk a jogszabályalkotással az állatok bántalmazása összefüggésében, ezért próbáltuk módosítani az állatvédelmi törvényt is, de önök szándékosan félremagyarázták a módosítást. Ahogy azt többször említettük, már megteremtettük a jogszabályi szankcionálást. Most azon dolgozunk, hogy ez érvényesüljön a jogalkalmazásban is. Jó néhány más program is segíti az állatvédelmet, így a „Szabad a gazdi” program, a Lakótárs-projekt, és kiadtunk a Vigyél Haza Alapítvánnyal közösen egy szakmai kiadványt is, Útmutató a kutyatartás jogszabályi előírásaihoz címmel.

- Képviselő Úr! Folyamatban van a gyepmesteri telepek működését szabályozó, idejétmúlt előírások felülvizsgálata, valamint a kóbor állatok befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet megalkotása is. Ehhez szükség van az állatvédelmi törvény felhatalmazó rendelkezésének módosítására, amely a törvénytervezetet ért alaptalan támadások miatt késedelmet szenved.

- Végezetül szeretném hangsúlyozni: tekintettel arra, hogy az állatvédelem mindannyiunkat érintő terület, a kormány az ezzel kapcsolatos munkában számít minden állatszerető ember véleményére, segítségére.

EGYED ZSOLT: - Miniszter Úr! Ön próbálta most félremagyarázni azt, amiről én beszélek, hiszen ön az állatvédelmi törvényről beszél, én nem arról beszéltem. Én egyrészt beszéltem a büntető törvénykönyvről, másrészt pedig beszéltem a költségvetésről. Leszavazták le azt a javaslatomat, amiben 1 milliárd forintról volt szó, méghozzá egy olyan célzattal, hogy az országban a kóbor állatokat és a szegregátumokban élő állatokat ivartalanítsuk, hiszen ez a probléma alfája és ómegája.

- Miniszter Úr!Nem hiszem el, hogy abban az országban, ahol tíz- meg százmilliárdok mennek el stadionokra, ahol iszonyatos pénzek tűnnek el kézen-közön, egymilliárd forint tétel lenne egy olyan nemes ügy érdekében, amivel egyrészt több száz, több ezer állatmentő, állatmenhely munkáját tudnánk megkönnyíteni, másrészt pedig önök is nyugodtan hajthatnák álomra a fejüket, mert végre tettek volna valami jót is ebben az országban!

***

Miért nem tárgyalja az Országgyűlés már harmadik éve a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát?

CHMUCK ERZSÉBET, (LMP): - Államtitkár Úr! Orbán Viktor - értesülve Donald Trump bejelentéséről, miszerint az Egyesült Államok kilép a párizsi klímaegyezményből - a napokban úgy nyilatkozott, hogy még sokkhatás alatt van. A miniszterelnök szerint Magyarország álláspontja az, hogy a klímaváltozás létezik, veszélyes és globális természetű, a vele szembeni fellépés pedig globális szintű cselekvést igényel, és hogy Donald Trump döntése mindezzel ellentétes, elhatározásának következményein még gondolkodnia kell.

- Államtitkár Úr! Az LMP osztozik a világ haladó felének véleményében, miszerint Trump ezen döntésével a Föld egészét cserben hagyta egy katasztrófával veszélyeztető helyzetben. De erre egy nemzet felelős vezetőjének sohasem azt a választ kell adnia, hogy éppen sokkhatás alatt van, és majd gondolkodik a következményeken, különösen, mert már három éve semmit nem tesz az éghajlatváltozás ügyében. Lehet, hogy az USA visszalép az éghajlatváltozás erősödéséért felelős üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésétől, de ez számunkra csak még inkább halaszthatatlanná teszi a cselekvést.

- Államtitkár Úr! A magyar kormánynak pontosan tudnia kell, hogy e téren Európában az egyik leginkább veszélyeztetett, legsérülékenyebb ország vagyunk! Miért nem az sokkolja a miniszterelnököt, hogy a kormánynak nemhogy az energiahatékonysággal, a zöldgazdaság beindításával, a megújulóenergia-hasznosítással összefüggő érdemi intézkedései nincsenek, de még bünteti is azokat, akik ezért tennének valamit? A kormány hogyan számol majd el azzal, hogy semmilyen lépést nem tesz azért, hogy hazánk felkészüljön a kedvezőtlen hatások csökkentésére, beleértve az elsivatagosodáshoz vezető térségeket pusztító aszályt, a felszín alatti vizek növények számára elérhetetlen csökkenését, az új kártevők és betegségek várható pusztítását, a rendkívüli időjárás egészségre gyakorolt hatását?

