Azonnal, de azonnal...

Mit tesz a kormány az energiaellátás biztonságának növelése érdekében? Újra idegen tollakkal ékeskedik a kormány? Mely politikai teljesítmény ér jutalmat és sérthetetlenséget? Lebukott a miniszter? Kerítésbontó koalíció!

2017. június 16. 18:09

Különös pillanatok kísérik a Tisztelt Házban az azonnali kérdések műfaját. A siker egyik oldalon sem kétséges: minden párt hálásan megtapsolja a szószóját! Legutóbbi szónoklataikból szolidan stilizálva - hangzavarokat, bekiabálásokat udvariasan mellőzve – tallóztunk.

Mit tesz a kormány az energiaellátás biztonságának növelése érdekében?

MÓRING JÓZSEF ATTILA, (KDNP): - Államtitkár Úr! A megújuló energiaforrások felhasználása a fenntartható fejlődés záloga és közös jövőnk érdeke is. A Kereszténydemokrata Néppárt elkötelezett a megújuló eenergiaforrások integrálását, illetve annak felhasználását illetően. Fontos azonban tudni, hogy a megújuló energiaforrások megfelelő integrálásához jelentős fejlesztésekre van szükség műszaki, szabályozási és piactervezési szinten is.

- Az európai energiarendszer karbonszegény gazdaságba való átmenete során ezekre figyelemmel kell lenni, és nem szabad megfeledkezni az ellátásbiztonság fokozásáról sem, azonban az indokolt strukturális változások európai szintű megoldásainak elfogadásakor mindvégig tekintettel kell lenni a tagállamok eltérő gazdasági és társadalmi jellemzőire. Az arányosság elveinek érvényesülése mellett semmilyen körülmények között nem engedhető meg az ellátás biztonságát garantáló nemzeti kompetenciák és hatáskörök szűkítése. Ezért az Országgyűlés korábbi határozatában kinyilvánította: Magyarország nem ért egyet a szabályozott végfelhasználói villamosenergia-árak és az energiamix meghatározása tagállami jogának korlátozásával.

- Államtitkár Úr! Magyarország jelentős eredményeket ért el a megújuló energiaforrások hasznosításában. A megújuló energia aránya a teljes bruttó végső energiafogyasztáson belül napjainkban meghaladja a 2020-ra vonatkozó 13 százalékos uniós kötelezettségünket, a megújuló energiaforrások részarányának további növeléséhez és integrálásához azonban további lépésekre van szükség. Ez azonban csak úgy valósulhat meg, ha az ellátás biztonságát garantáló nemzeti kompetenciák és hatáskörök semmilyen módon sem szűkülnek. Éppen ezért kérdezem:

- Mit tesz a kormány az energiaellátás biztonságának növelése érdekében?

***

FÓNAGY JÁNOS, (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! A magyar kormány célja, hogy megfizethető árú és biztonságos energiaellátást garantáljon a magyar fogyasztók számára. A nemzeti energiastratégiában foglalt atom-szén-zöld forgatókönyv alapján a kormány olyan energiamix kialakítására törekedett és törekszik, amely hosszú távon garantálja az ellátás biztonságát, szolgálja a szén-dioxid-kibocsátási céljaink gazdaságos módon történő elérését, és hozzájárul a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzéséhez.

- Az ellátás biztonsága növelése érdekében a megvalósított infrastruktúra-fejlesztések mellett a regionális együttműködés felerősítésére is szükség van. A szubszidiaritás és az arányosság elvének megfelelő, nemzeti hatásköröket nem sértő regionális és európai uniós kezdeményezéseket támogatjuk, de nem értünk egyet az Európai Bizottság egyébként szép nevű „Tiszta energiát minden európainak!” javaslatcsomagja által szabályozott végfelhasználói villamosenergia-árak és az energiamix meghatározásának tagállami jogának korlátozásával, a kapacitásmechanizmusokra vonatkozó döntések uniós szintre történő átruházásával és a regionális operatív központok létrehozásával sem.

