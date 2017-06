„Rohadtul nem tudjuk, hogy mi lesz jövő áprilisban.”

Kéri rohadtul nem tudja

Zsúrpubi: Mit szól a franciaországi választási eredményhez?

Kéri László: Macron egy olyan párttal, amelyről egy évvel ezelőtt még szinte semmit sem lehetett hallani, a hétvégén ismételten győzedelmeskedett. Nem is olyan régen, még mindenki lesajnálóan legyintett: „Ugyan már!” Mindezt egy olyan országban, ahol már közel száz éve beálltak a politikai táborok, a francia lakosság nagy része a jobb-bal polarizációban mozgott és abban szocializálódott.(...)

ZSPB.: Ön szerint mi lehet az új irány?

K.L.: Egyre jellemzőbb, hogy a nem ideológiai alapon álló platformmal érkező új erők - ha betalálnak az adott társadalom, a lakosság problémáinak lényegébe - könnyen szerezhetnek szimpátiát a választópolgárok körében, és jóval nagyobb sikereket tudnak elérni, mint azt bárki gondolná, vagy gondolta volna. Nem árulják el, de nem is lényeges, hogy liberális, vagy konzervatív értékrendi alapon állnak a hagyományos besorolás szempontjából, mert ebben a paradigmában már nem ez a besorolás az elsődleges. Elsősorban jövőorientált problémákra és azok megoldásaira, pontosabban a problémamegoldásra fókuszáló, jellemzően fiatalokból álló csoportosulások mintegy generációváltással egybekötött politikai rendszerváltást követelnek. (...)

Mindez tanulságos lehet Magyarország számára is, ahol a pártstruktúra és a politikai rendszer stabilitása jóval fiatalabb és érzékenyebb a franciánál. A francia politikai identitás - egy kis túlzással - már az óvodában kialakul, szinte már akkor eldől, hogy valaki balra vagy jobbra tartozik-e. Még egy ilyen országban is, egy jól kiválasztott szereplő, jól eltalált mondanivalóval, kedvező időpontban képes olyan váratlan sikert és győzelmet aratni, ami mindenki számára meglepetés. Nemhogy Magyarországon, ahol - politikai szocializáció szempontjából - jóval kevésbé kötött a társadalom és a választópolgárok lojalitása. A francia példa ellentmond azoknak, akik azt mondják, bármit csinál ez az Orbán, az a kétmillió úgyis elmegy szavazni. Egyrészről, az a kétmillió, már régen nem kétmillió, másrészről, nagyon sok idő van még a választásokig. Nem beszélve arról, hogy ha azok a jobboldali választók, akik abból a kétmillióból leszakadtak, találnának maguknak egy jobb svádájú jelöltet, mint az Orbán, akkor igenis át fognak szavazni.(...)

ZSBP.: Azért Angliában sem minden úgy történt, ahogy azt elképzelték a döntéshozók…

K.L.: Igen, hatalmas arca volt Theresa May-nek, hogy az előrehozott választásokkal nagyot lehet nyerni. Ráadásul, akkoriban átlagban tizenöt százalék körüli előnyt mondtak, de volt olyan közvéleménykutató, amelyik húsz százalék körüli különbséget mért a kormánypárt javára. Ez nem volt túl régen, körülbelül másfél hónapja. Ez az előny egy héttel ezelőtt tíz százalékra olvadt, a közvéleménykutatók is érezhették, hogy zárul az olló. Ez a vereséggel felérő győzelem hatalmas kudarc a konzervatívok számára, matematikailag ugyanis nem ők nyertek. Szóval súlyosan elkalkulálta magát a konzervatív párt elitje, pedig két hónappal előbb még jogosan hihették azt, hogy simán nyerni fognak, hiszen körülbelül akkora volt az előnye, mint most nálunk a Fidesznek. Na most a brit konzervatív párt azért nem a Fidesz. (...)

Ha nyersen akarok fogalmazni, akkor úgy mondanám, hogy rohadtul nem tudjuk, hogy mi lesz jövő áprilisban.

ZSPB.: Igen, egyszer lenn, egyszer fenn, tartja a régi mondás. Ezt a Magyarország-Andorra futballmeccsen is láthattuk. Mint focit szerető ember, erről mit gondol?

K.L.: A legfontosabb tanulsága, hogy hiába öntöd valamibe számolatlanul a pénzt, nem biztos, hogy lesz hozadéka. A politikában is így van. Nem megvehető a választó. Ahogy az eredmények is mutatják, a focistát sem tudod megvenni, és a focistát sem tudod rávenni, hogy focizzon jobban. Ugyanígy, a választópolgárok lelkét sem lehet megvásárolni. Orbán pedig pont a történelmi vereség előtt egy nappal nyilatkozta azt, hogy világszínvonalú a magyar futball. Ez is rendkívül tanulságos. Orbán számára az andorrai vereség baljóslatú lehet.