- Államtitkár Úr Mindezek orvoslására volna megoldás, ha a kormány valóban arra figyelne, ami fontos az országnak. Egy, a változó termőhelyi adottságokhoz igazodó agrár- és erdőpolitikára, a vízvisszatartásra, ár- és belvízgazdálkodásra épülő vízügyi politikára, élhető településpolitikára, önkormányzati és civilpolitikára, a szomszédos országokkal folytatott környezeti diplomáciára van szükség. Amerika vezető cégei, egyes államai, városai és civiljei hadat üzentek Trump politikájának, és továbbra is teljesítik, amit globális és helyi felelősségük megkíván. Mindez még gazdasági előnnyel is jár. Szeretném megtudni:

- Önök mit gondolnak, miért nem sikerült már harmadik éve napirendre tűzni az éghajlatváltozási stratégiát.

- Mi indokolja ennek a nemzetstratégiai kérdésnek a mellőzését?

***

SZABÓ ZSOLT, (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára): - Képviselő Asszony! Mint ön is tudja, Magyarország a kezdetektől fogva támogatja a párizsi megállapodás létrejöttét, és mi sem bizonyítja jobban, hogy hogyan gondolkodunk a klímastratégiát illetően, mint hogy az Európai Unión belül mi teljesítettük elsőként a parlamenti döntéssel a tétel ratifikálását. E lépésnek fontos üzenete van, szimbolikus értéke van Magyarország számára is, hiszen mi kötelezettséget vállaltunk a párizsi megállapodás végrehajtása mellett. Ennek érdekében az Országgyűlés elé 2015 júniusában benyújtottuk a második nemzeti éghajlatváltozási stratégiát, azonban ennek az átdolgozására szükség volt, hiszen maga a párizsi megállapodás olyan tételeket, olyan téziseket fogalmazott meg, amelyek teljesen megújították ezt a folyamatot. Ön is tudja, hogy a klíma nem állandó; ennek megfelelően az ezt szabályozó tényezőket folyamatosan át kell alakítanunk.

- Elkészült az új stratégia, amely iránymutató és összhangteremtő dokumentum is egyben, és együttműködik mind a megyei, mind a települési szintű éghajlatváltozási stratégiákkal. Nincs szó egyáltalán arról, hogy a stratégia maga mellőzve lenne, olyannyira nem, hogy a NÉS-2-t a kormány 2017. május 28-án benyújtotta a Magyar Országgyűlésnek, napirendre vétele azonban már a tisztelt Ház hatáskörébe tartozik. A stratégiában foglalt célok elérését három évre szóló cselekvési tervek szolgálják majd, melyek konkrét intézkedéseket is tartalmazna. Ezek 2018. január 1-jétől fognak életbe lépni a 2020-ig terjedő időszakra vonatkozóan, és az első cselekvési terv kidolgozása már meg is kezdődött.

- Szeretném felhívni továbbá a figyelmet arra, hogy a három alapvető stratégiai célból kettőt már elértünk: a szén-dioxid-kibocsátás kérdéskörét és a megújuló energia nagyságrenden belüli hatásfokát. Jelen pillanatban azon dolgozunk, hogy az energiahatékonyság területén is 2020-ra teljesíteni tudjuk az előírásokat.

SCHMUCK ERZSÉBET: - Államtitkár Úr! Amennyiben a kormánynak fontos lenne a nemzeti éghajlatváltozási stratégia, akkor Párizs után legalább múlt év tavaszán idehozták volna a stratégia megújított változatát, és már egy éve dolgozhatott volna az ország azon, hogy az alkalmazkodási feladatokat teljesítse. Ezzel szemben mi történt? Benyújtotta a kormány. Az is előfordulhat, hogy majd újra vissza fogja vonni, de most a tavaszi időszakban sem tárgyaltuk meg.

- Könnyű azt mondani a kormánynak, hogy mi már ebből két feladatot, két célt teljesítettünk. Az egyik a szén-dioxid-kibocsátás, de nagyon jól tudjuk, hogy Magyarországon azért csökkent a szén-dioxid-kibocsátás, azért teljesítettük a kiotói célkitűzéseket, mert Magyarországon a kilencvenes években összeomlott az ipar.