- Képviselő Úr! A szépen cizellált mondatok mögött az van, hogy ha ezeknek a szabályozását kiveszik a nemzeti kompetenciakörből, akkor az szükségszerűen a világ- és európai, nagy multinacionális szolgáltatók kezébe kerül, s mind az ellátás biztonsága, mind a rezsicsökkentésnek az eddigi eredményei - és hozzáteszem, jövőbeni céljai - veszélybe kerülnek!

***

MÓRING JÓZSEF ATTILA: - Államtitkár Úr! Megnyugtató, hogy a kormány kiemelten kezeli mind Magyarország energiabiztonságának kérdését, mind a rezsicsökkentés eddigi eredményeinek a megőrzését, ráadásul ezt oly módon teszi, hogy közben a megújuló energiaforrások részarányát tovább növeli. Azt gondolom, hogy ezek mind olyan kérdések, amelyek egyikéből sem szabad engedni, éppen ezért a kereszténydemokrata frakció teljes mértékben támogatja a kormány energiapolitikáját!

***

FÓNAGY JÁNOS, (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! A teljesség kedvéért még elmondom: a folyamatban lévő atomenergia-fejlesztések a magyarországi energiaigénynek durván a felét fogják az elkövetkezendő évtizedekben biztosítani, a másik 50 százalékban pedig a megújulóknak nagyon komoly szerepet szánunk, elérve azokat a célokat, amelyeket az előzőekben jeleztem. A májusban lezárult nemzeti konzultációban közel 1,7 millió ember kiállt az alacsony energiaárak mellett, és egyértelműen úgy foglalt állást, hogy nem kívánja, hogy ezeket a nemzeti döntési kompetenciakörbe tartozó kérdéseket olyanok kezébe engedjük át, akiknek erre semmilyen közvetett vagy közvetlen felhatalmazásuk nincs!

Újra idegen tollakkal ékeskedik a kormány?

LEGÉNY ZSOLT, (MSZP): - Miniszter Úr! A Fidesz által az elmúlt időszakban kialakított Magyarországon sok gyermek és felnőtt számára az éhezés jelenti a mindennapi valóságot! A négymillió, létminimum alatt élő magyar között vannak olyanok, akik időszakosan éheznek, és vannak olyanok, akik bár hozzáférnek ételhez, de minőségi táplálékhoz nem. A mélyszegénységben élő családok számára a nyári időszak különösen kétségbeejtő, hiszen az iskolák és óvodák bezárásával rengeteg gyerek marad biztos napi betevő nélkül.

- Az Európai Unió a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapjával igyekszik ezen a helyzeten változtatni. Ennek a programnak a neve egészen pontosan: a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap, röviden a FEAD, a szociális alap tevékenységét egészíti ki azzal, hogy olyan intézkedéseket támogat, amelyekkel az uniós tagállamok nem pénzügyi - és ezt szeretném kifejezetten hangsúlyozni, hogy nem pénzügyi -, hanem természetbeni segítséget biztosítanak a leginkább rászoruló társadalmi csoportok számára, akár élelmiszerek, akár ruhanemű, akár tisztálkodószerek formájában.

- A 2014-2020-as időszakra Magyarországnak ez mintegy 93,9 milliós uniós támogatást jelent, amelyhez a nemzeti kiegészítés 16,6 millió euró lehetne. Ez így összességében azt jelenti, hogy 2017-re Magyarország számára 13 millió euró juthatna. Azt szeretném kérdezni:

- Hol van az ezen operatív program szerinti több mint 13 millió euró, hol ez a pénz?

- Hogyan kívánja felhasználni a kormány?

- Látnak-e 2017 nyarán bármit is a szegénységben élő, éhező gyerekek ebből a megsegítésükre szánt európai uniós pénzből vagy forrásból?

