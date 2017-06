Orbán: Európa, amit szeretünk, meg fog változni

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában beszélt.

2017. június 16. 08:23

Orbán Viktor kihangsúlyozta: magyar Magyarországot akarunk és európai Európát. Nem akarunk részt venni olyan kísérletekben, amelyek átalakítják akár Magyarországot, akár a szélesebb otthonunkat, Európát. Azt várjuk el a vezetőinktől, hogy a közösséget érintő döntéseket mindig a magyarok érdekéből vezessék le.

Az egyes tagállamoknak megvan a joguk egy olyan kísérlethez, hogy az európai kulturális hagyományokat félretéve összevegyítsék a másik kultúrával, vallással, egy másik világnézettel és tömegesen engednek be idegen népelemeket – tette hozzá a miniszterelnök.

Úgy folytatta: az az Európa, amit mi ismerünk és szeretünk, amit tisztelünk és ahová vágytunk a kommunizmus idején, és ahova most is boldogan utazunk, ez az Európa meg fog változni, ha a dolgok így folytatódnak. Ha a németek, a franciák, az olaszok effajta kísérletnek akarják kitenni magukat, mi ezt a jogot nem tagadhatjuk el. De azt kérjük, hogy ne kényszerítsék ránk, hogy egy ilyen kísérletben mi is részt vegyünk.

A miniszterelnök kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, nemzeti konzultáció nélkül is elég elszánt tudna maradni. De nem ugyanaz az álláspont, amit a kormány néhány tagja hosszas viták után alakít ki, illetve, amit több millió ember. Más a súlya, a kötőereje, a betartásához fűződő elvárás és a külvilág is másként tekint rá – mutatott rá.

A miniszterelnök elmondta: az Eurábiával, vagy az iszlám és a keresztény kultúra maradványainak az összevegyítésével próbálkozó országoknak be kell látniuk, hogy nem a miniszterelnök, nem a magyar kormány, hanem a magyar nép nyilvánítja ki minden lehetséges formában, hogy nem akar ilyen kísérletnek a részese lenne.

Arra a kérdésre, hogy mit forgatókönyv akkor, ha a kötelezettségszegési eljárás végén a bíróság elmarasztalja hazánkat, azt felelte: Senki sem kötelezhet bennünket arra, hogy feladjuk az álláspontunkat. Egy kormányt még csak-csak meg lehet szorongatni, de egy néppel nem lehet. Ráadásul nem egyedül vagyunk ezzel az állásponttal, vannak még így Közép-Európában, akik feltesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy „köszönjük, mi ebből nem kérünk!”

Ki kell tartanunk az álláspontunk mellett, aztán hogy mi lesz a bírói ítélet után, azt majd meglátjuk – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor. Úgy folytatta: egy dolgot biztosan tudunk, hogy a magyar nép világossá tette, hogy nem akarja összekeverni magát másokkal, nem akar beengedni tőlünk különböző kultúrájú, civilizációjú embereket. Nem akarja feladni az eddig elért eredményeket, gazdaságiakat és társadalmiakat. Ki akar tartani amellett, hogy biztonságban akar élni, nem akar illegális bevándorlókat, nem akar kockáztatni.

Miután elég sokan vagyunk, a nemzeti konzultáció minden idők legsikeresebbje lett, ezt megerősítette. Most egy egész nép keresi az útját-módját annak, hogyan tud kitartani álláspontja mellett. Nekem, mint miniszterelnöknek az a dolgom, hogy olyan diplomáciai vonalat vezessek, hogy a végén a dolgok úgy maradjanak, ahogy azt a magyarok akarják.