A megújulás terén azóta sem teljesítettük az elvárásokat, sőt a lakosság energiahatékonysággal összefüggő feladatokat sem. Várjuk, hogy mielőbb az Országgyűlés elé kerüljön a tervezet.

***

A multik már kialakították a többsebességes Európát?!

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN, (Fidesz): - Miniszter Úr! Közel százmillió uniós állampolgár juthat ugyanazon márkanév alatt a nyugati piacokon forgalmazottnál gyengébb minőségű termékekhez az Európai Unió keleti felén. Ez a felháborító gyakorlat főleg a multinacionális vállalatokhoz köthető, amelyek a fogyasztókkal való tisztességes bánásmód helyett kizárólag a profitmaximalizálásra törekednek. Az általuk másodrendűnek tekintett piacokra a másodrendű fogyasztóknak ugyanazon márkajelzés alatt másodrendű élelmiszereket hoznak!

- Az Unió Mezőgazdasági és Halászati Tanácsánál már nyolc ország képviselője tiltakozott a multinacionális cégek ilyen gyakorlata ellen, Magyarország és Szlovákia pedig közösen kezdeményezte az illetékes bizottságnál, hogy teremtse meg azokat a jogi kereteket, amelyek segítségével számonkérhető az egyenlő elbánás az élelmiszerekkel kapcsolatban. Azt hiszem, annak igen negatív jelzésértéke lenne, ha az Unió nem lépne ebben a kérdésben és nem próbálná jogi eszközökkel megszüntetni ezt a tűrhetetlen gyakorlatot. Ugyanis uniós szinten kell megteremteni annak garanciáját, hogy az európai polgárok nemzetállami és földrajzi hovatartozásuktól függetlenül egyformán jó minőségű élelmiszerekhez juthassanak, hangsúlyozom, bárhol is éljenek az EU-n belül.

- A hazai ellenzék témához való hozzáállása is jellemző: vagy bagatellizálják, vagy mentegetik a multikat és Brüsszelt, sőt egyenesen a magyar kormányt vádolják a problémáért. Az mindenesetre sokat elárul, hogy képviselőik sem itt az Országgyűlésben, sem pedig az Európai Parlamentben nem mutatnak túl nagy aktivitást a kérdés kapcsán. Nekik sokkal fontosabb most a Soros Györggyel való szövetkezés vagy az ország külföld előtt való lejáratása, mint hogy a magyar fogyasztók érdekeivel foglalkozzanak.

- A kormány ezzel szemben itthon most újabb témakörök tekintetében kezdeményez vizsgálatokat, uniós szinten pedig tovább képviseli azt az álláspontot, hogy európai bizottsági szinten kell megvizsgálni azt a kérdést, hogyan lehet fellépni azon nagyvállalatok ellen, amelyek a fogyasztóikat megtévesztve ugyanazon márkanév alatt különböző országokban különböző minőségű termékeket árulnak. Kérdezem mindezek alapján:

- Milyen témakörök vizsgálatára készül a kormány?

- Milyen lépéseket tervez a kormány a fogyasztók védelme érdekében?

- Milyen lépéseket lehetne tenni uniós szinten?

- Milyen együttműködésre van kilátás az érintett keleti tagállamokkal?

***

FAZEKAS SÁNDOR, (földművelésügyi miniszter): - Képviselő Úr! Köszönöm, hogy ezt a nagyon fontos témát fölvetette, hiszen meggyőződésem, hogy a magyar kormány nem tűrheti azt, hogy a magyar embereket, az élelmiszer-vásárlókat másodrendű állampolgároknak, másodrendű uniós állampolgároknak nézzék, akiket szabadon lehet becsapni élelmiszer-imitációkkal, kettős minőségű élelmiszerekkel. Ez egy nagyon fontos kérdés. Az ellenzék ezt igyekszik elbagatellizálni, lekicsinyli az erőfeszítéseket, sőt ellendrukker, csakúgy, mint az összes ügyben, itt is inkább a multik pártját fogja.