***

LÁZÁR JÁNOS, (Miniszterelnökséget vezető miniszter): - Azt remélem, leszek még olyan parlamentnek a tagja, ahol annyi korrektség elvárható a szemben álló felektől, hogy ha egy ilyen komoly kérdést szóba hoznak itt, a Parlament falai között, mint a nyári gyermekétkeztetés, akkor nem azt a címet adják le a kérdéshez, hogy „Újra idegen tollakkal ékeskedik a kormány?”, mert ha egy szóval is utalt volna a képviselő úr arra, hogy a nyári gyermekétkeztetésről kérdez, akkor talán lett volna annyi eszünk a kollégáimmal, hogy erre felkészülünk, és megpróbálunk önnek korrekt választ adni, de ilyen kérdéscímmel nehéz ezt eltalálni.

- Képviselő Úr! Amit tudok önnek mondani, az az, hogy ma körülbelül 140 ezer gyerek étkezik nyáron ingyenesen, térítésmentesen az adófizetők pénzéből a kormány szervezésében, ami 6,6 milliárd forintba kerül. Csak elmondanám: az önök kormányzása alatt a kormány összesen 2 milliárd forintot költött erre, és a többit az önkormányzatokra bízta, akik forráshiány miatt sok esetben hitelből finanszírozták a nyári gyermekétkeztetést. Ez a két kormányzat között a különbség, ráadásul létszámában is radikálisan, néhány tízezerről 140 ezerre nőtt azon gyerekek száma, akik nyáron ingyen étkeznek. A bölcsődékben és óvodákban is ma már több mint 300 ezer gyerek eszik ingyen. Lényegében tehát minden óvodás ingyen ehet Magyarországon, összesen pedig az általános iskolai ellátottakkal együtt 700 ezernél több gyerek részesül ingyenes étkezésben.

- Képviselő Úr! A leghatározottabban szeretném visszautasítani, azt amit a mondandójában elfordított! Ez pedig az, hogy Magyarországon egyetlenegy gyerek is a kormány miatt éhezne. Ha a szülők jelentkeznek, hogy nem tudnak a gyerekről gondoskodni, akkor a magyar állam minden egyes magyar gyerekről gondoskodik a nyári hónapokban és az iskolai tanítás ideje alatt is, mert a magyar adófizetők ezt lehetővé teszik.

***

LEGÉNY ZSOLT: - Miniszter Úr! Azért adtam azt a címet a kérdésemnek, hogy idegen tollakkal ékeskedik-e a kormány, mert ez egy európai uniós finanszírozás. Önök viszont úgy próbálják meg beállítani, hogy ezt a magyar kormány és a Fidesz adja a rászorulóknak. Szerintem igencsak álságos az, hogy önök egyrészt mindig brüsszeleznek és az Unióra mutogatnak, az uniós forrásfelhasználást viszont megpróbálják úgy beállítani, mintha a Fidesz érdeme vagy a kormány érdeme lenne!

***

LÁZÁR JÁNOS: - Képviselő Úr!Azt tudom önnek mondani, hogy az EMMI javaslatára a kormány több mint 30 milliárdos keretet hagyott jóvá ennek az operatív programnak a keretében európai uniós finanszírozásból. Valóban, csomagok összeállítására kerül sor azok számára, akik a leghátrányosabb körülmények között élnek. A csomag tartalmának, kiosztási rendjének és juttatási módjának szigorú európai uniós elszámolási rendje van, és az, hogy ez az Európai Unió által is finanszírozásra kerül, ugyanolyan méretben, tartalomban és ugyanolyan üzenetben kerül megfogalmazásra, mint az, hogy a magyar kormány ezt a csomagosztást, illetve ezt a juttatást támogatni fogja, tehát nem lesz különbség a magyar kormány, illetve az Európai Bizottság feltüntetése között.

- Teljesen korrektül számolunk el itthon és az Európai Bizottságnál is ezzel a támogatással, de arra biztatom önt mint ellenzéki képviselőt, hogy kövesse ennek a programnak a sorsát.

Mely politikai teljesítmény ér jutalmat és sérthetetlenséget?

