Lázár: az európai bizottság eljárása nyomásgyakorlás

Az Európai Bizottság megszervezné és nem megállítaná a bevándorlást. Az eljárások célja a nyomásgyakorlás, hogy a parlament megváltoztassa az álláspontját.

2017. június 15. 17:19

Ezt mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter szokásos csütörtöki sajtótájékoztatóján a parlamentben. Lázár János hozzátette, a legutóbbi kormányülésen ez volt a fő téma. A kormányinfón a miniszter tájékoztatást adott a CSOK-rendszer felülvizsgálatának szükségességéről, az uniós pénzügyi támogatásokról, de beszélt a terrorizmusért elítélt Ahmed H. ügyéről és kitért arra is, hogy a jövő hétfőn lesz egyeztetés a V4-ek között.

A kormányinfón Lázár János emlékeztetett arra, hogy korábban a fizikai és a jogi határzár miatt indult eljárás hazánk ellen. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az Európai Bizottság megszervezné és nem megállítaná az illegális bevándorlást. Ezen eljárások célja a nyomásgyakorlás, hogy a magyar parlament megváltoztassa az álláspontját – tette hozzá a tárcavezető.

Hazánk nem vesz át migránsokat

Lázár János beszélt arról is, hogy Magyarország már korábban jelezte, hogy nem vesz át migránsokat, mivel az unió belügyi tanácsának döntése ellen az Európai Bírósághoz fordult.

Ausztria sem fogadott be egyetlen embert, míg Bulgáriának 47 embert sikerült befogadni. 98 ezer emberből idáig 20 ezer áthelyezés történt meg – ismertette a miniszter, aki szerint mindez azt mutatja, hogy a program nem valósult meg.

Magyarország visszautasítja a brüsszeli eljárást

Az európai szolidaritásból kivettük a részünket, megállítottuk a bevándorlást, mindezzel hozzájárultunk az európai szolidaritáshoz, és nem kívánunk befogadni embereket – mondta Lázár János.

Kettős mércét alkalmaz az unió, folyamatosan büntetik Magyarországot, pedig mások sem hajtják végre az áttelepítést.

Visszautasítjuk az Európai Bizottság eljárását – tette hozzá a miniszter.

A röszkei terrorista hét útlevéllel rendelkezett

A 2015-ös röszkei zavargással kapcsolatban terrorcselekményért nem jogerősen elítélt Ahmed H. ügyéről azt mondta a tárcavezető, hogy a férfi hét útlevéllel próbált bejutni az unióba, miközben rendelkezik egy ciprusi villával.

Lázár János kiemelte, a kormány álláspontja világos a bangladesi bevándorlók ügyében is, és fellebbez a döntés ellen.

Zajlik a nyomozás a Mahir-nál

Pillanatnyilag nyomozás zajlik a Mahir-nál, ezért a NAV nem árulhat el részleteket az ügyről és annak állásáról – közölte a miniszter.

Lázár János elmondta, hogy az állami cégeknek el kell számolnia, mire és mennyi kommunikációs pénzt fizetnek. Ezeknek a cégeknek el kell számolniuk a támogatási politikájukkal kapcsolatban is – tette hozzá.

A miniszter a témához kapcsolódóan egy kérdésre válaszolva azt mondta, hogy nem követi a pártok pénzügyeit, a magyar szabályok az egyik legszigorúbbak. A mi lelkiismeretünk tiszta, de a parlament nem fogadta el a kormánypárt javaslatát – tette hozzá Lázár János.

Egyeztetnek a V4-ek

A miniszter a kormányinfón arról is szólt, hogy a hétfői napon is lesz egyeztetés a visegrádi négyek között. Hazánk lesz a V4-ek elnöke a következő évben július 1-től, ennek az időszaknak a programjáról is egyeztetett a kormány.

Lázár János ezzel kapcsolatban elmondta, szeretnék áttekinteni mit jelent a V4-es államok számára a következő években az unió. A tervezett témák között szerepel még a régiók együttműködése, a lehetséges infrastrukturális beruházások, hogy a digitalizáció hogyan járulhat hozzá a gazdasági versenyképesség erősítéséhez, valamint, hogy a globális erőtérben milyen szerepet játszhatnak ezen államok – részletezte a tárcavezető.

A miniszter közölte: a kormány ülésén áttekintették a kapcsolódó programokat, azt részletesen egyeztették.

A magyar elnökség július 1-től 2018. június 30-ig tart – jelezte Lázár János.