- Ezzel szemben a kormány konkrét lépéseket tett az elmúlt időszakban. Elég arra gondolni, hogy jó néhány ellenőrzés van folyamatban. Áprilisban az eltérő összetételű élelmiszerek jelölésével kapcsolatban az Élelmiszerlánc-felügyeleti Hatóságról szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló előterjesztést nyújtottuk be, amelynek a lényege az, hogy a gyártó, illetve a forgalmazó részére írunk elő kötelezettségeket, hogy „a Magyarországon forgalomba hozott, de Magyarországon kívül más országban eltérő összetétellel vagy az egyes összetevők eltérő arányú felhasználásával, azonos márkanévvel és azonos külső megjelenéssel forgalomba hozott élelmiszert vagy takarmányt az erre vonatkozó megkülönböző figyelemfelhívó felirattal köteles ellátni”. Tehát a jövőben rá kell írni, hogyha különbözik az élelmiszer minősége, a csomagolásra azt, hogy igen, kedves vásárló, ön egy gyengébb minőségű vagy eltérő minőségű terméket vesz, ha ezt választja. Szerintem itt a fogyasztók tájékoztatása elsőrendű fontosságú. Ez a törvénytervezet május 19. óta notifikáción van az Európai Bizottságnál.

- Az Európai Parlamentben tíz képviselő, köztük magyar részről Hölvényi György indítványt nyújtott be az élelmiszerek kettős minősége tárgyában, hiszen az Európai Unió belső döntéshozó fórumain is el kell érnünk azt, hogy uniós szintű norma szülessen ennek a kérdésnek a rendezésére. Felül kell vizsgálni a jelenlegi jogszabályokat! A V4-tagállamokkal együttműködve május 19-én Szlovákia állandó képviseletének szervezésében volt egy szeminárium ebben a kettős minőség témában, Szlovákia, Magyarország, Csehország, valamint Horvátország küldöttei adtak tájékoztatást tapasztalataikról, a tagállamokban lefolytatott vizsgálatokról, és megállapíthatjuk azt, hogy hasonló jelenségeket tapasztalunk.

- A Versenyképességi Tanács május 29-i ülésén a Bizottság bemutatta az uniós fogyasztói és piaci jogszabályok május 23-án közzétett értékelésének eredményeit, s Csehország, Szlovákia, Bulgária és Magyarország is hangsúlyozta, hogy napirenden kell tartani ezt a kérdést, és a felelős biztos ígéretet is tett arra, hogy megoldást keresnek.

- Pozsonyban a szlovák földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumban került megrendezésre egy V4 + 1 formációban tartott konferencia, amelynek lényege az, hogy össze kell fognunk azokat a tagállamokat, amelyeknek polgárai sérelmet szenvednek a kettős élelmiszer-minőség miatt. A múlt héten pedig Marian Jurečka cseh agrárminiszterrel foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, ott további vizsgálatok zajlanak, öt országból gyűjtenek be mintákat, két nyugati országból és három keleti országból.

- A közelmúltban én is elrendeltem egy ellenőrző vizsgálatot, újabb 30-35 termékpárra kiterjedően, sörök, üdítők, jégkrémek, grillezéshez használt termékek, szószok, salátaöntetek, általában nyáron fogyasztott élelmiszerek ügyében. Itt nagyon fontos az, hogy most, amikor a szezon van, különösen védjük a vásárlókat, különösen védjük az embereket attól, hogy becsapják őket.

- Tisztelt Országgyűlés! Meggyőződésem, hogy nem hagyhatjuk magukra a vásárlókat. Meg kell szüntetnünk a kettős élelmiszer problémáját jogalkotási vagy ellenőrzési módszerekkel. Mindegyikre szükség lesz a jövőben. Ezekre tekintettel kérem válaszom elfogadását.

NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN: - Miniszter Úr! Köszönöm a válaszát. Különösen azt köszönöm, hogy gyakorlatilag ebben a válaszban megfogalmazta, hogy az élelmiszerek kettős mércéjével kapcsolatban ugyanazt az álláspontot tartja fontosnak uniós szinten képviselni a kormány, mint a rezsicsökkentéssel kapcsolatban vagy pedig hazánk migrációs politikájával kapcsolatban. Ki kell állni egyértelműen a saját magunk érdekei mellett. Az Európai Unió számunkra nem Brüsszelben, hanem Budapesten és Magyarország összes településén kell hogy megvalósuljon!

- Nagyon fontos, hogy európai uniós szinten csak úgy tudjuk képviselni az érdekeinket, ha magunk mellé szövetségeseket gyűjtünk. Jól látható, hogy ez is megtörtént. Munkájukhoz további sikereket kívánok, és remélhetőleg a magyar polcokra egészséges és az Unió minden egyes országában hasonló minőségű élelmiszerek fognak ezután jutni.