MIRKÓCZKI ÁDÁM, (Jobbik): - Miniszter Úr! Ha egy politikai elemző vagy egy újságíró, aki a közélet iránt fogékony, vagy bárki más szeretné pozitív értelemben megrajzolni például Farkas Flórián politikai teljesítményét, akkor igen komoly bajban lenne, és azt hiszem, ezt a lehető legfinomabb módon fogalmaztam meg. Ha Farkas Flórián tevékenységét mint a romaügyekért kinevezett miniszteri biztos munkásságát vesszük, akkor tényszerűen megállapítható, hogy parlamenti munkássága, beleértve a bizottságokat is, nulla, vagy csak - finoman fogalmazok - nagyon ügyesen titkolja. Ellenben minden, ami az ő ténykedését nap mint nap jellemzi és követi, arról megállapítható, hogy a csalás, a botrányok, a lopás, a hazugságok és a különböző visszaélések egész sorozata. Ezt napestig sorolhatnám.

- Miniszter Úr! Azt gondolom, és merem állítani, hogy pártállástól, származástól, minden mástól függetlenül egy jóérzésű ember azt várná, hogy egy ilyen „munkásság”, ámokfutás után a magyar közélet egyetlenegy pártja sem tűr tovább egy ilyen embert a sorai között, és pláne nem jutalmaz, és pláne nem köt vele stratégiai megállapodást, sem szervezetével, és ami talán a legfontosabb, hogy jogi értelemben is súlyos következményei vannak ezeknek a tevékenységeknek.

- Miniszter Úr! Ezzel szemben azt láthattuk, és az sokkolta a magyar közéletet, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr a kormány nevében Farkas Flóriánnal és szervezetével újra egy megállapodást kötött, ergo ki nem mondva, de közvetett úton azt is üzente, hogy teljes politikai sérthetetlenséget élvez, sőt mint miniszteri biztos, ismét jutalmazva van. Kérdezem én, a félrebeszélést nélkülözve:

- Milyen valódi politikai teljesítmény ér ilyen sérthetetlenséget és ilyen jutalmat?

***

LÁZÁR JÁNOS, (Miniszterelnökséget vezető miniszter): - Képviselőtársaim! Amikor a kisebbségi önkormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztériumának együttműködése itt a parlamentben más képviselőtársaink kérdései miatt napirendre került, a kormány képviseletében többen és többször hangsúlyoztuk azt, hogy kisebbségi ügyekben, a kisebbségnek szánt támogatások fölhasználása tekintetében óriási felelőssége van a kisebbséget vezető közösségnek, egyes számú vezetőnek, képviselő-testületnek vagy éppenséggel társadalmi szervezetnek. Hiszen különösen a magyarországi romaközösség esetében rendszeresen elhangzott az, hogy a fölzárkóztatáshoz biztosított pénzeket az elmúlt húsz esztendőben nem jól használták föl és nem célszerűen.

- Ugyanez vonatkozik azokra a politikustársaimra, akik rendszeresen megpendítik ezt a húrt, hangsúlyozván: minek a cigányoknak pénzt adni, úgysem tudják jól fölhasználni? Azt gondolom, mindenkinek nagy ebben a felelőssége, és egy-egy konkrét probléma, hiány, szabálytalanság vagy visszaélés nagyon sokat árt az ügynek, mint az is, hogy 44 ezer támogatási szerződésből ezt az egyet hozzák rendszeresen hetek és hónapok óta a parlament plénuma elé.

- Képviselő Úr!A Fideszben van egy szabály, ezt a régiek tudták, nekünk is meg kellett tanulni: mindenki saját magáért felel elsősorban! Természetesen, ha Farkas Flórián képviselőtársunkat bármiféle vád éri vagy támadás éri, akkor ő magának képesnek kell lennie saját magát megvédeni!

- A másik dolog: az a kérdés, hogy önökvajon ezt az ügyet szóba hoznák-e, ha Farkas Flórián nem lenne fideszes képviselő. Nem hiszem! Azért hozzák szóba, mert Farkas Flórián fideszes képviselő. És nem azért fideszes képviselő, félreértés ne essék, mert hibát követett el, hanem azért, mert hosszú évek óta, sőt évtizedes időtáv óta a Lungo Drom politikai szövetségese a Fidesznek. A Lungo Drom vezetőit pedig nem a Fidesz elnöksége, hanem a Lungo Drom választja.

