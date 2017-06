Botka szolidaritását hiányolja a baloldal

Az egész MSZP-ben és a baloldalon megütközést keltett, hogy Botka László rögtön etikai vizsgálatot rendelt el saját ügyvédje, a párt szombathelyi frakcióvezetője, Czeglédy Csaba ellen, akit költségvetési csalás gyanújával helyeztek előzetes letartóztatásba.

2017. június 17. 09:03

Egyáltalán nem biztos, hogy lesz etikai vizsgálat Czeglédy Csaba ellen, mint azt Botka László, az MSZP miniszterelnök-jelöltje javasolta – értesült elnökségi forrásokból a Magyar Idők. Ismert, a párt szombathelyi frakcióvezetőjét, Botka és több esetben a DK ügyvédjét nyolc társával együtt nagy összegű, hárommilliárd forintos költségvetési csalással gyanúsítják. Elnökségi forrásaink hangoztatták: elfogultság miatt eleve kizárt, hogy a helyi szervezet lefolytatná a vizsgálatot, és kérdéses, hogy erre bármelyik más megyei alapszervezet vállalkozna. A tagság körében pedig egyenesen „hősként” tekintenek Czeglédyre, aki erőn felül dolgozott a szombathelyi MSZP-frakció élén, így Botkának sokkal markánsabban kellett volna kiállnia mellette – derült ki forrásaink szavaiból.

„Úgy nem lehet megvédeni valakit, hogy közben az embernek az az érzése, hogy védem is meg nem is. Azt biztosan nem tenném, hogy bármilyen bizottság vagy akárki vizsgálja ki a vádakat, mert információ hiányában nincs mit vizsgálni, meg nem is a feladata ezeknek a laikusoknak Czeglédy Csaba bűnösségét eldönteni” – írta Facebook-oldalán Hunvald György. A börtönviselt egykori VII. kerületi MSZP-s polgármester úgy fogalmazott, „arra sem kérnék senkit, hogy függessze fel a letartóztatott ügyvéd irodájával kötött keretszerződést, amíg az ügy nem rendeződik. Ezzel ugyanis az ártatlanság vélelmétől fosztom meg azt, akiben egyébként bízok és kiállok mellette.” Szerinte tévedés azt hinni, hogy az átlagpolgár szemében attól lesz hiteles egy párt, hogy azonnal elhatárolódik attól, akit eljárás alá vonnak. Aki ebben hisz, az nem ismeri a választók észjárását, kivéve néhány, a közvélemény-kutatásokban mérhetetlen támogatottságú párt „hiteles” megmondóembereit – vélekedett Hunvald, megjegyezve, hogy szerinte ebben a kérdésben kevés hiteles vitapartnere lenne.

Bár a Czeglédy elleni eljárást putyini módszernek tartja, Botka László megnyilvánulását is bírálta a DK szóvivője is. Gréczy Zsolt az ATV-ben hangoztatta, ilyen esetben nagyon fontos lenne az összellenzéki szolidaritás, éppen ezért nem nagyon értették, hogy Botka első reakciója az etikai bizottsági vizsgálat volt. – Kicsit gyors volt ez az elhatárolódás, számunkra sokkal szimpatikusabb, ha egy pártvezető nem hátrál ki rögtön egy párttársa mögül. Gőgös Zoltán vagy Mesterházy Attila hozzáállása sokkal szimpatikusabb volt, ők elsősorban szolidaritásukról biztosították Czeglédy Csabát – mondta Gréczy Zsolt.

Nem némulnak el Az MSZP elnökségének több tagja is betarthatatlannak tartja a párt új kommunikációs vezetője, Kerényi György javaslatát, miszerint a jövőben jelentősen le kell szűkíteni a nyilatkozók körét a pártban, hogy a kommunikáció alapvetően a miniszterelnök-jelölt Botka Lászlóról szóljon. Úgy tudjuk, sokan elképzelhetetlennek tartják, hogy például Szanyi Tibor EP-képviselőként, Hiller István választmányi elnökként, oktatási szakpolitikusként, vagy Molnár Zsolt a nemzetbiztonsági bizottság elnökeként ne kaphasson lehetőséget nyilatkozni.

