Költségvetési csalás árnya vetül mindkét oldalra

Költségvetési csalás gyanújával őrizetbe vették Czeglédy Csabát, az MSZP és a DK jogi ügyeit intéző ügyvédet, a szocialisták szombathelyi vezetőjét. Botka László, az MSZP miniszterelnök-jelöltje felkérte a párt etikai bizottságát, hogy vizsgálja ki Czeglédy ügyét. A Fidesz viszont Botkától vár választ arra, tudott-e politikustársa „üzelmeiről”.

2017. június 15. 09:58

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Csongrád megyei igazgatósága őrizetbe vette az MSZP-nek és a DK-nak is jogi képviseletet adó Czeglédy Csaba ügyvédet, a szocialisták szombathelyi vezetőjét – írta a PestiSrácok.hu. A portál úgy értesült, hogy az adóhatóság megyei igazgatóságának nyomozói több helyszínen – Szombathelyen, Sümegen, Budapesten és Csabrendeken – tartottak házkutatást, és hat embert őrizetbe vettek, majd költségvetési csalás miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. A gyanúsítottak egy Czeglédy Csabához köthető iskolaszövetkezet működése során követhették el a csalást – írta a lap. A NAV később megerősítette, hogy nyomozóik egy munkaerő-közvetítéssel foglalkozó bűnszervezetet lepleztek le. A több milliárd forint kárt okozó gyanúsítottakat, köztük egy ügyvédet őrizetbe vették, az érintett cégek és személyek vagyonát zárolták.

A gyanú szerint egy férfi éveken keresztül munkavállalókat közvetített különböző áruházláncok részére. Az alkalmazottakat az ő cége közvetítette ki, ám bejelentésre már különböző, hozzá köthető iskolaszövetkezetekhez kerültek. A szövetkezetek a munkavállalókkal kapcsolatos költségeket egy közbeiktatott cégen keresztül számlázták át a férfi vállalkozásának. Az álcaként kiépített hálózat működésének célja az volt, hogy a munkaerő-közvetítés fiktív számlák mögé bújtatott alászámlázásával áfafizetésüket csökkentsék. Ezen túlmenően a bérekből levont személyi jövedelemadót sem utalták át a költségvetésbe. Tettükkel összesen több mint hárommilliárd forint kárt okoztak – közölte a NAV a több éve folyamatban lévő eljárásról.

A Magyar Idők úgy tudja, az ügyben őrizetbe vett személyek előzetes letartóztatásáról csütörtökön dönt a Szegedi Járásbíróság. Ebben az esetben Czeglédy abból a szempontból is kellemetlen helyzetbe kerülhet, hogy – információink szerint – szombaton lenne az esküvője.

Czeglédyt korábban már elítélték adócsalás miatt, akkor jogerősen egy év négy hónap felfüggesztett börtönt kapott. Ennek ellenére ő látja el Botka Lászlónak, az MSZP miniszterelnök-jelöltjének a jogi képviseletét, az elmúlt hetekben is ő járt el a politikus által indított sajtóperekben. Korábban ő volt az akkor MSZP-elnök Mesterházy Attila jogi képviselője, ahogy a szintén szocialista Nyakó Istváné is, de egy sajtóperben ellátta Gyurcsány Ferenc védelmét is.

Czeglédy őrizetbe vételéről Botka László közleményében azt írta, hogy „amennyiben ez is egy a korábbi évek és a közelmúlt politikailag megrendelt rendőrségi akciói közül, akkor azoknak kell felelniük, akik ebben részt vettek”.

– De amíg ez kiderül, felkérem az MSZP etikai bizottságát, hogy vizsgálja ki az ügyet. A párt vezetését pedig arra kérem, hogy függessze fel az ügyvédi irodával kötött keretszerződését, amíg az ügy nem rendeződik – közölte Botka.

A Fidesz számos kérdésre várja a választ az MSZP-től Czeglédy Csabával kapcsolatban; egyebek között arra kíváncsi, tudott-e Botka László miniszterelnök-jelölt a politikus „üzelmeiről” – közölte Hidvéghi Balázs. A nagyobbik kormánypárt kommunikációs igazgatója elmondta: megdöbbentette őket, hogy újabb korrupciós botrányra derült fény.

A Fidesz választ vár arra is, hogy mennyit fizetett Czeglédy Csabának az MSZP, és Botka Lászlón kívül melyik szocialista politikusnak dolgozott még az ügyvédként is tevékenykedő férfi – tette hozzá Hidvéghi.

Átláthatatlan maradhat a kampánytevékenység

Leszavazta szerdán a T. Ház a plakáttörvényt, amely a kampányidőszakokon kívül megtiltotta volna a politikai plakátok kihelyezését mind a kormánynak, mind a pártoknak. A fideszes Kósa Lajos, Halász János, Répássy Róbert és Vas Imre előterjesztése a törvényalkotási bizottsági eljárásban jelentősen módosult, de a szerdai parlamenti zárószavazáson sem az összegző módosító javaslat, sem az egységes előterjesztés kétharmados részei – amelyek gyakorlatilag lefedték a teljes indítványt – nem kapták meg a szükséges számú szavazatot.

Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője szerint az ellenzék egységesen arra az álláspontra helyezkedett, hogy Magyarországon a korrupciót ne lehessen rendszerszinten megállítani és a feketefinanszírozásnak engedett szabad utat. – Az ellenzék minden, a korrupcióval kapcsolatos kijelentése innentől kezdve hiteltelen – jelentette ki.

A parlamentben csupán a kormánypárti képviselők mondtak igent a szigorúbb szabályozásra Forrás: MTI

Mint mondta: be akarták zárni azt a kiskaput, hogy egy pártot úgy lehessen burkoltan támogatni, „ahogy például Simicska Lajos milliárdos a Jobbikkal teszi” – hogy valamilyen szolgáltatást vagy árucikket mélyen a piaci ár alatt tesz elérhetővé. – Ez támogatás, csak nem pénzben – magyarázta. Példaként említette: ugyanez a helyzet, ha valaki autót vesz és annak árából 5 millió forintot engednek. – Az, amit a Jobbik és a Simicska birodalma csinál, egyszerű bűncselekmény, minimum áfacsalás, de többről is lehet szó. A Jobbik egyetlen mondata sem volt igaz a plakátkampánya kapcsán, sem a darabszám, sem az ár, sem a hitelre vonatkozó közlések – hangsúlyozta Kósa Lajos.

Továbbra sem ismert, miből fizették Vonáék a plakátokat

A Magyar Bankszövetség sem megerősíteni, sem megcáfolni nem kívánta, hogy Vona Gábor felháborodott hangú levelet írt a szervezetnek. A szövetség úgy reagált: nem avatkozik és nem is avatkozhat be egyes hitelintézetek üzleti döntéseibe, idetartoznak a hitelezéssel kapcsolatos egyedi döntések is.

Kérdéses, Simicska mekkora felületet biztosított Vonáéknak Forrás: Mikró István

Ismert, sajtóértesülések szerint a Jobbik elnöke arra panaszkodott, hogy a párt nem tud pénzt felvenni a magyar bankrendszerből. Ennek ellentmond, hogy a Jobbik korábban azt közölte, hitelből fizetik a plakátkampányukat. Továbbra sem látni azonban tisztán az ügyben.