***

MIRKÓCZKI ÁDÁM: - Miniszter Úr! Önnel ellentétben én pedig azt állítom és azt gondolom, hogy Farkas Flórián pedig azért élvez határtalan politikai védelmet és sérthetetlenséget, mert fideszes politikus, és nyilván nem a 43 999, mondjuk, eddig ki nem derült szabálytalanság, és mondjuk úgy, hogy pozitívan felhasznált és eredményesen felhasznált szerződést akár ő, akár szervezetének bármely más tagja megkötötte, hanem azt gondolom, hogy ha a cigányság integrációját komolyan vesszük, annak vannak komoly fokmérői. Az egyik nyilván az adózás, illetve a foglalkoztatottság mértéke, és talán még fontosabb fokmérője a társadalmi integrációnak az iskolázottság.

- Miniszter Úr! Ha ezeket az adatokat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy egyébként nemcsak az önök kormányzását kell venni, hanem ’90 óta szinte stagnál, konzerválódott, igazából csak a lélekszám mértéke változik pozitív irányba. Ez egy olyan ügy, pontosan tudjuk, és most politikusok között kimondhatjuk: két társadalmi csoport tud eldönteni egy választást. Az egyik a nyugdíjas-társadalom, a másik pedig jelenleg most már a hazai cigányság társadalma.

- Miniszter Úr! Arra vártam volna egyenes választ, hogy mi az a teljesítmény, amit hét éve hiába keresünk a Parlament falai között, ami ér egy ilyen kiállást egy ilyen ember tevékenysége mellett. Azt gondolom, az, hogy önök pénzért elvárják azt, hogy tömegével hozza önöknek a szavazatot. Erre szerettem volna választ kapni!

***

LÁZÁR JÁNOS: - Képviselő Úr!Érdekes és izgalmas dolgokat mondott képviselőtársam, remélem, a jegyzőkönyv pontosan rögzítette, mert mondandójának mind a két részéből még lehet politikai következmény.

- Az első rész arra vonatkozik, hogy a magyarországi romaközösség milyen viszonyok között él. Még a velünk leginkább szembenálló szociológusközösség sem vitatja azt, hogy például a gyermekszegénység vagy általában Magyarországon a szegénység 2010 óta pont a legszegényebb társadalmi csoportok körében, részben a „segély helyett munka” alapú társadalom miatt jelentősen, pozitívan változott. Tehát az az értékítélet, hogy minden változatlan, semmi nem változik, ez nem így van, mert pozitív változás van, maga az Európai Bizottság is elismerte.

- A másik megjegyzése, hogy kik döntik el a választást. A Fidesz számára és a KDNP számára a választást az a 8 millió, állandó lakhellyel rendelkező magyar választópolgár és az a közel egymillió, állandó lakhellyel nem rendelkező választópolgár fogja eldönteni, aki magyar állampolgár. Mi a magyar állampolgár és állampolgár között a választások szempontjából és az élet egyéb területén sem teszünk különbséget, legyen fiatal, nyugdíjas, adott esetben roma vagy nem roma. Ezt a vádat a leghatározottabban vissza kell utasítanom!

Lebukott a miniszter?

SZÉL BERNADETT, (LMP): - Államtitkár Úr! Hogyan került az állami tulajdonú MVM-ből több mint félmilliárd forint a CÖF-nek támogatás gyanánt? Ugyanis azt is tudjuk, hogy az MVM azért tudja ilyen bőkezűen osztogatni ezeket a támogatásokat, mert az elmúlt években a paksi bővítés előkészületeként súlyos tízmilliárdokkal pumpálták fel a céget. Nem véletlen, hogy még Lázár János is elismerte, hogy amit az MVM költ, az közpénz.