Semmilyen zsarolásnak nem enged a kormány

Lázár János a 2020 utáni uniós pénzügyi támogatásokról azt mondta, készek felülvizsgálni az eddigi szabályokat, de nem engednek semmilyen zsarolásnak. Csak az érdekeinknek megfelelő változtatásokat fogunk megszavazni – tette hozzá a miniszter.

Vannak akik revolvernek szánják az uniós pénzekkel való politikai nyomásgyakorlást, és ez a következő kampányidőszakban is jelen lesz – mondta Lázár János.

A kormány tiszteletben tartja az amerikai nagykövetség véleményét

Lázár János egy kérdésre válaszolva azt mondta, a civiltörvényt elfogadta a parlament. A törvényt a hatálybalépést követően mindenkinek be kell tartania – tette hozzá a miniszter.

Minden szempontot figyelembe vettek, az amerikai nagykövetség véleményét tiszteletben tartják és mindenki tudni fogja, hogy ki milyen pénzből működik – tette hozzá a tárcavezető.

Lázár János egy kérdésre azt mondta, nem érti, hogy azok a szervezetek, akik az átláthatóságért küzdenek, miért nem fogadják el a mostani törvényt, ami szintén átláthatóságot biztosítja.

Felül kell vizsgálni a CSOK-rendszert

Ami a kormány munkájában hiba, annak én vagyok a felelőse, ami pedig jó, az pedig a miniszterelnök érdeme – mondta a miniszter kérdésre válaszolva. A bankok és a CSOK kapcsolatáról Lázár János azt mondta, hogy sok esetben nehéz a CSOK-hoz jutni, és a bank inkább a saját pénzügyi termékét ajánlja.

Mindez felülvizsgálatot érdemel, és szeptemberben a kormány ezzel foglalkozni fog – mondta a tárcavezető. A CSOK nagyon sikeres azok körében, akik új házat akarnak építeni, de akik használt házat, vagy lakást akarnak, azok kevésnek tartják az összeget. Az egész CSOK-rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen – tette hozzá a miniszter.

Szisztematikus lejáratókampány zajlik Magyarország ellen

A miniszter kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, szisztematikus lejáratókampány zajlik Magyarország ellen a német közszolgálati csatornákon. A kormány határozottan visszautasítja azokat a vádakat, amiket a német médiában megfogalmaztak a két évvel ezelőtti migráns-tragédia kapcsán.

Sajtóhírek szerint polgári engedetlenségi képzést tartottak titkokban radikális aktivistáknak, ahol Gulyás Márton baloldali aktivista volt az előadó, és arra képezték ki a résztvevőket, hogy provokálják a rendőröket, azért, hogy egy tüntetésen közbelépjenek is – vetette fel egy újságíró.

A magyar rendőrség a Gyurcsány-korszakot leszámítva nagyon intelligensen kezelte a tömegrendezvényeket – reagált Lázár János. A Keleti-pályaudvarnál a rendőrök nagyon intelligensen kezelték az illegális bevándorlók akcióját pedig minden törvényi joguk megvolt arra, hogy mindenkit börtönbe vigyenek – mondta a miniszter.

A miniszterelnökséget vezető miniszter a sajtótájékoztatón szólt arról is, hogy a kormánynak az a célja, hogy azok, akik büntetés-végrehajtási intézményben vannak, azok dolgozzanak, és termeljék meg az eltartásuk költségét, ezen a területen jól haladunk.

Lázár János közölte, hogy költözik a Sportkórház is, amíg nem készül el az új intézmény.

A miniszter kérdésre válaszolva azt is elmondta, a magyar állam húsz éve próbálja a csillebérci tábort saját tulajdonában tudni. A kormány célja, hogy sportcélokat szolgáljon a létesítmény, de az ügy nincsen elrendezve, és még nincsen megállapodás a jelenlegi tulajdonosokkal. Ha húsz év után nem sikerült perekkel eldönteni az ingatlan sorsát, akkor itt az ideje a megállapodásnak – mondta a miniszter.

Egy másik újságírói kérdésre válaszolva a miniszter közölte, a kormány nem fog közvetíteni a munkaadók és munkavállalók között a bérvitákban, azonban az év végén a kabinet tárgyalni fog az érdekképviseletekkel és értékelni fogják a bérmegállapodások eredményeit. Arra a kérdésre, hogy újratárgyalják-e a 2016-ban kötött megállapodást, Lázár János azt mondta, hogy az a gazdaság teljesítményétől függ.

Lázár János egy másik kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a kormány ízléskérdésekben nem dönt, és nem is zsűriztet semmit.

A magyar építésztársadalomra van bízva, hogy milyen épületeket tervez, és mi valósul meg ezekből – tette hozzá a miniszter.

M1, MTI, hirado.hu, origo.hu, magyaridok.hu