- Miután ez a félmilliárdos támogatás napvilágra került, akkor a CÖF azzal a nagyon komikus védekezéssel állt elő, hogy az egész támogatást komplettált élelmiszerek népszerűsítésére költötték, meg a civilitikának a tudományterületét dolgozták ki. Ezt a mesét azonban, úgy tűnik, még házon belül sem egyeztették, mert néhány nappal később maga ifjabb Lomnici Zoltán fogalmazott úgy, idézem: „Természetesen az MVM-től kapott pénz nem az aktivistáknak ment, nem is a szóvivőknek, akik önkéntesen végzik a feladatukat, hanem a külföldi nemzetellenes nyomást ellensúlyozó civil kampányra fordította a CÖF.” Tehát maga a CÖF az, aki elismerte, hogy nem komplettálnak, meg civilitikával foglalkoznak ezen a pénzen, hanem az MVM-től kapott közpénzt politikai célokra kívánják felhasználni.

- De az önleleplezés nem ért itt véget! Néhány hete megkérdeztem az MVM-et felügyelő Seszták Miklós miniszter urat, hogy vajon adott-e egyáltalán engedélyt ilyen támogatás kifizetésére, mire azt mondta, hogy köze nincs a történethez, majd novemberben utánanéz ennek az egésznek. Csakhogy alig pár nappal később Bentzik Réka, az MVM kommunikációs igazgatója egy interjúban azt mondta, idézem: „A támogatások megítélése minden egyes esetben azonos szabályok szerint történik, és minden támogatásunkat a Nemzeti Kommunikációs Hivatal hagyja jóvá.” A helyzet tehát úgy áll, hogy az érintettek is elismerik, hogy az MVM közpénzből, a propagandaminisztérium engedélyével, százmilliókkal támogatja a CÖF-öt, hogy aztán az álcivil szervezet fideszes plakátokkal rakja tele az országot. Ezt nem én mondtam, ezeknek az állításoknak minden elemét önök mondták!

- Ki hazudik államtitkár úr?

- Seszták Miklós hazudik?

- Az MVM kommunikációs igazgatója hazudik?

- A Nemzeti Kommunikációs Hivatal hazudik?

- Rogán miniszter úr minisztériuma hazudik?

***

TUZSON BENCE, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Asszony! Tudja, Magyarországon jogszabályok vannak, és a jogszabályoknak érvényesülniük is kell. Ha a jogszabályokat figyelemmel kíséri, valóban van egy Nemzeti Kommunikációs Hivatal nevű hivatal, hangsúlyozom, hivatal, amely egyedi ügyekben egyedi határozatokat hoz. Ilyen esetekben, amikor az ő hatáskörébe tartozó szervezetek nyújtanak támogatást, akkor e tekintetben jogszabályi alapon, hangsúlyozom, jogszabályi alapon hoz egy határozatot.

- Ezek egyedi ügyben hozott határozatok, amikor a jogszabály felhatalmazása alapján a jogszerűségét tekinti át ezeknek a támogatásoknak. Ilyen típusú egyedi határozatokat hoz a Nemzeti Kommunikációs Hivatal. A hivatal egyébként saját hatáskörben hozza meg mindig a döntéseit, és ha figyelemmel kíséri szintén a jogszabályokat, hatáskörében természetesen ez a hivatal sem utasítható.

***

SZÉL BERNADETT: - Államtitkár Úr! Kínos helyeken kapirgászhatunk, mert az időkeret felét sem beszélte ki, és egy felszólalásban ennyiszer a jog és a jogszerűség szót még életemben nem hallottam itt a parlamentben kimondani.

- Államtitkár Úr! A helyzet az, hogy az NKH-nak van egy kommunikációs felülete, amin felsorolják ezeket a támogatásokat, és ott van rajta, hogy miniszteri jóváhagyás kell hozzá. Ergo nem csinálhatnak úgy, mintha nem lenne egy miniszter fennhatósága alatt az egész intézmény. Rogán miniszter úrnak tudnia kell arról, hogy mi folyik az NKH-ban, vagy ha nem, akkor most mondjon le, mert a felügyeletére van bízva ez az egész történet! Most még egyszer kérdezem:

- Ki hazudik ebben a történetben?

- Államtitkár Úr! Legyen kedves, fejtse ki nekem: az NKH tudott róla, Seszták Miklós miniszter úr azt mondja, hogy neki köze nincs hozzá, majd novemberben utánanéz. Azért ez is mutatja, hogy a magyar miniszterek mennyire nem figyelnek arra, hogy a közpénz hova tűnik. Azonkívül Rogán miniszter úrnak akkor vagy el kell számolni azzal, hogy ő tudott erről az ügyletről és kvázi egy választási csalás előkészítésében vett részt a Fidesz részéről, hiszen civil szervezet plakáthelyeket fog… - meg, nem tudom, politikai tevékenységet fog csinálni, vagy ha nem tudott róla, akkor meg alkalmatlan a feladat ellátására.

- Most akkor melyik?

- Alkalmatlan vagy tudott róla, csak szemet hunyt felette?

***

TUZSON BENCE: - Képviselő Asszony! Ismételten javaslom önnek, hogy a magyar jogszabályokat tanulmányozza, és hogy egy hivatal hogyan hozza meg a döntéseit, azt is, és ha egyedi ügyben hoz határozatot, azt is tanulmányozza. De ha már ennyire az átláthatóság érdekli, akkor kérem önt, hogy más ügyekben is lépjenek fel az átláthatóság támogatása érdekében: például a politikai pártok támogatása ügyében, a tiltott vagy átláthatatlan támogatások ügyében! Ilyen kérdés például a plakáttörvény is. Kérem önöket: nézzenek körül a saját házuk táján is, nézze meg, hogy önök kivel egyeztetnek, kivel tárgyalnak, vagy akár az ön társelnökét is megkérdezheti, ha egyeztet, mondjuk, Simicska Lajossal, hogy miről egyeztet!

Kerítésbontó koalíció!

CSIZI PÉTER, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Miközben példátlan nyomás nehezedik Magyarországra a migráció ügyében, miközben egységes offenzíva indult a magyarországi határvédelmi intézkedések mellett, azt látjuk, hogy a baloldal képviselői ahelyett, hogy kiállnának az ország védelme és biztonsága mellett, már-már a nemzetbiztonságot is veszélyeztetik!

- Az elmúlt hetekben egyre többen különböző helyeken álltak ki a baloldal politikusai amellett, hogy le kell bontani a déli határon lévő kerítést. Botka László kerítésbontó nyilatkozata után a múlt héten a DK-s Niedermüller Péter is amellett érvelt, hogy az emberek biztonságának rovására ő bizony elbontaná a határzárat, megszüntetne minden védelmi intézkedést és - idézem - a terrorizmus és a migráció között szerinte nincs összefüggés, illetve ő nyugodtan végig mer menni az európai nagyvárosok utcáin, nem tart semmilyen terrortámadástól. Vajon merné-e vállalni a véleményét a DK-s európai parlamenti képviselő azon emberek családjai előtt, akik áldozatul estek Párizsban, Brüsszelben, Londonban vagy Manchesterben? Az MSZP elnöke, Molnár Gyula pár nappal később arról beszélt, hogy mindezek mellett Magyarországnak el kell fogadnia a kötelező betelepítési kvótát!

- Azt látjuk, hogy szép kis koalíció kezd kibontakozni az MSZP és a DK között. Míg a kirakatban vita van az együttműködés részleteiről, míg a kirakatban vita van Gyurcsány Ferencről és az ő politikájáról, közben azt látjuk, hogy az MSZP és a DK abban egyetért, hogy hogyan kell lebontani a kerítést, és hogyan kell megszüntetni azt a biztonságot, amit megteremtünk.

- Államtitkár Úr! A Fidesz mindenáron a magyar emberek biztonsága mellett van, erre kérjük a kormányt is!

***

KONTRÁT KÁROLY, (Belügyminisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Úgy tűnik, hogy létrejött egy nemzetközi kerítésbontó koalíció, amelynek vezetője Soros György és a résztvevők az ő bevándorláspárti forgatókönyvét hajtják végre, a végrehajtásban a Soros-bandériumok és az egyes brüsszeli bürokraták mellett az MSZP és a Gyurcsány-párt is fontos partner, a Jobbik pedig csendestárs!

- Képviselő Úr! A kormány kiáll az eddigi eredményeinkért, Magyarország nem akar változtatni bevándorláspolitikáján! Mi akarjuk megmondani, hogy kikkel éljünk együtt és kikkel nem! Ezt a jogot nem akarjuk átadni, és nem is fogjuk átadni senkinek sem! Magyarország megvédi határait és a schengeni határokat, ezzel nemcsak a magyar, hanem az európai emberek biztonságát is védi. A magyar kormány a tranzitzónát és a kerítést fenn kívánja tartani, és továbbra is elutasítja a migránsok kötelező betelepítését. Ha mindezek miatt az Európai Bizottság jogi eljárást indít Magyarországgal szemben készen állunk a jogi vita megvívására!

- Jól látható, hogy Brüsszel, a Soros György által finanszírozott szervezetek és most már az MSZP is azon dolgoznak, hogy a magyar kerítést lebontsák, a Magyarországot és a schengeni határokat védő jogszabályokat pedig megváltoztassák! Nemzetközi nyomás által arra akarnak bennünket kényszeríteni, hogy mégiscsak engedjük be a migránsokat, adjuk fel eddigi eredményeinket. Az MSZP a jogi határzár létrehozásáról szóló javaslatot sem támogatta.

- Képviselő Úr! Mi kiállunk Magyarország érdekei mellett! A nemzeti konzultációt azért indítottuk, hogy ismételten megkérdezzük a magyar emberek véleményét. Ez ad felhatalmazást arra, hogy megvédjük eddigi eredményeinket. Az 1 millió 680 ezer visszaküldött kérdőív abszolút rekord. Az eddig feldolgozott, közel 1 millió 400 ezer kérdőív alapján a véleményüket elmondók egyértelműen kiálltak amellett, hogy az illegális bevándorlást segítő tevékenységet, az embercsempészetet és az illegális migráció népszerűsítését is el kell utasítani!

***

CSIZI PÉTER: - Hallhattuk a bekiabálást a baloldali képviselőktől, hogy mi a kérdés. Hát, az a kérdés, hogy amikor már látható, hogy a baloldali politika, a brüsszeli politika csődöt mondott a bevándorlással kapcsolatban, amikor látható közel 1,7 millió ember véleménye, mindezek ellenére önök miért mennek szembe a magyarokkal, miért mennek szembe a magyar emberek biztonságával és miért fontosabb önöknek, hogy mit mond Brüsszel azzal szemben, hogy mit mondanak a magyar emberek. Gyakorlatilag erre szeretnénk mi magunk is választ kapni. , miközben megnyugtató miniszterelnök úrnak a mai válasza, hogy amíg ő itt lesz előttünk mint miniszterelnök, addig a déli határon a kettős kerítés állni fog és Magyarország biztonságát szavatolni tudjuk.

***

KONTRÁT KÁROLY: - Képviselő Úr! Az elmúlt hétvégén péntektől vasárnapig 115 határsértőt tartóztattak fel az ország területén a rendőrök. Az elmúlt héten az ország területén 211 migránst tartóztattak föl és kísértek vissza a rendőrök. A jó idő beálltával tehát ismét megnövekedett a migrációs nyomás és az embercsempészek tevékenysége is. Szerbiában a migránsok a hírek szerint csónakházakat törnek fel, önkényesen épületeket foglalnak, ahol azt várják, hogy az embercsempészek átvigyék őket a határon.

- Képviselő Úr! Ezek az információk, ezek az adatok azt bizonyítják, hogy a veszély nem múlt el, a kerítésre szükség van! Az emberek csak a kormányra számíthatnak, a Fidesz-KDNP-re, hogy megvédjék őket a továbbiakban is az illegális migránsokkal szemben. A magyar baloldal, Botka László, a Gyurcsány-párt és a Jobbik nem akarja megvédeni Magyarország határait, az emberek Magyarországon a kormányra és a Fidesz-KDNP-re számíthatnak!

Bartha Szabó József